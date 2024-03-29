Новый тренд НБА – огромные контракты тренеров. Среди лидеров – ваши любимые физруки: Монти Уильямс, Стив Керр и, конечно, Док Риверс

В НБА вот-вот наступит эпоха, в которой суперзвезды будут получать по 50-60 млн в год. И во многом этот тренд стоит и за сопутствующей революцией зарплат тренеров лиги: ожидается, что в ближайшее время почти треть из них будет получать больше 10 млн за сезон.

Позиция тренера в НБА всегда была наиболее странной.

Большинство из них не имеет возможности влиять на процесс набора игроков, последнее слово остается за руководством, если вообще не за звездой-франчайзом. Это подразумевает, что у тренера не может быть какой-то персональной, особенной системы: Крис Финч строил в «Миннесоте» скорее атакующую команду вокруг Таунса, пока ему не сказали строить защитную вокруг Руди Гобера.

Большинство из них не может влиять на игру на микроуровне: с одной стороны, НБА – это «лига потенциала», поэтому им зачастую приходится ставить молодых недоумков, которые творят «шактин э фул», а, с другой, НБА – это «лига звезд», поэтому в ключевой момент лидер команды будет играть комбинацию «Чикаго», а не то, что ему три минуты рисовали. Стив Клиффорд и Стив Керр утешаются тем, что им, по крайней мере, можно публично критиковать такое положение дел и мочить безмозглых, которые приходят в лигу неготовыми.

Большинство из них не имеет никаких гарантий, так как нужно одновременно выполнять пожелания руководства и манипулировать тем составом, что им дается, но при этом быть в хороших отношениях с ключевыми игроками. Эдриану Гриффину дали ростер без защитных краев и велели выкручиваться как может, а потом из-за постоянного нытья не желающих помогать ему звезд выставили на мороз. Зарплаты тренеров не входят в платежные ведомости, а потому «Бакс» спокойно могут платить сразу трем тренерам (Буденхольцеру, Гриффину и Риверсу). Выходит все равно меньше, чем зарплата одного Брука Лопеса.

А еще большинство из них никак невозможно оценить. Единственный критерий успешности тренера НБА – это результат. И поэтому, если тренер не берет тайм-аут перед последним владением и его команда побеждает, то он красавчик, а если не берет тайм-аут перед последним владением и его команда проигрывает, то он вообще ни хрена не понимает.

Скажем, с какой стороны ни подойди, но чуть ли не худший тренер современной НБА – это великий Грегг Попович.

1. «Сперс» одинаково ужасны и в защите, и в нападении. Причем в исполнении тренера заметен явный саботаж: он торпедировал собственную защиту тем, что использовал Вембаньяму в роли четвертого, а собственную атаку тем, что давал Джереми Сохану исполнять роль разыгрывающего.

2. «Сперс» – одна из худших команд в «клатче», в минуты, когда опытный тренер вроде должен помогать.

3. «Сперс» – одна из худших команд по эффективности атак после тайм-аутов, а это едва ли не самый объективный показатель работы тренера.

4. Да и не сказать, чтобы Попович кого-то заметно развивал: Келдон Джонсон, Джереми Сохан, Девин Васселл не то что не прибавляют, даже не особо умнеют, не понимают, что если у вас есть трехметровый центровой, то не худо бы давать ему мяч.

5. Если добавить сюда хамоватое поведение на пресс-конференциях, то получается и вовсе какой-то, извините за выражение, Станислав Черчесов.

Принято считать, что все так и задумано. Пускай, так. Это просто иллюстрация того, что работа тренера в НБА относится к «гуманитарной сфере» – она поддается какой угодно убедительной интерпретации в зависимости от того, насколько критично вы настроены.

Из-за этого раньше жирные тренерские контракты падали исключительно на людей, становившихся суперзвездами и живыми легендами. Фил Джексон получал от 6 до 12 млн в «Лейкерс» после двух три-питов с «Чикаго». Пэт Райли, доказавший свою состоятельность в «Лейкерс» и «Никс», потребовал 10 млн в год у «Хит» и сражался за каждый бонус, в том числе за 300 долларов в день на мелкие расходы. Грегг Попович очень быстро стал особенной фигурой для «Сан-Антонио» и совместил роли тренера и управленца: много лет он лидировал в лиге по зарплате и задавал планку.

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Остальные всегда уступали корифеям из университетов: Калипари, Иззо, Кшишевски, Селф, Питино командовали студентами, которые тем временем получали ноль рублей и ноль копеек, но не думали о профессиональном баскетболе. НБА не могла предложить им столько, сколько престижные баскетбольные программы.

В этом году планка для специалистов в НБА резко поднялась: Грегг Попович скоро перестанет быть самым высокооплачиваемым тренером, на наших глазах выросли новые звезды вроде Споэльстры и Керра, которые задают новые стандарты, появились и новые легенды, которым вовсе не нужно было для этого брать 3-4 титула…

Заметен явный тренд на резкое повышение тренерских контрактов. Дело не только в перманентном росте зарплат игроков, но и в понимании того, сколь важна может быть фигура тренера в баскетболе. Успехи Фила Джексона до последнего приписывали Джордану, Кобе и Шаку. Пэт Райли ничего не выиграл с Юингом, только с Уэйдом и Шаком или Мэджиком и Каримом. Грегг Попович сам признается, что всем обязан Тиму Данкану. Но то, что делает все последние сезоны Эрик Споэльстра, нельзя приписать кому-то другому…

Крис Финч изменил культуру «Миннесоты», Майк Браун вытащил «Сакраменто» со дна, Том Тибодо вернул «Нью-Йорку» фирменный баскетбол, Марк Дэйгнолт поставил юной «Оклахоме» едва ли не самый изощренный баскетбол в лиге, а Уилл Харди пошумел с «Ютой», пока его не тормознули. Ну, а во всех проблемах «Лейкерс», как известно, виноват Дарвин Хэм, наигравший под конец сезона одно из лучших нападений лиги. Тренеры доказывают свою значимость, и им начинают за это платить.

