31 комментарий

Впервые в истории.

Финальный матч чемпионата мира Германия – Сербия (83:77) индивидуально подсветил каждый удивительный путь, по которому прошли чемпионы.

Деннис Шредер предстал зрелым лидером. Человек, который по ходу турнира заглянул в пропасть (4 из 26 в четвертьфинале с Латвией), провел две последних встречи практически идеально: в те минуты, когда атака его сборной вставала и требовала очки из воздуха, разыгрывающий превращался в немецкого Аллена Айверсона и вынимал из шляпы все что угодно. Его проход вправо против Алексы Аврамовича в концовке станет знаковым эпизодом всего турнира. Шредер и защищался против Богдана Богдановича, и контролировал игру немцев, и при этом не тянул на себя – отказывался от мяча, передавая инициативу другим.

Это удивительная история взросления – можно даже увидеть символизм в том, что дыра в голове у него наконец-то пропала именно сейчас. Шредер выгнал Клебера из сборной перед чемпионатом мира, вступил в странную перепалку с Хербертом и Тайсом на скамейке, перестал задирать всех подряд, осознал, что ему не обязательно делать вообще все… И к концу пришел как будто немного другим игроком, настоящим MVP.

Горди Херберт ни на одном месте не убедил работодателей в том, что вообще компетентен. Он занимается тренерской деятельностью больше 25 лет и лишь в одном продержался семь сезонов. При том, что возглавлял он не то чтобы клубы или сборные, приучившие к постоянным победам. Он был в «Хонке» и в сборной Грузии, в «Арисе» и в «Альбе», в По-Ортезе» и «Оберварте», но, за исключением Еврокубка с «Франкфуртом», ничего не выигрывал. Его последнее место работы на клубном уровне – саратовский «Автодор», где он тоже не пригодился.

То, что прижившийся в Европе канадец сделал с этой сборной Германии, восхищает не столько из-за результатов, сколько из-за того, что с ним это всегда самая симпатичная команда на международном уровне – выжимающая максимум из остроумного современного баскетбола в строгих ограничениях правил ФИБА. Ему одновременно удалось сделать так, что один из самых токсичных и эгоистичных европейцев научился не узурпировать мяч и инициативу, не ревновать и не нервничать после появления молодой звезды. И при этом раскрыть для сборной почти всех – в разных матчах находилось место для передач Фойгтманна или для атлетизма Тайса, для бросков Вагнеров или для игры в посте Тиманна, для ограниченного везде, но только не здесь Бонги, для главного снайпера мира прямо сейчас Андреаса Обста…

Херберту надо было валандаться всю жизнь по европейским окраинам, чтобы в один прекрасный день развалить американскую сборную.

Фойгтманн и Тайс провели несуразные сезоны на клубном уровне. Их нестабильность заставляет от них отказываться и даже списывать, но в Германии работает в другую сторону. Каждый из них готов неожиданно для соперников выпрыгнуть, будучи совершенно неудержимым – как Тайс, топчущий американцев направо и налево в полуфинале, или как Фойгтманн, закрывший Милутинова и разобравший защиту сербов и своими передачами, и своими попаданиями, и своими проходами. Худшая и лучшая версия обоих прекрасно известны, но передняя линия сборной Германии почему-то фундаментальна – здесь очень много исполнителей, они все очень разные, и их взаимозаменяемость, контролируемая тренером, исключает индивидуальные провалы – Фойгтманн не выигрывал Евролигу с ЦСКА, Тайс не выигрывал НБА с «Бостоном», они оба помогли друг другу взять золото на чемпионате мира, первый большой трофей для обоих.

Айзек Бонга не пригодился в НБА и прошлым летом вернулся в Германию. Слишком корявый разыгрывающий, слишком ограниченный форвард у Херберта превратился в одну из ключевых фигур – гиператлетичного защитника, который и страховал, и брал на себя опеку чужих соперников.

