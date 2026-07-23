Мюллер об игре с Аргентиной на ЧМ-2010: «Мяч отскочил мне в руку, и судья сразу показал желтую – потому что Месси стоял рядом, думаю. Лео будто намекал арбитру: «Помогите хоть немного»

Мюллер о Месси: он намекал судье, что Аргентине надо помочь.

Томас Мюллер намекнул, что судьи благоволили Лионелю Месси, и привел в пример игру между сборными Германии и Аргентины (4:0) в 1/4 финала ЧМ-2010.

«Мы уже вели в счете в матче с Аргентиной , а Лео Месси стоял прямо рядом со мной. Мяч отскочил от газона и попал мне в руку, которая была вот в таком положении.

Судья сразу показал мне желтую карточку – думаю, потому, что Лео стоял рядом со мной. Ощущение было, будто он [Месси] намекал судье: «Мы уже проигрываем 0:2, пожалуйста, помогите нам хоть немного», – сказал экс-полузащитник сборной Германии.

Из-за той желтой карточки Мюллер пропустил полуфинал чемпионата мира против Испании (0:1).