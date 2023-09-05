17 комментариев

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Американцы впервые с 2002 года проиграли на групповом этапе ЧМ. Уже можно паниковать?

Брэндон Ингрэм Брэндон Ингрэм
Чемпионат мира по баскетболу 2023
сборная США сборная США
Баскетбол Баскетбол

Пожалуй, самая яркая особенность этого чемпионата мира – его абсолютная произвольность. Понятно, что по многолетней привычке хочется то и дело писать про «самый позорный результат за весь XXI век», но в действительности на таком скоротечном, несправедливом по целому ряду параметров и – давайте не будем закрывать на это глаза – нелепом турнире очевидно, насколько решающее воздействие оказывает не просто удача, а микроскопические случайности, на которые невозможно повлиять.

Смотрите сами: чудаковатый судья ФИБА в необязательной ситуации удалил Де Коло, после чего французы уступили два очка Латвии и пошли искать Эртеля, Австралия проиграла три очка Германии, потом неожиданно попала под трехочковый брандспойт словенцев и преждевременно нас покинула, Испания не вытянула в концовке против Гилджеса-Александера и оказалась в трех очках от выхода в плей-офф.

Все эти сборные не попали в заключительный этап, хотя ехали на чемпионат мира с другими амбициями, но точно ли эти поражения в несколько очков – при специфичном судействе, неравноценных соперниках, хаотичном расписании – нуждаются в столь броских эпитетах? Мало того, что все решается в одном матче, все решается зачастую на последних секундах, что в баскетболе означает примерно 50-процентную вероятность. В альтернативной вселенной Франция реализует один из трех бросков в последней атаке, Испания не страдает от 3 из 3 дальних от Диллона Брукса, а Австралия забирает место Германии. И шансы на все это являются едва ли не более высокими, чем то, что случилось на самом деле.

Впрочем, ладно.

Так вот, сборная США потерпела первое поражение на турнире – в матче, который ничего не значил,  в матче, который начался для ее соперников с 9 из 9 трехочковых попаданий, в матче, в котором американцы уступили лишь в одной четверти

Оголила ли эта игра какие-то важные уязвимости, чреватые неприятностями в дальнейшем?

Проблема #1: США пропустили 110 очков за 40 минут. Совсем катастрофа с защитой?

Это вопрос, на который сейчас еще нет внятного ответа: у американцев до сих пор не было ни одного прямо-таки яркого соперника. Хотя кое-какой материал накапливается. Греция (команда без атаки) набрала против них 81 очко, больше только против Новой Зеландии (83) и Иордании (92). Черногория выиграла у США первую половину и подарила Литве план на матч – бить в пост. А литовцы не только надавили на все кнопки, но и попадали издали сверхъестественным образом – 56%.

Литовцы обнаружили у обороны США три дефекта.

Во-первых, подверженность Джарена Джексона фолам. С самого начала в лучшего защитника прошлого сезона начали бить – либо выводить против него Йонаса Валанчюнаса, либо задействовать в двойках. Он нахватал нарушений и в итоге отыграл лишь 15 минут, за которые умудрился стать лучшим в обеих командах по плюс-минусу («+16»).

Даже ребенок знает, что Джексон не умеет играть без фолов, но у США не было других вариантов.

Во-вторых, низкорослый состав. Стив Керр предпочитает маленькие пятерки и перед турниром сделал осознанный выбор именно в пользу ориентированного на атаку состава. Соответственно у такого решения имеются побочные эффекты. И в матче с Черногорией, и в Литвой американцы много прибегали к дабл-тимам, потому что защищаться против огромных европейских центровых внизу тяжело даже Джексону, об остальных и говорить не приходится. И высокий процент литовцев связан главным образом с этим, а не просто с их удачливостью.

Америка атлетична и активно разменивается, но страховать в «краске» особо некому, а зачастую игроки проигрывают своим прямым оппонентам в антропометрии (как было в матче с Литвой).

В-третьих, наличие некомпетентных оборонцев. Один из уже классических моментов в истории пребывания США на чемпионатах мира – когда Вайдас Кариняускас получил мяч в усах, легко развернулся против Остина Ривза и показал ему язык. Игрок «Лейкерс» и одна из главных звезд турнира (по тому, как его принимают в Японии) провалил встречу, за 12 минут собрал 5 фолов и выглядел глуповато в таких вот микродуэлях.

У США достаточно крутых защитников вроде Бриджеса, Эдвардса, Харта, но европейские команды слишком умны, чтобы не находить удобную для себя жертву в каждом владении. И коллективно американцы часто путались – помимо того, что три раза пропустили после одной и того же розыгрыша из-за лицевой.