К сожалению, пока нет тренда на раскрытие тренерских контрактов. Точно мы знаем лишь 13 самых больших.

До 4 млн в год

Чонси Биллапс – 2-4 млн в год (5-летний, до 2026 года)

За первые три года ни разу поднимался выше 13-го места. Есть очень серьезное опасение, что за оставшиеся два этого тоже не добьется.

Жак Вон (изгнан из «Бруклина») – 3-4 млн в год (4-летний, до 2027 года)

Один из трех тренеров, потерявших работу в этом сезоне. Собирался строить баскетбол вокруг Бена Симмонса, а тот просто не пришел.

Уилли Грин («Новый Орлеан») – 3 млн в год (до 2024 года)

Превратил «Пеликанс» в одну из самых грозных команд Запада в здоровом состоянии.

У Грина летом заканчивается первый контракт. Его будущее зависит от выступления в плей-офф, но каждый год вопреки всему он делал больше, чем от него ждали – вышел в плей-офф и покусался с «Санс» в первом году, добился позитивного баланса побед и поражений без Уильямсона и Ингрэма – во втором, поднялся в топ-4 со здоровыми звездами – в третьем.

Дарко Раякович («Торонто») – 3-4 млн в год (4-летний, до 2027 года)

Сербский воспитатель для канадской перестройки. О результатах судить пока рано, но у него Скотти Барнс, Ар Джей Барретт и Иммануэл Куикли показали лучший баскетбол своей жизни.

Би Джей Бикерстафф («Кливленд») – 3-4 млн в год (4-летний, до 2027 года)

Вечный кандидат на выход и любимая мишень болельщиков «Кэвз». Еще бы кто-нибудь из них объяснил, как он уже второй год вытаскивает команду в топ Востока при том, что у него чуть ли не больше всех травм в лиге.

Марк Дэйгнолт («Оклахома») – 3-4 млн в год

Тренер, матчи команды которого сам Леброн смотрит вместо порно и издает соответствующие звуки (видеопруф ). Причем это ни разу не является отклонением от нормы.

Стив Клиффорд («Шарлотт») – 4 млн в год (3-летний, до 2025 года)

С показателями 336-454 имеет репутацию «лучшего тренера для худших команд» и охотно принимает роль ворчливого деда, который чмырит молодежь, но, конечно, не за бесплатно.

Тэйлор Дженкинс («Мемфис») – 3-5 млн в год («многолетний», с 2022 года)

О соглашении Дженкинса почти ничего не пишут, зато известно, что «Мемфис» предлагал зарплату в 2 млн за сезон (3-летний контракт на 6 млн) и место помощника Дженкинса Шарунасу Ясикявичюсу. При желании можно делать прикидки. Столько в НБА получает лишь один ассистент – Кевин Янг из «Финикса».

Дженкинс, ученик Майка Буденхольцера, вырастил «Гризлис» интересную команду с Джа Морэнтом и Джареном Джексоном и в этом году получил дополнительный сезон, чтобы воспитать еще пару молодых и дерзких.

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Однако часы неумолимо тикают.

Дженкинс был отличным тренером в прежней/текущей ситуации, но на данный момент кажется излишне примитивным и неостроумным в ситуации надвигающейся, в ситуации, когда эта молодая команда обязана будет побеждать в плей-офф и полагаться не только на молодость и физику, но еще и хоть какое-то подобие атаки.

Дарвин Хэм («Лейкерс») – 3-5 млн в год (4-летний, до 2026 года)

Самый критикуемый тренер вселенной, так как выступает против целой армии болельщиков «Лейкерс».

На самом деле, умудрился создать лучшую защитную команду по ходу прошлого сезона и довести «Лейкерс» до финала конференции. А еще умудрился создать одну из лучших атакующих команд по ходу этого сезона…

Все это – примеряя детали прямо на бегу, под скептическим взглядом Леброна и давлением прессы.

Уилл Харди («Юта») – 4 в год (5-летний, до 2027 года)

Звездочка, которую Дэнни Эйндж пока прячет от народа. В середине уже второго сезона оказывается, что, возможно, именно 36-летний Харди – лучший тренер лиги, который миксует свои невзрачные составы и находит в них безупречное сочетание с двумя плеймейкерами, с идеальной парой «больших», с Лаури Маркканеном в роли Реджи Миллера. В результате у него получаются пятерки, которые считывают все, что предлагает соперник, и разбирают любого своими телепатическими взаимодействиями…

Естественно, потом Эйндж все это замечает и обменивает любимые игрушки Харди на что-то, нужное лично ему.

