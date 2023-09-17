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Канселу потерял маму в автокатастрофе (сидел вместе с ней) – после этого чуть не ушел из футбола, а сейчас посвятил ей первый мяч за «Барсу»

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Жоау Канселу посвятил первый гол за «Барселону» своей покойной матери.

«Всегда для тебя, мама. Мамочка, благослови меня», – написал португалец в Instagram после матча с «Бетисом».

Cancelo dedicates first Barca goal to late mother. He once revealed tragic story behind it

Жоау потерял мать Филомену в 2013 году, когда она погибла в автокатастрофе. Двое ее сыновей, включая Жоау, находились внутри, но получили лишь незначительные травмы. Канселу рассказывал, что после этого он почти ушел из футбола:

«Когда я потерял мать, я чувствовал себя как на дне колодца. Я чувствовал себя роботом, который должен делать свою работу, потом идти домой, потом еще один день – день за днем. Когда я потерял мать, я не получал удовольствия от футбола; я играл, потому что должен был играть. Я действительно думал о том, чтобы все бросить, потому что это уже не имело смысла.

Но сотрудники «Бенфики» постоянно звонили, просили вернуться, потому что верили в мой потенциал. Отец дал мне успокоиться, а потом поговорил со мной. Он сказал, что я нужен и ему, и моему брату, нужен, чтобы у меня были силы продолжать, потому что отец должен был остаться, он не мог больше вернуться в Швейцарию.

К тому времени я уже подписал профессиональный контракт с «Бенфикой», и большая часть моих денег уходила на содержание семьи, поэтому я решил снова играть. Сначала это было нелегко. У меня не было ни сил, ни желания, но тот разговор с отцом и любовь к этому виду спорта помогли мне преодолеть все.

Моя любовь к игре постепенно начала возвращаться, улыбка постепенно возвращалась. В этом и заключается смысл жизни. Какими бы большими ни были наши потери, мы должны продолжать жить. Я много читаю о воинах, и некоторые вещи действительно находят во мне отклик.

Я бы очень хотел иметь возможность поговорить с мамой, потому что мне всегда чего-то не хватает. Даже когда я добиваюсь чего-то важного, всегда есть это чувство. Как будто в моем сердце всегда пустота, потому что ее физически нет рядом.

В Португалии я всегда хожу на кладбище, чтобы увидеть ее. Это моя обязанность. Именно там, рядом с ней, я чувствую себя хорошо. Даже если ее физически нет рядом, я чувствую себя хорошо. Это очищает мою душу, мою плохую энергию и помогает мне жить счастливее».

3 комментария

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Zerocool789
Не знал о такой трагической потери Жоао. Молодец, что нашел в себе сил вернуться в футбол, в нормальную жизнь.
+8
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Товарищ Бразаускас
Мама гордилась бы таким сыном. шикарный игрок. Канселу душевных сил в семье и удачи в футболке Барсы!
+4
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+4
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ФЕРРРАН
Очень грустная история! Не дай Бог, чтобы у кого-то случалась такая ситуация. А Жоао красава и мужик! Смог найти в себе силы и продолжил играть в футбол
0
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