И для американцев все три пункта соединяются в простое понимание того, что за спиной Джарена Джексона никого особо нет. Керр не готовился играть с Кесслером, Банкеро и Портис слабы на своей половине, и потому тренерский штаб американцев придумывает какие-то динамичные маленькие пятерки, цель которых измотать оппонента, наказать его на другой половине, надеяться на то, что в них не будут бить.

Не все это могут использовать так ловко, как Литва, но сами слабости на виду.

Уровень паники: 6 из 10

Проблема #2: Американцы часто включают автопилот

В третьей четверти игры с Литвой США не дали набрать сопернику и 20 очков – да, частично это было связано с тем, что судьям понравилось свистеть фолы в нападении, но все же в большей степени объяснялось принципиально иной заряженностью защитников. Несколько раз Энтони Эдвардс смял маленьких Литвы в центре площадки, как будто издевался над младшеклассниками. Несколько раз литовские разыгрывающие чувствовали, насколько сильно они уступают в атлетизме. Несколько раз они даже не думали о том, чтобы довести мяч внутрь.

Очевидно, что когда Штаты играют с запредельной самоотдачей и давят за счет гиператлетизма Эдвардса, Джексона, Бриджеса, то все в их исполнении меняется – начиная с защиты, продолжая темпом игры и заканчивая атакой.  

И все же вот таких исключительных отрезков в исполнении этой команды мы видели не так много: американцы уступали «-10» новозеландцам, чтобы потом включиться, летели в первой половине Черногории, чтобы затем положиться на запал Энтони Эдвардса в третьей четверти, получили от Керра в большом перерыве с Литвой и только тогда очнулись.

Возможно, это изменится в плей-офф. Возможно, это изменится после первого поражения. А возможно, все не так гладко, как кажется.

Уровень паники: 3 из 10

Проблема #3: Американцы систематически проигрывают подбор

О размерах уже говорилось. Американцы комплексуют из-за отсутствия классных центровых и все время думают вслух о том, как бы переманить Джоэла Эмбиида. Пока этого не случилось, Стив Керр пошел на обдуманный шаг – сделать выбор в пользу мобильного, маленького состава, раскрывающего площадку.

Обратная сторона такого – сложности с габаритными соперниками. США проиграли отскок Черногории – 31-49 (23 на чужом щите), а потом повторили это с Литвой – 27-43 (18 на чужом щите).

Под щитами американцы уступают физически и ментально. И никакой расслабленностью тут не отговориться. Даже Джарен Джексон в этом компоненте уступает, об остальных и говорить не приходится.

Это явно хроническая проблема, которая в том или ином виде проявит себя в дальнейшем. Единственная хорошая новость – в плей-офф США ждут Италия, а потом Германия (или Латвия), у которых такие же легкие составы. И вообще, возможно, случай Валанчюнаса и Вучевича/Дублиевича уникален, подобных таранов на чемпионате мира практически нет.

Уровень паники: 7 из 10

Проблема #4: Поиск гармонии на чужой половине

На дистанции ротация Стива Керра решила основную сложность американских команд на международных турнирах. С точки зрения статистики на данный момент его сборная выдает лучшую результативность на турнире, вторую эффективность, находится в топ-3 по точности попаданий и в топ-5 по числу передач.

Визуально это не дается команде столь же легко, как об этом говорят цифры. Каждый раз на больших турнирах сборной США приходится преодолевать этот недостаток – отсутствие сыгранности и отсутствие привычки к баскетболу ФИБА с его мячом, с его паркетом, с его атмосферой. На уменьшенной международной площадке с узкой дугой и меньшим пространством американцы порой кажутся неуклюжими и мешаются друг другу. Джарен Джексон вязнет внутри, маленькие хватают лишние пробежки и фолы в нападении, стройность нападения слишком сильно зависит от пары Халибертон-Ривз, не всегда стабильной. Самой неудачной в плане атаки у США вышла игра против Черногории – не полетело из-за дуги (5 из 19), не пошло с линии (20 из 30), потребовалось время, чтобы найти ресурсы…

На фоне сверхрезультативности это и не так важно, тем более что до финала против США будут играть команды бегущие и стреляющие, похожие на них стилистически. Если бы не один такой увесистый чемодан без ручки, который все упорно пытаются не замечать.

