«Денвер» еще не все. Чемпионы – наконец-то – выглядели мощно

«Наггетс» все же решили не сдаваться: на «-26» во втором матче ответили «+27» – в третьем. Такого радикального переворота между второй и третьей играми в плей-офф НБА никогда не было.

За шесть минут до конца «Миннесота» выпустила резервистов

1. НБА так и не может определиться с судейством

НБА решила, видимо, угодить разом всем: и тем, кто призывает ничего не свистеть, и тем, кому нравится баскетбол без защиты.

Судейство меняется от игры к игре. Первые два матча судили так, что Джамала Мюррэя разве что не изнасиловали прямо на площадке (хотя в знаменитом моменте с переходом на чужую половину было близко). В третьем – «Миннесоте» не позволяли вообще ничего: Джейден Макдэниелс мгновенно подсел на фолы (только семь минут в первой половине), а арбитрами возмущались уже «волки».

«Нам нужно лучше разбираться, как работают арбитры в конкретном матче, – сказал после Майк Конли. – В прошлой игре можно было играть жестко, мы играли жестко. Такой стиль нам подходит. Сегодня такого не разрешалось … Мы не обвиняем арбитров, мы не из-за этого проиграли».

Это все напоминает легендарную серию «Голден Стэйт» – «Оклахома», когда «Тандер» добились преимущества 3-1 при выгодном для себя стиле судейства, а потом также легко его отдали при стиле, подходящим для «Уорриорс».

2. Джамал Мюррэй вернулся

У канадца, наконец-таки, было несколько дней на то, чтобы подлечиться. И он вернулся совершенно иным – да, рядом не так часто возникал Джейден Макдэниелс, но теперь разыгрывающий «Денвера» дурачился с теми, кто ему старается мешать.

Другие (Йокич, Гордон и далее) переводили мяч на половину «Миннесоты». Мюррэй принимал хэндоффы от Йокича и вот тут обрушивался на «Миннесоту» все с новой силой: теперь он попадал с дистанции, выпрыгивал так, что Наз Рид не мог дотянуться до мяча, проникал под щит и оттуда клал свои загогулины. Пожалуй, это было главным – Мюррэй физически смотрелся совсем иначе, и для «Денвера» это не очень хорошая новость, если учесть, что до следующего матча остается совсем немного времени. Он набрал 21 очко, 11 из 21, 5 передач, без единого подхода на линию .

Понятно, что и тактически ему было проще. Мюррэй вообще ни разу не сомневался. После первых двух матчей он уже понимал, куда нужно бежать, откуда придет подстраховка, где будет коридор.

«Наггетс» изменили игру за счет большего пространства: Йокич и Мюррэй больше не возили свои двойки в толпе, а Гордон предстал не вылавливателем парашютов, а человеком, вытягивающим Гобера на периметр (у него 3 из 4 с дистанции).

3. «Денвер» реализовал 48% с дуги

«Они улучшили немного пространство в атаке, – объяснил Крис Финч. – Себя проявили другие парни, которые облегчили жизнь лидерам. Честно говоря, они сделали ровно то, чего мы от них и ждали. Просто мы вообще никуда не успевали. Наша защита наверху вообще не там располагалась, и с этого все и начиналось ».

«Миннесота» не только индивидуально не могла играть так же, как в первых матчах, но еще и регулярно ошибалась на сменах.

Портер реализовал 4 из 5, Джастин Холидэй – 2 из 3, Гордон – 3 из 4.

Что-то из этого запустил Мюррэй, что-то создал Йокич, но фокус и старательность у «волков» были на другом уровне.

4. «Денвер» впервые за плей-офф показал себя чемпионской командой

Уже почти месяц Майкл Мэлоун умоляет свою команду подходить к матчам должным образом, и вот, когда «Наггетс» грозило 0-3, они отозвались: «Денвер» все же выиграл первую четверть (28:20) и не сбавлял обороты на протяжении всех 48 минут.

Для коллектива, который включался лишь небольшими отрезками, это было очень нетипично.

Оказалось, что Мэлоун собрал нарезку с участием экспертов, которые уже списали его команду после 0-2. А вы говорите, что Кендрик Перкинс совершенно бесполезен.

5. «Миннесота» проиграла во всем

На этот раз не получилось ни отстоять щит (5 против 8 у «Наггетс»), ни провоцировать потери (14 против 10), ни агрессивно идти в «краску» (34 против 38) .

