Эллиот Андерсон: «Ман Сити» был королем Манчестера, сколько я себя помню. Последние 10-12 лет они доминировали. В такой команде я хочу играть – среди чемпионов и людей, выигрывающих трофеи»

Новичок «Манчестер Сити» Эллиот Андерсон считает «горожан» главным клубом Манчестера.
23-летний полузащитник перешел в состав «горожан» из «Ноттингем Форест» за 116 миллионов фунтов. 13 сентября «Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».
«Это одно из важнейших дерби в мире, и сколько я себя помню, именно «Сити» был королем Манчестера. Это будет великолепный матч, и мне не терпится принять участие в такой игре.
Я думаю, это команда победителей. Они безжалостны, и именно в таком коллективе я хочу играть – среди чемпионов и людей, которые выигрывают трофеи. Последние 10-12 лет они доминировали, поэтому я и захотел перейти сюда.
Это клуб, созданный для того, чтобы выигрывать трофеи и выступать на самом высоком уровне. Это очень привлекательно для любого футболиста. «Сити» – один из крупнейших клубов мира, и состав у них потрясающий, они сильны на каждой позиции.
Как только я узнал, что они хотят меня видеть, я был полон решимости добиться этого перехода. Как футболист, ты хочешь испытать себя на самом высоком уровне. С переходом в «Сити» у меня появилась такая возможность.
Со стороны кажется, что «Сити» – клуб, который хорошо относится к своим игрокам и создает идеальные условия для того, чтобы они могли раскрыть свой потенциал. Их успехи и то, в какой футбол они играли последние 10-15 лет, – это нечто выдающееся. Для меня большая честь получить шанс стать частью всего этого», – сказал Андерсон.
Комментарии
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Теперь молодые и с амбициями выбирают Сити , а не МЮ
МЮ - Короли Англии!💪😈
11 побед МЮ
14 - Сити
3 ничьих
Я бы не сказал, что разрыв сильный, учитывая, что Сити был на коне, а МЮ в развале))
Альтернативная реальность, МЮ дает больше денег, игрок переходит к "красным дьяволам".
Эллиот Андерсон: «МЮ» был королем Манчестера, сколько я себя помню. Они доминировали не только в Англии, но и в Европе. Фото сэра Алекса висит у меня над кроватью. Канчельскис как-то подарил мне свою футболку, я в ней женился. В такой команде я хочу играть – среди чемпионов и людей, выигрывающих трофеи»