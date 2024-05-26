«Индиана» подарила «Селтикс» еще одну игру. Не помогли ни «+18», ни мяч в руках лидера в решающей атаке

0-3, но Карлайл обещает месть.

«Пэйсерс» и в отсутствие Тайриза Халибертона чувствовали себя против лучшей команды регулярки НБА вполне комфортно:

● безболезненно поменяли лидера и основного боллхэндлера на Эндрю Нембхарда (32 очка, 12 из 21), но не менее резво бежали;

● в процессе этого бесконечного навала выдали аж 32 передачи;

● лишились трехочковых Халибертона, но зато также обильно получали возможности внутри дуги, выжали максимум из средних попаданий и набили 68 очков из «краски» (60% реализации);

● шли на повсеместные размены на своей половине и разрушили атакующую игру «Селтикс»;

● получили сильный импульс со скамейки (31:4), главным образом благодаря выдающемуся выступлению от Ти Джея Макконнелла (23 очка, 10 из 17, 6 передач).

«Некоторые парни превратились в гребаного Майкла Джордана или что-то типа того », – описал все это Джейлен Браун.

Все это позволило «Индиане» создать 18-очковое преимущество в третьей четверти и оставаться впереди на 8 очков за 2 с половиной минуты.

«Бостон» до серии с «Пэйсерс» отыграл ровно 79 секунд так называемого «клатча» и наслушался мнений бывалых людей о том, что без настоящей проверки им не видать титула. Вряд ли так получается специально, но в последнем противостоянии перед окончательным оформлением трофея они спродюсировали себе уже 12 минут «клатча» и в третьем матче убедили самих себя в полной готовности к любым чрезвычайным ситуациям.

Самоуспокоение подкрепляется такими доводами.

Во-первых, мудрый 35-летний тренер, который придумал уникальный метод для устранения стресса.

«Самое главное для нас – мы продолжали играть. Просто продолжали играть, цеплялись, – сказал Эл Хорфорд. – Мне кажется, что Джо пытается сделать все, что можно, чтобы мы верили в себя. Это было сложно. Я должен отдать должное нашим парням, потому что такого с нами не случалось в прошлом. Мы все понимаем, какая возможность у нас есть».

«Джо всегда говорит о том, что игра необязательно должна складываться так, как нам хочется, как мы того ждем, что это нормально отставать 15, 17 очков , – объяснил Джейсон Тейтум психологию главного тренера. – У нас все равно остаются возможности для того, чтобы выиграть.

Мы верим. Мы верили, что мы все еще может победить… Я сделал все, чтобы мысль о поражении даже не закралась в наши головы. Мы никогда о таком не подумал. Все на паркете понимали, что мы может играть лучше».

В решающие минуты «Селтикс» действительно не занимались индивидуальным спасением родины, а оставались единым целым – искали неравноценные размены и выбирали хорошие попытки.

Во-вторых, сам Джейсон Тейтум, адаптировавшийся к защите «Индианы» и лучше всех готовый к разменам.

Он и сам реализовал важнейший трехочковый на последних минутах, и переключился на роль ассистента – 36 очков, 12 из 23, 5 из 10 трехочковых, 8 передач на 0 потерь, 10 подборов.

Его главный шедевр – пас из-за спины на Хорфорда. Когда-нибудь Тейтум вырастет, перестанет бездарно косплеить Кобе Брайанта и превратится в какого-то другого игрока с оригинальной физиономией.

В-третьих, математика.

«Селтикс» упорно швыряли свои трехочковые и верили в аналитику. Хотя процент у них получился тревожный (35%, 16 из 46), но зато объемы (46 трехочковых – это 55% от всех бросков с игры) решали .

Собственно, не то чтобы у них был какой-то выбор. Без Кристапса Порзингиса у «Селтикс» остается лишь один план, и его главным выразителем выступил Эл Хорфорд, положивший 7 из 12, в том числе тот самый, что сократил дистанцию до 2 очков (109:111).

«Индиана» создавала хорошие броски с дистанции, но на этот раз совсем не попадала – если не считать трехочковые Нембхарда, то 1 из 18.

