Худшая команда Запада вмешалась в определение лучшей. «Сперс» вернулись с «-23» и шокировали «Денвер»

Главное впечатление от первого сезона Виктора Вембаньямы – это то, что каждый вечер он готов выдавать что-то историческое. На этот раз речь шла не только о статистической линейке: у него 34 очка, 12 подборов, 5 передач и 2 блока, в пятый раз в истории новичок выдает нечто подобное, четыре предыдущих раза это делали Кевин Дюрэнт, Майкл Джордан, Шакил О’Нил и Дэвид Робинсон. Сегодня француз спровоцировал и вовсе беспрецедентное: за день до конца регулярного сезона мы не знаем, кто займет первое место на Западе, за него сражаются сразу три команды.

«Денвер» вторую половину регулярного сезона отчаянно боролся за вершину, даже не поехал на прием к старине Байдену. Логика «Наггетс» была вполне прозрачна: дома они практически не проигрывают, 33-8. Мощная победа над «Миннесотой» на этой неделе вроде бы закрыла все вопросы и дала возможность «Наггетс» самим контролировать ситуацию.

В начале третьей четверти матча с «Сан-Антонио» они повели «+23». Против Виктора Вембаньямы защищался Аарон Гордон, который молодого немного покошмарил: тот так сильно возмущался непочтительному обхождению с собой, что даже заработал технический, первый в жизни за споры судьями.

Все шло по плану. Мало того, что «Денвер» играл с худшей командой Запада, так еще у «Сперс» не было сразу восьми игроков основной ротации. Отсутствовали в том числе Девин Васселл, Джереми Сохан, Келдон Джонсон, Малакай Брэнэм и Джеди Осман.

«Зато у них был один игрок», – сказал после встречи Майкл Мэлоун.

В течение трех минут третьей четверти Виктор Вембаньяма набрал 17 очков из 19 очков команды – обидевшись на жесткое обращение под щитом, он вышел на периметр и принялся мстить оттуда . Конечно, Гордон и Йокич застревали внутри зоны, но когда человеком с ростом 224 сантиметра включает Стефа Карри, тяжело их как-то за это винить. Француз не доходил двух метров до трехочковой дуги и лупил прямо с ведения. И хотя НБА последние годы удивляет всеми возможными способами, вот это смотрелось нереально.

«Сперс» выдали рывок 26:9. И когда Мэлоун взял тайм-аут, чтобы устроить капитальную взбучку, выяснилось, что что-то явно сломалось. Сразу же после паузы Реджи Джексону не хватило восьми секунд, чтобы пересечь центральную линию.

За вторую половину «Денвер» получил 71 очко.

«Мы вообще не защищались, – заметил Мэлоун. – А когда они иногда все же промахивались в четвертой четверти, мы давали им забирать подборы на своем щите, после которых получились еще 13 очков. Нужно отдать должное «Сан-Антонио». Они хотели этого больше. Мы вели 23 очка, а потом допустили столько ошибок, столько раз упускали людей, столько раз поддавались на ложные показы, столько получили открытых трехочковых. Все пошло не так, как нам было нужно ».

«Денвер» вел 17 очков в начале четвертой четверти, а в середине ее даже прибег к своему главному клатчевому оружию – Джамал Мюррэй реализовал 4 из 6 и удерживал свою команду впереди.

Однако для «Сперс» к этому моменту уже все сложилось.

Впереди Попович нашел идеальное сочетание. Рядом с Вемби возник второй центровой Сандро Мамукелашвили, который расстреливал Йокича – 3 из 5. А в возникшем пространстве оперировали Тре Джонс и Девонте Грэм, два реактивных малыша пользовались тем, что защита «Денвера» была такой грузной и сонной и легко находили путь под щит.

Сзади же по полной проявился эффект Вембаньямы. Его прочувствовал на себе даже Никола Йокич: серб получил блок, несколько раз промахнулся и в последней атаке уже атаковал от линии штрафных и промазал. Из семи последних попыток «Наггетс» запороли шесть. Та самая двойка Йокич-Мюррэй, которая наводила ужас на всех в прошлогоднем плей-офф, в данном матче постоянно давала сбои.

После промаха Йокича у «Сперс» оставалось 5 секунд на ответ. Этого хватило, чтобы Девонте Грэм домчался до чужого кольца и забил с сопротивлением Джамала Мюррэя.

«У нас были шансы, – сказал Йокич. – Я промазал открытый бросок в конце. Такое нужно забивать. Я промахнулся, а они убежали».

Йокич набрал 14 очков в первой четверти и еще 8 – за всю остальную игру.

«Если помните, в прошлом году мы сделали то же самое, – заметил он. – Мы проиграли несколько раз в конце регулярного чемпионата. Кажется, что мы так ничему и не научились».

«Мне кажется, мы расслабились, – объяснил Пейтон Уотсон. – Мы чувствовали, что, что бы ни случилось, мы никак не можем проиграть сегодня. Мне это не очень понятно».

Майкл Мэлоун не скрывал досады.

«Да, это очень разочаровывает. Ужасно разочаровывает. Мы все контролировали, и тут все, чего мы добились в среду, сами же отдали. Понимаете? Легко настроиться на матч с «Миннесотой». Тогда наши парни были сконцентрированы, собраны, серьезны. Не думаю, что сегодня мы подошли к игре с тем же настроем. У нас был шанс занять первое место, а теперь, по всей видимости, мы будем третьими ».

Из-за того, что «Оклахома», «Миннесота» и «Денвере» выступают в одном дивизионе, при равенстве показателей все решают их игры между собой.

«Тандер»: 2-2 против «Миннесоты», 3-1 против «Денвера» (5-3)

«Миннесота»: 2-2 против «Тандер», 2-2 против «Денвера» (4-4)

«Денвер»: 2-2 против «Миннесоты», 1-3 против «Тандер» (3-5)

Исходя из этого, «Оклахома» получает преимущество и в данный момент оказывается на вершине Западной конференции.

В воскресенье все определится.

Если «Оклахома» и «Миннесота» победят, а «Денвер» проиграет, то «Миннесота» займет первое место, «Тандер» – второе, а «Денвер» – третье.

Если «Оклахома» и «Денвер» победят, а «Миннесота» проиграет, то «Оклахома» займет первое место, «Денвер» – второе, а «Миннесота» – третье.

Если «Денвер» и «Миннесота» победят, а «Оклахома» проиграет, то «Миннесота» займет первое место, «Денвер» – второе, а «Оклахома» – третье.

Фото: Gettyimages.ru /Ronald Cortes