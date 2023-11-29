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«Это неуважение к игре». В НБА так и не поняли, как работает разность забитых-пропущенных – и стали ныть

Внутрисезонный турнир НБА Внутрисезонный турнир НБА
Чикаго Чикаго
Голден Стэйт Голден Стэйт
Стефен Карри Стефен Карри
Джейлен Браун Джейлен Браун
Сакраменто Сакраменто
Джейсон Тейтум Джейсон Тейтум
НБА НБА
Бостон Бостон
Демар Дерозан Демар Дерозан
Баскетбол Баскетбол

Другая культура.

При запуске «Внутрисезонного турнира НБА» главной целью было заявлено «попробовать что-то новое». Чтобы повысить зрелищность и напряженность осенних матчей, менеджеры лиги подготовили множество экспериментов. Какие-то из них точно не перетекут в следующий сезон (вы же не думаете, что розыгрыш «Кубка НБА» – это разовое событие?).

И первым на выход стоят не преступно скучные названия кубка и турнира, и даже не пестрые паркеты, на фоне которых теряется баскетбольный мяч при просмотре игры с трибун или по ТВ.

Больше всего в НБА недовольны тем, как определяются места команд на групповом этапе Внутрисезонного турнира. Этот этап сегодня подошел к концу и определил участников плей-офф Турнира.

Напомним формат: группы по 5 команд – три на Востоке, три на Западе, определяются жеребьевкой на основе результатов прошлого сезона. В группах каждый по разу играет с каждым (итого: 2 матча дома, 2 в гостях), шесть победителей групп и лучшие команды Запада и Востока, занявшие вторые места, проходят в плей-офф. Он проводится по системе студенческого «Мартовского Безумия», то есть на всех стадиях играют сразу матчи на вылет, без серий. Все игры, кроме финала, идут также в зачет регулярного сезона НБА.

Но места в таблице в группах определяются немного иначе, чем перед плей-офф и плей-ин НБА. Как обычно, по значимости сначала идет число побед, при равенстве двух команд – результат в личных встречах, точнее, в личной встрече, она тут одна.

А вот при равенстве трех команд (легко представить, что сразу три команды закончат с результатом 3-1 в группе, выиграв друг у друга) начинаются отличия. Клубы играют мини-турнир только внутри своих групп, тут нет таких «тайбрейкеров», как победы над командами своего дивизиона, победы над командами своей конференции, победы над командами зоны плей-офф. Соответственно, приходится вычислять лидера по параметру, который в регулярном сезоне используется предпоследним – лишь на одну ступень выше слепого жребия.

Разность заброшенных и пропущенных очков во всех матчах.

Это значит, что уже в первых играх Турнира клубы пытались как можно крупнее разгромить соперника, даже если уже фактически оформили победу до конца матча.

Насыщенная игра вплоть до финальной сирены даже в том матче, исход которого давно ясен – ну разве не круто?

Звезды НБА, как выяснилось, так не считают.

«Мне плевать на очки внутрисезоного турнира. Это неуважение к игре. Если бы роли поменялись местами, нужны очки внутрисезонного турнира или нет, просто из уважения к соперникам я бы держал мяч. Особенно, если истекает время на атаку. Но это я», – заявил форвард «Чикаго» Демар Дерозан.

В матче Внутрисезонного турнира против «Торонто» его клуб уступил 108:120, но на последних секундах канадцы попытались увеличить отрыв, чтобы улучшить разницу очков (хотя им это уже не помогало пройти дальше). Дерозана это возмутило, он выкрикнул претензии в адрес «Рэпторс» и был за это удален с площадки.

По мнению огорченного Дерозана, попытки добить поверженного соперника – это не дух баскетбола.

Чего-о-о?

В НБА давно сложилась такая традиция: если разница в матче выглядит неотыгрываемой (скажем, 20 очков за 3 минуты до конца), на паркет с обеих сторон выходят резервисты, а основа уходит перезагружать мышцы и мозги перед следующим матчем, который будет уже завтра или послезавтра. Команда, которая обеспечила себе победу, в последнем владении и вовсе не бросает по кольцу, а дает счетчику 24 секунд истечь (а игроки, не знакомые с правилами определения потерь, комично перекидывают друг другу мячик, чтобы не стать последним, кто его касался. Выглядит глупо).

