«Это неуважение к игре». В НБА так и не поняли, как работает разность забитых-пропущенных – и стали ныть

Другая культура.

При запуске «Внутрисезонного турнира НБА» главной целью было заявлено «попробовать что-то новое». Чтобы повысить зрелищность и напряженность осенних матчей, менеджеры лиги подготовили множество экспериментов. Какие-то из них точно не перетекут в следующий сезон (вы же не думаете, что розыгрыш «Кубка НБА» – это разовое событие?).

И первым на выход стоят не преступно скучные названия кубка и турнира, и даже не пестрые паркеты, на фоне которых теряется баскетбольный мяч при просмотре игры с трибун или по ТВ.

Больше всего в НБА недовольны тем, как определяются места команд на групповом этапе Внутрисезонного турнира . Этот этап сегодня подошел к концу и определил участников плей-офф Турнира.

Напомним формат: группы по 5 команд – три на Востоке, три на Западе, определяются жеребьевкой на основе результатов прошлого сезона. В группах каждый по разу играет с каждым (итого: 2 матча дома, 2 в гостях), шесть победителей групп и лучшие команды Запада и Востока, занявшие вторые места, проходят в плей-офф. Он проводится по системе студенческого «Мартовского Безумия», то есть на всех стадиях играют сразу матчи на вылет, без серий. Все игры, кроме финала, идут также в зачет регулярного сезона НБА.

Но места в таблице в группах определяются немного иначе, чем перед плей-офф и плей-ин НБА. Как обычно, по значимости сначала идет число побед, при равенстве двух команд – результат в личных встречах, точнее, в личной встрече, она тут одна.

А вот при равенстве трех команд (легко представить, что сразу три команды закончат с результатом 3-1 в группе, выиграв друг у друга) начинаются отличия. Клубы играют мини-турнир только внутри своих групп, тут нет таких «тайбрейкеров», как победы над командами своего дивизиона, победы над командами своей конференции, победы над командами зоны плей-офф. Соответственно, приходится вычислять лидера по параметру, который в регулярном сезоне используется предпоследним – лишь на одну ступень выше слепого жребия.

Разность заброшенных и пропущенных очков во всех матчах.

Это значит, что уже в первых играх Турнира клубы пытались как можно крупнее разгромить соперника, даже если уже фактически оформили победу до конца матча.

Насыщенная игра вплоть до финальной сирены даже в том матче, исход которого давно ясен – ну разве не круто?

Звезды НБА, как выяснилось, так не считают.

«Мне плевать на очки внутрисезоного турнира. Это неуважение к игре. Если бы роли поменялись местами, нужны очки внутрисезонного турнира или нет, просто из уважения к соперникам я бы держал мяч. Особенно, если истекает время на атаку. Но это я», – заявил форвард «Чикаго» Демар Дерозан.

В матче Внутрисезонного турнира против «Торонто» его клуб уступил 108:120, но на последних секундах канадцы попытались увеличить отрыв, чтобы улучшить разницу очков (хотя им это уже не помогало пройти дальше). Дерозана это возмутило, он выкрикнул претензии в адрес «Рэпторс» и был за это удален с площадки.

По мнению огорченного Дерозана, попытки добить поверженного соперника – это не дух баскетбола.

Чего-о-о?

В НБА давно сложилась такая традиция: если разница в матче выглядит неотыгрываемой (скажем, 20 очков за 3 минуты до конца), на паркет с обеих сторон выходят резервисты, а основа уходит перезагружать мышцы и мозги перед следующим матчем, который будет уже завтра или послезавтра. Команда, которая обеспечила себе победу, в последнем владении и вовсе не бросает по кольцу, а дает счетчику 24 секунд истечь (а игроки, не знакомые с правилами определения потерь, комично перекидывают друг другу мячик, чтобы не стать последним, кто его касался. Выглядит глупо).

