17 комментариев

Пожалуй, самая яркая особенность этого чемпионата мира – его абсолютная произвольность. Понятно, что по многолетней привычке хочется то и дело писать про «самый позорный результат за весь XXI век», но в действительности на таком скоротечном, несправедливом по целому ряду параметров и – давайте не будем закрывать на это глаза – нелепом турнире очевидно, насколько решающее воздействие оказывает не просто удача, а микроскопические случайности, на которые невозможно повлиять.

Смотрите сами: чудаковатый судья ФИБА в необязательной ситуации удалил Де Коло, после чего французы уступили два очка Латвии и пошли искать Эртеля, Австралия проиграла три очка Германии, потом неожиданно попала под трехочковый брандспойт словенцев и преждевременно нас покинула, Испания не вытянула в концовке против Гилджеса-Александера и оказалась в трех очках от выхода в плей-офф.

Все эти сборные не попали в заключительный этап, хотя ехали на чемпионат мира с другими амбициями, но точно ли эти поражения в несколько очков – при специфичном судействе, неравноценных соперниках, хаотичном расписании – нуждаются в столь броских эпитетах? Мало того, что все решается в одном матче, все решается зачастую на последних секундах, что в баскетболе означает примерно 50-процентную вероятность. В альтернативной вселенной Франция реализует один из трех бросков в последней атаке, Испания не страдает от 3 из 3 дальних от Диллона Брукса, а Австралия забирает место Германии. И шансы на все это являются едва ли не более высокими, чем то, что случилось на самом деле.

Впрочем, ладно.

Так вот, сборная США потерпела первое поражение на турнире – в матче, который ничего не значил, в матче, который начался для ее соперников с 9 из 9 трехочковых попаданий, в матче, в котором американцы уступили лишь в одной четверти …

Оголила ли эта игра какие-то важные уязвимости, чреватые неприятностями в дальнейшем?

Проблема #1: США пропустили 110 очков за 40 минут. Совсем катастрофа с защитой?

Это вопрос, на который сейчас еще нет внятного ответа: у американцев до сих пор не было ни одного прямо-таки яркого соперника. Хотя кое-какой материал накапливается. Греция (команда без атаки) набрала против них 81 очко, больше только против Новой Зеландии (83) и Иордании (92). Черногория выиграла у США первую половину и подарила Литве план на матч – бить в пост. А литовцы не только надавили на все кнопки, но и попадали издали сверхъестественным образом – 56%.

Литовцы обнаружили у обороны США три дефекта.

Во-первых, подверженность Джарена Джексона фолам. С самого начала в лучшего защитника прошлого сезона начали бить – либо выводить против него Йонаса Валанчюнаса, либо задействовать в двойках. Он нахватал нарушений и в итоге отыграл лишь 15 минут, за которые умудрился стать лучшим в обеих командах по плюс-минусу («+16»).

Даже ребенок знает, что Джексон не умеет играть без фолов, но у США не было других вариантов.

Во-вторых, низкорослый состав. Стив Керр предпочитает маленькие пятерки и перед турниром сделал осознанный выбор именно в пользу ориентированного на атаку состава. Соответственно у такого решения имеются побочные эффекты. И в матче с Черногорией, и в Литвой американцы много прибегали к дабл-тимам, потому что защищаться против огромных европейских центровых внизу тяжело даже Джексону, об остальных и говорить не приходится. И высокий процент литовцев связан главным образом с этим, а не просто с их удачливостью.

Америка атлетична и активно разменивается, но страховать в «краске» особо некому, а зачастую игроки проигрывают своим прямым оппонентам в антропометрии (как было в матче с Литвой).

В-третьих, наличие некомпетентных оборонцев. Один из уже классических моментов в истории пребывания США на чемпионатах мира – когда Вайдас Кариняускас получил мяч в усах, легко развернулся против Остина Ривза и показал ему язык. Игрок «Лейкерс» и одна из главных звезд турнира (по тому, как его принимают в Японии) провалил встречу, за 12 минут собрал 5 фолов и выглядел глуповато в таких вот микродуэлях.

У США достаточно крутых защитников вроде Бриджеса, Эдвардса, Харта, но европейские команды слишком умны, чтобы не находить удобную для себя жертву в каждом владении. И коллективно американцы часто путались – помимо того, что три раза пропустили после одной и того же розыгрыша из-за лицевой.