Брэндона Ингрэма везли на чемпионат мира в качестве предполагаемого лидера, и по ходу товарищеских матчей этот статус у него перехватил Энтони Эдвардс, изначально вообще числящийся резервистом. Не то чтобы форвард «Нового Орлеана» разучился играть, но почему-то смиренно отошел в тень – пока он набирал 2-5-7-2-10 очков: он не попадает из-за дуги, не хочет угнетать команду сложными средними попытками, не может подстроиться под ритм другого баскетбола (ровно 0 заработанных штрафных за 16 минут в среднем).

Наверняка Ингрэм чувствует себя ненужным. Потому что так оно и есть: даже когда у Эдвардса не идет (как было с Черногорией), команда все равно ищет именно его, своего признанного лидера и бомбардира. Меняющий же Ингрэма Джош Харт намного полезнее для коллектива, потому что хотя бы как-то помогает и в защите, и на подборах.

Планы Ингрэма на плей-офф вообще очень интересны.

Потому что иерархия сборной США по первым пяти матчам просматривается так:

1. Эдвардс, человек, слишком буквально понимающий свою миссию взять мяч и тащить команду за собой. Его средняя точность из-за дуги (35%) компенсируется готовностью брать на себя любые трехочковые, в том числе после пик-н-роллов, и удивительным умением неуловимо проскальзывать под щит.

2-3. Халибертон-Ривз – люди, на которых лежит творческая организация атаки. Они ловчее остальных чувствуют себя в другом баскетболе, бережно обращаются с мячом, раскрывают площадку для остальных и постоянно напоминают, что команды Керра не любят баскетбол, основанный на индивидуализме, и намеренно отказываются от него. В силу такой роли успешность их игры зависит от товарищей.  

4. Брансон отвечает за ритм нападения, но всегда зависит от того, насколько хорош его средний в конкретный день.

5. Микэл Бриджес идеален, но вернулся к своей финиксовской ипостаси. Самый полезный игрок США, больше 40% из-за дуги, но все остальное – исключительно по требованию.

6-7. Банкеро-Портис готовы стать спорадическим наконечником атаки в минуты резервистов.

8. Джарен Джексон – тот, кому не хватает мяча впереди, но кого деликатно ругают за все факапы защиты.  

У штаба Керра получилось построить нечто более-менее цельное и строго иерархическое, что не так просто, учитывая все объективные препятствия и негативный опыт предшественников. Однако игра Ингрэма прямо-таки кричит. Эдвардс берет почти на 10 бросков больше, чем его коллеги, и до этого момента он в каждом матче подтверждал присвоенный себе статус MVP. И все же даже гораздо более опытные и сильные люди не проходили дистанцию чемпионата мира без сбоев.

Можно ли рассчитывать на Ингрэма в таком случае? И как будут распределяться атаки в чрезвычайной ситуации?

Уровень паники: 2 из 10

Проблема #5: Нет ореола

Высунутый язык Кариняускаса останется с США навсегда. Просто как символ – когда-то соперники подходили к игрокам Дрим-тим после игры, чтобы взять у них автограф, а теперь парень, контракт которого можно сейчас выкупить за 20 тысяч евро, не просто издевается над американцами в баскетбольном аспекте, но и позволяет себе такое.

Это неожиданное следствие того, что Америка приехала таким молодым составом. Можно сколько угодно говорить, что это поколение будущих звезд и они раскрываются у вас на глазах, но оппонентам до этого нет никакого дела. Эти США никто не уважает, никто не боится. Девять человек в составе Литвы набрали больше 9 очков, из них лишь один играет в НБА и то не в особо выдающейся роли, остальные не считаются сколько-нибудь звездными игроками даже по европейским меркам. Ни у одного из них ничего не задрожало перед видом каких-то молокососов в американской форме.

Сборная США давно лишилась ореола заведомого превосходства. Но теперь происходит нечто большее, неслучайно завирусилось вот это нездоровое обсуждение звания «чемпиона мира», которым награждают себя чемпионы НБА – ну, просто потому, что это круто звучит по-английски и обозначает объективное историческое превосходство лиги, тут ничего не надо додумывать. Теперь как будто американцев хотят лишить вообще какой-либо исключительности, поставить их в разряд одной из большинства команд, которые потерпели поражение до плей-офф.

В плей-офф посмотрим, насколько такое изменение в психологическом настрое значимо.

