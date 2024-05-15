Йокич получил свой третий MVP и прожарил лучшего защитника НБА

Реджи Миллер забросил очередную тему для обсуждения в последующие два дня.

Когда в конце первой половины Карл-Энтони Таунс отправился с третьим фолом на скамейку, Руди Гобер привлек внимание к себе и отправил Кайла Андерсону на опеку Николы Йокича.

И тут комментатор (и трэштокер) воскликнул: «Ты – обладатель титула «Лучший защитник года»! Ты должен защищаться против MVP!»

Дело в том, что все устроено не так. Странно, что Миллер так этого и не понял. Лучшим защитником в лиге Гобера делает не столько его личная защита, сколько умение страховать под щитом и служить системообразующим элементом для всего, что делает «Миннесота» на своей половине. В данном моменте француз не выражал свои личные прихоти, а всего лишь транслировал командную стратегию: «волки» отправляли на центрового «Денвера» четвертого номера и использовали Гобера в качестве защитной сети против проходов Мюррэя или ситуаций, когда Йокич обыгрывал соперника один в один.

Это здорово работало целый один матч (первый). После этого «Денвер» уже адаптировался и превратил Руди Гобера в главную уязвимость «Миннесоты». В лиге нет ни одного человека, который мог бы остановить Николу Йокича в одиночку, и ключевая перестановка в этой серии для «Наггетс» была логична и проста. Они больше не позволяли «волкам» страховать против своего «большого»: либо целенаправленно искали Гобера, когда Аарон Гордон ставил заслоны для Йокича, либо задействовали Гордона в качестве плеймейкера, не давая Гоберу быть страхующим, а вытаскивая его наверх. В худших для «волков» ситуациях Гобер и вовсе застревал в заслонах Джамала Мюррэя, что давало Йокичу свободно бежать под щит.

Более того, проблема тут не столько в Гобере, сколько в Таунсе, который хватает фолы так, словно вообще не хочет находиться на поляне. Из-за этого «волкам» не удается в оптимальных масштабах применить стандартную схему противодействия Йокичу.

Гобер из-за более-менее повсеместного негативного отношения к нему провоцирует вот этот примитивный дискурс: какой же ты «лучший защитник», если через тебя кладут 70%. Хотя в НБА вообще не ни одного человека, против которого Йокич не положил бы 70%.

На самом деле, тут только и можно восхищаться тем, что: а) Йокич вообще не замечает лучших защитников в НБА и при необходимости готов разорвать любого из них: Энтони Дэвиса, Бэма Адебайо, Руди Гобера, несите следующего, б) Йокич на десять шагов вперед читает защиту, которую бросают против его команды, и виртуозно дирижирует своими партнерами, в) «Наггетс» подстраиваются к любым схемам, понимая, что у них есть такой вот таран (главное, чтобы судили не про правилам 90-х), и ресурсы для его обслуживания (вроде способности Аарона Гордона быть то снайпером, то разыгрывающим).

Перед пятым матчем серии Никола Йокич получил свой третий MVP и, видимо, посчитал, что нужно отметить это как-то по-особенному. По крайней мере, такое впечатление сложилось у его команды.

«Йокич – невероятный, – объяснил Джамал Мюррэй. – Просто из-за того, как он разбирает игру, как читает игру и доверяет партнерам. Мне показалось, что то, что большой парень получил сегодня приз, его немного мотивировало ».

Майкл Портер не попадал из-за дуги – 2 из 7.

Аарон Гордон изначально подсел на фолы и на этот раз все же промахивался.

Джамал Мюррэй не сделал ничего выдающегося – 16 очков, 4 передачи, 7 из 14.

В такой вечер это все не имело никакого значения.

Йокич выдал одно из самых доминирующих выступлений в плей-офф: 40 очков, 15 из 22 с игры, 13 передач при 0 потерь, 7 подборов.

Он уничтожил Гобера, когда сталкивался с ним один на один под щитом (реализовал 8 попыток из 9).

Он не стеснялся бросать из-за дуги и деморализовал оппонентов трехочковыми через руки – 2 из 3.

Он выдавал передачи на любой вкус – от забросов из американского футбола на Мюррэя до скидок из-за спины на Гордона.

