Жоау Феликс и Жоау Канселу отлично стартовали в «Барселоне», но оформить полноценные трансферы португальцев будет большой проблемой для каталонского клуба.

Сообщается, что «Барса» уже начала переговоры с «Сити» и «Атлетико».

Трансфер Феликса обойдется «Барселоне» в €80 млн, в то время как стоимость Канселу значительно ниже - около €25 млн.

При этом, как ни странно, вероятность подписания Феликса считается выше. По информации Diario Sport, у Деку уже есть план - обмен игроков.

Чтобы подписать Феликса, каталонцы, как сообщается, готовы расстаться либо с Ансу Фати, либо с Ферраном Торресом.

«Ман Сити» же, ввиду сложных отношений с «Барсой», планирует рассмотреть варианты продажи игрока в другой клуб.