Это аналог того, как в НХЛ при разгроме даже в большинство выпускают третьи-четвертые звенья, в НФЛ «встают на колено» в последних атаках, в бейсболе – вообще не доигрывают 9-й иннинг, если хозяева ведут в счете.

В НБА правило «поскорее закончить матч, в котором нет интриги» входит в тот же кодекс неписанных правил, что и негласный запрет на зрелищные данки в концовках игр-разгромов.

Не нужно думать, что это изобретение 2024-го или даже 2004-го. Практика существует как минимум с 1970-х. Майкл Джордан не играл в четвертой четверти знаменитого разгрома «Юты» в третьем матче финала-1998. «Лейкерс» не пытались забросить в последнем владении в финале-1985, наконец-то обыграв заклятых «Селтикс». В играх с еще меньшими ставками – зачем рисковать случайной травмой ради каких-то двух-трех лишних очков, когда соперник уже не сопротивляется?

Появление Внутрисезонного турнира сделало эти «лишние очки» нелишними – но игроки НБА пока не адаптировались. Например, Домантас Сабонис настучал по голове Кевину Хертеру за то, что не приученный к новым правилам защитник не стал бросать в последней атаке победного матча:

Сегодня неприятие игроками правил было особенно заметным

В одной из групп Турнира – группе C Востока – как раз пришлось считать разницу забитых-пропущенных для определения лидера. «Орландо» уже провел все свои матчи с результатом 3-1 и разностью +22, у «Бостона» и «Бруклина» был результат 2-1. Для прохода в следующую стадию «Селтикс» (уступившим в личной встрече «Орландо») нужно было не только разгромить «Чикаго», но и надеяться, что «Бруклин» выиграет у «Торонто», вот только не очень крупно.

Так и случилось: «Бостон» выиграл 124:97, «Бруклин» – 115:103, три команды завершили групповой этап с одинаковым числом побед, и по следующему критерию, общей разнице в счете, выше оказались «Кельты» (+27, у «Бруклина» +20).

Чтобы набрать эти дополнительные очки, «Бостон» не только не убрал с паркета основу, когда немотивированный «Чикаго» выпустил запасных, но и играл так, как будто уступает в счете: например, нарушал правила на мазиле Андре Драммонде. Тактика «хакинга»: соперник бросает штрафные мимо (1 из 6 у Андре), мяч быстрее переходит к тебе, ты проводишь больше атак и набираешь больше очков:

Еще до игры звезда «Селтикс» Джейсон Тейтум озвучил свое отношение к тому, какое значение для Внутрисезонного турнира играет разница очков. Формулировки те же, что у Дерозана: «Речь идет об уважении к игре».

Его одноклубник Джейлен Браун отметил то же самое, и его мнение не изменила даже победа в группе: «Это было странно, пусть нашей основной целью сегодня и было добиться победы. Нам пришлось сосредоточиться на разнице. Баскетбольные матчи не должны играться таким образом. Важно уважать своего соперника».

А главному тренеру Джо Маззулле даже пришлось объясняться перед визави Билли Донованом за то, что он отдал команду «хакать» Драммонда в матче, который для «Чикаго» и так уже был проигранным: «Я извинился перед ним. Просто это была лучшая возможность добиться поставленной цели». Маззулла также попросил разрешения поговорить с Драммондом, чтобы принести извинения и ему. 

Донован ответил так: «Мне это не понравилось. Но вместе с тем я понимаю ситуацию Маззуллы. Он должен делать все во благо своей команды […] Лига создала этот прецедент, когда сделала ключевой разницу набранных и пропущенных очков».

Но если здесь «Бостон» попрал «этические принципы баскетбола НБА» и добился успеха благодаря этому, то в другом ключевом матче игрового дня необходимость «набивать статистику» сильно ужалила команду, которая вела в счете.

«Голден Стэйт», чтобы выйти из группы, нужно было обыгрывать «Сакраменто» в гостях с разницей в 12 очков и больше. В какой-то момент «Уорриорз» громили соперника 72:48 – но постепенно «Кингз» догоняли, и уже к старту четвертой четверти приблизились на устраивающее их расстояние в 9 очков. Незадолго до этого Стеф Карри напомнил одноклубникам о важности счета – что надо продолжать двигать мяч и атаковать.

«Уорриорз» то ли не вняли призыву лидера, то ли не смогли воплотить замысел, но все равно оставались впереди – в концовке матча они вели пять очков. Вполне достаточно, чтобы спокойно довести матч до победы. Но недостаточно, чтобы выйти в плей-офф Внутрисезонного турнира.

