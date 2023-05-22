FC BARCELONA
Блог

Вчера на «Камп Ноу» прошла церемония награждения победителей Ла Лиги. Во время празднования Бускетс отдельно поблагодарил четырех игроков

Эктор Бельерин Эктор Бельерин
Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
Жерар Пике Жерар Пике
Мемфис Депай Мемфис Депай
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Футбол Футбол

Он не забыл.

Вскоре после завоевания своего последнего трофея Ла Лиги с «Барселоной» Серджи Бускетс выступил с небольшой речью перед болельщиками на «Камп Ноу».

Он не только поблагодарил фанатов за их поддержку, но и вспомнил о тех, кто не праздновал вместе с ними, но все равно внес свой вклад в успех команды:

«Нам удалось стать отличной командой с отличными болельщиками. Спасибо всем, кто помог нам выиграть титул, без вас это было бы невозможно. Я хочу поблагодарить Жерара, Эктора, Мемфиса, Аубу, игроков резервной команды и персонал за их помощь. Эта команда только начинает свою работу. Visca el Barça i Visca Catalunya [Да здравствует «Барса», да здравствует Каталония]».

Капитан «блауграны» покинет «Барсу» в конце сезона, завершая целую эпоху, и, как он и сказал, эта команда действительно только начинает свою работу. Этим летом ей предстоит еще один этап обновления, и посмотрим, смогут ли каталонцы добиться больших успехов в следующем сезоне.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DHARMA Initiative
Ответ Темирлан Шаваев
Может не в тему, но недавно видел по тик току, украинцев называющими себя бывшими болельщиками Барселоны, которые матерились на Барселону, игроков и тренеров из-за того что Бальде и Роберто недавно записали.
Бывших болельщиков не бывает, если это не глоры. Нормальные, адекватные люди не будут приплетать спорт к политике а если они ненавидят всех русских то они нацисты и мнение таких нормального человека не должно заботит так как оно на корню фальшивое и противоречащее
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pedri
Легенда!!!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Темирлан Шаваев
Может не в тему, но недавно видел по тик току, украинцев называющими себя бывшими болельщиками Барселоны, которые матерились на Барселону, игроков и тренеров из-за того что Бальде и Роберто недавно записали.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Ответ DHARMA Initiative
Бывших болельщиков не бывает, если это не глоры. Нормальные, адекватные люди не будут приплетать спорт к политике а если они ненавидят всех русских то они нацисты и мнение таких нормального человека не должно заботит так как оно на корню фальшивое и противоречащее
подскажи, допустим амеркианцы сровняли с землей скажем так нижний новгород. и 20% россии присоединили к себе. ты бы их любил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alberto-m
Ответ Газонокосильщик Хави
подскажи, допустим амеркианцы сровняли с землей скажем так нижний новгород. и 20% россии присоединили к себе. ты бы их любил?
Наконец-то хотя бы 20% россиян, зажили бы по-человечески.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий