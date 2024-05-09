«Миннесота» сожрала чемпионов. Такого растерянного Николу Йокича еще не видели

«Миннесота» по ходу регулярки заставила всех прикусить языки. Еще вчера обмен Руди Гобера многими провозглашался «худшим в истории», сегодня же – у «волков» при наличии на паркете такого сомнительного персонажа, как Карл-Энтони Таунс, нарисовалась лучшая оборона сезона. «Волки» позволили оппонентам набирать меньше всех за матч (106,5), были лучшими в лиге по эффективности на 100 владений (109,0), лидировали по качеству бросков у оппонентов (57,1%) и закончили шестыми по провоцируемым потерям (12,5%) и восьмыми по подборам на своем щите (76,9%) . Гобер – не единственный их топовый защитник, но именно он оказался тем фундаментом (и по факту присутствия на площадке, и по созданию командной концепции), на котором построили новую «Миннесоту».

Несмотря на красивые цифры, в «волков» тяжело было верить перед плей-офф. В том числе и исключительно с точки зрения этой самой защиты.

Во-первых, НБА с недавних времен приучила к тому, что классное нападение всегда лучше любой изощренной обороны. Чемпионство «Денвера» в прошлом году это ощущение как раз подтвердило.

Во-вторых, Гобер неоднократно проваливался в плей-офф, когда выходил на команды с маленькими продуктивными скорерами: его либо обыгрывали на дуге, либо поливали через его «дроп» со средней.

В-третьих, еще в прошлом году «волки» как будто не верили в это во все сами: в плей-офф они вошли с дракой Гобера и Андерсона, а также дракой Джейдена Макдэниелса со стеной, а Энтони Эдвардс не изменил своего насмешливого отношения к французскому центровому.

Однако плей-офф доказал, что все реально. Было ли это все реально еще в начале сезона или стало реально по ходу регулярки, когда НБА внезапно изменила трактовку правил в пользу защиты, это уже десятый вопрос. Важно то, что сейчас это реально.

Придумал «Миннесоту» Руди Гобера Тим Коннелли. Тот, кто стал одним из самых дорогих баскетбольных функционеров НБА, когда выяснилось, что можно создать претендующий на титул «Денвер» при помощи не самых высоких пиков. А выводит «Миннесоту» на паркет Майка Нори, отработавший три года помощником Майкла Мэлоуна в «Денвере» и хорошо знающий Николу Йокича лично.

И как раз против «Наггетс» «волки» прошли свой главный тест на прочность, на жизнеспособность, на релевантность. Во втором матче серии они играли в гостях без Руди Гобера, как следствие, уступили свой щит и спор за владения, но выдали такой запредельный уровень на своей половине, что их моментально записали в главные фавориты сезона.

В НБА официально вернулась защита – и по степени разрешенного контакта, и по абсолютному влиянию на игру: «волки» позволили сопернику реализовать 35% бросков, поставили 12 блоков, спровоцировали 16 потерь, дали набрать только 35 очков за половину и 15 очков за вторую четверть . Все это – против действующих чемпионов и одной из лучших атакующих команд последних лет. Сегодня ночью Никола Йокич получил свой третий приз MVP, но вряд ли получил заряд положительных эмоций – он провалил оба домашних матча и смотрелся так плохо, как никогда, уступая даже в дуэлях, которые раньше выигрывал с закрытыми глазами.

Вот, пожалуй, основные принципы того, что делала «Миннесота» в первых матчах.

Цель #1 – ограничить касания Йокича и выключить его из игры

Раньше считалось, что можно ограничить серба в чем-то одном: либо сделать его пасующим, либо – атакующим. Так как Йокич больше любит играть в пас и не любит замыкать внимание на себе (а также потому, что три все еще больше, чем два), то выбор делался в пользу второго. Это, скажем, было заметно в серии с «Лейкерс»: местами они оставляли Йокича один на один с Энтони Дэвисом и не без интереса наблюдали, как он его разделывал.

«Волки» придумали третий вариант – они сделали его зрителем.