В-четвертых, это два гарда в символических пятерках лучших защитников. «Бостон» даже попробовал зону по ходу матча и тоже охотно разменивался, и, в конце концов, наличие таких оборонцев сказалось: и Деррик Уайт, и Дрю Холидэй еще до последней минуты отметились самыми разными полезными активностям на своей половине. Первый (у него 4 блока!) накрыл Майлза Тернера и помешал Айзейе Джексону. Второй (у него 3 перехвата) – вынудил Тернера совершить двойное ведение и отбился против Нембхарда.

Все это и привело обе команды в уже известную по первому матчу точку, где у «Индианы» вроде бы есть преимущество, но все надежды разбиваются о коренастую фигуру Дрю Холидэя. Забавно, конечно, что пламенный спич Янниса Адетокумбо о том, что в спорте нет провалов, закончился для «Бакс» увольнением двух тренеров и обменом защитника и в конечном счете дал «Селтикс» недостающий элемент для победы в чемпионате.

По крайней мере, серия с «Пэйсерс» говорит ровно об этом.

У Холидэя была температура перед игрой, он пропустил предматчевую разминку, проспал весь день, но это никак на нем не отразилось.

За 40 секунд до сирены он получил передачу, будучи под не очень ощутимой опекой Ти Джея Макконнелла, залез в трехсекундную и положил оттуда сложный мяч с нарушением от Паскаля Сиакама.

112:111 в пользу «Селтикс».

За 9 секунд до сирены «Пэйсерс» отбились от прохода Тейтума, мяч сразу же пришел к Эндрю Нембхарду – и у того была скорость, и пространство, и время, чтобы придумать вообще все, и отсутствие тайм-аута от доверяющего игрокам в таких ситуациях Карлайла. Он даже положил Дрю Холидэя на паркет финтом, но тот все равно оказался на ногах и в своем фирменном стиле возник ровно там, куда его оппонент только собирался пойти. Перехват – и еще два штрафных после фола в быстрой атаке.

У Холидэя пять очков (из 14) в ключевых владениях.

114:111 в пользу «Селтикс».

«Я знал, что он любит идти в правую сторону, – объяснил Холидэй. – Он весь матч действовал очень агрессивно. Он отличный игрок и провел отличный матч. Но у меня просто все получилось – я выпрыгнул под его правую руку и забрал мяч. Мне показалось, что никакого нарушения не было – я его просто опередил . Если что, мы были грудь в грудь. А затем, когда у него мяча не было, я ударил его по левой руке. Возможно, я не прав, возможно, нужно пересмотреть эпизод, но мне не показалось, что там был контакт. Хотя все случилось слишком быстро».

«Индиана», мягко говоря, не совсем согласна с такой трактовкой. Рик Карлайл приложил все усилия для того, чтобы не взорваться во время пресс-конференции, и выглядел как карикатурный злодей в исполнении постаревшего Джима Керри.

«Там было очень много всего, с чем я не согласен, и с чем, мне кажется, ни один болельщик «Индианы» не согласен ».

«Не надо мне все это напоминать. Я прекрасно все видел собственными глазами».

«В концовке мы промахнулись несколько раз, еще в нескольких моментах все могло получиться иначе. Это максимум того, что я могу сказать. Я крайне разочарован».

«Парни бесстрашно бились. Наши парни провели отличный матч. Они сражались. Сегодня нам немного не хватило, но в понедельник мы вернемся и ударим их еще больнее».

«Нас это никак не пошатнет. Мы вернемся сюда в понедельник с намерением продлить серию. И мы набросимся на них с еще большей энергией».

«У нас тут лучшие болельщики в НБА, лучшая арена на планете, и нам предстоит провести перед ними еще одну игру. Поверьте мне, мы не дадим им спуску ».

«Индиана» немного скорректировала депрессивное ощущение от поражения и от 0-3 оригинальной комбинацией под занавес: они взяли розыгрыш «четыре в линию» из американского футбола, чтобы вывести на открытый бросок Аарона Несмита. Тот промахнулся, но креативность «Пэйсерс» оценили выше, чем все их предшествующее выступление: этот розыгрыш они использовали уже не раз по ходу сезона, но при всестороннем внимании, которое окружает полуфинальные серии, он получил совсем иное освещение.

Наверное, 2-1 в серии было бы получше, чем похвала от ценителей прекрасного, но хотя бы так.

Фото: East News /AP Photo/Darron Cummings, AP Photo/Michael Conroy; Gettyimages.ru /Stacy Revere