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  4. Мюллер об игре с Аргентиной на ЧМ-2010: «Мяч отскочил мне в руку, и судья сразу показал желтую – потому что Месси стоял рядом, думаю. Лео будто намекал арбитру: «Помогите хоть немного»

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Мюллер об игре с Аргентиной на ЧМ-2010: «Мяч отскочил мне в руку, и судья сразу показал желтую – потому что Месси стоял рядом, думаю. Лео будто намекал арбитру: «Помогите хоть немного»
Мюллер о Месси: он намекал судье, что Аргентине надо помочь.

Томас Мюллер намекнул, что судьи благоволили Лионелю Месси, и привел в пример игру между сборными Германии и Аргентины (4:0) в 1/4 финала ЧМ-2010.

«Мы уже вели в счете в матче с Аргентиной, а Лео Месси стоял прямо рядом со мной. Мяч отскочил от газона и попал мне в руку, которая была вот в таком положении.

Судья сразу показал мне желтую карточку – думаю, потому, что Лео стоял рядом со мной. Ощущение было, будто он [Месси] намекал судье: «Мы уже проигрываем 0:2, пожалуйста, помогите нам хоть немного», – сказал экс-полузащитник сборной Германии.

Из-за той желтой карточки Мюллер пропустил полуфинал чемпионата мира против Испании (0:1).

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?54675 голосов
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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Комментарии

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Этот честный джентльмен ничего не хочет сказать об игре коленом Нойера в Игуаина, или прямой ноге в колено, кажется, Хёведесса?
ОтветNikita Fokanov
Этот честный джентльмен ничего не хочет сказать об игре коленом Нойера в Игуаина, или прямой ноге в колено, кажется, Хёведесса?
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ОтветNorth213
Комментарий скрыт
Да ничего не должен. Мой коммент к тому, что после матчей столь большой давности смысла от таких комментов, когда за твоими командами подобное имеется, никакого)
Прошло столько лет для правды....
Теперь, после того как Мюллеру ничего в мире не грозит, он сказал всю правду....
ОтветКондуктор Локки
Прошло столько лет для правды.... Теперь, после того как Мюллеру ничего в мире не грозит, он сказал всю правду....
Как видишь, ещё и сгладил: ведь на видео чётко видно, как Месси сразу поднял руку, указывая, что там рука. Молниеносная жалоба произошла
ОтветName_1117078294
Как видишь, ещё и сгладил: ведь на видео чётко видно, как Месси сразу поднял руку, указывая, что там рука. Молниеносная жалоба произошла
Только также на видео с двух ракурсов четко видно, что не мяч попадает в руку Томасу, а он специально ей подыгрывает. Поэтому желтая безоговорочная.
При 2:0 в пользу Германии Месси попросил судью о помощи). Потом немцы забивают ещё два мяча и побеждают 4:0. Вопрос. Зачем человек рассказал эту историю? Судья помог Аргентине?
Ответagentkuper
При 2:0 в пользу Германии Месси попросил судью о помощи). Потом немцы забивают ещё два мяча и побеждают 4:0. Вопрос. Зачем человек рассказал эту историю? Судья помог Аргентине?
При 1:0 на 36-ой минуте. А ещё из-за этой жк он пропустил полуфинал.
Ответagentkuper
При 2:0 в пользу Германии Месси попросил судью о помощи). Потом немцы забивают ещё два мяча и побеждают 4:0. Вопрос. Зачем человек рассказал эту историю? Судья помог Аргентине?
Аргентине в том матче никто бы не помог.
Будем честны, Мюллер хозяин нашего Месси по карьере. Всегда доминировал над ним и в клубах и в сборной.
ОтветCHELSEA_2008
Будем честны, Мюллер хозяин нашего Месси по карьере. Всегда доминировал над ним и в клубах и в сборной.
Это к сожалению, так. Будем признать.
ОтветCHELSEA_2008
Будем честны, Мюллер хозяин нашего Месси по карьере. Всегда доминировал над ним и в клубах и в сборной.
Прошлый кубок МЛС - Интер Майами как раз выиграл у Ванкувера, к концу карьеры сдал Томас :(
Томас не хочет сказать что рукой он как раз играл в этом моменте? Если бы она была внизу, в естественном положении, вопросов бы не было, а здесь видно движение в сторону мяча, понятно что это может быть машинально, но факт остается фактом.
ОтветНеспортсмен
Томас не хочет сказать что рукой он как раз играл в этом моменте? Если бы она была внизу, в естественном положении, вопросов бы не было, а здесь видно движение в сторону мяча, понятно что это может быть машинально, но факт остается фактом.
Ну это обычный брак при приеме, практически никогда не наказуемый жк. Самая частая наверно игра рукой вообще в матчах. Мяч летел по непонятной траектории после рикошета от руки Месси, Мюллер даже руку прижал к телу. Видимо хотел то ли плечом, то ли корпусом сыграть. Но мяч как бы опускался сверху вниз с сильным вращением.
Ответmj23.net
Ну это обычный брак при приеме, практически никогда не наказуемый жк. Самая частая наверно игра рукой вообще в матчах. Мяч летел по непонятной траектории после рикошета от руки Месси, Мюллер даже руку прижал к телу. Видимо хотел то ли плечом, то ли корпусом сыграть. Но мяч как бы опускался сверху вниз с сильным вращением.
брак при приеме был у месси, а он именно осознанно играет ей. хотя жк как будто тут перебор. и вообще он шутил
Для Juvinter,который ограничил ответы.
Ты пишешь Мюллер с маленькой буквы:)) так то он чемпион мира (тоже 1 раз), многолетний лидер сб Германии и Баварии,отличный игрок и ты считаешь что он вот совсем ничего не может сказать поэтому что в тексте есть Месси?нет пока никого в 21веке кто мог бы сравнится с Месси как с игроком,но вот такой случай был в матче,по мнению Мюллера это выглядело некорректно,и что нельзя негативно высказаться в сторону Месси,да с чего бы
Немцем бы задуматься о своей сборной, а то скоро середняками станут
Ответsasha_1116642916
Немцем бы задуматься о своей сборной, а то скоро середняками станут
Да вот задумались: физрука не футбольного пнули, Клоппа затягивают для перестройки
Ответsasha_1116642916
Немцем бы задуматься о своей сборной, а то скоро середняками станут
Саша, ты о своей сборной задумайся.
Один из лучших полузащитников 21 века.
ОтветКолхозчи Пахтакор 76
Один из лучших полузащитников 21 века.
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ОтветKonstantin Frolov
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Нет ,он этим был.
Ну всё, прямо культура отмены Месси какая-то. Некоторые бывшие спортсмены прямо как брошенные телки себя ведут.
Так абсолютно все соперники Аргентины играют/играли в таких условиях. Даже на этом ЧМ любое касание к Месси - штрафной/карточка. Как будто у божка изначально запрещено отнимать мяч. 😃
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