Это аналог того, как в НХЛ при разгроме даже в большинство выпускают третьи-четвертые звенья, в НФЛ «встают на колено» в последних атаках, в бейсболе – вообще не доигрывают 9-й иннинг, если хозяева ведут в счете.

В НБА правило «поскорее закончить матч, в котором нет интриги» входит в тот же кодекс неписанных правил, что и негласный запрет на зрелищные данки в концовках игр-разгромов.

Не нужно думать, что это изобретение 2024-го или даже 2004-го. Практика существует как минимум с 1970-х. Майкл Джордан не играл в четвертой четверти знаменитого разгрома «Юты» в третьем матче финала-1998. «Лейкерс» не пытались забросить в последнем владении в финале-1985, наконец-то обыграв заклятых «Селтикс». В играх с еще меньшими ставками – зачем рисковать случайной травмой ради каких-то двух-трех лишних очков, когда соперник уже не сопротивляется?

Появление Внутрисезонного турнира сделало эти «лишние очки» нелишними – но игроки НБА пока не адаптировались. Например, Домантас Сабонис настучал по голове Кевину Хертеру за то, что не приученный к новым правилам защитник не стал бросать в последней атаке победного матча:

Сегодня неприятие игроками правил было особенно заметным

В одной из групп Турнира – группе C Востока – как раз пришлось считать разницу забитых-пропущенных для определения лидера. «Орландо» уже провел все свои матчи с результатом 3-1 и разностью +22, у «Бостона» и «Бруклина» был результат 2-1. Для прохода в следующую стадию «Селтикс» (уступившим в личной встрече «Орландо») нужно было не только разгромить «Чикаго», но и надеяться, что «Бруклин» выиграет у «Торонто», вот только не очень крупно.

Так и случилось: «Бостон» выиграл 124:97, «Бруклин» – 115:103, три команды завершили групповой этап с одинаковым числом побед, и по следующему критерию, общей разнице в счете, выше оказались «Кельты» (+27, у «Бруклина» +20).

Чтобы набрать эти дополнительные очки, «Бостон» не только не убрал с паркета основу, когда немотивированный «Чикаго» выпустил запасных, но и играл так, как будто уступает в счете: например, нарушал правила на мазиле Андре Драммонде. Тактика «хакинга»: соперник бросает штрафные мимо (1 из 6 у Андре), мяч быстрее переходит к тебе, ты проводишь больше атак и набираешь больше очков:

Еще до игры звезда «Селтикс» Джейсон Тейтум озвучил свое отношение к тому, какое значение для Внутрисезонного турнира играет разница очков. Формулировки те же, что у Дерозана: «Речь идет об уважении к игре».

Его одноклубник Джейлен Браун отметил то же самое, и его мнение не изменила даже победа в группе: «Это было странно, пусть нашей основной целью сегодня и было добиться победы. Нам пришлось сосредоточиться на разнице. Баскетбольные матчи не должны играться таким образом. Важно уважать своего соперника».

А главному тренеру Джо Маззулле даже пришлось объясняться перед визави Билли Донованом за то, что он отдал команду «хакать» Драммонда в матче, который для «Чикаго» и так уже был проигранным: «Я извинился перед ним. Просто это была лучшая возможность добиться поставленной цели». Маззулла также попросил разрешения поговорить с Драммондом, чтобы принести извинения и ему.

Донован ответил так: «Мне это не понравилось. Но вместе с тем я понимаю ситуацию Маззуллы. Он должен делать все во благо своей команды […] Лига создала этот прецедент, когда сделала ключевой разницу набранных и пропущенных очков».

Но если здесь «Бостон» попрал «этические принципы баскетбола НБА» и добился успеха благодаря этому, то в другом ключевом матче игрового дня необходимость «набивать статистику» сильно ужалила команду, которая вела в счете.

«Голден Стэйт», чтобы выйти из группы, нужно было обыгрывать «Сакраменто» в гостях с разницей в 12 очков и больше. В какой-то момент «Уорриорз» громили соперника 72:48 – но постепенно «Кингз» догоняли, и уже к старту четвертой четверти приблизились на устраивающее их расстояние в 9 очков. Незадолго до этого Стеф Карри напомнил одноклубникам о важности счета – что надо продолжать двигать мяч и атаковать.

