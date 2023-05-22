Он не забыл.

Вскоре после завоевания своего последнего трофея Ла Лиги с «Барселоной» Серджи Бускетс выступил с небольшой речью перед болельщиками на «Камп Ноу».

Он не только поблагодарил фанатов за их поддержку, но и вспомнил о тех, кто не праздновал вместе с ними, но все равно внес свой вклад в успех команды:

«Нам удалось стать отличной командой с отличными болельщиками. Спасибо всем, кто помог нам выиграть титул, без вас это было бы невозможно. Я хочу поблагодарить Жерара, Эктора, Мемфиса, Аубу, игроков резервной команды и персонал за их помощь. Эта команда только начинает свою работу. Visca el Barça i Visca Catalunya [Да здравствует «Барса», да здравствует Каталония]».

Капитан «блауграны» покинет «Барсу» в конце сезона, завершая целую эпоху, и, как он и сказал, эта команда действительно только начинает свою работу. Этим летом ей предстоит еще один этап обновления, и посмотрим, смогут ли каталонцы добиться больших успехов в следующем сезоне.