4-6 млн в год

Крис Финч («Миннесота») – 4-5 млн в год (4-летний, до 2026 года)

Человек, чье появление в «Миннесоте» навсегда сломало вечный цикл «юной команды с огромным потенциалом, которая проваливается и трансформируется в юную команду с огромным потенциалом, которая…»

Доказывал свой уровень на разных версиях «волков», выстраивая для каждой из них отдельный бренд баскетбола.

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Джо Маззулла («Бостон») – 4,7 млн (до 2026 года)

Настоящий тренер года: в 35 лет рулит лучшей командой лиги. Учится тренировать, глядя на Пепа Гвардиолу. Объясняет Дрю Холидэю, как нужно действовать в защите (и удивляет его своими знаниями). Выжимает максимум из Деррика Уайта и Кристапса Порзингиса и гарантирует себе новейшее правило в собственную честь (правило, что тренерам запрещается выбегать на площадку и ставить блоки чужим).

Естественно, саму награду не выиграет из-за плохой оптики. Каждый факап «Бостона» разглядывают под микроскопом и не замечают, что таких факапов у них гораздо меньше, чем у остальных.

Майк Браун («Сакраменто») – 5 млн (4-летний, до 2026 года)

Лучший тренер прошлого сезона: одним своим появлением вытащил «Кингс» из многолетней трясины и построил самую эффективную атаку в истории баскетбола вокруг Сабониса и Фокса.

Эйфория прошла. И теперь важнее, что дальше – Браун изменил культуру (а еще клево зажигает на пресс-конференциях), но все еще не показал себя тренером, готовым давать реальный результат. Окей, фронт-офис не спешит ему помогать, а Киган Мюррей не превратился в звезду, но «Кингс» – самая непонятная из всех команд плей-офф: вечный недонастрой на плохие команды, хаотичная ротация, Харрисон Барнс – как ответ на все вопросы.

Билли Донован («Чикаго») – 6 млн (до 2025 года)

Легенда студенческого баскетбола и один из самых невнятных тренеров баскетбола профессионального.

Фрэнк Вогель («Финикс») – 6,2 млн (до 2028 года)

Чемпионство с «Лейкерс» не сделало Вогеля заслуженным спецом, но помогло стать наилучшим из имеющихся кандидатом для «Финикса» и его «Большого Трио».

Уже пошли разговоры о том, что провал в плей-офф может закончиться для Вогеля отставкой, несмотря на еще четыре года по контракту. Это еще при том, что в здоровом состоянии «Санс» показывают ту самую защиту в Топ-10, которую и ждали от Вогеля, гуру обороны. Просто гораздо ярче моменты, когда «Финикс» не хочет играть против худших оппонентов и проваливает четвертые четверти.

Джамал Мозли («Орландо») – 6 млн (4-летний, до 2028 года)

Основной претендент на звание «тренер года» в этом сезоне. «Мэджик» продлили с ним соглашение за полтора года до истечения действующего контракта по вполне понятной причине: мужчина выстроил в «Орландо» топ-3 защиту лиги из 21-летних.

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Выше 6 млн

13. Име Удока («Хьюстон») – 6,75-7,5 млн в год (4-летний, до 2027 года)

Один из самых высокооплачиваемых тренеров лиги, даже несмотря на скандал с отстранением из «Бостона».

И очевидно почему. Удока пришел в «Рокетс» и сразу же расставил всех по местам: запустил атаку через Шенгюна и заставил говорить о нем как о мини-Йокиче, сузил функционал Джейлена Грина и вывел из него мартовскую версию молодого Кобе, нашел место для потерявшегося поначалу Джабари Смита и остальной подрастающей молодежи…

«Хьюстон» все равно не попадет в плей-офф, но для всех очевидно, что это хорошо управляемая, дисциплинированная, вымуштрованная команда, которая за один сезон сменила тотальную беззащитность на оборону из топ-10 в лиге, бесконечный хаос – на внятное разделение ответственности и профессиональный подход. И, самое интересное, сделала это с костяком людей моложе 22 лет.

Удока еще одну свою команду подстроил под себя. Ну, и поиздевался над нытиком Леброном, конечно – самое впечатляющее проявление тренерского характера в этом году.

12. Тайрон Лю («Клипперс») – 7 млн в год (5-летний, до 2024 года)

Тайрон Лю шел к новому большому контракту, и, учитывая широкий интерес к нему в лиге и широкую душу его работодателя, не стоило бы удивляться, если бы он залетел в топ-3 по зарплатам в следующем сезоне.

Лю сочетает два основных качества тренера команды-претендента: с одной стороны, он готов на любые перестановки, на грани абсурда, с Николя Батюмом в роли центрового, с другой, сохраняет уважение звездных игроков и умеет находить с ними язык в ситуации максимального давления (как было с Уэстбруком и Харденом, например).

В этом году он умудрился вновь всех удивить: посадил Уэстбрука в запас и научился извлекать энергию из резервистов с Пауэллом, вписал в состав Джеймса Хардена по ходу сезона, распределил броски между звездами, наладил защиту с Зубацом во главе и в итоге превратил «Клипперс» в лучшую команду на отрезке с декабря по февраль (26-5).

После Матча всех звезд «Клипперс» решили, что с них хватить, и теперь Лю идентифицирует свой коллектив как «мягкотелый».

