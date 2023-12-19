Вернулся Джа Морэнт. Вернулись и пистолеты Джа Морэнта

Неизлечимый.

Возня «Пеликанс» и «Мемфиса» под конец скатилась в нескончаемый хаос.

«Новый Орлеан» уверенно себя чувствовал к началу четвертой четверти, когда вел «+15», но затем что-то сломалось. Команда Уилли Грина подсела, пришла к сложным броскам и странным решениям, промазала все, что можно было, и много фолила.

«На протяжении трех с половиной четвертей наша мы действовали дисциплинированно, выполняли план на игру, – сказал тренер «Пеликанс». – По мере того как соперник начал отыгрывать отставание, а мы подустали… мы начали допускать потери, плохо разыгрывать мяч и позволили им вернуться. Дело не в ком-то одном, дело во всех нас . Это ужасно обидно проигрывать вот так. Нам нужно учиться на подобных ситуациях».

Грин ничего не сказал о судьях, которые выступили не сильно лучше его команды и только добавили абсурда общей атмосфере.

В последнем владении «Мемфиса» при «-1» Джа Морэнт ринулся головой вперед на защиту «Нового Орлеана». Арбитры зафиксировали на нем фол защите, но после челленджа Грина пересмотрели эпизод и вернули мяч в центральный круг.

Спорный мяч выиграли «Пеликанс», которые получили на последнюю атаку 0,4 секунды. Последовал наброс из-за боковой на взлетающего Джарена Джексона, и так как судьям очень сильно хотелось все же дать кому-то фол, то они нашли способ сделать это в данной ситуации: наказан был Йонас Валанчюнас, который посмел встать рядом с Джексоном с высоко поднятыми руками.

Из двух штрафных Джексон реализовал один. Что дало всем возможность и дальше наслаждаться сумятицей, которую обе команды выдают за баскетбол.

За последние пять минут «Новый Орлеан» реализовал лишь один бросок со средней – невероятно сложную попытку с отклонением от Брэндона Ингрэма. «Пеликаны» продолжили коллекционировать потери (2), попадали исключительно из-за дуги (2 из 4), а если пробирались под щит, то их ставили на линию (и здесь они реализовали лишь 4 из 8).

«Гризлис» же действовали более надежно – мяч не теряли, пользовались ошибками оппонентов и положились на своих лидеров. Морэнт дважды создал себе пространство в «краске» и выпрыгнул на недосягаемую высоту. А главным героем этих минут оказался Джарен Джексон, исправившийся после промаха с линии – он четко сыграл дважды в посте – 2 из 2.

К сожалению, во время 25-матчевого отсутствия Джа Морэнт нисколько не изменился…

Об этом думалось во время матча. Разыгрывающий «Гризлис» так и не исправил основную проблему – он реализовал лишь 1 трехочковый из 7 и тот из угла (по сезону у него 3 из 20). И показал, что сам не считает это проблемой: «Если бы еще и трехи клал, то я бы набирал по 40 очков за матч. Надо отдать должное партнерам. Естественно, без них у меня бы не было такой свободы в проходах, они мне говорят, чтобы я играл агрессивно, чтобы я мог лезть внутрь и давать результат».

Возвращение Морэнта действительно дало адреналиновый впрыск «Гризлис», которые без него проиграли в 19 матчах из 25. Атака «Мемфиса» переродилась: если раньше они пытались вскрыть винную бутылку всеми доступными средствами, кроме очевидного, то теперь наконец заполучили штопор, ввинчивающийся в пробку и вынимающий любое препятствие. Морэнт – это 28+ очков, набранных главным образом в «краске», и еще с десяток скидок, дающих легкие очки партнерам. Морэнт – это двигатель нового поколения, уносящий неказистых «мишек» в быстрые атаки. Морэнт – это совершенно другой настрой: он вернулся не только как самый зрелищный игрок лиги, но и как полноправная звезда, не желающая отдавать другим своего. Это особенно важно в таких вот концовках, где вечно бестолковый «Мемфис» обрел наконец подобие идеи и человека, который может ее воплотить.

«Гризлис» выиграли все 4 матча после его возвращения. И НБА отметила его в качестве лучшего игрока недели в Западной конференции.

К сожалению, во время 25-матчевого отсутствия Джа Морэнт нисколько не изменился…

Такую случайную победу над «Новым Орлеаном» необходимо было отметить как-то по-особенному. И вот инстинктивно руки Джа сами превращаются в воздушные пистолеты.

Не то чтобы кто-то проникся симпатией к нему из-за чрезмерно строгого наказания. Но Морэнт и его окружение продавали его возвращение как историю безмерного покаяния, психологического подвига и духовного перерождения.

«Я много работаю каждый день. Не играл целых восемь месяцев. Многое уяснил о себе. Было много дней, когда мне было очень тяжело, ведь баскетбол – моя жизнь»… (Джа)

«Он невероятен – поддерживает коллектив за пределами площадки, ведет себя как лидер. Невозможно не восхищаться тем, как он предан делу, как делает все, чтобы быть готовым к игре с точки зрения кондиций» (Дженкинс).

«Понятно, что дисквалификация очень на нем отразилась. Как и на любом, если бы ему не давали играть. Но с помощью работы, с помощью семьи, с нашей помощью, играя с нами в карты или во что-то еще, общаясь с нами, он преодолел это» (Бэйн).

«Уверен, он очень вырос, многое понял, очень переживает из-за того, что не мог помогать своей команде. В такие моменты понимаешь, что по-настоящему важно» (Си Джей Макколлум).

«Нельзя воспринимать это дерьмо как должное. Ему многое пришлось пережить и обдумать. Почувствовать, что он может всего лишиться, понять, что нужно сделать, чтобы такого больше не происходило» (Ти Морэнт).

Интересно было выслушивать это все в течение недели и проникаться всей болью, через которую прошел Морэнт. Но нет, вернулся старый добрый Джа. Возможно, делать глупости, которые тебя настоятельно убеждают не делать – это не очень умно. Но вот такой вот он, настоящий. В конце концов, мы его ценим не как интеллектуала, а совсем за другое.

Фото: Gettyimages/Sean Gardner