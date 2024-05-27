Почему Лука Дончич играет под 77-м номером?

Нестандартный выбор.

Игровой номер – неотъемлемая часть образа суперзвезды НБА. «23» всегда будет ассоциироваться с Майклом Джорданом. Номер 6 выведен во всей лиге в честь Билла Расселла. Никто не добился большего под №30, чем Стефен Карри.

Лука Дончич чуть ли не быстрее всех в истории «забронировал» себе фирменный игровой номер – в первую очередь из-за его нестандартности. Визави словенца по финалу Запада Энтони Эдвардс играет под №5 – и форму с этой цифрой надевали еще почти 400 человек в истории НБА. Семьдесят седьмых – всего 18.

(кстати, совпадение: если сложить игровые номера всей стартовой пятерки «Миннесоты» – Эдвардса, Таунса, Гобера, Конли и Макдэниэлса – получится… наверное, вы уже догадались сколько)

Но почему Дончич выбрал такой нестандартный номер?

Любимый номер Лука взял у кумира – легендарного в Европе грека, несовместимого с НБА

Несколько лет назад ведущие Inside The NBA брали интервью у защитника «Далласа». Шакил О’Нил спросил, на каких игроков словенец равнялся – американских или европейских. Дончич дипломатично назвал всех: и Леброна, и экс-одноклубников по «Реалу»: Серхио Юля, Руди Фернандеса, Фелипе Рейеса. Но после них добавил имя, которое удивило многих. «Еще Спанулис, не знаю, слышали ли вы о таком».

Чарльз Баркли (который и игроков НБА не всех по именам знает) включил привычного клоуна: «Ты сказал «Спанулис»? Это чувак из фильма «Веселые времена в школе Риджмонт?».

Нет, Чарльз. То был Джефф Спиколи. А это – Вассилис Спанулис, один из величайших игроков в истории Евролиги. До этого сезона разыгрывающий по прозвищу «Килл Билл» оставался рекордсменом Евролиги по общему числу набранных очков, а в какой-то момент лидировал и по передачам (сейчас – третий по очкам и четвертый по ассистам).

Звезда Спанулиса взошла в 2006-м – он провел яркий дебютный сезон за «Панатинаикос», а в составе сборной Греции выбил американцев с чемпионата мира. Кобе Брайант (вот кто, в отличие от Чарльза Баркли, разбирался во всем мировом баскетболе) не играл на том турнире, но очень впечатлился игрой Спанулиса, набравшего 22 очка против США. Несколько лет спустя Кобе дал такую публичную оценку греку: «Спанулис — потрясающий игрок. Честно говоря, я думаю, что он должен играть в НБА. Но я понимаю обстоятельства, которые заставили его уйти из лиги».

Да, после яркого ЧМ Вассилис получил предложение от НБА – за два года до этого его, еще молодого игрока «Марусси», в глубинах драфта взял «Хьюстон». И в 2006-м предложил перебраться за океан. Но за «Рокетс» грек сыграл всего в 31 матче, проводя на паркете менее 10 минут в среднем.

Завирусилась такая история о Спанулисе в «Хьюстоне». Например, вот слова Аарона Джексона, который позднее играл с «Килл Биллом» в Греции: «Расскажу историю о Спанулисе. Он приехал в «Рокетс». Тренером тогда был Джефф Ван Ганди. Он ему говорит: «Слушай, делай свою работу. Выходишь на площадку, отправляйся в угол, жди передачу от Тимака». И Спанулис ему ответил, дословно: «Но я – Тимак из Европы. Я не собираюсь идти ни в какой угол».

Оригинальный, американский Тимак подтверждает этот анекдот:

После года, проведенного почти полностью в тренировочном костюме с логотипом «Хьюстона», Спанулис решил вернуться в Грецию. «Я доволен тем, как провел прошлый сезон. Я ни о чем не жалею. Я получил бесценный опыт, так как с детства мечтал играть в НБА. Мне посчастливилось, моя мечта сбылась. Теперь я знаю, чего хочу», – Вассилис объяснял неудачу проблемами в быту, а не на площадке. В любом случае, упрямый грек и в Европе мало с кем мог работать без конфликтов, а с миром НБА у него было вообще взаимное отторжение. Не удалось даже разорвать контракт без конфликта, Спанулиса попытались оставить в НБА «Сперс», выменявшие его контракт у «Рокетс», но даже самой европейской команде в Америке не удалось переубедить строптивого разыгрывающего. Он возвращался в «Панатинаикос».

В 2009-м он выиграл с «Пао» Евролигу и был признан MVP «Финала четырех». Уже тогда 10-летний Лука из детской школы люблянской «Олимпии» мог восхититься игрой железного в «клатче» грека. Но в «Панатинаикосе» Вассилис еще играл под №6.

История настоящего «Килл Билла» стартует через год – Спанулис и Желько Обрадович слишком часто сталкивались лбами, чтобы их союз был долгоиграющий. И Вассилис пошел на шаг, который мог позволить себе только максимально уверенный в себе человек. Отвергнув предложения ЦСКА, «Барселоны» и других топ-клубов (он будет им отказывать ежегодно на протяжении еще 11 лет), Спанулис перешел к главным врагам – «Олимпиакосу».