Анди Обст шокировал сборную США. В реальной жизни это скромный парень из «Баварии», который набирает в Евролиге в среднем 6,9 очка и меньше 50% с игры. Вот только он один из лучших европейских снайперов, для которого в сборной созданы идеальные условия (несколько «больших» с хорошими заслонами на паркете плюс культура равных возможностей). Когда у оппонентов проблемы на слабой стороне, Обст неизменно это подсвечивает.

Мо Вагнер – ходячее опровержение теории, что игрокам сборной США не хватило опыта плей-офф. Центровой учился в американском колледже, а в НБА путешествовал по самым безнадежным клубам («Лейкерс», «Вашингтон», «Орландо»), но с самого первого товарищеского матча Германии задал высоченную планку жесткости – у ФИБА нет такой статистики, но наверняка именно Мо чаще всех оказывался на паркете, где пытался выцепить мяч любым способом. Почему-то в его случае это кажется гораздо более любопытным, чем линейка 67% двухочковых-47% трехочковых.

Ну и Франц Вагнер, 22-летний форвард, который и радикально поднял уровень всей сборной. Молодой человек сделал по ходу этого турнира вещь довольно уникальную: редко когда так случается, чтобы игрок получил травму в первом матче, потом быстро восстановился и появился в плей-офф безболезненно и для себя, и для команды в целом. У него это получилось. Где-то он был не так эффективен из-за дуги, где-то многовато терял, где-то излишне суетился, но в любом случае он был тем, кто делил звание первой звезды сборной с Деннисом Шредером, концентрировал на себе внимание защиты, тащил за собой в финале. «Орландо» – это клуб-миф, о котором лишь говорят, но реальных возможностей игроков которого не вполне понимают. А Германия – это именно то место, где Вагнер доказывает, что уже готов сверкать. Даже чересчур – слишком часто Франц Вагнер пытался обыграть вообще всех.

Еще раз, финальный матч чемпионата мира индивидуально подсветил каждый удивительный путь, по которому прошли игроки сборной Германии.

Однако эти детали, эти индивидуальные сюжеты – отнюдь не самое главное.

У немецкого баскетбола были лишь эпизодические успехи. Золото Евробаскета в 93-м благодаря чернорабочей бригаде Светислава Пешича, серебро Евробаскета-2005, выигранное командой вокруг Дирка Новицки… За Германию выступали Детлеф Шремпф, Шон Брэдли и Крис Каман…

Сейчас происходит нечто другое.

В отличие от лиги ВТБ, немецкая Бундеслига никогда не разбрасывалась деньгами: лучшие игроки сборной всегда выступали за границей. Зато, в отличие от лиги ВТБ, немецкая Бундеслига росла в привлекательности все последнее десятилетие, постоянно работая на посещаемостью, приобретая новых болельщиков, улучшая уровень инфраструктуры, вкладываясь во взращивание новых игроков.

Так получилось, что интенсивное развитие немецкого баскетбола, спорадические успехи немецких клубов, эффект от той сборной Дирка Новицки, которая чаще проигрывала, чем наоборот, привело к появлению большой группы классных баскетболистов. И уже сейчас – с превращением в звезду Франца Вагнера – понятно, что именно у Германии будет самая талантливая сборная в Европе в последующую пятилетку. Им не хватило одного трезвого матча от Денниса Шредера на прошлом Евробаскете, где они завоевали бронзу. У них все получилось в этом году – на чемпионате мира. И их ждет главная цель – Олимпиада-2024 в Париже, куда они отправятся в статусе одного из фаворитов.

Конечно, в международном баскетболе все зависит от того, насколько престижным считается выступление за сборную. Во многом благодаря не часто встречающейся преданности национальной команде оформилось поколение Аргентины с Луисом Сколой и Ману Джинобили, поколение Испании с Газолями, поколение Франции с Тони Паркером и Николя Батюмом… По тому, что мы видели в исполнении Германии на двух последних турнирах, для них игра за страну значит не меньше. Прошлым летом Деннис Шредер играл на Евробаскете без клубного контракта и в том числе поэтому посчитал, что имеет моральное право так поступить с Клебером. Если это действительно так, то можно уже догадаться, кто займет место ушедших золотых поколений в международном баскетболе…

Фото: IMAGO/Tilo Wiedensohler/Global Look Press