Сейчас его новый суперконтракт уже не так очевиден. Вот только если кто и может встряхнуть команду такими оскорблениями, то это явно Лю. (Как известно, оскорблениями он вдохновил Леброна на игру во второй половине седьмого матча финала-2016). Есть ощущение, что в этом году он расслабился и переложил всю ответственность на звезд, хотя вряд ли это повлияет на его стоимость в глазах владельцев клубов. Слишком уж специфичен ростер «Клипперс».

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11. Рик Карлайл («Индиана») – 7,25 млн в год (многолетний)

Один из самых уважаемых тренеров лиги после общения с Лукой Дончичем выбрал комфортный предпенсионный режим, где ему прикольно работать и при этом не трепать себе нервы с прессой и дивами.

В «Индиане» Карлайл лепит то, что ему позволяет ростер – создает одну из самых скоростных и эффективных атак лиги вокруг Халибертона и Тернера и (пока) умоляет парней хоть немного позащищаться. Само его присутствие дает понять, что проект этот долговременный: пока «Пэйсерс» пробуют воду, но Халибертон, Несмит, Матурин, Нембард, Смит еще подойдут, и вот тогда для их тренера наступит настоящая проверка на адекватность в новой эпохе.

В это невозможно поверить, но Рик Карлайл сделал себе имя как тренер ультразащитных «Пистонс» Бена Уоллеса и «Пэйсерс» Рона Артеста.

10. Том Тибодо («Нью-Йорк») – 7-8 млн в год (5-летний, до 2025 года)

Тибодо настолько органичен в Нью-Йорке, что уже этим летом, не дожидаясь истечения действующего соглашения, клуб готов пересмотреть его контракт в соответствии с новомодными тенденциями – 10+ млн. Если кто-то забыл, то с «Никс» он выиграл ровно одну серию (у захлебнувшего в защите малорослика Донована Митчелла). Однако тренерский вклад тут действительно бесспорен: от хрипатого голоса тренера улетучились намеки на прежний свойственный клубу хаос.

Каждый год игроки лиги называют именно босса «Никс» тренером, у которого они ни за что не хотели бы выступать.

Каждый год мы видим, как игроки «Никс» умирают за Тибодо в матчах регулярки, демонстрируя чуть ли не самый высокий уровень самоотдачи в лиге.

Донте Дивинченцо, например, утверждает, что Тибодо излишне демонизируют: якобы его тренировки не так ужасны, как об этом рассказывают, по крайней мере, по сравнению с остальными.

Однако проблема остается.

Тибодо вернул «Нью-Йорку» баскетбол 90-х со всеми его плюсами (дисциплиной, жесткостью, самоотдачей) и минусами. Минусы заключаются в том, что у гипернагрузки имеется дефект в виде равно или поздно вскрывающихся повреждений: например, в этом году «Никс» надолго теряли Митчелла Робинсона, Джулиуса Рэндла и О Джи Ануноби. Сам Тибодо считает связь между нагрузкой и повреждениями недоказанной и продолжает держать основных людей на паркете в уже выигранных матчах.

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В общем, Тибодо точно не идеальный тренер. Однако его влияние бесспорно, а его сильные стороны перевешивают недостатки. Он единолично изменил культуру «Никс». Он скрывает уязвимости своих игроков. Он ставит защиту в топ-10. Он готов эволюционировать и не замыкается в олдскульных схемах, например, в прошлом сезоне он перестроился так, что «Нью-Йорк» превратился в одну из лучших атакующих команд – доминирующую на чужом щите и берущую много дальних попыток. Он выжимает из имеющегося состава едва ли не максимум и не дает травмам основных игроков сломать систему.

«Нью-Йоркский баскетбол» – это бренд. И Тибодо точно умеет его ставить.

9. Джейсон Кидд («Даллас») – 8,5 млн в год (4-летний, до 2025 года)

Наверное, главная проблема Джейсона Кидда – в том, что он презирает небаскетбольных людей. И как будто не может не показывать это отношение на пресс-конференциях. Как известно, его самая великая – после того, как «Даллас» слил 27-очковое преимущество в матче с «Лейкерс». Кидда спросили, почему он не взял тайм-аут, а он ответил: «Я тут не спаситель. Я просто смотрю, а не играю. Я смотрю баскетбол точно так же, как и вы, парни. Команда должна повзрослеть. Мы должны заматереть, если хотим претендовать на чемпионство».

Он часто ведет себя как человек, который хочет поскорее получить неустойку и больше не видеть этих криворуких.

И примерно произносит это вслух, разве что не настолько прямо.

Кидду дают все новые шансы в лиге по трем причинам: 1. У него всегда хорошие отношения с игроками. 2. В его реноме есть моменты, позволяющие думать, что с правильными людьми он способен построить качественную защиту. 3. Его знали как едва ли не самого умного игрока своего поколения, так что в баскетболе он точно разбирается.

Последний раз он все это подтвердил в плей-офф-2022, когда действительно удивил всех, но главным образом академичных «Санс».

Однако когда у него не получается, то его чрезмерно искренние, но настораживающие проявления на публике легко трактовать против него: он не скрывает, что считает регулярку всего лишь подготовкой к плей-офф, говорит, что ему важно, чтобы его любимчики не теряли веру в себя, не особо любит брать тайм-ауты…

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«Даллас» – такая команда, что, на самом деле, реально оценить профессиональные качества Джейсона Кидда невозможно.

