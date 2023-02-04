Уходя из «Барселоны», Месси оставил послание для Жерара Пике. Написал всего одно слово

Ауч!

Лионель Месси оставил послание для Жерара Пике в раздевалке «Барселоны» после его ухода из клуба.

По словам испанского журналиста Пипи Эстрада, испанский защитник сыграл решающую роль в окончательном решении клуба отпустить Месси. Аргентинец посчитал это предательством, что привело к расколу между двумя бывшими товарищами по команде.

Тем летом Месси только что выиграл Кубок Америки 2021 года с Аргентиной. Лео рассчитывал с триумфом вернуться в родной клуб и начать сезон, но ему неожиданно пришлось уйти из-за финансовых проблем «блауграны».

Эстрада рассказал о том, что происходило в те дни:

«Месси был вынужден покинуть «Барселону» из-за финансовых проблем, на такой исход сильно повлиял Жерар Пике. Месси спустился в раздевалку, чтобы забрать свои вещи из шкафчика, там есть доска. И перед тем, как уйти , Месси написал на ней «Иуда» заглавными буквами».

Эстрада рассказал, что, когда эту надпись обнаружили, Пике спросил Жорди Альбу, кто написал это и к кому это обращено:

«Пике спросил Жорди Альбу, кто написал это. Он ответил: «Лео».

«И для кого это?»

«Для тебя».

Прощание Месси с клубом вышло драматичным, на последней пресс-конференции он не сдержал слез.