И для американцев все три пункта соединяются в простое понимание того, что за спиной Джарена Джексона никого особо нет. Керр не готовился играть с Кесслером, Банкеро и Портис слабы на своей половине, и потому тренерский штаб американцев придумывает какие-то динамичные маленькие пятерки, цель которых измотать оппонента, наказать его на другой половине, надеяться на то, что в них не будут бить.

Не все это могут использовать так ловко, как Литва, но сами слабости на виду.

Уровень паники: 6 из 10

Проблема #2: Американцы часто включают автопилот

В третьей четверти игры с Литвой США не дали набрать сопернику и 20 очков – да, частично это было связано с тем, что судьям понравилось свистеть фолы в нападении, но все же в большей степени объяснялось принципиально иной заряженностью защитников. Несколько раз Энтони Эдвардс смял маленьких Литвы в центре площадки, как будто издевался над младшеклассниками. Несколько раз литовские разыгрывающие чувствовали, насколько сильно они уступают в атлетизме. Несколько раз они даже не думали о том, чтобы довести мяч внутрь.

Очевидно, что когда Штаты играют с запредельной самоотдачей и давят за счет гиператлетизма Эдвардса, Джексона, Бриджеса, то все в их исполнении меняется – начиная с защиты, продолжая темпом игры и заканчивая атакой.

И все же вот таких исключительных отрезков в исполнении этой команды мы видели не так много: американцы уступали «-10» новозеландцам, чтобы потом включиться, летели в первой половине Черногории, чтобы затем положиться на запал Энтони Эдвардса в третьей четверти, получили от Керра в большом перерыве с Литвой и только тогда очнулись.

Возможно, это изменится в плей-офф. Возможно, это изменится после первого поражения. А возможно, все не так гладко, как кажется.

Уровень паники: 3 из 10

Проблема #3: Американцы систематически проигрывают подбор

О размерах уже говорилось. Американцы комплексуют из-за отсутствия классных центровых и все время думают вслух о том, как бы переманить Джоэла Эмбиида. Пока этого не случилось, Стив Керр пошел на обдуманный шаг – сделать выбор в пользу мобильного, маленького состава, раскрывающего площадку.

Обратная сторона такого – сложности с габаритными соперниками. США проиграли отскок Черногории – 31-49 (23 на чужом щите), а потом повторили это с Литвой – 27-43 (18 на чужом щите) .

Под щитами американцы уступают физически и ментально. И никакой расслабленностью тут не отговориться. Даже Джарен Джексон в этом компоненте уступает, об остальных и говорить не приходится.

Это явно хроническая проблема, которая в том или ином виде проявит себя в дальнейшем. Единственная хорошая новость – в плей-офф США ждут Италия, а потом Германия (или Латвия), у которых такие же легкие составы. И вообще, возможно, случай Валанчюнаса и Вучевича/Дублиевича уникален, подобных таранов на чемпионате мира практически нет.

Уровень паники: 7 из 10

Проблема #4: Поиск гармонии на чужой половине

На дистанции ротация Стива Керра решила основную сложность американских команд на международных турнирах. С точки зрения статистики на данный момент его сборная выдает лучшую результативность на турнире, вторую эффективность, находится в топ-3 по точности попаданий и в топ-5 по числу передач .

Визуально это не дается команде столь же легко, как об этом говорят цифры. Каждый раз на больших турнирах сборной США приходится преодолевать этот недостаток – отсутствие сыгранности и отсутствие привычки к баскетболу ФИБА с его мячом, с его паркетом, с его атмосферой. На уменьшенной международной площадке с узкой дугой и меньшим пространством американцы порой кажутся неуклюжими и мешаются друг другу. Джарен Джексон вязнет внутри, маленькие хватают лишние пробежки и фолы в нападении, стройность нападения слишком сильно зависит от пары Халибертон-Ривз, не всегда стабильной. Самой неудачной в плане атаки у США вышла игра против Черногории – не полетело из-за дуги (5 из 19), не пошло с линии (20 из 30), потребовалось время, чтобы найти ресурсы…

На фоне сверхрезультативности это и не так важно, тем более что до финала против США будут играть команды бегущие и стреляющие, похожие на них стилистически. Если бы не один такой увесистый чемодан без ручки, который все упорно пытаются не замечать.

