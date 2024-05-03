Самая безумная серия 1-го раунда все же завершилась. «Никс» – «Филадельфия» – 650:649!

Серию между «Нью-Йорком» и «Филадельфией» нужно было смотреть, потому что рационально объяснить ее все равно ни у кого не получится. Практически все в ней казалось нелогичным, что шестой матч снова подтвердил.

Вот «Филадельфия» провалилась уже в самом начале – 11:33. Джоэл Эмбиид как-то удержал их на краю пропасти в одиночку (9 очков из 11 – это он), но Нику Нерсу потребовалось два тайм-аута, чтобы понять, почему его команда не вышла на решающий матч и что с этим знанием делать. В эти минуты Донте Дивинченцо не реализовывал трехочковые разве что с закрытыми глазами (3 из 4), а его партнеры забрали 9 отскоков на чужом щите. «Никс» агрессивнее играли против Тайриза Макси на пик-н-роллах и вынуждали его избавляться от мяча, а Эмбиид на уровне линии штрафных не всегда наказывал за такое.

Вот «Филадельфия» так же необъяснимо легко вернулась – 43:18. Нерс собрал новую боевую пятерку, дернув со скамейки Батюма и Бадди Хилда. Последний в первых трех играх выбросил 1 из 7 и потом два матча наслаждался процессом на лавке. Однако в отчаянных обстоятельствах эта пара переломила ход игры и даже вывела хозяев вперед: француз помог в защите и попал 3 из 5 из-за дуги, новичок плей-офф вытащил «76-х» за уши, дав неожиданную опцию для их атаки – 5 из 7 из-за дуги. «Филадельфия» стала первой командой за 25 лет, которая вела в счете к большому перерыву, уступая больше 20 очков по ходу первой половины . В окружении снайперов Эмбиид предстал лучшей версией себя.

Вот «Нью-Йорк» уже выиграл – за 3 минуты до сирены повел «+8», а О Джи Ануноби воткнул сверху с фолом через застрявшего под кольцом Эмбиида.

«Филадельфия» ничего не могла придумать против Джейлена Брансона, который адаптировался к любым версиям защиты Нерса – ни зона, ни сдваивания, ни опека сзади-сбоку, ни один на один с участием лучших опекунов «76-х» не помогали. В худшем случае Брансон стягивал к себе все внимание, а потом скидывал на Дивинченцо, который разбирался с Эмбиидом наверху.

А вот «Филадельфия» вопреки всему сравнялась – за 35 секунд до конца соперники вновь были рядом (111:111). Проваливший встречу Макси (6 из 18 с игры, 4 из 8 – в четвертой) включился именно в последней четверти, где у него нашлись силы и разгоняться в быстрых атаках, и находить коридоры для проникновений под щит. Еще пять очков за эти несколько минут набрал Келли Убре, не побоявшийся атаковать с периметра или лететь за путбэками.

И конечно, когда можно было разочароваться в нападении «Нью-Йорка», «Никс» тут же выдали идеальное владение во всех смыслах. Джейлен Брансон рванул куда-то в край, воспользовавшись тем, что Убре споткнулся и вылетел за пределы паркета, и увидел, что Батюм выдвинулся на него и оставил своего игрока открытым. В результате «Никс» получили самый открытый бросок за весь матч. Более того, «Никс» получили самый символичный бросок за весь матч, так как адресатом передачи стал Джош Харт, чей промах с линии в предыдущей игре оформил чудо имени Тайриза Макси. «То поражение – на моей совести, – сказал Харт после. – Я полтора дня думал только об этом. Исключительно об этом». Здесь форвард (на этот раз он отбегал 46 с половиной минут) не подвел за 26 секунд до сирены.

И то, что «Никс» здесь реализовали именно трехочковый, в итоге и оказалось решающим фактором. После коллапса в предыдущем игре Тибодо больше не давал сопернику шанса – любая попытка выбросить трехочковый тут же пресекалась фолом. «Филадельфия» находила либо легкие атаки внутри (Эмбиид против Ануноби), либо вставала на линию, но преодолеть этот гандикап в одно очко так и не смогла. Из-за такого давления и последний бросок Бадди Хилда вышел дерганным и обреченным – он все силы потратил на то, чтобы избавиться от мяча прежде, чем на нем нарушат правила.

Это же роковое очко разделило команды по итогам всех шести незабываемых матчей – 650:649 в пользу «Никс».

Еще до шестой игры Ник Нерс сформулировал суть всей серии: «Я тут подумал, что ничего не имеет значения. Они нас убивают на щите – все решается броском под сирену. Мы их убиваем на щите – все решается броском под сирену. Джоэл набирает 50 – все решается броском под сирену. Брансон набирает 47 – все решается броском под сирену. Скажите мне, что тут важно для победы. Когда кто-то это поймет, дайте мне знать… Мне кажется, что обе команды просто рубятся насмерть ».

Так и есть. Это была не серия баскетбольного плей-офф, а эпичная драка в баре, после которой вообще все могут быть довольны друг другом. Ну, за исключением разве что Тобайаса Харриса: обладатель 40-миллионного контракта в шестом матче отбегал 30 минут, бросил 2 раза и завершил игру с 0 очков. Это его последняя игра в составе «Филадельфии».