Уровень паники: 10 из 10

Фото: Gettyimages.ru/Yong Teck Lim / Staff; fiba.com

17 комментариев

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Мікалай Ланец
Браво, Литва!
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Баудолино
Автор
Ответ katzenmaus
Обозвать турнир нелепым и несправедливым это видимо не "броские эпитеты"? А обоснование то какое прекрасное, какой-то судья ошибся, а кто-то видите-ли выиграл "всего-то" в 3 очка, и все турнир нелепый, интересно в каких турнир никто никогда не ошибается или видимо все команды выстраиваются в строгую иерархию с шагом в 10 очков? Потому что это не один из известных простому болельщику. Тут впору задуматься, а читал ли в я последнее время более нелепый текст?
нет, это не броские эпитеты, это констатация факта, очевидного для любого, кто следит за чемпионатом мира. обоснования в тексте вообще нет, это было бы слишком банально, в тексте иллюстрация того, как все может легко повернуться в другую сторону.

Если нужно обоснование несправедливости, пример такой. Финалист чемпионата Европы Франция сразу же в первой группе попадает на Канаду и Латвию, а, например, Италия, которую эта же Франция прошла на чемпионате Европы, помещается в проходную группу и начинает показывать признаки жизни только со второго этапе. Это справедливо, по-вашему?

Если нужно обоснование нелепости, то назовите, пожалуйста, другой турнир, где была бы такая шизофреническая схема, которая убивает интерес посторонних болельщиков и превращает половину чемпионата, проводящегося раз в четыре года, в ненужную рутину... проходная и ненужная первая группа, матчи, которые накладываются друг на друга по времени, турнир за квалификацию на Олимпиаду, в котором должна играть Франция, хозяйка Олимпиады, и так далее...

Но спасибо за нелепый комментарий...
+16
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P@sha
По критике формулы турнира - это бред просто. Франция уступила Латвии из-за чудаковатого арбитра, а не из-за своих комплексных проблем, ну конечно. Канаде под сороковник они тоже из-за арбитра влетели.

Германия же победила не только Австралию в три очка, но и разгромила Словению, которая до этого уверенно победила ту же Австралию. Сплошная нелепость, ну да, ну да.

По мне - очень интересная формула турнира, практически не оставляющая проходных матчей. Хотя побольше развести матчи по времени не помешало бы.
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P@sha
Да ничего особенного в матче с Литвой не произошло. Ну проиграли США матч, так они и на олимпиаде матч проиграли. Зато теперь у них халявная сетка до финала, к которому основные оппоненты друг друга измордуют в 1/4 и 1/2. Рад буду ошибиться, хотя бы насчёт Германии, но веры мало, честно говоря.
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Tille
Зачем паниковать? Лучше порадоваться, за фаворитов болеть — себя не уважать.
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Куаныш Кудабай
Ответ Баудолино
нет, это не броские эпитеты, это констатация факта, очевидного для любого, кто следит за чемпионатом мира. обоснования в тексте вообще нет, это было бы слишком банально, в тексте иллюстрация того, как все может легко повернуться в другую сторону. Если нужно обоснование несправедливости, пример такой. Финалист чемпионата Европы Франция сразу же в первой группе попадает на Канаду и Латвию, а, например, Италия, которую эта же Франция прошла на чемпионате Европы, помещается в проходную группу и начинает показывать признаки жизни только со второго этапе. Это справедливо, по-вашему? Если нужно обоснование нелепости, то назовите, пожалуйста, другой турнир, где была бы такая шизофреническая схема, которая убивает интерес посторонних болельщиков и превращает половину чемпионата, проводящегося раз в четыре года, в ненужную рутину... проходная и ненужная первая группа, матчи, которые накладываются друг на друга по времени, турнир за квалификацию на Олимпиаду, в котором должна играть Франция, хозяйка Олимпиады, и так далее... Но спасибо за нелепый комментарий...
Канада 15-я в рейтинге ФИБА. Провал в квалификации за участие на Олимпиаде Токио, безразличное отношение к турниру сборных среди стран Америки. А Латвия вовсе - 29-я в рейтинге ФИБА. В чем несправедливость по отношению к Франции?
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Баудолино
Автор
Ответ Kolch
А ничего, что потом Италия обыграла Сербию?)
Так, откуда вы знаете, как бы играла Франция, если бы ей дали разогнаться? О том и речь, что условия для всех разные: Италии дали разогнаться
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Баудолино
Автор
Ответ katzenmaus
Какой невероятный глубины мысль, никто же не мог догадаться что что-то может пойти не так, без автора бы не разобрались, для этого понадобилась аж целая вводная часть. Для этого же надо было невероятную работу провести, а не потратить 5 минут в гугле и узнать почему Латвия в группе с Францией, что такое рейтинг сборных и почему страны хозяйки получают обычно более высокий посев. Но и да как латыши посмели выбить французов, надо чтобы все по Поуер Ренкингу выстроились, а лучше сразу бы финал Канада-Сша провести для тру-болельщиков с убитым интересом, тогда бы был точно легитимный турнир. А то лохи смотрят с неубитым интересом на Пуэрто-рико Доминикана и удовольствие получают.
то есть вы на претензию, что все устроено несправедливо, мне предлагаете выяснить, почему именно все устроено несправедливо? логично, че. у вас проблемы не только с восприятием написанного.

