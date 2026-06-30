  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Ван Хойдонк недоволен, как Нидерланды били пенальти с Марокко: «Отвращение от этих идиотских вещей. Поставь мяч, разбегись и пробей. У вас тренер пробил 1423 пенальти за карьеру»

0
Ван Хойдонк недоволен, как Нидерланды били пенальти с Марокко: «Отвращение от этих идиотских вещей. Поставь мяч, разбегись и пробей. У вас тренер забил 1423 пенальти за карьеру»
Пьер ван Хойдонк раскритиковал пенальти футболистов сборной Нидерландов.

Бывший нападающий сборной Нидерландов Пьер ван Хойдонк раскритиковал манеру исполнения пенальти игроков в матче 1/16 финала против Марокко (1:1, 2:3 пенальти).

Футболисты нидерландской команды не забили 3 из 5 ударов. Джастин Клюйверт пробил в штангу, Квинтен Тимбер ударил мимо ворот, Яссин Буну парировал удар Крисенсио Саммервилла.

«Нельзя научить справляться с давлением, но у нас есть тренер (Роналд Куман – Спортс’‘), который за карьеру пробил 1423 пенальти. И он забил их все. И я никогда не видел, чтобы он делал что-то безумное, когда бил пенальти.

Просто поставь мяч, разбегись и пробей по воротам.

Я ожидал, что тренер скажет: «Ребята, любой, кто пробьет пенальти, может промахнуться». Но в одном случае: просто нормально разбегись и пробей по воротам. Все эти идиотские вещи вызывают у меня отвращение», – заявил Пьер ван Хойдонк.

Марокко выбило Нидерланды! В сюр-серии пенальти со штангами и автоголами

Верите в честность Алжира против Австрии?28545 голосов
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Voetbal International
logoПьер ван Хойдонк
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Нидерландов по футболу
logoСборная Марокко по футболу
logoРоналд Куман

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
дааа...так пенальти бить нельзя...
Низкоземельцы как обычно. Уж сколько серий сливали. Но тренировать пенальти мы, конечно, не будем.
ОтветNachalnik
Низкоземельцы как обычно. Уж сколько серий сливали. Но тренировать пенальти мы, конечно, не будем.
До сих пор перед глазами стоит матч Голландия - Италия на Евро-2000, когда они умудрились не только провалить серию, но и при тотальном доминировании не забить 2 пенальти в основное время)
По моему ван хойдонк тоже далеко не всегда был точен в такой ситуации.
Так и ваше поколение бездарно били пенальти, это ваша традиция.
Пробили конечно плохо , но лучше бы тренер поставил бы им не трусливую схему в 5 защитников, и не заставил бы прижиматься к воротам
Может быть и до серии пенальти тогда дело бы не дошло
ОтветAlukard4GK
Пробили конечно плохо , но лучше бы тренер поставил бы им не трусливую схему в 5 защитников, и не заставил бы прижиматься к воротам Может быть и до серии пенальти тогда дело бы не дошло
Конечно не дошло, тогда бы Нидерланды проиграли в основное время 1-4:))
Куман вроде футбольный человек а играть сборную не научил
Занизил на 65 забитых пенальти Кумана
глядя на обе сегодняшние послематчевые серии, возникло ощущение, что футболисты просто перестали тренировать пенальти
какой-то парад рандома и нервяка)
Он немного ошибся. Куман бил пенальти 12 847 раз. Внимательнее надо быть
Я до сих пор считаю что не попадать в створ будучи про футболистом зашквар, у тебя работа лупить мяч в огромные ворота при том что условия жизни лучше чем у 90% населения.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Куман о схеме с 5 защитниками на матч с Марокко: «Все в Нидерландах просили сыграть в 5 защитников. Сыграли – и все равно что-то не так. Но мне все равно, не жалею об этом»
21 минуту назад
У Нидерландов 0,23 xG при 6 ударах и 30% владения в матче с Марокко. Соперник пробил 11 раз при 1,40 xG
55 минут назад
Рекомендуем
Главные новости
Куман о схеме с 5 защитниками на матч с Марокко: «Все в Нидерландах просили сыграть в 5 защитников. Сыграли – и все равно что-то не так. Но мне все равно, не жалею об этом»
21 минуту назад
ЧМ-2026. 1/16 финала. Норвегия сыграет с Кот-д’Ивуаром, Франция против Швеции, Мексика встретится с Эквадором
сегодня, 07:05
Ставшая звездой на ЧМ парагвайская модель Агилера обратилась к Германии: «Это для всех немцев, которые нас недооценивали!»
24 минуты назадВидео
Обе европейские сборные, сыгравшие в плей-офф ЧМ, вылетели – от команд других конфедераций. Германия уступила Парагваю, Нидерланды выбиты Марокко
30 минут назад
Нидерланды ни разу не проиграли в основное время на своих последних 4 ЧМ – серия из 23 матчей. На трех турнирах вылетели по пенальти, в 2010-м проиграли Испании в финале в экстра-таймах
50 минут назад
У Нидерландов 0,23 xG при 6 ударах и 30% владения в матче с Марокко. Соперник пробил 11 раз при 1,40 xG
55 минут назад
У Нидерландов нет медалей ЧМ с 2014 года: в 2018-м не играли, в 2022-м – вылет в 1/4, в 2026-м – вылет в 1/16. Сборная никогда не выигрывала чемпионат мира
сегодня, 07:15
Нидерланды вылетели с ЧМ по пенальти в 3-й раз подряд и в 4-й в истории. Они выиграли только 1 серию из 5 в рамках турнира
сегодня, 07:12
Вылет Германии и Нидерландов с ЧМ, Бразилия прошла Японию, Мареска в «Сити», «Зенит» купил Аугусто, умер Артур Дмитриев, обмен Морэнта, Рублев выбыл с «Уимблдона» и другие новости
сегодня, 07:12
Нидерланды не забили 3 пенальти в серии с Марокко: Клюйверт пробил в штангу, Тимбер ударил мимо, Буну парировал удар Саммервилла
сегодня, 07:00
Ко всем новостям
Последние новости
Ван Дейк после вылета Нидерландов от Марокко в 1/16 финала ЧМ: «Самый ужасный момент для футболиста. Мы так много тренировали пенальти – и все равно проиграли»
5 минут назад
Диоп стал лучшим игроком матча с Нидерландами в 1/16 финала ЧМ. Защитник Марокко сравнял счет на 91-й минуте
17 минут назад
Мексика – Эквадор. Онлайн-трансляция начнется в 04:00
35 минут назад
Франция – Швеция. Онлайн-трансляция начнется в 00:00
46 минут назад
Марокко второй раз в истории прошло во 2-й раунд плей-офф на ЧМ. В 2022-м команда заняла 4-е место
сегодня, 07:24
Кот-д′Ивуар – Норвегия. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 07:07
Нойер провел 23-й матч на ЧМ и догнал Мальдини. Вратаря Германии опережают Месси, Маттеус, Роналду и Клозе
сегодня, 06:40
Гакпо делит 2-е место по голам на ЧМ за Нидерланды с ван Перси, Роббеном, Снейдером, Бергкампом и Ренсенбринком (6). Рекорд у Репа – 7
сегодня, 06:11
Директор сборной Германии Феллер: «Нагельсманн – первоклассный тренер. Мы разочарованы результатом ЧМ-2026, потенциал был выше. Это больно, я немного потерял дар речи»
сегодня, 05:17
Киммих о вылете с ЧМ-2026: «Германия сейчас не соответствует уровню – несем за это ответственность. Игроки все испортили – не медиа, не судья, не соперник»
сегодня, 04:48