И… в этот момент «Уорриорз» перегорели. Полностью. За последние три минуты: сорванный данк и смазанные штрафные Луни, «жадный» фол Карри в нападении, промахи Карри, Грина и сразу две панические потери на последней минуте, когда ГСВ требовалось всего одно успешное владение (например, «убить» время и дождаться, когда на Карри сфолят), чтобы победить.

А ведь именно Стеф пару недель назад заявил: «Если потратить время на то, чтобы разобраться [во Внутрисезонном турнире], то все довольно просто».

Не так-то и просто.

Вместо того чтобы сыграть аккуратно, медленно и довести матч до спокойной победы, ГСВ рисковали ради отрыва в счете – и вообще проиграли.

Вместо того чтобы наконец-то уравнять число побед и поражений в своем сезоне, они дарят победу прямому конкуренту и соседу по штату.

Баскетболисты НБА не привыкли к тому, что просто победы может быть недостаточно, когда-то нужно продолжать давить на педаль газа. На марафонской дистанции в 82 матча регулярки, когда на неделе по 3-4 матча, желание иногда отпустить эту педаль вполне понятно.

Внутрисезонный турнир реально выбивает звезд НБА из зоны комфорта. Но это и хорошо.

Зачем вообще НБА все это выдумала?

В своей приверженности к формату НБА упирает на то, что разница в счете давно используется для определения исхода противостояний в европейском спорте.

Одно уточнение: в европейском футболе. В европейском баскетболе практически не осталось турниров, где эта разница имеет большое значение. Почти все кубки давно отказались от архаичной системы «один матч дома, один матч в гостях». Она не подходит для спорта, где нет ничьих, а результативные действия происходят намного чаще, чем в футболе, хоккее или гандболе.

В таблице регулярного сезона Евролиги разницу считают, но там проводится так много матчей, что этот критерий включается редко – тем более, что сначала смотрят на разницу в личных встречах между равными командами, а только потом на общую со всеми соперниками.

Иногда возникает необходимость смотреть на разницу в счете на уровне сборных. Но, к примеру, на прошедшем чемпионате мира ни в одной из групп (не считая классификации за 17-32 места) этот тайбрейкер не включался.

Кроме того, в европейских и международных турнирах исход матча влияет только на одно соревнование. Победа в кубке не дублируется как победа в чемпионате. А потому не возникает ситуаций, когда команде нужно выбирать между «синицей и журавлем», как сегодня у «Уорриорз».

Наконец, в соревнованиях, где разница в счете имеет значение, все матчи последнего тура проводятся одновременно. Только тогда не будет такого, что «Селтикс» точно знают, сколько очков им нужно напихать немотивированным «Буллз», чтобы обойти в таблице уже сыгравший все свои матчи «Орландо». Но для этого нужно иначе собирать состав групп с четным числом команд в каждой.

По всем сигналам Внутрисезонный турнир останется с нами надолго. Телеаудитория ноябрьских матчей выросла в полтора раза, баскетболисты довольны призовым фондом, Netflix хочет купить права на показ Турнира и создание документального сериала об этом состязании.

Но после фидбэка от игроков НБА некоторые правила придется изменить. А то, глядишь, пропитанные духом баскетбола звезды посчитают, что их и лига больше не уважает.

Фото: East News/Frank Gunn/The Canadian Press via AP, AP Photo/Steven Senne, AP Photo/Randall Benton; Gettyimages.ru/Michael Reaves, Ronald Martinez

28 комментариев
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Forza
Насколько же это нелепые претензии от "звезд" НБА. Просто удивительно даже. Я предлагаю когда какой нибудь Дерозан придет в ресторан, подать ему очень вкусное блюдо, но когда у него на тарелке останется один кусочек, забрать его. Потому что ну уже же и так понятно, что блюдо вкусное и Дерозану понравилось. Зачем дальше чревоугодничать то?
+40
-11
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Jazzzz
Да там культура нытья и непонимания у парней без высшего образования)

Леброн сначала про метод «Плэй-ин» отозвался у своем стиле «сначала обсераю, потом думаю, потом сливаюсь». А через сезон уже ссался радостью, когда Лэйкерс через этом плэй-ин в ПО попали.

