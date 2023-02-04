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Уходя из «Барселоны», Месси оставил послание для Жерара Пике. Написал всего одно слово

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Ауч!

Лионель Месси оставил послание для Жерара Пике в раздевалке «Барселоны» после его ухода из клуба.

По словам испанского журналиста Пипи Эстрада, испанский защитник сыграл решающую роль в окончательном решении клуба отпустить Месси. Аргентинец посчитал это предательством, что привело к расколу между двумя бывшими товарищами по команде.

Тем летом Месси только что выиграл Кубок Америки 2021 года с Аргентиной. Лео рассчитывал с триумфом вернуться в родной клуб и начать сезон, но ему неожиданно пришлось уйти из-за финансовых проблем «блауграны».

Эстрада рассказал о том, что происходило в те дни:

«Месси был вынужден покинуть «Барселону» из-за финансовых проблем, на такой исход сильно повлиял Жерар Пике. Месси спустился в раздевалку, чтобы забрать свои вещи из шкафчика, там есть доска. И перед тем, как уйти , Месси написал на ней «Иуда» заглавными буквами».

Эстрада рассказал, что, когда эту надпись обнаружили, Пике спросил Жорди Альбу, кто написал это и к кому это обращено:

«Пике спросил Жорди Альбу, кто написал это. Он ответил: «Лео».

«И для кого это?»

«Для тебя».

Прощание Месси с клубом вышло драматичным, на последней пресс-конференции он не сдержал слез. 

12 комментариев

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olimbek
Фантазии журналюг
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Moffo
Уход такого игрока как Месси не может быть на пользу ни одной команде. С такими игроками всегда лучше чем без них. Такие делают разницу на тренировках, на поле и за его пределами.
В данном случае полезно. Что завершил карьеру, что ушел в другую команду. Команде требовалась перестройка, разрыв жирных контрактов, интеграция молодежи, сплоченность в раздевалке. Любая система бьет неорганизованный класс. Проверено на Галактикос, когда там были все звезды вплоть до Кака, который так и не заиграликак в Милане.
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Имя Фамилия
Похоже на меси.
0
-1
-1
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Итачи Учиха
Как бы там ни было, но ежегодные обновления контракта и рекордная зарплата в мире Лео стали одной из причин нынешнего финансового кризиса.
+3
-2
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Андрей Фарафонов
АУДИ))
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Бекболат Тұяқ
Ответ Рома Голованов
Вот честно, вообще не факт, что если бы Лео остался, в Барсе было бы все нормально. Скорее уж это ей пошло на пользу. Смотря на нынешнюю форму Лео уж точно. Барса на стадии перестройки, и при этом это получается. Я вообще не могу вспомнить клуб, который сумел бы так много молодняка интегрировать в топ команду. Это топ работа селекции и тренера. Полностью перестроенная команда. Конечно жалко, что Лео не остался в Барсе и не стал одним из тех, кто бы провел всю карьеру в одном клубе. Но такова судьба.
в пользу? после ухода месси барса второй раз уже в лиге европы но отлично показывают себя в других турнирах ну вообщем плюс минус
+1
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Moffo
Ответ Рома Голованов
Вот честно, вообще не факт, что если бы Лео остался, в Барсе было бы все нормально. Скорее уж это ей пошло на пользу. Смотря на нынешнюю форму Лео уж точно. Барса на стадии перестройки, и при этом это получается. Я вообще не могу вспомнить клуб, который сумел бы так много молодняка интегрировать в топ команду. Это топ работа селекции и тренера. Полностью перестроенная команда. Конечно жалко, что Лео не остался в Барсе и не стал одним из тех, кто бы провел всю карьеру в одном клубе. Но такова судьба.
Уход такого игрока как Месси не может быть на пользу ни одной команде. С такими игроками всегда лучше чем без них. Такие делают разницу на тренировках, на поле и за его пределами.
+13
-1
+12
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Ник Ник
Не зря же Он МессиЯ)) значит должен быть и Иуда. И судя по тому, что он и Шакиру предал, то вполне себе подходящее слово))в общем, по классике всё в мире)
+4
-1
+3
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Madhamish
Ответ Рома Голованов
Вот честно, вообще не факт, что если бы Лео остался, в Барсе было бы все нормально. Скорее уж это ей пошло на пользу. Смотря на нынешнюю форму Лео уж точно. Барса на стадии перестройки, и при этом это получается. Я вообще не могу вспомнить клуб, который сумел бы так много молодняка интегрировать в топ команду. Это топ работа селекции и тренера. Полностью перестроенная команда. Конечно жалко, что Лео не остался в Барсе и не стал одним из тех, кто бы провел всю карьеру в одном клубе. Но такова судьба.
Месси задержался в Барселоне года этак на три.
Все это время игра руинилась, а перестройка откладывалась.
Месси надо было уходить одновременно с Неймаром. А новому тренеру строить новую команду.
+2
-7
-5
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Рома Голованов
Вот честно, вообще не факт, что если бы Лео остался, в Барсе было бы все нормально. Скорее уж это ей пошло на пользу. Смотря на нынешнюю форму Лео уж точно. Барса на стадии перестройки, и при этом это получается. Я вообще не могу вспомнить клуб, который сумел бы так много молодняка интегрировать в топ команду. Это топ работа селекции и тренера. Полностью перестроенная команда. Конечно жалко, что Лео не остался в Барсе и не стал одним из тех, кто бы провел всю карьеру в одном клубе. Но такова судьба.
+22
-9
+13
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прощай Роналду
Та было написано не ИУДА а ###
+7
0
+7
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davidoser
ахахаххпхпхахаха, чисто Иисус на Лео, если бы это было правдой:)
+4
-4
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