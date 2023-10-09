«Я этого не понимаю». Жена Гюндогана в шоке от лицемерной реакции общества на конфликт в Израиле

Жена полузащитника «Барселоны» Илкая Гюндогана высказалась о страшных событиях на Ближнем Востоке.

«Я верю в любовь и мир для всех. Я этого не понимаю. Дети и люди в Палестине являются такими же жертвами! Убивать детей с одной стороны - это плохо, но с другой стороны - мы поддерживаем?» - написала Сара Гюндоган в соцсетях.

Добавим, что число погибших в израильском конфликте превысило 2 тысячи человек.