«Уорриорз» то ли не вняли призыву лидера, то ли не смогли воплотить замысел, но все равно оставались впереди – в концовке матча они вели пять очков. Вполне достаточно, чтобы спокойно довести матч до победы. Но недостаточно, чтобы выйти в плей-офф Внутрисезонного турнира.

И… в этот момент «Уорриорз» перегорели. Полностью. За последние три минуты: сорванный данк и смазанные штрафные Луни, «жадный» фол Карри в нападении, промахи Карри, Грина и сразу две панические потери на последней минуте, когда ГСВ требовалось всего одно успешное владение (например, «убить» время и дождаться, когда на Карри сфолят), чтобы победить.

А ведь именно Стеф пару недель назад заявил: «Если потратить время на то, чтобы разобраться [во Внутрисезонном турнире], то все довольно просто».

Не так-то и просто.

Вместо того чтобы сыграть аккуратно, медленно и довести матч до спокойной победы, ГСВ рисковали ради отрыва в счете – и вообще проиграли.

Вместо того чтобы наконец-то уравнять число побед и поражений в своем сезоне, они дарят победу прямому конкуренту и соседу по штату.

Баскетболисты НБА не привыкли к тому, что просто победы может быть недостаточно, когда-то нужно продолжать давить на педаль газа. На марафонской дистанции в 82 матча регулярки, когда на неделе по 3-4 матча, желание иногда отпустить эту педаль вполне понятно.

Внутрисезонный турнир реально выбивает звезд НБА из зоны комфорта. Но это и хорошо.

Зачем вообще НБА все это выдумала?

В своей приверженности к формату НБА упирает на то, что разница в счете давно используется для определения исхода противостояний в европейском спорте.

Одно уточнение: в европейском футболе. В европейском баскетболе практически не осталось турниров, где эта разница имеет большое значение. Почти все кубки давно отказались от архаичной системы «один матч дома, один матч в гостях». Она не подходит для спорта, где нет ничьих, а результативные действия происходят намного чаще, чем в футболе, хоккее или гандболе.

В таблице регулярного сезона Евролиги разницу считают, но там проводится так много матчей, что этот критерий включается редко – тем более, что сначала смотрят на разницу в личных встречах между равными командами, а только потом на общую со всеми соперниками.

Иногда возникает необходимость смотреть на разницу в счете на уровне сборных. Но, к примеру, на прошедшем чемпионате мира ни в одной из групп (не считая классификации за 17-32 места) этот тайбрейкер не включался.

Кроме того, в европейских и международных турнирах исход матча влияет только на одно соревнование. Победа в кубке не дублируется как победа в чемпионате. А потому не возникает ситуаций, когда команде нужно выбирать между «синицей и журавлем», как сегодня у «Уорриорз».

Наконец, в соревнованиях, где разница в счете имеет значение, все матчи последнего тура проводятся одновременно. Только тогда не будет такого, что «Селтикс» точно знают, сколько очков им нужно напихать немотивированным «Буллз», чтобы обойти в таблице уже сыгравший все свои матчи «Орландо». Но для этого нужно иначе собирать состав групп с четным числом команд в каждой.

По всем сигналам Внутрисезонный турнир останется с нами надолго. Телеаудитория ноябрьских матчей выросла в полтора раза, баскетболисты довольны призовым фондом, Netflix хочет купить права на показ Турнира и создание документального сериала об этом состязании.

Но после фидбэка от игроков НБА некоторые правила придется изменить. А то, глядишь, пропитанные духом баскетбола звезды посчитают, что их и лига больше не уважает.

Фото: East News/Frank Gunn/The Canadian Press via AP, AP Photo/Steven Senne, AP Photo/Randall Benton; Gettyimages.ru/Michael Reaves, Ronald Martinez