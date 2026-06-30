Пьер ван Хойдонк раскритиковал пенальти футболистов сборной Нидерландов.

Бывший нападающий сборной Нидерландов Пьер ван Хойдонк раскритиковал манеру исполнения пенальти игроков в матче 1/16 финала против Марокко (1:1, 2:3 пенальти).

Футболисты нидерландской команды не забили 3 из 5 ударов . Джастин Клюйверт пробил в штангу, Квинтен Тимбер ударил мимо ворот, Яссин Буну парировал удар Крисенсио Саммервилла.

«Нельзя научить справляться с давлением, но у нас есть тренер (Роналд Куман – Спортс’‘), который за карьеру пробил 1423 пенальти. И он забил их все. И я никогда не видел, чтобы он делал что-то безумное, когда бил пенальти.

Просто поставь мяч, разбегись и пробей по воротам.

Я ожидал, что тренер скажет: «Ребята, любой, кто пробьет пенальти, может промахнуться». Но в одном случае: просто нормально разбегись и пробей по воротам. Все эти идиотские вещи вызывают у меня отвращение», – заявил Пьер ван Хойдонк .

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