Так что, это нормально. Полюбят
+32
-6
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кандид
Те кто начал голосить по поводу "неуважения" просто демонстрируют свою инфантильность и умственную ограниченность. Правила внутрисезонного турнира заранее были объявлены и уже тогда нужно было понять и принять факт возможной игры "ради счета" в последнем туре. Есть масса видов спорта, где это в порядке вещей. Если Дерозан и Тейтум к такому не привыкли, ну пусть подотрут сопли, чтоли, и ведут себя как взрослые мужчины ради разнообразия. И ещё. Почему никто не ноет о "неуважении" по отношению к нам - зрителям, когда нам приходится смотреть как в четвертой четверти вместо звёзд бегают ноунеймы, а в последнюю минуту вообще никто не пытается играть? Мы платили за билеты или за трансляцию, чтобы посмотреть игру, а тут такая лажа. Где уважение ко мне, алё?!
+25
-6
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Malay Saratov
Ответ кандид
Те кто начал голосить по поводу "неуважения" просто демонстрируют свою инфантильность и умственную ограниченность. Правила внутрисезонного турнира заранее были объявлены и уже тогда нужно было понять и принять факт возможной игры "ради счета" в последнем туре. Есть масса видов спорта, где это в порядке вещей. Если Дерозан и Тейтум к такому не привыкли, ну пусть подотрут сопли, чтоли, и ведут себя как взрослые мужчины ради разнообразия. И ещё. Почему никто не ноет о "неуважении" по отношению к нам - зрителям, когда нам приходится смотреть как в четвертой четверти вместо звёзд бегают ноунеймы, а в последнюю минуту вообще никто не пытается играть? Мы платили за билеты или за трансляцию, чтобы посмотреть игру, а тут такая лажа. Где уважение ко мне, алё?!
В статье пишется что есть традиция не данковать при разгромном счёте.
А я бы хотел что бы в эти пару-тройку мусорных минут игроки показали бы нечто акробатическое или попытались кинуть со своей половины. Играется ведь Матч Всех Звёзд с никому не нужным результатом только ради красоты.
+11
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Say_Cheese
Уважение к сопернику при разгроме можно проявлять в том, чтобы просто не праздновать очередной забитый мяч или шайбу. Но не в том, чтобы бросать играть.
+9
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Scrumhalf
Ответ кандид
Те кто начал голосить по поводу "неуважения" просто демонстрируют свою инфантильность и умственную ограниченность. Правила внутрисезонного турнира заранее были объявлены и уже тогда нужно было понять и принять факт возможной игры "ради счета" в последнем туре. Есть масса видов спорта, где это в порядке вещей. Если Дерозан и Тейтум к такому не привыкли, ну пусть подотрут сопли, чтоли, и ведут себя как взрослые мужчины ради разнообразия. И ещё. Почему никто не ноет о "неуважении" по отношению к нам - зрителям, когда нам приходится смотреть как в четвертой четверти вместо звёзд бегают ноунеймы, а в последнюю минуту вообще никто не пытается играть? Мы платили за билеты или за трансляцию, чтобы посмотреть игру, а тут такая лажа. Где уважение ко мне, алё?!
Да и вообще это не спортивно, это не уважение к духу состязаний. Бейся до конца, игра идёт до финального свистка. А так лапки сложить - чему это учит?
+12
-3
+9
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Forza
Ответ Forza
Насколько же это нелепые претензии от "звезд" НБА. Просто удивительно даже. Я предлагаю когда какой нибудь Дерозан придет в ресторан, подать ему очень вкусное блюдо, но когда у него на тарелке останется один кусочек, забрать его. Потому что ну уже же и так понятно, что блюдо вкусное и Дерозану понравилось. Зачем дальше чревоугодничать то?
В целом, фильмы тоже предлагаю недосматривать если концовка уже понятна. Как будто тебе недостаточно полутора часов фильма, чтобы понять насколько гениальные актеры там играют и насколько потрясающий режиссер его снял.
+15
-6
+9
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Кавабунга Шреддоголовый
Детский сад какой-то. Только ныть и могут про "неуважение". Поинтересовались бы у зрителей, нравится ли им, когда эти "звездуны" на паркет просто не хотят выходить, прикрываясь лоад-менеджментом, а зрители вынуждены смотреть на резервистов? Пусть заткнутся и делают свое дело и не выпендриваются как девки-восьмиклассницы
+8
-3
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Forza
Ответ Тухель
Так это идиотизм сидеть в кинотеатре до последнего или смотреть фильм до конца дома если он не интересный. Сейчас 21 век и у нас есть возможность хотя бы развлекать себя тем что интересно нам, а не тратить время на хрень которая лично нам не интересна. Я много раз уходил из зала если фильм мне не интересен, а сколько раз я обрывал фильм дома не досмотрев до конца, ролик на ютубе или сериал не досмотрев сезон это просто несчесть. Я не обязан тратить время на то что мне не интересно и это нормально.
Так это потому что ты зритель, а не актёр. Но, согласись, твой посыл куда странее бы смотрелся, если бы это написал актёр театра, относительно того, что он не обязан стараться доигрывать спектакль до конца, если чем всё закончится и так всем понятно.
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Van
А ведь летом многие говорили, что турнир — фуфло, звёздам на него будет плевать, а стараться будут только молодые команды и игроки с низкой зарплатой 😄 Что греха таить, я сам не понимал, что к чему будет. Но как видно, турнир как минимум оживил регулярку. Офис НБА хорошо поработал.

