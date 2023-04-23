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😲😱 «В реальной жизни Роберт думает, что он король Польши. Они относятся к другим людям, как к вещам». Бывший агент Левандовского рассказал о фейковом образе поляка

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Все дело в деньгах.

Агент Цезари Кухарски, который раньше представлял интересы Роберта Левандовского, рассказал, что из себя представляет футболист на самом деле.

Он заявил:

«То, что Левандовски и его жена показывают в соцсетях - работа PR-специалистов. В реальной жизни Роберт думает, что он король Польши. Они относятся к другим людям, как к вещам».

Напомним, что сейчас Левандовски судится с Кухарским. Агент обвиняет нападающего «Барселоны» в том, что он переводил деньги их компании на свои личные счета и жены без ведома партнера. Левандовски, в свою очередь, обвиняет своего экс-агента в шантаже. В качестве доказательства он привел запись разговоров с Кухарским. 

Кухарски был агентом Левандовского с 2010 по 2018 год.

8 комментариев

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Effenberg 11
Ну ещё бы он другое заявил
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Алексей Полиенков
То что левандовски гнилой человека стало очевидно после матча со сборной России, когда он какому-то российскому игроку нос разбил до сильного кровотечения и даже не извинился, продолжив по полю ходить как ни в чем не бывало.
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Arkadios Avgitidis
эх,Лева,Лева, беременным агентам , надо вовремя выплачивать алименты!
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Максим113308
Спортс превращается в подконтрольное кремлю издание. Всех будут дискредитировать, кто осудил СВО. Левандовский осудил. Кержаков осудил. Статьи, что они такие-сякие вышли. Думайте!
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Budabuda
Ответ Алексей Полиенков
То что левандовски гнилой человека стало очевидно после матча со сборной России, когда он какому-то российскому игроку нос разбил до сильного кровотечения и даже не извинился, продолжив по полю ходить как ни в чем не бывало.
ещё один факт, это когда он с пенальти Франции забивал и радовался так, что выиграл чемпионат мира.
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