Стоит «Мэвс» не попасть в плей-офф (после травмы Дончича, неожиданного обмена Кайри и с намеренным сливом) или проиграть 6 матчей подряд, как тут же Кидду припоминают все его пассажи. Хотя зачастую – какую-то несусветную ерунду: мол, слишком доверял Пауэллу, не ставит Джейдена Харди, провалил работу с Кристианом Вудом и Джевейлом Макги, дает слишком много свободы Дончичу…

Да, его проблема в том, что он не может построить стабильную защиту, которая бы прятала Дончича и Ирвинга одновременно, но это не то чтобы заурядная задача. В последнее время с этим стало налаживаться.

И вообще с Джейсоном Киддом Кайри Ирвинг ни разу не принес шалфей на арену, ни разу не заговорил про плоскую Землю.

8. Куин Снайдер («Атланта») – 8 млн (5-летний, до 2028 года)

Снайдер ни разу не выходил из второго раунда. Однако в лиге он ценится очень высоко: «Хоукс» уволили Нэйта Макмиллана еще зимой, чтобы побыстрее перехватить лучшего тренера на рынке и явно дали ему больше полномочий по формированию команды (он, в частности, помог им закрыть перманентный вопрос по Джону Коллинзу).

Из стоящих регалий у него, естественно, только чемпионство в лиге ВТБ, но дважды он подбирался максимально близко к получению награды «Тренер года» в НБА. В «Юте» Снайдер строил как бы одну и ту же, но, на самом деле, очень разные команды – гиперзащитные «Джаз»-2019 вокруг Руди Гобера или имеющие одно из лучших нападений в лиге «Джаз»-2021 вокруг Донована Митчелла. Как известно, Снайдер презирает любые перестановки и гнет выдуманную в голове линию до конца, что в плей-офф регулярно приводило к понятному итогу. Но уважают его за умение построить систему, какой бы она ни была, вокруг довольно специфических игроков и удивить в регулярке.

Естественно, все это в «Атланте» у него пока не удалось (пока он только доказал, что по-прежнему не намерен ничего менять по ходу матчей, что помогает ему регулярно проигрывать встречи, в которых у его команды было преимущество в 10 и более очков). Но нужно понимать, что это долговременный проект: в этом году Снайдер собирает материал, чтобы понять, с кем он будет строить вот эту очередную удивляющую, своеобразную, ложащуюся в плей-офф команду. Жонглирование именами Трэя Янга и Деджонте Мюррэя показывает, что неприкасаемых там нет. Кроме самого тренера.

7. Майк Мэлоун («Денвер») – 8-10 млн (до 2027 года)

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Точная сумма контракта Мэлоуна неизвестна. Но, согласно инсайду Эдриана Воджнаровски, «его соглашение – одно из самых больших среди главных тренеров лиги». «Наггетс» поспешили отблагодарить специалиста вскоре после первого титула в истории клуба.

У Мэлоуна очень интересная биография, интересная главным образом своей неинтересностью. Единственная живая в ней подробность – поработав немного тренером, он решил, что хочет быть полицейским, но все же остался в профессии.

Если не считать вот этого, Мэлоун – самый типичный из тренеров НБА.

Сын тренера НБА.

Вся жизнь в баскетболе, сначала на университетском уровне, потом на уровне НБА.

Почти 20 лет с момента появления на тренерской скамейке до первой работы главным тренером.

Человек, приложивший руку к первым шагам династии «Уорриорз».

Увольнение из «Кингз» после 11-13.

Долгий путь с «Денвером», начинавшийся с 33-49 и выбора между Йокичем и Нуркичем.

Вечная критика от диванных экспертов.

Его должны были выгнать после поражения от «Миннесоты» в овертайме в последнем матче сезона-17/18 («Наггетс» заняли девятое место). После катастрофы в серии с «Портлендом» в 2019-м. После свипа от «Финикса» в 2021-м.

В лиге нет тренера, которого виртуально увольняли чаще, чем Мэлоуна. Более того, всегда было ощущение, что жадный Кронке не убирает тренера просто потому, что ему жалко платить ему неустойку.

Так или иначе, но Мэлоун понимал, что его положение более-менее безопасно. И просто работал – делал то, что мало кто вообще видит. Строил дружеские отношения с Йокичем. Завоевал доверие Мюррэя и Портера тем, что не заставлял их спешить с возвращением. Избавился от всяческих Уиллов Бартонов, от Боунса Хайленда – от всех, кто не хотел защищаться и играть в командный баскетбол.

Он сильно повлиял на современный баскетбол – придумал роль пойнтцентрового для Йокича, много экспериментировал с тем, чтобы сделать серба полезным в защите (предложил, например, жесткую ловушку на пик-н-ролле), научил защищаться туповатого Майкла Портера, научил соблюдать субординацию туповатого Майкла Портера…

Но главным образом это произошло из-за того, что ему доверили команду надолго и позволили развиваться вместе с ней, не требовали от него немедленного результата, не выгоняли после первого (или второго, или третьего факапа). Последние годы Мэлоун вытаскивает первогодку и подбирает для него подходящую функцию в рамках своей системы – и из ничего получает бойца в ротацию. Потому что за долгие годы он слепил ту систему, которую хотел увидеть.

И это не делает из него гениального тренера. Просто гиперопытного, знающего, грамотного тренера, который ничем не хуже остальных.