● закрыли рывки партнеров под щит;

● приставили к Аарону Гордона центрового (Гобера или Таунса) , который бы перекрыл парашюты;

● играли «дроп» против пик-н-роллов, концентрируясь на том, чтобы Йокич не получал мяч, тогда как проход игрока с мячом контролировал кто-то другой (Гобер в первом матче, кто-то из маленьких – во втором);

● отходили и занимались другими, когда Йокич оказывался один на дуге;

● заставили его постоянно сомневаться при работе в усах – то сдваивание в пост шло, то Йокич оставался один на один, то он вроде бы оставался один, а потом из ниоткуда приходил Таунс и перегораживал весь обзор;

● постарались не фолить.

В результате центровой упустил контроль за игрой. Во втором матче он бросил с игры 13 раз, из них попал только 5, на 8 передач допустил 4 потери.

Обычно у Йокича много касаний мяча – он не возится с ним, в отличие от других звезд, но постоянно задействован в качестве дирижера атаки. Здесь же его превратили в обычного пост-центрового, до которого мяч доходит не так часто, а когда и доходит, у него не получается сделать пост-владения эффективными.

Если в первой игре ему приходилось за неимением лучшего часто палить с дуги (2 из 9), то здесь вышло не лучше. Не раз и не два Йокич выглядел абсолютно беспомощным против Наза Рида и Кайла Андерсона, которые были как будто бы совсем одни (хотя понятно, что сербу не дают сконцентрироваться на конкретной цели, как это было в игре с «Лейкерс», здесь маленькие «Миннесоты» слишком активны, слишком длинноруки и не будут просто наблюдать).

И это еще не было Гобера. В первом матче, даже когда Йокич получал мяч после двоек в удобной для себя позиции, ему нужно было еще перебросить выдвигающегося на подстраховку француза.

Цель #2 – сыграть с Мюррэем максимально жестко

Канадец был намечен «волками» как самое уязвимое место в нападении «Наггетс». Они хотят, чтобы он как можно больше бросал и как можно чаще принимал решение под давлением.

Именно он основной фокус защиты «Миннесоты». Второй защитник на периметре всегда следит за двойкой «Наггетс» и выдвигается, если Мюррэю удается сильно оторваться от основного опекуна.

Делается это всеми подручными средствами.

● Мюррэя встречают еще на чужой половине и начинают лупить уже там. Атаки «Наггетс» постоянно начинаются с опозданием из-за активного прессинга «волков». И во второй игре они постарались, чтобы переводили мяч на чужую половину Йокич и Гордон, а канадец действовал как второй номер, получая мяч на хэндоффе уже на полном разгоне;

● если он зазевается, то его тут же берут в ловушку вдвоем и заставляют останавливать мяч;

● если он играет двойки с любым, кроме Йокича, то следует размен – например, против Наза Рида у него не получалось один на один;

● если он играет двойку с Йокичем, то «большой» перекрывает передачу на серба. Но из-за маячившего в первом матче Гобера рядом с «краской» или стягивающейся подстраховки от других Мюррэй не чувствует свободы в таких эпизодах и нехарактерно суетится.

Все знают, что Мюррэй травмирован и плохо бросает на протяжении всего плей-офф. В серии с «Миннесотой» все совсем грустно: у него 12,5 очка при 28,1% с игры, 25% из-за дуги, 3 передачи при 2,5 потери, только 5 штрафных .

Однако бросок – это только половина проблемы. Разыгрывающий «Денвера» проваливает серию с точки зрения чтения игры – очевидно, что он чувствует себя некомфортно, не берет те попытки, которые берет обычно, не всегда может довести мяч до Йокича, слишком много думает, в результате чего Джейден Макдэниелс восстанавливает позицию…

В какой-то момент Макдэниелс начал похохатывать прямо на паркете – настолько подавляющей была его опека, настолько беспомощным казался доверенный ему пациент.

