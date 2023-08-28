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Франция уже оскандалилась на старте ЧМ. Говорят, что во всем виноваты антипутинские санкции

сборная Франции сборная Франции
Чемпионат мира по баскетболу 2023
Эван Фурнье Эван Фурнье
Нандо Де Коло Нандо Де Коло
Руди Гобер Руди Гобер
Николя Батюм Николя Батюм
Баскетбол Баскетбол

Справедливости ради нужно признать, что вылет сборной Франции с чемпионата мира после двух матчей – это, конечно же, цепочка неприятных случайностей.

Можно загибать пальцы.

1. Не самая приятная четверка для заслуженной команды, которая привыкла видеть себя в финале и медленно запрягает. В большинстве групп чемпионата мира и две-то команды на выход не набирается, а тут вроде бы две с половиной.

Старичкам не дали разогреться.

2. Не самое удачное расписание. В первом туре сборная Латвии размялась на Ливане и довела до максимума уверенность своих снайперов, тогда как французы сразу попали под канадский каток. Во втором туре они уже играли друг с другом сразу за выход в следующий этап, и эмоциональное состояние обеих команд читалось по их действиям на площадке.

3. Чудаковатое судейство. За семь минут до четвертой четверти Франция еще контролировала игру и вела «+10», когда Артур Куруц прихватил привычно фехтующую руку Де Коло в центре площадки. Арбитры ФИБА знать не знают, кто такой Де Коло, а потому, когда тот начал показывать свои звездные обидки и пихаться, то ушел со вторым неспортивным фолом.

Такого не было с Де Коло ни разу за всю его карьеру в Евролиге.

4. К этому моменту уже было понятно, что без полной самоотдачи основного костяка у Франции все плохо. Выбыл Де Коло, и атака у французов – и так, не слишком гармоничная – тут же утратила ощущение сыгранности. На замену ему вышел Франсиско, который хотя бы попадал, в отличие от Эли Окобо, но организации не добавил: все работало исключительно за счет индивидуальных талантов.

5. Травма Ниликины еще на этапе подготовки к чемпионату мира очень сильно повлияла на легендарную защиту Франции. Особенно из-за того, что Канада и Латвия стилистически неприятны для французов, так как играют с подвижными и бросающими центровыми, за которыми Руди Гобер вынужден выходить в поле. Без центрового под кольцом было видно, насколько же Франсиско, Фурнье и Де Коло слабы на своей половине.

6. Франция вообще мало напоминала себя – уж что-что, а к тому, чтобы всегда бороться и поддерживать друг друга до конца, команда давно приучила. И в  данном случае эта важная составляющая процесса отсутствовала. Возможно, из-за того, что еще на предварительной подготовки у французов был заметен какой-то хаос: сначала на чемпионат должен был ехать Венсан Пуарье, а в последний момент его заменили Лессором. Когда сразу же все вокруг обрушилось, каждый играл на свой лад.

7. За Латвию, маленькую и гордую, лишившуюся Кристапса Порзингиса, но не потерявшую надежду, болела все переполненная арена.

И, несмотря на все это, Франция еще вела 86:83 за 70 секунд до сирены.

И, несмотря на все это, Франция – а конкретно Эван Фурнье, Гершон Ябуселе, Сильвен Франсиско – еще могла спастись на последних секундах. Не один, не два раза...

Игроки Латвии справедливо назвали эту победу «величайшей в истории страны». И имена Жагарса, Смитса, Гражулиса теперь будут знать все. И никакие объяснения не могут отменить шокирующего эффекта от вылета одного из фаворитов…

И все же только потому, что к успехам Франции настолько привыкли, что перестали обращать внимание на качество ее игры. Французы плоховато выглядели и перед Олимпиадой в Токио, и не лучшим образом перед этим чемпионатом мира, и кое-как отскакивали в плей-офф прошлогоднего Евробаскета, где тренер Колле спал во время все тех же необъяснимых рывков соперников, которые потопили его команду и сейчас – «-14» в четвертой четверти с Латвией, «-17» в третьей четверти с Канадой. Сборная, которая больше всех пугала США за последние три года, не то чтобы поражала неоспоримой мощностью. Просто в ней все время сомневались, и каждый раз она показывала, что эти сомнения беспочвенны: как бы ее ни лихорадило, она всегда перетерпит оппонента.

