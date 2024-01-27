Круче Луки только Чемберлен и Кобе. Его 73 очкам радовалась вся Атланта

« Лука Дончич – это и есть план на игру , – даже не стеснялся главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд. – Мне кажется, в раздевалке после матча он сидел с мыслями о том, что будь у него еще три передачи, получился бы трипл-дабл. Мне еще раз хочется напомнить о том, что мы не должны принимать игру Дончича как должное. Он постоянно выдает что-нибудь особенное. Порой мы бываем слишком требовательны к нему из-за результатов, но никто не делает на площадке то, что делает он».

Нельзя сказать, что удивляет больше – то, что Дончич собственноручно набрал 73 очка, или то, что он помог «Мэверикс» сгенерировать 100 очков из 148.

Последние 10 дней «Даллас» угодил в пике. Проиграл бедовым «Лейкерс» с главной звездой Д’Анджело Расселлом. Потом, по словам Кидда, «потерял концентрацию» из-за работы судей в матче против «Селтикс». Наконец без шансов уступил «Финиксу», во встрече с которым самым ярким эпизодом стала просьба Дончича удалить донимающего его болельщика (позже словенец признался, что был не прав).

Поэтому выезд в Атланту был очень кстати.

Дончич признался, что на разминке перед матчем с «Хоукс» бросал как никогда плохо. «Это всего лишь означает, – напророчил ему Дэррелл Армстронг, помощник тренера «Далласа», работающий с ним персонально, – Что ты проведешь исключительную игру, будешь бить без промаха».

Только на этой неделе НБА наблюдала за несколькими историческими перформансами. И объединяет их все одно: 62 очка Карла-Энтони Таунса случились против «Шарлотт», 30-й защиты лиги, 62 очка Девина Букера – против «Индианы», 27-й защиты, 70 очков Эмбиида – против «Сан-Антонио», 25-й защиты.

Так что, когда Дончич вышел против «Атланты», 26-й защиты лиги, то очень скоро стало очевидно, что происходит нечто необыкновенное. Словенец сразу же отправился за «этичным рекордом» – за первую половину он встал на линию лишь 4 раза, зато набрал 41 очко, это третий результат в истории за первую половину (44 очка у Таунса в этом году, 42 очка у Кобе в 2003-м) . Его 16 мячей с игры – 16 из 21 – это третий результат в истории за обе половины, первую или вторую.

К этому моменту уже все присутствующие настроились на попадание в историю.

«Лука был не похож сам на себя, – объяснил Джейсон Кидд. – Он может быть эмоциональным на паркете. Он может быть робким на паркете. Сегодня уровень его сдержанности был беспрецедентным».

Дончич действительно казался очень сфокусированным на том, чтобы прервать неудачную полосу – не спорил с арбитрами, не выпрашивал нарушения, не проявлял эмоции. Вместо этого он скрупулезно разыгрывал двойки с «большими» «Далласа», выбирался из не очень слаженных оборонительных сооружений «Хоукс» и попадал с любых дистанций – легко проходил, пользовался свободой в районе линии штрафных, отшагивал за дугу и бил с дальней.

По итогам матча у Дончича непостижимые 76% с игры и 62% из-за дуги . Во второй половине за него болел весь зал – все трибуны «Атланты», клуба, который когда-то выбрал его на драфте.

Четвертая четверть началась с того, что Дончич набрал 8 очков в трех атаках подряд. Его общий показатель вырос до 65, и уровень общих ожиданий вырос до максимума – несмотря на то, что за последние годы мы видели немало сверхрезультативных матчей, никому из игроков нового поколения так и не удалось приблизиться к магической цифре 81. У словенца же все получалось как будто очень непринужденно, он выглядел еще медлительнее, чем обычно, на фоне то ли полусонной, то ли полуживой обороны «Атланты».

Однако тут уже лопнуло терпение Куина Снайдера. За 10 минут до сирены он взял тайм-аут и на этом моменте перестроил защиту «Хоукс» – теперь его подопечные бросались на Дончича вдвоем, едва он переходил центральную линию, и вынуждали его отдавать мяч. На результате игры это сказалось не сильно, хотя хозяева выиграли последнюю четверть с разницей в 1 очко, но зато помешало Дончичу сделать больше, чем он мог бы сделать. А ведь он как будто был готов – несмотря на то, что выглядел он запыхавшимся, он провел всю двенадцатиминутку полностью и атаковал все с той же заоблачной эффективностью – 5 из 7, 6 выходов на линию. В отличие от остальных современников, напряжение игры на нем как будто никак не сказалось. Даже свои последние очки он заработал в быстрой атаке. Но что поделаешь, тренеру «Атланты» не хотелось, чтобы его имя фигурировало рядом с самым результативным выступлением в современной истории.

Обе команды набрали почти по 150 очков. И «Хоукс» до последнего оставались в игре. Во многом поэтому Дончич не забывал о важности результата для команды и не стал форсировать атаки в погоне за рекордом. Он легко выбрасывал мяч из дабл-тима и помогал партнерам. Именно это стало самой показательной особенностью этого матча: у Кобе было 28 из 46, у Томпсона – 28 из 38, у Митчелла – 22 из 34, у Лилларда – 22 из 38, у Эмбиида – 24 из 41. Дончич гораздо реже получал штрафные (всего 16), но набрал столько благодаря исключительной точности и качеству владений .

« В такие моменты можно сказать: «Эй, да я могу справиться и с двумя. Я и так тащил команду всю игру », – заметил Джейсон Кидд. – Но Лука не такой».

Решающий мяч в игре словенец доверил Данте Экзаму. В этот момент на Дончича вновь летели двое.

Его личный счетчик так и замер на 73 очках. Дончич опередил всех своих современников: Эмбиида (70), Букера (70), Митчелла (71), Лилларда (71) и сравнялся с Дэвидом Томпсоном и Уилтом Чемберленом. Его результат – теперь 4-й в истории. И уступает лишь 100 очкам Чемберлена, 81 очку Кобе Брайанта и еще 78 от Чемберлена .

Эта неделя стала уникальной для истории НБА: во второй раз за семь дней два игрока набрали больше 60 очков, хотя до этого всего таких случаев было 5. Дончич и Букер вместе сделали 135 очков, это третий результат в истории после Чемберлена и Бэйлора (9 декабря 1961 года они набрали 141 – 100+41 – очков на двоих) и Томпсона и Гервина (9 апреля 1978 года они набрали 136 – 73+ 63 – очков на двоих). И хотя такие матчи становятся все более нормальными, привыкнуть к ним пока не получается.

Фото: Gettyimages/Todd Kirkland; East News/AP Photo/Mike Stewart; x.com/dallasmavs