Куман о схеме с 5 защитниками на матч с Марокко: «Все в Нидерландах просили сыграть в 5 защитников. Сыграли – и все равно что-то не так. Но мне все равно, не жалею об этом»

Роналд Куман объяснил тактические решения после поражения от Марокко.

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман после поражения от Марокко (1:1, 2:3 по пенальти) в матче 1/16 финала ЧМ-2026 объяснил решение сыграть в пять защитников.

Специалист выпустил защитника Накана Аке на поле с первых минут вместо хавбека Тиджани Рейндерса .

«Безусловно, есть вещи, которые можно было бы сделать лучше. Были моменты, когда мы слишком сильно отступали назад. И не могли больше оказывать давление на соперника, хотя мы сами довольно хорошо оборонялись.

Против такого соперника нельзя допускать много моментов. Но все это уже задним числом. Задним умом все крепки.

Мы выбрали такую схему [5-3-2], потому что допускали много моментов в прошлых трех матчах. Можно закрыть на это глаза и продолжать в том же духе, но тренер должен реагировать, что-то изменить.

Все в Нидерландах просили нас сыграть в пять защитников. Сыграли – и все равно что-то не так. Но мне все равно. Я не жалею об этом», – сказал Роналд Куман.

Нидерландцы за матч нанесли 6 ударов по воротам при 30% владения мячом .

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