«Мы плохо начали, не показали зубы, не показали себя в защите, – признал Крис Финч. – Мы позволяли им отрываться и отставали в каждом владении. Они навязывали борьбу за каждый отскок, даже когда не брали их. Конечно, в начале мы получили несколько странных фолов. Не знаю, возможно, это нас сделало более мягкими. После фолов Джейдена Макдэниелса мы не могли играть агрессивно в защите. Это были неприятные свистки, но это уже не важно ».

6. И реализовала только 10 из 33 с дуги

Впервые в плей-офф «Миннесота» напоминала себя в регулярке – в те моменты, когда разваливалась в четвертых четвертях.

«Мы не хотели работать в нападении и совершали ленивые броски, которые мазали, – объяснил Крис Финч. – В начале матча мы не попадали и из-под кольца. Так обычно происходит, когда ты играешь с неправильным настроем. Ничего хорошего не показали ни на одной половине.

Мне казалось, что мы будем лучше. Весь сезон мы обсуждали, что нам нужно повзрослеть, быть более зрелой командой. Зрелые команды по-другому относятся к успеху. Мы вернулись домой, здесь много всего отвлекает . Нам нужно сконцентрироваться на результате. Мне показалось, что мы хорошо потренировались несколько дней, но почему-то это не перенеслось на паркет».

Не то чтобы «Денвер» закрыл «краску», просто не так явно подставлял под удар Николу Йокича, как это было в первых матчах, а «Миннесота» особенно не хотела туда идти и сваливалась на атаки с дистанции. Кроме Карла-Энтони Таунса (4 из 5), точностью никто похвастаться не мог.

Почти все попытки Таунса получились очень сложными, но «Денвер» сделал так, чтобы мяч приходил к нему редко, а атаковали в основном ролевые.

Во втором матче «Миннесота» набрала 52 в «краске», теперь – всего 34. Причем со слабым процентом (17 из 31), обычно выше 65%.

7. Энтони Эдвардс покаялся

Лидер «Миннесоты» признал, что провалился.

«Я беру вину на себя. Виню себя в этом поражении. Я вышел играть без энергии. Я не могу себе позволить так поступать по отношению к команде. Я подвел команду, подвел тренеров, подвел болельщиков . В воскресенье я буду готов».

Он набрал больше всех в «Миннесоте» – 19. И хотя моментами показывал, как ему легко набирать очки, именно эта легкость вызывала вопросы: почему так не происходит чаще, почему он сбивается на дальние броски и не обостряет.

Хотя у него 8 из 15 с игры, а у «волков» плохо сыграли вообще все, в этом нет обычной бравады.

Эдвардс подвел в защите, где от него зависело еще больше ввиду ситуации с фолами Макдэниелса, а он дал Мюррэю слишком много пространства.

Эдвардс подвел в атаке, где должен быть основным креативщиком, а в итоге только пулял трехочковые (аж 8) и часто ошибался (5 потерь).

8. Йокича не измерить цифрами

У нас, примитивных людей, все просто: казалось, что единственный шанс «Наггетс» – это сверхнагрузки для их центрового, 45+ очков с 60% и трипл-даблом.

Йокич же бросил 4 раза в первой четверти, еще 4 – во второй. У него было всего 7 очков после первой половины, по ходу которой «Денвер» добился 20-очкового преимущества.

При этом, естественно, он оставался тем солнцем, вокруг которого крутится все вселенная «Наггетс» – помогал Мюррэю хэндоффами и пик-н-попами, постоянно получал в усах и стягивал на себя несколько игроков, запускал движение мяча. Он постоянно показывал, что защита «Миннесоты» как таковая его не беспокоит: то продавливал Гобера, то провоцировал фолы у Таунса, то оставался один на линии и решал. Однако его баскетбол – на другом уровне, это не просто доминация один на один в посте или растягивание защиты. Там, где обычно великие игроки берут мяч и решают, Йокич идет совершенно иным путем: он всегда остается частью целого и всегда запускает вот этот механизм с рывками игроков, с множеством лишних передач, с постоянным поиском еще более простого броска, всегда стремится сделать остальных лучше и верит в партнеров. Лучшая атака «Наггетс» – та, в которой все вовлечены и являются угрозой, а сам центровой может присоединиться к набиранию очков в любой момент…

После матча у него набралось 24 очка, 14 подборов, 9 передач, 3 перехвата, 3 блока . Это тоже что-то на историческом. Однако сложно найти число или сочетание чисел, которые бы показали его реальную значимость.

Фото: Gettyimages /David Berding; East News /AP Photo/Abbie Parr