«Он поймал кураж, – объяснил Гобер. – Кажется, я заблокировал несколько его бросков, но мяч все равно зашел в кольцо. В третьей четверти он был просто невероятен. Он посадил команду себе на спину и делал за них все . Провоцировал фолы, выходил на линию. Мы проанализируем видео, думаю, что мы можем быть лучше в каких-то моментах, но там были и такие решения, против которых ничего нельзя поделать».

Наверное, самым впечатляющим из всего этого было то, что треть очков он набрал в проходах, впервые в серии сыграв настолько агрессивно, впервые в серии показав всю уникальность своего таланта. Пухлый великан не только толкался в посте или бросал, он опускал мяч и на ведении оказывался ловчее не только Гобера, но и где-то там рядом мельтешащих Наза Рида, Кайла Андерсона, Карла-Энтони Таунса. Он даже поставил сверху, а потом пошутил: «Я увидел открытый коридор. Я же чудо природы. Почему не использовать свой атлетизм».

Если кому-то нужно было убедиться в том, что лучший баскетболист мира на площадке, то вот все доказательства, которые только могут потребоваться. Лучшую защиту лиги демонстративно разобрали. Лучшего защитника лиги демонстративно переехали. Лучшую схему для противодействия серба демонстративно растоптали. Сам Йокич еще и похвалил слаженность «Миннесоты», причем абсолютно искренне, хотя это и смотрелось как издевательство: «Мне кажется, они очень хорошо играют, у них столько контрприемов против нашей атаки, я всего лишь пытаюсь их разгадать».

Йокич постепенно разгонялся, и к четвертой четверти преимущество «Наггетс» составило «+18».

«Я только что увидел трех разных игроков, – провозгласил Джамал Кроуфорд в большом перерыве. – Я увидел дрим-шэйк Хакима Оладжувона, крюк Хакима Оладжувона, а теперь он играет разыгрывающего как Мэджик Джонсон».

В этой игре Никола Йокич в полной мере был символом ускоряющейся баскетбольной эволюции – воплощением лучших качеств великих игроков прошлого, воплощением современной универсальности и технического превосходства игроков настоящего, воплощением того, что игра постоянно развивается и становится лучше .

«Миннесота» могла бы несколько улучшить ситуацию, если бы их нападение не вовремя не стало сбоить.

Майк Конли – сверхважная фигура для атаки «волков» – пропустил 5-й матч из-за проблем с ахиллом.

В его отсутствие «Денвер» гораздо агрессивнее сдваивался на Энтони Эдвардсе и заставлял его либо избавляться от мяча, либо форсировать броски. У него лишь 5 из 15 с игры. Из 22-летнего Джордана начала плей-офф он обратно превратился в парня, который нестабилен и может выпасть из ритма, если соперник концентрируется исключительно на нем.

Наз Рид наказывал Йокича за дроп в первых двух матчах, но в последующих трех перестал попадать с дуги – 0 из 3 в пятом.

Карл-Энтони Таунс ушиб колено в начале игры, потом вернулся и показал эффективность достойную самопровозглашенного «лучшего бросающего «большого» в истории»: 10 из 19. Только его одного было мало на фоне исторического момента.

«Волки» вроде бы неплохо начали. А потом в начале второй четверти Майкл Мэлоун наорал на арбитров и получил заслуженный технический, вот только сделал это не зря – он успел донести свои мысли: в последующих трех атаках «Миннесота» получала фолы в нападении, и это их резко остудило.

В итоге «Волки» реализовали 8 из 26 из-за дуги, допустили 14 потерь, уступили по очкам в быстрых отрывах (4:16) .

С таким багажом можно было лишь наблюдать за великой игрой Йокича с самых лучших мест.

«Я просто смеюсь. Вот и все, – сказал после игры Эдвардс, комментируя 16 очков и 4 передачи Йокича в третьей четверти. – Я не могу злиться. Он очень хорош. Я даже после первой и второй игр, когда мы побеждали, говорил, что он MVP, он лучший игрок в НБА. В последних трех матчах он это показал. Сегодня он был исключителен, нужно отдать ему должное. Сегодня он был велик ».

Фото: Gettyimages /Matthew Stockman