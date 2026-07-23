Эллиот Андерсон: «Ман Сити» был королем Манчестера, сколько я себя помню. Последние 10-12 лет они доминировали. В такой команде я хочу играть – среди чемпионов и людей, выигрывающих трофеи»

Эллиот Андерсон: «Ман Сити» был королем Манчестера, сколько я себя помню.

Новичок «Манчестер Сити » Эллиот Андерсон считает «горожан» главным клубом Манчестера.

23-летний полузащитник перешел в состав «горожан» из «Ноттингем Форест» за 116 миллионов фунтов. 13 сентября «Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед » на «Олд Траффорд».

«Это одно из важнейших дерби в мире, и сколько я себя помню, именно «Сити» был королем Манчестера. Это будет великолепный матч, и мне не терпится принять участие в такой игре.

Я думаю, это команда победителей. Они безжалостны, и именно в таком коллективе я хочу играть – среди чемпионов и людей, которые выигрывают трофеи. Последние 10-12 лет они доминировали, поэтому я и захотел перейти сюда.

Это клуб, созданный для того, чтобы выигрывать трофеи и выступать на самом высоком уровне. Это очень привлекательно для любого футболиста. «Сити» – один из крупнейших клубов мира, и состав у них потрясающий, они сильны на каждой позиции.

Как только я узнал, что они хотят меня видеть, я был полон решимости добиться этого перехода. Как футболист, ты хочешь испытать себя на самом высоком уровне. С переходом в «Сити» у меня появилась такая возможность.

Со стороны кажется, что «Сити» – клуб, который хорошо относится к своим игрокам и создает идеальные условия для того, чтобы они могли раскрыть свой потенциал. Их успехи и то, в какой футбол они играли последние 10-15 лет, – это нечто выдающееся. Для меня большая честь получить шанс стать частью всего этого», – сказал Андерсон.