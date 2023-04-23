8 комментариев

Все дело в деньгах.

Агент Цезари Кухарски, который раньше представлял интересы Роберта Левандовского, рассказал, что из себя представляет футболист на самом деле.

Он заявил:

«То, что Левандовски и его жена показывают в соцсетях - работа PR-специалистов. В реальной жизни Роберт думает, что он король Польши. Они относятся к другим людям, как к вещам».

Напомним, что сейчас Левандовски судится с Кухарским. Агент обвиняет нападающего «Барселоны» в том, что он переводил деньги их компании на свои личные счета и жены без ведома партнера. Левандовски, в свою очередь, обвиняет своего экс-агента в шантаже. В качестве доказательства он привел запись разговоров с Кухарским.

Кухарски был агентом Левандовского с 2010 по 2018 год.