Брэндона Ингрэма везли на чемпионат мира в качестве предполагаемого лидера, и по ходу товарищеских матчей этот статус у него перехватил Энтони Эдвардс, изначально вообще числящийся резервистом. Не то чтобы форвард «Нового Орлеана» разучился играть, но почему-то смиренно отошел в тень – пока он набирал 2-5-7-2-10 очков: он не попадает из-за дуги, не хочет угнетать команду сложными средними попытками, не может подстроиться под ритм другого баскетбола (ровно 0 заработанных штрафных за 16 минут в среднем).

Наверняка Ингрэм чувствует себя ненужным. Потому что так оно и есть: даже когда у Эдвардса не идет (как было с Черногорией), команда все равно ищет именно его, своего признанного лидера и бомбардира. Меняющий же Ингрэма Джош Харт намного полезнее для коллектива, потому что хотя бы как-то помогает и в защите, и на подборах.

Планы Ингрэма на плей-офф вообще очень интересны.

Потому что иерархия сборной США по первым пяти матчам просматривается так:

1. Эдвардс, человек, слишком буквально понимающий свою миссию взять мяч и тащить команду за собой. Его средняя точность из-за дуги (35%) компенсируется готовностью брать на себя любые трехочковые, в том числе после пик-н-роллов, и удивительным умением неуловимо проскальзывать под щит.

2-3. Халибертон-Ривз – люди, на которых лежит творческая организация атаки. Они ловчее остальных чувствуют себя в другом баскетболе, бережно обращаются с мячом, раскрывают площадку для остальных и постоянно напоминают, что команды Керра не любят баскетбол, основанный на индивидуализме, и намеренно отказываются от него. В силу такой роли успешность их игры зависит от товарищей.

4. Брансон отвечает за ритм нападения, но всегда зависит от того, насколько хорош его средний в конкретный день.

5. Микэл Бриджес идеален, но вернулся к своей финиксовской ипостаси. Самый полезный игрок США, больше 40% из-за дуги, но все остальное – исключительно по требованию.

6-7. Банкеро-Портис готовы стать спорадическим наконечником атаки в минуты резервистов.

8. Джарен Джексон – тот, кому не хватает мяча впереди, но кого деликатно ругают за все факапы защиты.

У штаба Керра получилось построить нечто более-менее цельное и строго иерархическое, что не так просто, учитывая все объективные препятствия и негативный опыт предшественников. Однако игра Ингрэма прямо-таки кричит. Эдвардс берет почти на 10 бросков больше, чем его коллеги, и до этого момента он в каждом матче подтверждал присвоенный себе статус MVP. И все же даже гораздо более опытные и сильные люди не проходили дистанцию чемпионата мира без сбоев.

Можно ли рассчитывать на Ингрэма в таком случае? И как будут распределяться атаки в чрезвычайной ситуации?

Уровень паники: 2 из 10

Проблема #5: Нет ореола

Высунутый язык Кариняускаса останется с США навсегда. Просто как символ – когда-то соперники подходили к игрокам Дрим-тим после игры, чтобы взять у них автограф, а теперь парень, контракт которого можно сейчас выкупить за 20 тысяч евро, не просто издевается над американцами в баскетбольном аспекте, но и позволяет себе такое.

Это неожиданное следствие того, что Америка приехала таким молодым составом. Можно сколько угодно говорить, что это поколение будущих звезд и они раскрываются у вас на глазах, но оппонентам до этого нет никакого дела. Эти США никто не уважает, никто не боится. Девять человек в составе Литвы набрали больше 9 очков, из них лишь один играет в НБА и то не в особо выдающейся роли, остальные не считаются сколько-нибудь звездными игроками даже по европейским меркам . Ни у одного из них ничего не задрожало перед видом каких-то молокососов в американской форме.

Сборная США давно лишилась ореола заведомого превосходства. Но теперь происходит нечто большее, неслучайно завирусилось вот это нездоровое обсуждение звания «чемпиона мира», которым награждают себя чемпионы НБА – ну, просто потому, что это круто звучит по-английски и обозначает объективное историческое превосходство лиги, тут ничего не надо додумывать. Теперь как будто американцев хотят лишить вообще какой-либо исключительности, поставить их в разряд одной из большинства команд, которые потерпели поражение до плей-офф.

В плей-офф посмотрим, насколько такое изменение в психологическом настрое значимо.

Уровень паники: 10 из 10

Фото: Gettyimages.ru/Yong Teck Lim / Staff; fiba.com