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6. Ник Нерс («Филадельфия») – 8-9 млн в год (многолетний, с 2023 года)

Нерс вышиб дверь в НБА ногой – не будучи никогда игроком, он в первом же сезоне завоевал титул и показал себя не что шахматистом, а эквилибристом, для которого в баскетболе нет никаких сдерживающих факторов. Он не признавал ни позиций, ни ролей, ни приличий – взял и поставил детскую зону в финале, взял и сделал Барнса разыгрывающим, а Сиакама пойнтцентровым.

Проблема в том, что Нерс – это как бы антиРиверс. Вся его эквилибристика нужна только задротам в интернете, любой адекватный игрок НБА сделает выбор в пользу Риверса, который приятен в общении и от которого не ждешь вот этих неприятных выкрутасов. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что Яннис Адетокумбо выступил против назначения Нерса в «Милуоки», но зато поддержал кандидатуру Риверса.

Судя по всему, у Нерса после титула случилась звездная болезнь в стиле Пэта Райли эпохи «Лейкерс». Он написал книгу, выступил в роли актера, запустил собственный бренд одежды, сыграл с любимой группой Arkells, подписал контракт на 32 миллиона (8 млн в год)…

И параллельно выяснилось, что не все так уж кайфуют от европейских методов и баскетбольных шахмат Нерса. Что бы ни говорили о Доке Риверсе его бывшие игроки, все это они произносят ему вдогонку, часто в ответ на его собственные претензии и отмазки. Нерс же схлестнулся с Паскалем Сиакамом, жестко прошелся по Гэри Тренту, настроил против себя Скотти Барнса, разругался с Масаи Уджири касательно развития молодых игроков, потерял команду к концу сезона…

Нерс – гениальный тренер, но на прежнем месте работы он совершенно точно провалился в коммуникации: возможно, это его не интересовало, возможно, у него возникло головокружение от успехов, возможно, это было временно…

Естественно, работу ему предложил его собрат от менеджмента – «лжец Дэрил Мори».

5. Док Риверс («Милуоки») – 10 млн в год (40 млн за 4 года, 2024-2027)

Феномен Дока Риверса непросто осознать: его в дверь, а он – в окно, вроде бы провалился везде, а нет, опять возвращается. Кстати, «Милуоки» он все же сделал скидку. Риверс уже давно оценивал свои услуги в круглую сумму и не стал в данном случае повышать расценки, несмотря на повсеместное увеличение тренерских зарплат.

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Конечно, фигура Риверса очень хорошо говорит о том, что НБА – не то, чем ее представляют. Вовсе не профессиональная лига высших достижений. Скорее, это такой довольно закрытый клуб, где связи и знакомства решают очень многое. И поэтому Риверс останется там непотопляемым всегда (даже Айзейю Томаса изгнали только после того, как он стал фигурантом истории с домогательствами и чуть не убил себя). Дело не в его достижениях, победах, послужном списке, не в цвете кожи и личном противостоянии с расистами, просто его авторитет высок в лиге сам по себе. Например, за несколько месяцев вне баскетбола он совершенно и бесповоротно завоевал сердце всего Рингера и Билла Симмонса, который воевал с ним на протяжении всей его карьеры и писал про «Камон и летсгоу» тогда, когда читатели Спортса еще ходили на горшок.

Док Риверс – это тренер: его слушают игроки, его уважают менеджеры, он живет в баскетболе всю жизнь и, конечно, в нем разбирается получше многих. Да, его фундаментальные принципы – полное доверие суперзвездам, минимум экспериментов, никакой молодежи, неспособность или нежелание перестраивать игру под конкретного соперника – идут вразрез со здравым смыслом. Но он списывает свои неудачи не на принципы, а на то, что конкретные люди не смогли их воплотить в жизнь (тогда как другие люди их воплотили).

Уверен, если запереть любого в одном помещении с Риверсом, то через час вы будете защищать его от чужих нападок и объяснять, что все эти поражения после 3-1 – исключительно на совести его игроков. Ему пришлось тащить на себе Трэйси Макгрэйди, Джеймса Хардена, Джоэла Эмбиида, Криса Пола, Пола Джорджа – то есть фактически всех главных чокеров в новейшей истории баскетбола. Плюс хромающего Кавая Ленарда.

У Риверса по сравнению с другими тренерами есть и совершенно уникальная черта. Ни один другой специалист в лиге не получал столько пиара после единственной победы: Лэрри Брауна немного похвалили, когда он взял титул с набором из непонятно кого, остальные всегда оставались в тени звезд. Что мы, например, знаем о Майке Мэлоуне? Только что он глупо шутит про «Лейкерс».

Док Риверс – не только тренер, но и политик. Док Риверс выиграл чемпионство в составе с «Большим Трио», но разговоры тогда в основном велись про необычную философию «Убунту» и роль тренера (гениальная философия «убунту» состояла в том, что все должны играть вместе как команда, а не быть мудаками). А центральным моментом стало поливание тренера гэторэйдом на последних секундах финала. Опять же, дело не в том, что тот пиар по-прежнему заслоняет все остальные неудачи. Просто в Риверсе есть вот этот феномен баскетбольного Наполеона. Абсолютно бесполезный, бездарный тип с непонятными целями санкционировал гибель несколько миллионов европейцев и растоптал все достижения революции, но его вспоминают как одного из величайших людей в истории. Как-то это работает.