Джейлен Брансон начинал с тихого ужаса, но провел великую серию с 35,5 очка в среднем. В последних четырех матчах он набирал больше 37 очков. Такого никто не делал с 1993 года, когда творил Майкл Джордан. Защитник «Никс» показал себя вожаком, явившимся из прежнего, героического баскетбола – он взваливал на себя все больше ответственности, не побоялся сумасшедших нагрузок, не искал оправданий для своих ошибок, а просто возвращался с еще более качественным выступлением. Брансон напорол в овертайме прошлого матче, зато был лучшим в четвертой четверти шестого – 14 очков, 5 из 8, решающая передача под трехочковый, умение найти фолы, когда больше ничего не получается . Против него бросали все виды обороны, какие только мог придумать Нерс, и защитников самого разного типа, но он в итоге все разгадал, все прочитал. Он был ответственным за 37% всех очков «Никс» и 43% - всех передач «Никс».

О Джи Ануноби был вторым игроком «Никс» в этой серии. И наверняка наслаждался теми моментами, когда не просто может стоять на дуге, но и обмануть соперника на встречном движении и устроить слалом в зоне. Об этом не говорилось отдельно, что наверняка для него было важно донести что-то такое до Ника Нерса, его бывшего тренера по «Торонто», не видевшего его в подобной роли.

Джош Харт не только положил ключевой мяч, но и собрал больше всех отскоков (14). Он как будто один из винтиков механизма, но, на самом деле, душа «Нью-Йорка», вот этой необычной для современного баскетбола команды, которая не столько играет в баскетбол, сколько бежит, борется, пихается, кусается, нормализует грязноватые действия с обеих сторон, превращает все это в какой-то иной вид спорта.

Том Тибодо порадовался тому, что победил, практически не прибегая к заменам (как будто это и была задача). В его команде отдыхали только центровые, да и то из-за перебора фолов. Главным для «Никс» в шестом матче стало все то же концептуальное давление на чужом щите – забрали 20 отскоков (против 16) и заработали 27 очка второго шанса (против 19). После игры он сказал своей команде, что они могут наслаждаться победой (и выходом в следующий раунд) до 12 часов ночи. «Проблема в том, – заметил Айзейя Хартенштейн, – Что уже было 12 часов ночи, когда он все это говорил».

Ник Нерс порадовался тому, что можно было пофантазировать – экспериментировать с защитой, постоянно перестраивать атаку, вытаскивать Бадди Хилда со скамейки в шестом матче, когда вроде бы все уже давным-давно известно, опробовано и протестировано.

Крайним уже сделали/делают Джоэла Эмбиида. Например, за то, что он опять пропал в четвертой четверти – у него 2 из 4, всего 6 очков, он не хотел брать на себя инициативу и больше двигал мяч, видел себя в роли отвлекающего внимание – в частности, когда скинул открытому Харрису на дугу, а тот не стал атаковать. Вот только как раз то, что Эмбиид концентрировал атаку на себе, и стало проблемой в третьей четверти. В этот раз он делал это специально, чтобы завести атаку, которая встала.

При этом «Филадельфия» в этой серии неизменно была в плюсе с ним на паркете – даже в 6-м матче, на фоне стартового завала имени Лаури-Харриса, у него только «-2», в шести встречах у Эмбиида «+46», за 45 минут, что он отдыхал, «Филадельфия» проиграла «-47». Камерунец был плох физически: с трудом передвигался, не мог выходить наверх в защите, мазал свои обычные попытки, терял мяч на ровном месте, задыхался и не выдерживал вот этих 40+ минут. И в таком состоянии умудрился доминировать, выдать грандиозный матч с 50 очками, тащить все нападение на своих плечах, не замечать сопротивление Хартенштайна и Робинсона, почти не отдать щиты лучшей команде лиги в этом компоненте. Все видели, чем была «Филадельфия» без него, с огромным отрывом они едва не вылетели из зоны плей-ин. Ненависть к Эмбииду мешает заметить одно из самых героических явлений этого плей-офф.

«Филадельфия» завершила сезон так, как, в принципе, и намеревалась перед сезоном, когда отдала Хардена, не желая принимать никого вместо него.

Да, она получила еще одно болезненное воспоминание в свою копилку: там уже есть поражение от Кавая под сирену седьмого матча в 2019-м, поражение от «Атланты» в седьмом матче 2021 года, когда Бен Симмонс испугался бросать из-под кольца, поражение в шестом матче от «Хит» в 2022-м, когда «Майами» включил обороты во второй половине, провал в шестом и седьмом матчах серии с «Бостоном» в 2023 году, когда лидеры пропадали в решающие моменты. Это такой вечный цикл страдания, столь же предсказуемый, как и неизменные травмы Эмбиида в плей-офф. Там есть качество, есть характер, есть фантазия, но очень сильно не хватает удачи.

Однако тут тоже не придумать более эффектного, более величественного завершения, вряд ли 0-4 от «Бостона» были бы приятнее. Этот сезон в любом случае должен был стать завершающим для этой эпохи, эпохи Тобайаса Харриса. Дэрил Мори дождался завершения контракта форварда, этим летом он будет с чистого листа собирать новую команду вокруг Эмбиида и Макси, у него может быть до 65 свободных миллионов в платежной ведомости и куча активов, чтобы получить третью звезду. Возможно, эта новая версия будет менее трагичной.

Работа Мори только начнется, до этого он, по сути, разбирал предшествующие завалы.

Фото: Gettyimages /Tim Nwachukwu / Staff; East News /AP Photo/Matt Slocum; x.com/SportsCenter