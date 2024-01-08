Леброн спас тренера Хэма. Прервал серию поражений (и выдал великий кадр)

Рубились до сирены.

Вторая встреча в сезоне между «Лейкерс» и «Клипперс» завершалась максимально интригующе – под сирену Норман Пауэлл пытался перевести игру в овертайм, но мяч вынырнул из кольца.

Противоречий хватало с обеих сторон: «Лейкерс» вели «+3», но не стали нарушать правила в последней атаке, а «Клипперс» потратили последний тайм-аут за три минуты до концовки и провели ее без Кавая Ленарда.

Это дало возможность Леброну включить Леброна на полную.

С одной стороны, он защищал решение не фолить.

«Знаете, это сложный вопрос. У нас тоже не осталось тайм-аутов. Так что если бы они реализовали оба штрафных, то мы бы вводили мяч на своей половине. Это не так просто. Потеря – и все… Если бы у нас был тайм-аут, тогда бы я сказал, что лучше сфолить, а потом взять тайм-аут и перейти на другую половину. А так это было бы рискованно , у нас и так были проблемы с вводом мяча».

С другой, он же параллельно отвешивал комплименты Тайрону Лю. Что звучало двусмысленно, учитывая шаткое положение Дарвина Хэма. По мнению инсайдеров, в случае, если бы «Лейкерс» проиграли сегодня, последовали бы перестановки.

«Клипперс» выглядят шикарно, – сказал он. – Вы называете их «Клипперс» Джеймса Хардена? Да не, это же «Клипперс» Тая Лю. Ему не нужно много времени, чтобы все наладить . Ему потребовалось всего пять матчей, и с тех пор они зажигают».

Самое важное, впрочем – то, что Леброн оставался самым молодым на арене и задал своей команде правильный настрой в третьей четверти. Перехватив мяч, он пролетел всю площадку и взлетел вверх с классическим данком. Вроде бы ничего особенного, но фотогеничность всех сопричастных (самого Леброна, удивляющегося Хардена, пятящегося Джорджа) сделала его моментом дня.

Леброн разбудил «Лейкерс», и они создали 10-очковый задел на стыке третьей и четвертой четвертей. Произошло это благодаря тому, что неожиданно проснулись ролевики: Кэм Реддиш и Д’Анджело Расселл положили по паре из-за дуги, Кристиан Вуд проявил характер под кольцом, и все вместе для разнообразия перестали терять мяч.

Собственно, единственная причина, по которой у «Клипперс» еще оставались шансы – это как раз потери оппонентов и мощь Зубаца под чужим щитом (он собрал 10 отскоков).

«Лейкерс» провалили последний месяц (до встречи с «Клипперс» у них 3 победы в последних 13 матчах) из-за катастрофического нападения и общей вялости. Однако в данном случае какие-то несовершенства проявлялись лишь в виде нелепейших ошибок – они допустили 19 потерь, 4 – у Леброна, по 3 – у Расселла и Дэвиса, 5 – у Кэма Реддиша. На этот раз Хэм выпустил в старте Остина Ривза, тот смотрелся не лучшим образом на обеих сторонах, но способствовал тому, что атака вполне себе функционировала. О кружение Дэвиса и Леброна в этом матче прилично атаковало из-за дуги – 38%, с хедлайнерами в виде Торина Принса (3 из 6) и Кэма Реддиша (2 из 3). И все это позволяло Дэвису и Леброну не перенапрягаться, но забирать свое с предельно высокой эффективностью: у центрового 10 из 15 плюс 10 подборов, у разыгрывающего – 11 из 19, 7 передач, 8 подборов .

Характерно и то, что в четвертой четверти Джеймс вовсе ушел в тень. Вся атака строилась вокруг Дэвиса (4 из 6), ключевое дальнее попадание – на счету Торина Принса, а Леброн запомнился лишь удачным проходом в левую сторону на последней минуте и сложным попаданием через Ивицу Зубаца.

После этого разница выросла до более-менее комфортных «+5» – 103:98.

Лишь после игры Тайрон Лю объяснил, почему последние минуты просидел Кавай Ленард. Форвард играет с ограничением времени, и главный тренер посетовал, что ему пришлось вернуть его на площадку раньше, когда команда провалилась на 10 очков.

По сути, Ленард и стал главной причиной этого поражения. И вовсе не из-за того, что его не выпустили на концовку.

«Клипперс» подошли к матчу с устрашающей серией – 12 побед в 14 встречах, причем в тех обеих, что они проиграли, их лидер не участвовал.

Главная их суперсила – это сумасшедший процент попаданий из-за дуги (40% на протяжении всего декабря). И даже в игре с «Лейкерс» они сохранили тот же уровень точности: 38%, 14 из 37. Что выглядит еще лучше, если знать, что 4 попытки выбросил Расселл Уэстбрук, Ленард в открытых ситуациях промахивался из угла – 2 из 7, а Пол Джордж лупил через руки – 4 из 11.

А вот защита «Лейкерс» в «краске» поставила гостей в ступор. Если бы не Зубац (9 из 13), то их процент с игры был бы меньше, чем процент трехочковых атак. За исключением вклада центрового, «Клипперс» кое-как наскребли 22 очка из «краски». Ленард промазал все свои классические попытки со средней (4 из 10), Харден ничего не мог забить внутри (1 из 5), а Пауэлл лучше бы туда не лез – 1 из 7 .

Пол Джордж же выступил и вовсе таинственно: во второй половине он постоянно оказывался против Энтони Дэвиса и как будто специально атаковал именно одного из лучших оборонцев лиги один на один. Эта извращенная логика привела его к 44% с игры и 3 потерям.

Первая победа «Лейкерс» в 2024 году (и сразу над одним из лидеров лиги) показала, что пациента еще рано хоронить.

«Она не исправляет все разом, естественно, – подытожил Леброн Джеймс. – Но точно полезна. Хотя нам нужно извлекать уроки не только из поражений, но и из побед. Нам нужно извлекать уроки из тех ошибок, что сегодня были сделаны, их все равно было довольно много».

Статус Дарвина Хэма вряд ли изменился. Болельщики «Лейкерс» за победой над «Клипперс» разглядели чрезмерное доверие Кэму Реддишу, неспособность наладить вынос из аута, странные замены, непонимание, что при «+3» лучше сфолить и что там еще… По крайней мере, даже Леброн уверен, что его команда – «все еще отстой».

Зато Хэм – все тот же великий философ и юморист.

– Тут важна перспектива, это же процесс, – сказал он. – Во всем, что мы делаем. Мы поднимаемся на горы и спускаемся в долины…

– Но что если это не спуск в долину, а падение со скалы? Как понять?

– Не знаю… Видимо, по тому ускорению, с которым я ударюсь о землю.

Фото: Gettyimages.ru/Meg Oliphant; Instagram/lakers