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4. Монти Уильямс («Детройт») – 13,05 млн в год (78,5 млн за 6 лет, 2023-2029)

Контракт Монти Уильямса – то, что по-настоящему превращает высокие зарплаты тренеров в тренд, ведь, в отличие от тех, кто выше, он не претендует на статус живой легенды. На один финал с «Финиксом» у него есть два провала в плей-офф с «Финиксом»

Контракт Монти Уильямса – то, что одновременно грозит уничтожить тренд на бесконечное доверие к тренерам, ведь, в отличие от остальных, он выступает лысым шарлатаном, которого переоценили благодаря работе с Крисом Полом.

Возможно, этот сезон не самый показательный для Уильямса. Его жена лечится от рака, и вряд ли баскетбол сейчас находится у него в приоритете.

И все же картина складывается безрадостная. При всех недостатках ростера «Пистонс» есть ощущение, что Уильямс не стал присматриваться к тому, кто там вообще у него в распоряжении, когда увидел цифру контракта. Он так и сказал прямым текстом: «Все говорят, что дело тут не в деньгах. Я над этим смеюсь. Мне кажется, что это неуважение. Когда кто-то настолько щедр, что готов платить мне такие деньги, во-первых, ему нужно аплодировать, а, во-вторых, об этом нужно больше говорить».

К сожалению для Уильямса, теперь об этом действительно будут говорить. И будут говорить много.

В «Финиксе» многие догадывались о том, что Монти Уильямс не вполне годится на роль главного тренера. Его позиционировали как сильного мотиватора и любимца игроков, хотя он в течение нескольких сезонов разжигал внутренний конфликт с Деандре Эйтоном и Джеем Краудером. В «Детройте» его называют «баскетбольным террористом, который сделал так, что болельщики «Пистонс» требуют возвращения Дуэйна Кейси».

Было понимание, что Уильямс запаздывает с перестановками, раздает игровые минуты по каким-то непонятным критериям, позже всех осознает свои ошибки (ему потребовалось больше половины сезона, чтобы признаться, что он неправильно оценивал Джейдена Айви). В «Пистонс» он и вовсе оказался совершенно беспомощным в тактическом плане, что в атаке, где все построено вокруг фигуры Каннингема, что в защите, где никто ни за что не отвечает. Ротация Уильямса устроена таким образом, что многие думают, будто он намеренно проигрывает. Он одновременно проводит безумные эксперименты, порождая новые и новые сочетания, и при этом как будто спит и пускает все на самотек. Баскетбол Уильямса как будто понимает только он: сложно распознать, чего он добивается в защите, где все действуют в разнобой, невозможно объяснить, почему «Пистонс» на 29-м месте по потерям.

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Уильямс – не главный виновник рекордной серии поражений «Пистонс», но есть очень сильное ощущение, что без него, без хаоса, который он приносит своими решениями и отсутствием решений, она бы не состоялась. «Детройт» запомнил выступление «Санс» в «Пузыре», когда еще до появления Криса Пола тренер вдохновил молодую и неопытную команду на подвиг. Однако в «Пистонс» он помог создать едва ли не худшую из команд сезона, в котором было слишком много худших команд.

Уильямс и не хотел тренировать такой «Детройт». Он вообще-то сказал «нет», но ему сделали предложение, от которого невозможно отказаться.

3. Эрик Споэльстра – 15 млн в год (120 млн на 8 лет со следующего сезона, 8,5 млн в этом сезоне)

В случае свежего контракта Споэльстры должно удивлять все: и сумма (на уровне Грегга Поповича), и длительность (8 лет – невероятный риск, если учесть, что тренер может разругаться со звездой, потерять команду в серии поражений, накосячить в концовке ключевого матча плей-офф и растерять авторитет)…

А удивляет, естественно, только то, что «Хит» выбрали момент подписания так, чтобы к этому времени Споэльстра закрыл бракоразводный процесс и имел возможность тратить каждый заработанный доллар по своему усмотрению.

По остальному вопросов нет.

У Спо наивысший авторитет внутри клуба. Хотелось бы посмотреть на физиономию Леброна, когда он пришел к Пэту Райли с просьбой уволить тренера и получил отказ. В 2024 году он уже поздравлял Споэльстру с колоссальным продлением. В 2034 году – возможно – признает, что именно Споэльстра придумал самую совершенную версию Джеймса, баскетбольного квотербека, зацикленного на эффективности.

Если у пикового Леброна не получилось, то вряд ли удастся кому-то другому.

У Спо наивысший авторитет вне клуба. Он ни разу не получал приз «Лучший тренер сезона», но общее мнение склоняется к тому, что именно он – лучший тренер в лиге. Опять же, для большинства лучший тренер – это такой тренер, который выжимает максимум из имеющегося состава, раскрывает недозвезд, создает бойцов из деревянных солдат, добавляет щепотку магии и зонной защиты и – вот они два финала и финал конференции за последние 4 года. Решающее качество Споэльстры – это способность вообще все сводить к микроэпизодам, в которых его игроки показывают лучшие качества и скрывают свои недостатки. Фигуры Калеба Мартина, Данкана Робинсона, Гэйба Винсента и прочих – это такая галерея того, как тренер не меняет баскетбол, а выдумывает способы побеждать.

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Соответственно, нет нужды объяснять статус Споэльстры в баскетболе. Ему только 53 года, а у него уже почти 1300 матчей и почти 750 побед.