не знаю, какие конкретно лохи получают удовольствие от пуэрто-рико и доминиканы, видимо, настолько редкостные, что их и не встретишь, но цель чемпионата мира по идее состоит в том, чтобы выявлять сильнейшую команду и ставить все команды в равные условия, а не в такие, при которых одни скучают и играют вполсилы, а другие вылетают, не успев понять, что произошло...

и главное - каким вообще гением нужно быть, чтобы всю эту систему защищать...
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МЗ
Тут про Литву было сказано в контексте первых трёшек 9 из 9, но нужно понимать, что все эти броски были открытые, а два или три вообще в двух метрах не было опекуна. Понятно, что за Литву не Стэфы бегают, но 9 из 9 профессиональные баскетболисты в тренировочном режиме могут положить без особых проблем.
Далее, когда мы говорим о роли Ингрэма как лидера, то подразумеваем, что это будет игра уровня Дюранта за сборную: лучший скорер всего чемпионата, лучший игрок своей команды, забивающий решающий бросок с высоким процентом, а помимо этого и забирающий подбор, и защищающийся на топовом уровне буквально против всех пяти позиций. Что из этого кроме возможно скоринга мог дать Ингрэм? Ничего, поэтому тупо завышенные ожидания.
Но при это очень классный вывод у статьи- даже при очень качественной и результативной игры Литвы последняя минута матча могла сложится даже в пользу команды Керра. Поэтому как говорит автор, уровень паники конечно же присутствует, но это 5 из 10 максимум, потому что эти штаты могут проиграть буквально каждой из оставшихся команд, но вместе должны совпасть уж слишком много факторов.
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Баудолино
Автор
Ответ Куаныш Кудабай
Канада 15-я в рейтинге ФИБА. Провал в квалификации за участие на Олимпиаде Токио, безразличное отношение к турниру сборных среди стран Америки. А Латвия вовсе - 29-я в рейтинге ФИБА. В чем несправедливость по отношению к Франции?
Даже ориентируясь на рейтинг ФИБА, у Франции сильные соперники по группе, а Италии - команды, которых вообще не должно быть на ЧМ. Соперники Франции - Канада (15-я), Латвия (29-я), Ливан (43-й), соперники Италии - Доминикана (23-я), Ангола (41-я), Филиппины (40-е)... При том, что Франция - это призер Олимпиады и Евробаскета, 5-я, а Италия - 10-я...

Франция проиграла 3 очка Латвии и поехала домой, а Италия выиграла кое-как 7 очков у Филиппин и сейчас в плей-офф
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Куаныш Кудабай
Ответ Баудолино
Даже ориентируясь на рейтинг ФИБА, у Франции сильные соперники по группе, а Италии - команды, которых вообще не должно быть на ЧМ. Соперники Франции - Канада (15-я), Латвия (29-я), Ливан (43-й), соперники Италии - Доминикана (23-я), Ангола (41-я), Филиппины (40-е)... При том, что Франция - это призер Олимпиады и Евробаскета, 5-я, а Италия - 10-я... Франция проиграла 3 очка Латвии и поехала домой, а Италия выиграла кое-как 7 очков у Филиппин и сейчас в плей-офф
Это вопросы не к ФИБЕ, а Руди Фернандесу, который вытягивал шары из корзин на жеребьевке к ЧМ).
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Kolch
Ответ Баудолино
Даже ориентируясь на рейтинг ФИБА, у Франции сильные соперники по группе, а Италии - команды, которых вообще не должно быть на ЧМ. Соперники Франции - Канада (15-я), Латвия (29-я), Ливан (43-й), соперники Италии - Доминикана (23-я), Ангола (41-я), Филиппины (40-е)... При том, что Франция - это призер Олимпиады и Евробаскета, 5-я, а Италия - 10-я... Франция проиграла 3 очка Латвии и поехала домой, а Италия выиграла кое-как 7 очков у Филиппин и сейчас в плей-офф
А ничего, что потом Италия обыграла Сербию?)
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Баудолино
Автор
Ответ Куаныш Кудабай
Это вопросы не к ФИБЕ, а Руди Фернандесу, который вытягивал шары из корзин на жеребьевке к ЧМ).
нет, это как раз вопросы к ФИБА, которые создает неравные условия для домашних команд
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