Цель #3 – не дать Портеру ни одного открытого броска

Майка Нори перед серией объяснил основную вещь, которую «волки» стараются делать против снайпера – не давать ему получать мяч, размениваться на заслонах, чтобы не терять его и постоянно быть рядом, и играть как можно жестче, когда он все же действует с мячом в руках.

К Майклу Портеру относятся не как к какому-то рядовому 3&D. «Миннесота» вполне осознанно предпочитает, чтобы бросок совершал кто-то другой.

Как итог, большая часть попыток Портера – это форсированные броски. «Денвер» даже постарался создать ему возможности под хэндоффы с Йокичем, но и это не сработало. Портеру приходится палить в любой ситуации, и чаще всего эта ситуация хуже по качеству, чем те броски, которые он совершает обычно. У него не получалось получить пространство сразу, Портер лез в проход, пытался что-то выдумать на дриблинге, использовал стэпбеки… Короче, занимался не своим делом.

У него во второй игре – 1 из 7 с дуги и 4 потери .

***

Во втором матче чемпионы совершенно потеряли лицо: Майкл Мэлоун выбежал на площадку, чтобы устроить взбучку арбитру, Джамал Мюррэй показывал жесты на 100 тысяч долларов и кидался со скамейки всем подряд, Аарон Гордон получил технический за разговоры… Едва ли не все успели после матча сказать что-то вроде «Нам поимели» и повторять это на все лады.

Эти эмоции, какими бы неприглядными они ни были, вполне понятны. Когда в предшествующем матче дают решающий фол на последней минуте за то, что человек на 15 градусов поворачивает корпус при постановке заслона, а тут на Мюррэе пропускают примерно 10 ударов по рукам за то время, когда он только переводит мяч на другую половину, действительно можно удивиться. Неожиданно выяснилось, что «Наггетс» не готовы к такому жесткому баскетболу, они растворились под физическим давлением, сбились на споры с судьями, ошибались на ровном месте…

«Денвер» вообще оказался в не самых простых условиях.

После чемпионства они растеряли глубину, и сейчас у них нет никаких опций для изменения серии, если рассматривать именно ресурсы состава.

В этом плей-офф расписание составлено как будто так, чтобы их побыстрее измотать и отправить на рыбалку. Серия «Лейкерс» игралась с минимальными промежутками (по сравнению с остальными), а серия с «волками» стартовала почти сразу же, и получилось так, что «Денвер» уже практически вылетел еще до того момента, как «Даллас» и «Оклахома» вообще встретились на площадке.

Два человека из основной пятерки играют с повреждениями, которые явно отражаются на их уровне.

Однако, естественно, никто действующих чемпионов жалеть не будет.

Как это ни странно, но удивляет в этой серии не «Миннесота»: и по ходу регулярного сезона было понятно, что с более высоким разрешенным уровнем контакта атлетичные длиннорукие защитники и мобильные центровые, среди которых четырехкратный «Мистер замок», устроят любому кровавую баню.

Удивляет все равно «Денвер», лидеры которого представали доселе неудержимыми при любых обстоятельствах – в том числе и в противостоянии с «Миннесотой», «Миннесотой» на год моложе и без Макдэниелса.

Эта серия изначально упиралась в то, как будут выглядеть Джамал Мюррэй и Никола Йокич, потому что у «Наггетс» нет других инициаторов нападения, потому что «Наггетс» – это все равно номинально команда одной звезды, каким бы доминирующим ни был их первый поход. И если от канадца можно было ничего не ждать уже по выступлению против «Лейкерс», то серб, выключенный из атакующего процесса, потерявшийся против Кайла Андерсона и Наза Рида, мажущий даже свои фирменные корявые штуки, просто никогда не выглядел настолько обычным. До этого Николу Йокича всегда побеждали атакой, расстреливая с периметра, серия с «Миннесотой» представляет его вообще в другом свете, чем до того.

Ключевое изменение в игре «Наггетс» перед оставшимися матчами – это максимально доступное раскрытие MVP.

Фото: Gettyimages.ru /Matthew Stockman