К завершению 8-летнего контракта он, скорее всего, обойдет Фила Джексона. А рекорд Поповича побьет еще до достижения 70-летнего возраста.

2. Грегг Попович («Сан-Антонио») – 16 млн в год (80 млн на 5 лет, 2023-2028)

Грегг Попович – величайший тренер в баскетболе. Так, что может позволить себе не только не подчеркивать собственную значимость, но недвусмысленно намекать, что он тут всего лишь немного помогает звездам.

У Поповича достаточно регалий, чтобы заткнуть рты критикам: рекорд по победам, 5 титулов, 3 звания лучшего тренера года, беспрецедентные 28 лет работы на одном месте…

Однако его основное достижение – то, что он устроил революцию тренерского ремесла: от того, как нужно воспринимать тренеров, до того, какие условия работы им нужно создавать. Попович стал центральной фигурой в системе «Сперс» – и менеджером, и тренером, и боссом, и духовным лидером, который задает принципы и атмосферу, диктует уровень жесткости и самоотдачи и при этом наливает вино и ведет семейные беседы. Попович показал НБА, что в мире есть много больше – не только интересных игроков, оригинальных мыслителей, но и методов управления, которые больше напоминают европейские. Попович задал кучу трендов – радикально менять умения игроков, давать звездам отдых, постоянно мимикрировать в связи с изменениями правил и появлением новых исполнителей.

За эти 30 лет в одном клубе он полностью изменил тренерскую культуру. Влияние его было настолько бесспорным, причем с самого начала, что уже выросло не одно поколение, прошедших если не школу самого Поповича (как, например, 36-летний Уилл Харди), то школу учеников Поповича (как, например, 35-летний Джо Маззулла, бывший помощник Име Удоки).

Попович – это уже не одно десятилетие эталон Тренера. Его фигура вне подозрений. Его работа заслуживает лишь комплиментов. Его ершистую личность научились любить. А его контракт – это уже много лет недостижимая планка для остальных.

1. Стив Керр («Голден Стэйт») – 9,5 млн в год (5-летний, до 2024 года), 17,5 млн в год (35 млн на 2 сезона, до 2026 года)

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Болельщики «Уорриорз» обвиняют Керра примерно во всем. Парочка гениев в твиттере пожелала ему смерти от рук «Хезболлы» за то, что он не превратил Джеймса Уайзмена в Хакима Оладжувона (это не шутка).

Керр с трудом доверяет молодым, отдает концовки на откуп ветеранам, предпочитает чрезмерно сложный баскетбол, сбивает всех с толку неожиданной ротацией…

Диванные знатоки не уважают Стива Керра.

Знаете, зато кто уважает Стива Керра? Стеф Карри. Соглашение разыгрывающего с «Голден Стэйт» действует до лета 2026 года. И доиграть он это время захотел под руководством тренера, который собственно и сделал из Карри того самого Карри. «Уорриорз» вознаградили начальника сборной США самым большим тренерским контрактом в истории лиги. Нужно еще учитывать, что Попович занимает два поста в организации, тогда как Керр – только тренер.

За него говорят не только четыре титула.

Стив Керр – собственно тот, кто изобрел современный баскетбол. В плей-офф-2015 он сначала перестал защищаться против Тони Аллена и тем самым выгнал из баскетбола всех, кто беспомощен в атаке. Затем двинул Дрэймонда Грина на место стартового центрового и перевел всю лигу на маленькие пятерки. Параллельно оформил понятие «гравитация», найдя множество применений для Стефа Карри, суперснайпера, который ставит заслоны.

Керр построил свой баскетбол на симбиозе методологий Фила Джексона и Грегга Поповича. Но, самое занятное, и за пределами площадки стал такой мощной фигурой, комбинирующей идеи Джексона и Поповича: он агрессивно душит судей и соперников, выступает с политическими заявлениями, поражает открытостью и самоиронией, защищает игроков от критики извне (что для такого сверхпопулярного проекта, как «Голден Стэйт», невероятно важно)…

Собственно, для него этот самый большой контракт – это не то чтобы ошибка, но такая дань Стефу Карри, игроку, который ввел Стива Керра в тренерский пантеон. Потому что сегодняшний/завтрашний «Голден Стэйт» – это уже не команда для специалиста такого масштаба.

Самое интересное – и для всех нас, и наверняка для самого Керра – это его следующий этап. Он сделал «Голден Стэйт» доминирующей командой десятых. И теперь хочется увидеть, сможет ли он это повторить с другим клубом, другим составом, другим лидером и другим баскетболом. Основные достоинства Керра – такие же, как у его учителей: высочайший уровень психологии, помогающий ему существовать с типами вроде Дрэймонда Грина и Джордана Пула, и абсолютная гибкость на паркете, где он играет в виртуозные шахматы – позволяют надеяться, что у него тоже не будет проблем с адаптацией.

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Главное – это предложение от подходящей команды.

Фото: Gettyimages.ru /Mike Ehrmann, Steph Chambers, Sam Hodde, Sean M. Haffey, Patrick Smith, Nic Antaya, Ezra Shaw, Matthew Stockman, Jason Miller, Sean Gardner, Chris Coduto, David Berding, Alex Goodlett, Tim Nwachukwu, Jared C. Tilton, Alika Jenner