P.S. Но многие паркеты все равно кал.
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last_guard
Какие же нытики. Миллионы получают и хотят просто полминуты мяч в пол стучать. Меня всегда это бесило.
+6
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kost68
дикие люди что возьмешь...
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Igbin
Надо им турнир по круговой системе ввести, а плэй-офф отменить, чтобы в каждом матче приходилось играть всерьез, а не дурака валять. Представляю, какой ужас бы их охватил.
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14orange
НБА так выгодны все эти сплетни, новости, треши, краши и т.д. вокруг Внутрисезонного турнира, что они на ровном месте придумывают их. Перед стартом сезона никто не понимал зачем вообще нужен этот турнир, а тут уже все ругаются из-за очков.
В следующем году предлагаю сделать еще одно правило - считать количество трешек. Вот смеху-то будет!
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Сергей Киселев
Уважение к сопернику... Ну ок. А уважение к зрителю, который заплатил за билет/подписку на трансляции и наблюдает унылое катание мяча резервистами пол игры?
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IntoTheRainBow
в Штатах в принципе не принято считать разницу, значение имеет только победа, причем во всех классических лигах

в бейсболе, как уже отметили, просто не доигрывают биту хозяев в последнем иннинге если те ведут в счете, в хоккее снимают вратаря потому что разница не важна, важен результат, в НФЛ никто никогда не будет бить филдгол уступая 4 очка в концовке чтобы подправить разницу

вспоминается "хоккейная ЛЧ" когда Магнитка при равном счете снимала вратаря в концовке третьего потому что была нужна победа в основное, тут так же несуразно выглядит если честно - да, правила известны, но они идут поперек всего что было в игре предшествовавшие годы
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Хаскерс
Совсем оборзели- негров заставляют играть до конца! Долбаные расисты!
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Биомеханоид
Когда ты слишком тупой, чтобы разобраться в простых правилах.
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Potors
Мне вот что интересно, когда ГСВ вели 1 за 30 секунд до конца - было понятно что 11 очков не набрать за 30 секунд, но можно было бы попытаться сделать это за 5 минут в овертайме. Жалко, не додумались, было бы забавно)
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Чёрный + Ватутин = Любовь
Играть до сирены это неуважение, а швырнуть майку на пол по дороге в раздевалку, чтобы семенящий сзади сервисмен нагнулся за ней - это ОК
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Vinnipukh Vinni
Ответ Чёрный + Ватутин = Любовь
Играть до сирены это неуважение, а швырнуть майку на пол по дороге в раздевалку, чтобы семенящий сзади сервисмен нагнулся за ней - это ОК
Так это работа сервисмена.
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Light Yagami
Ответ 14orange
НБА так выгодны все эти сплетни, новости, треши, краши и т.д. вокруг Внутрисезонного турнира, что они на ровном месте придумывают их. Перед стартом сезона никто не понимал зачем вообще нужен этот турнир, а тут уже все ругаются из-за очков. В следующем году предлагаю сделать еще одно правило - считать количество трешек. Вот смеху-то будет!
Про выгоду: это не НБА крутится вокруг сплетен, новостных повесток и т.п., а наоборот. Все эти кардашьяны, блогеры-млогеры и прочие бесполезные существа стараются так или иначе примазаться к НБА, потому что к НБА приковано очень большое внимание.
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