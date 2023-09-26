🔥😱 «Барселона» УЖЕ ведет переговоры о приобретении Канселу и Феликса. Удивительно, но главная проблема не в деньгах
Жоау Феликс и Жоау Канселу отлично стартовали в «Барселоне», но оформить полноценные трансферы португальцев будет большой проблемой для каталонского клуба.
Сообщается, что «Барса» уже начала переговоры с «Сити» и «Атлетико».
Трансфер Феликса обойдется «Барселоне» в €80 млн, в то время как стоимость Канселу значительно ниже - около €25 млн.
При этом, как ни странно, вероятность подписания Феликса считается выше. По информации Diario Sport, у Деку уже есть план - обмен игроков.
Чтобы подписать Феликса, каталонцы, как сообщается, готовы расстаться либо с Ансу Фати, либо с Ферраном Торресом.
«Ман Сити» же, ввиду сложных отношений с «Барсой», планирует рассмотреть варианты продажи игрока в другой клуб.
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