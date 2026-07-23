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  4. Эллиот Андерсон: «Ман Сити» был королем Манчестера, сколько я себя помню. Последние 10-12 лет они доминировали. В такой команде я хочу играть – среди чемпионов и людей, выигрывающих трофеи»

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Эллиот Андерсон: «Ман Сити» был королем Манчестера, сколько я себя помню. Последние 10-12 лет они доминировали. В такой команде я хочу играть – среди чемпионов и людей, выигрывающих трофеи»
Эллиот Андерсон: «Ман Сити» был королем Манчестера, сколько я себя помню.

Новичок «Манчестер Сити» Эллиот Андерсон считает «горожан» главным клубом Манчестера.

23-летний полузащитник перешел в состав «горожан» из «Ноттингем Форест» за 116 миллионов фунтов. 13 сентября «Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». 

«Это одно из важнейших дерби в мире, и сколько я себя помню, именно «Сити» был королем Манчестера. Это будет великолепный матч, и мне не терпится принять участие в такой игре.

Я думаю, это команда победителей. Они безжалостны, и именно в таком коллективе я хочу играть – среди чемпионов и людей, которые выигрывают трофеи. Последние 10-12 лет они доминировали, поэтому я и захотел перейти сюда.

Это клуб, созданный для того, чтобы выигрывать трофеи и выступать на самом высоком уровне. Это очень привлекательно для любого футболиста. «Сити» – один из крупнейших клубов мира, и состав у них потрясающий, они сильны на каждой позиции.

Как только я узнал, что они хотят меня видеть, я был полон решимости добиться этого перехода. Как футболист, ты хочешь испытать себя на самом высоком уровне. С переходом в «Сити» у меня появилась такая возможность.

Со стороны кажется, что «Сити» – клуб, который хорошо относится к своим игрокам и создает идеальные условия для того, чтобы они могли раскрыть свой потенциал. Их успехи и то, в какой футбол они играли последние 10-15 лет, – это нечто выдающееся. Для меня большая честь получить шанс стать частью всего этого», – сказал Андерсон.

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?54499 голосов
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
logoМанчестер Сити
logoЭллиот Андерсон
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед

Комментарии

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Ему кто-нибудь сообщил, что Гвардиола ушел? 🤣
ОтветCyberUnited
Ему кто-нибудь сообщил, что Гвардиола ушел? 🤣
Комментарий скрыт
ОтветCyberUnited
Ему кто-нибудь сообщил, что Гвардиола ушел? 🤣
Комментарий скрыт
Мало ты себя помнишь))) я не старый, но величие МЮ при Ферги МС не перебил, может, ностальгия, конечно...
Ответnormangate
Мало ты себя помнишь))) я не старый, но величие МЮ при Ферги МС не перебил, может, ностальгия, конечно...
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Ответ#SharkTeam
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Комментарий скрыт
суровая реальность, это олды помнят рубку маню и челси в Москве, а обычному 25 летнему футболисту было только 7 лет. Большая часть их спортивного становления прошла под флагом МС / Ливерпуля
ОтветIvan Babenko
суровая реальность, это олды помнят рубку маню и челси в Москве, а обычному 25 летнему футболисту было только 7 лет. Большая часть их спортивного становления прошла под флагом МС / Ливерпуля
Олды помнят, как Ротор с Веретеном и Нидергаусом вынес МЮ в КУЕФЕ)
ОтветDa prozecutor
Олды помнят, как Ротор с Веретеном и Нидергаусом вынес МЮ в КУЕФЕ)
Что стало отправной точкой для побед в 99м и 08м)
Не очень люблю МЮ, мягко говоря, но объективно МЮ более великий клуб, чем Сити. Слова Андерсона говорят лишь о том, что он очень молодой
Ответcpu1500
Не очень люблю МЮ, мягко говоря, но объективно МЮ более великий клуб, чем Сити. Слова Андерсона говорят лишь о том, что он очень молодой
Это так и работает
Теперь молодые и с амбициями выбирают Сити , а не МЮ
Ответcpu1500
Не очень люблю МЮ, мягко говоря, но объективно МЮ более великий клуб, чем Сити. Слова Андерсона говорят лишь о том, что он очень молодой
Комментарий скрыт
Короли Манчестера?? Да ради бога🤣
МЮ - Короли Англии!💪😈
Ответ[Kimblee]
Короли Манчестера?? Да ради бога🤣 МЮ - Короли Англии!💪😈
Короли Англии-это Ливерпуль.Больше всего выйграл европейских трофеев
Глор получается
ОтветAround the world
Глор получается
Почему глор? Что база фанов МЮ сразу появилось? Чувак октрыл глаза и видел как на протяжении 10 лет МС нагибает МЮ. И выбрал сторону, раз уж вы называете глоров только потому что он молодой и выбрал МС. Тогда давайте болеть за Шеффилд он вообще самый старый клуб. Раз уж фанат считается фанатом если его клуб годами играет. То да Шеффилд а все остальное глоры?
Эх, как же молод этот Андерсон!
Имеет место быть такое мнение , Гвардиола пылесос трофеев
Ответcharly001
Имеет место быть такое мнение , Гвардиола пылесос трофеев
Гвардиола ушёл. Да и при Гвардиоле в очных играх Юнайтед нередко обыгрывал Сити. С 16 по 26 ( период Гвардиолы)
11 побед МЮ
14 - Сити
3 ничьих

Я бы не сказал, что разрыв сильный, учитывая, что Сити был на коне, а МЮ в развале))
Без Пепа их ждёт забвение.
Мог просто поприветствовать команду, но нет, надо обязательно надо лизнуть.
Альтернативная реальность, МЮ дает больше денег, игрок переходит к "красным дьяволам".
Эллиот Андерсон: «МЮ» был королем Манчестера, сколько я себя помню. Они доминировали не только в Англии, но и в Европе. Фото сэра Алекса висит у меня над кроватью. Канчельскис как-то подарил мне свою футболку, я в ней женился. В такой команде я хочу играть – среди чемпионов и людей, выигрывающих трофеи»
Ответ2ran
Мог просто поприветствовать команду, но нет, надо обязательно надо лизнуть. Альтернативная реальность, МЮ дает больше денег, игрок переходит к "красным дьяволам". Эллиот Андерсон: «МЮ» был королем Манчестера, сколько я себя помню. Они доминировали не только в Англии, но и в Европе. Фото сэра Алекса висит у меня над кроватью. Канчельскис как-то подарил мне свою футболку, я в ней женился. В такой команде я хочу играть – среди чемпионов и людей, выигрывающих трофеи»
в МЮ сейчас нет чемпионов и людей, выигрывающих трофеи
ОтветD Shamrock
в МЮ сейчас нет чемпионов и людей, выигрывающих трофеи
Каррик?)
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