Мюллер об игре с Аргентиной на ЧМ-2010: «Мяч отскочил мне в руку, и судья сразу показал желтую – потому что Месси стоял рядом, думаю. Лео будто намекал арбитру: «Помогите хоть немного»
Мюллер о Месси: он намекал судье, что Аргентине надо помочь.
Томас Мюллер намекнул, что судьи благоволили Лионелю Месси, и привел в пример игру между сборными Германии и Аргентины (4:0) в 1/4 финала ЧМ-2010.
«Мы уже вели в счете в матче с Аргентиной, а Лео Месси стоял прямо рядом со мной. Мяч отскочил от газона и попал мне в руку, которая была вот в таком положении.
Судья сразу показал мне желтую карточку – думаю, потому, что Лео стоял рядом со мной. Ощущение было, будто он [Месси] намекал судье: «Мы уже проигрываем 0:2, пожалуйста, помогите нам хоть немного», – сказал экс-полузащитник сборной Германии.
Из-за той желтой карточки Мюллер пропустил полуфинал чемпионата мира против Испании (0:1).
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Та, чемпионы-2010
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
Комментарии
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Теперь, после того как Мюллеру ничего в мире не грозит, он сказал всю правду....
Ты пишешь Мюллер с маленькой буквы:)) так то он чемпион мира (тоже 1 раз), многолетний лидер сб Германии и Баварии,отличный игрок и ты считаешь что он вот совсем ничего не может сказать поэтому что в тексте есть Месси?нет пока никого в 21веке кто мог бы сравнится с Месси как с игроком,но вот такой случай был в матче,по мнению Мюллера это выглядело некорректно,и что нельзя негативно высказаться в сторону Месси,да с чего бы