И там уже стал полноправной легендой европейского баскетбола. Еще две Евролиги, еще два MVP Ф4. «В 12-13 лет я был очарован Спанулисом», – Лука выбрал себе в кумиры бородатого капитана греческого «Олимпиакоса». В 2013-м Вассилис возглавит великий камбэк «Легенды» в финале Евролиги как раз против «Реала», в молодежке которого числился и юный словенец.

В прошлом сентябре «Олимпиакос» вывел седьмой номер Вассилиса Спанулиса из обращения.

Стоп! Ведь точно, Спанулис же играл под №7, не 77!

Дончич в «Реале» сначала в заявке числился вообще под №17. Но когда его перевели в первую команду в 2015-м, словенец тут же ухватился за №7, который освободился после ухода Факундо Кампаццо в аренду в «Мурсию».

Две «семерки» – восходящая звезда «Мадрида» и его кумир – потом несколько раз пересекались на площадке в регулярке Евролиги.

В юношеской сборной Словении Лука тоже играл под №7, но (перепрыгнув через уровень молодежки) в главной команде страны дебютировал на Евробаскете-2017 под №77. Седьмой номер был у Клемена Препелича, который уже несколько лет носил его в сборной. 18-летний Лука не стал скандалить из-за номера, просто взял две семерки – и под ними помог Словении сенсационно взять золото Евро.

Раз номер принес удачу – Лука решил играть под ним и в Америке. №7 в «Далласе» был занят центровым Дуайтом Пауэллом (до сих пор в команде и под этим номером – один из самых преданных игроков в нынешней НБА, уже 10 лет в одном клубе). Новичку достался №77. Он был не против.

Тем более перед глазами у Луки был пример: Дирк Новицки, проводящий последний сезон. За двадцать лет до этого немец тоже прилетел в Даллас, только чтобы узнать, что любимый №14 занят запасным разыгрывающим Робертом Пэком. Новицки поменял местами две цифры в номере – и стал величайшим №41 в истории спорта.

У Луки есть шанс повторить то же с №77. Это гонка за легендой НХЛ Рэем Бурком, который тоже по ходу карьеры сменил 7 на 77.

Кто еще играл под №77 в НБА?

В НБА никогда не было ограничений, под каким номером играть. И все же «большие» номера до последних 10-15 лет брали совсем редко. Одна из причин – игроки хотят выступать под номером, знакомым с детства. А в школьном-студенческом спорте США запрещены номера выше 55 (и вообще любые, где содержатся цифры 6, 7, 8 или 9), в Европе долгое время играли исключительно под 4-15 в главной команде, 16-30 – в молодежке. Привязанности к номерам вроде 77 просто неоткуда было взяться.

В совсем далеки времена, а конкретно – в 1949 году два игрока в лиге надевали форму с 77, причем второму майка досталась «по наследству». Недолго просуществовавший клуб «Индианаполис Джетс» почему-то использовал исключительно двойные или круглые номера – либо 20-40-60, либо 33-55-77.

Вернулся 77-й только в середине 90-х – из Европы, конечно же. Георге Мурешана буквально заставили надеть эту форму в «Вашингтоне», потому что две семерки означали его рекордный рост – 7 футов, 7 дюймов (231 см). Маркетинг требовал подчеркивать уникальность румына всеми способами.

Владимир Радманович был намного ниже, но все равно играл под 77 почти всю карьеру (2001-2013) в НБА. Кроме него этот номер в нулевые использовал однажды только Джейк Воскул, центровой 1977 года рождения. Радманович был на три года старше и взял 77-й по другой тривиальной причине: любимый №7 в «Сиэтл Суперсоникс» был занят Рашардом Льюисом.

В последнее десятилетие игроки берут №77 после перехода в новый клуб, если №7 (или в некоторых случаях №11, похожий визуально) недоступен, и опять чаще всего к такому прибегали более расслабленные европейцы: Саша Павлович, Андреа Барньяни, Венсан Пуарье, Эрсан Ильясова, Омер Юртсевен. Но на постоянной основе этот двойной номер использовал только Юртсевен – а также Жоффре Ловернь, который, как и Радманович, брал 77 в четырех разных клубах НБА.

Лука Дончич брал его только в одном – и пока нет никаких сигналов, что он поменяет номер или команду.

И хотя конкретно число 77 не вызывает никаких чувств у Вассилиса Спанулиса, сам грек точно рад, что этот номер сейчас украшает НБА. «Для меня большая честь слышать, как один из величайших игроков в мире говорит, что он начал играть в баскетбол благодаря мне. Мои дети следят за ним, и я счастлив, что вдохновил такого феноменального игрока».

Раньше баскетболисты выбирали №77 по одной причине: №7 был занят. Сейчас молодые игроки начинают все чаще брать №77 совсем с другой мотивацией – Дончич сделал этот необычный игровой номер модным. И его популярность будет только расти.

Фото: Gettyimages.ru /Joshua Gateley, Jeff Gross, Nikos Paraschos/Euroleague Basketball, Tom Pennington, Jonathan Daniel /Allsport, Otto Greule Jr; twitter/olympiacosbc , luka7doncic