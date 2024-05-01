7 очков за 18 секунд. Тайриз Макси спасает «Филли» с логотипа и доводит Бена Стиллера до ярости

Согласно ESPN, за последние 25 лет только в трех матчах командам удавалось отыграть отставание в 5 и более очков за последние 30 секунд и победить. В серии между «Никс» и «Филадельфией» подобное произошло уже дважды.

«Нью-Йорк» мог задуматься о втором раунде, когда за 28,9 секунды до окончания четвертой четверти попадание Майлза Макбрайда отодвинуло оппонента на 6 очков – 96:90. Было ощущение, что «Филадельфия» выдохлась примерно так же, как это было в концовке предыдущей игры: Джоэл Эмбиид был бесполезен на одной половине (1 из 4) и абсолютно вреден – на другой, где в него бил Джейлен Брансон, «76-е» допустили 7 потерь за 12-минутку, а чудесный источник под названием Тайриз Макси иссякал.

«В это момент я думал лишь о том, что нам нужно как-то выжить, – сказал после Макси. – Наш сезон мог завершиться. Я верю в то, что работа приносит результат. Я много поработал за свою жизнь, поэтому в данном случае я пытался просто найти место, выпрыгнуть и попасть».

Митчелл Робинсон только вернулся после повреждения, но Тибодо все равно решил завершать матч с ним на площадке.

Эмбиид и Макси разыграли быструю двойку, и Робинсон слишком резко вывалился на дугу, чтобы помешать чужому разыгрывающему. Тот, конечно, под шумок подволакивал обе ноги, но такое в современной НБА не судят – Макси реализовал дальний бросок и еще добавил штрафной.

«Нужно принять это как мужик, – отметил Робинсон. – Да, я насрал. Вот такая вот лажа –нужно сыграть лучше в следующий раз».

Дальше «76-е» нарушили правила не сразу. Оставалось 25 секунд, но в течение 10 они пытались совершить перехват. Когда это не получилось, им пришлось фолить на Джоше Харте. В этом сезоне тот реализует 80% с линии, но здесь дрогнул в одной из попыток – и оставил оппоненту лазейку. Если что, Харт отыграл в этой встрече ровно 53 минуты – и при этом носился больше всех из присутствующих, выручая «Никс» своими бесценными очками в быстрых атаках.

Нерс здесь не использовал тайм-аут. И в очередной раз те диванные знатоки, которые все время требуют от тренеров больше, еще больше тайм-аутов, увидели почему: естественно, Том Тибодо хотел, чтобы в такой ситуации его команда нарушила правила – им нужно было не дать бросить трехочковый. На записи видно, что тренер «Никс» даже выбежал на паркет и кричал Макбрайду, чтобы тот фолил. Однако защитник то ли услышал тренера слишком поздно, то ли вообще не понимал, почему надо действовать именно так. Очевидно, что если бы Нерс взял паузу, то защита «Нью-Йорка» действовала бы гораздо четче.

В итоге – та же двойка с Эмбиидом в центре площадки. Макси выходит из-под заслона и завершает свой легендарный шедевр – кладет через руки Митчелла Робинсона прямо с логотипа.

Макси – фактически единственная причина, по которой «Филадельфия» продолжает свои страдания. В этом матче он набрал 46 очков (17 из 30 с игры, 7 из 12 из-за дуги) и установил рекорд клуба по результативности в матчах, в которых команда могла вылететь из плей-офф. Ранее он принадлежал Аллену Айверсону, набравшему 44 очка в 7-м матче серии с «Милуоки» в финале конференции 2001 года.

Бен Стиллер – комедийный актер. Но теперь вы запомните его таким.

Овертайм не был мини-представлением всего матча.

Хотя Макси и в нем все перевернул: после первой минуты «Филадельфия» отставала на 5 очков (97:102), и еще один трехочковый от лидера напомнил всем, что она не собирается умирать на паркете Мэдисон-Сквер-Гардена.

Овертайм получился ни на что не похожим, главным образом из-за Джоэла Эмбиида.

Центровой не вышел на бросковую тренировку из-за мигрени. И его участие в матче – с параличом лица, травмой колена, мигренью – было под вопросом. Он очень плохо выглядел на протяжении первых 48 минут, хотя и сделал трипл-дабл (19 очков, 16 подборов, 10 передач) – плохо бросал (7 из 19), часто ошибался (9 потерь), был мишенью для чужой атаки.

Его постоянно освистывали трибуны, а он наслаждался статусом «самого ненавидимого человека в Нью-Йорке» – в овертайме прописал в голову Брансону и получил свой технарь.

И все же в последние пять минут он постарался помочь.

Вырвал подбор на чужом щите, встал на линию и реализовал оба.

Попал со средней и добавил еще один штрафной.

Помешал Джошу Харту забить в быстром переходе. Благодаря чему «76-е» убежали, и Келли Убре завершил контратаку данком.

Дважды отзащищался от Брансона – отнял мяч у него на периметре, а потом еще и заблокировал.

Нырнул на паркет за подбором.

«Ребятки, ну вы же видели, как он и раньше делал такое, – прокомментировал все это Ник Нерс. – Да, сегодня такого никто не ждал. Очевидно, что он не очень хорошо себя чувствует. Для него это была очень тяжелая игра. Но он нашел способ помочь».

Плюс удивил еще и сам Нерс.

Он попробовал зонную защиту в четвертой четверти, а в овертайме стал разменивать игрока перед пик-н-роллом Брансона, так чтобы разыгрывающий «Никс» не мог выйти на Джоэла Эмбиида. Благодаря этому центровой оказывался против Джоша Харта, а Николя Батюм – против Айзейи Хартенштайна. Эти маневры сбили Брансона с толку: пока он разбирался, что к чему и налаживал коммуникацию с партнерами, время истекло – и ему пришлось атаковать Убре один на один.

Брансон провел очередной великий матч – 40 очков, 15 из 32 с игры, 6 передач. Он отбегал больше 50 минут и брал на себя все больше и больше. В овертайме его процент задействования вырос уже до 80 – он даже набрал 9 очков, поначалу обеспечил своими дальними попаданиями преимущество «Никс», совершил 8 бросков (а всего «Никс» сделали 10)…

Однако решающие мгновения провалил: последние секунды четвертой четверти завершились тем, что его заблокировал Батюм, а последние секунды овертайма – тем, что он потерял мяч, отбросив его при попытке броска Хартенштайну, и дважды промазал в проходах при отчаянном противодействии со стороны Батюма и Убре.

«Естественно, я очень расстроен тем, как все получилось, – заявил Брансон после матча. – Но нельзя вешать нос. Нужно стать сильнее и быть готовым к следующим матчам, учиться на своих ошибках».

Пока наевшийся минутами Тибодо Брансон замкнул все на себе, «Филадельфия» получала более легкие попытки от всех понемногу.

«Никс» ведут 3-2. Но общий счет – в пользу «Филадельфии» – 534:532.

Самая безумная серия первого раунда продолжается. «Нью-Йорк» и «Филадельфия» воскрешают нулевые – с бескомпромиссной рубкой под щитами, с постоянным преодолением себя, с нереальной нагрузкой на организмы, с подлыми приемами, с героическим баскетболом, с вспышками, которые кажутся в несколько раз ярче из-за вот этого черно-белого фона…

Если всего вышеперечисленного кому-то не хватило, то после игры стало известно, что еще в первой половине Ник Нерс травмировал палец, чересчур эмоционально отреагировав на судейское решение. Во второй половине матча он не мог рисовать на планшете.

Фото: Gettyimages.ru /Elsa