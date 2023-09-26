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🔥😱 «Барселона» УЖЕ ведет переговоры о приобретении Канселу и Феликса. Удивительно, но главная проблема не в деньгах

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Жоау Феликс и Жоау Канселу отлично стартовали в «Барселоне», но оформить полноценные трансферы португальцев будет большой проблемой для каталонского клуба.

Сообщается, что «Барса» уже начала переговоры с «Сити» и «Атлетико».

Трансфер Феликса обойдется «Барселоне» в €80 млн, в то время как стоимость Канселу значительно ниже - около €25 млн.

Barcelona squad numbers for Joao Felix and Joao Cancelo revealed - Barca Blaugranes

При этом, как ни странно, вероятность подписания Феликса считается выше. По информации Diario Sport, у Деку уже есть план - обмен игроков.

Чтобы подписать Феликса, каталонцы, как сообщается, готовы расстаться либо с Ансу Фати, либо с Ферраном Торресом.

«Ман Сити» же, ввиду сложных отношений с «Барсой», планирует рассмотреть варианты продажи игрока в другой клуб.

4 комментария

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Жоан Лапорта
Эээ, быка куда?
+4
0
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Rachid
Похоже на фейк - ещё очень рано говорить про контракты Феликса и Канселу - пусть середина сезона настанет, там видно будет, что решит Барселона
+3
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+3
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med-a-lion
ну, фати атлетико вряд ли высоко оценит, а такой ферран и барсе нужен. но сезон большой, посмотрим
+1
0
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ЧИКО
Фантазия автора, и не более того. Пока некто ничего не оправдал. Были хорошие матчи, но были и провалы. Пока очень рано говорить о стоимости и способах подписания….
+1
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