И вот когда в очередной раз сомневаться было как-то глупо, Франция и пошатнулась. Что вполне логично, раз уж все мелочи сработали против нее.

Вряд ли в составе Франции есть кто-то, кто доволен личным выступлением в Индонезии.

Фурнье не хватало на решающие отрезки, он тащил сборную яркими попаданиями, но тогда, когда нужно было стабилизировать ситуацию и показать себя лидером, исчезал.

Николя Батюм не смог отстоять беззащитный периметр в одиночку. Один из красивейших своих мячей Жагарс положил как раз через него.  

Руди Гобер явно не был лучшим защитником турнира. Опять же, все давно знают, как играет Франция, и пытаются вытащить его наверх.

Гершон Ябуселе оказался не готов к жесткости канадцев.

Однако громче всего после игры прозвучали претензии к Федерации, которая добровольно отказалась от игроков, выступающих в России: Томаса Эртеля и Адриена Мормана из «Зенита», Луи Лабери из УНИКСа и Ливио Жан-Шарля из ЦСКА.

«Все должны спросить с себя после того, что произошло этим летом: тренеры, игроки, Федерация, все, – сказал Николя Батюм. – Мы сами лишаем себя определенных игроков, теряем баскетболистов из-за определенных условий.

Это был мой последний чемпионат мира, я буду скучать по летним турнирам, но я сделал все для цветов команды. Когда мы сам лишаем себя определенных игроков… Мы были вместе, мы через столько прошли за эти годы… Игроки облажались, но не только игроки должны спросить с себя.

У меня в сборной Франции остался один год. Нам все нужны в Париже, все и в лучшем состоянии. Мне плевать на политику, но нам нужна максимально сильная сборная Франции. Я обделался на своем последнем чемпионате, и это меня бесит».

Звучит как не самая удачная отговорка, но, кажется, Батюм прав.

У Франции выявилось достаточно дефектов.

Венсан Колле никак не контролировал игру в ключевых отрезках обоих проигранных матчах. В первом случае наблюдал, как канадцы измочалили его атаку, которой не хватало сидящего на скамейке Де Коло, во втором – уже смирился с поражением, когда нужно было держаться последние минуты без Де Коло.

Как на худших турнирах последнего десятилетия, Франция в концовке могла положиться лишь на Эвана Фурнье. Всегда плохой вариант.

Сборной не хватало цельности и согласованности. Особенно нетипично французы выглядели на своей половине, где зачастую путались со сменами и получали то открытые трехочковые, то мячи из-под кольца.

Основная пятерка выдала неплохой уровень, но по эмоциям, по энергии, по мотивации Гобер-Ябуселе-Фурнье-Де Коло предстали вялыми пенсионерами на фоне задиристых и дерзких канадцев и латышей.

Однако больше всего на итоговом результате сказалось отсутствие глубины. Колле так и не нашел на скамейке никого, кто мог бы помочь: разыгрывающего не было – ни Окобо, ни Франсиско ничего организовать не способны, Матиас Лессор не смог стать подвижным «большим» на смену Гоберу и провалился в защите, Исайя Кординье запомнился лишь понтовой попыткой занести сверху, когда получил блок.

Это все слишком резко контрастировало с игрой Томаса Эртеля на прошлогоднем Евробаскете, где он в одиночку довел французов до финала. В каком бы состоянии ни был разыгрывающий, как бы неудачно ни складывалась его клубная карьера, но он хотя бы всегда был идеальным шестым для сборной – тем, кто может построить нападение, погонять пик-н-роллы и попадать издали. Его отсутствие стало решающим в матче с Латвией, когда выпал Де Коло. При всей глубине состава у них нет больше подобного игрока.

В провале Франции много случайного, но эти детали подчеркнули важную закономерность: французская Федерация больше всех за последние годы уверилась в неуязвимости национальной команды и в том, что ее необычайная для европейского баскетбола глубина беспредельна. Помимо тех, кто предпочел российские деньги выступлению за французскую сборную, не приехали еще Эмбиид и Вембаньяма.

Хотя, возможно, это и не баг. Главный турнир для сборной Франции состоится в следующем году, когда она выступит на домашней Олимпиаде, и фиаско на чемпионате мира лишь подводит к необходимым выводам.

Фото: IMAGO/Yuli Seperi/Panoramic, Panoramic/Keystone Press Agency, Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press; East News/AP Photo/Achmad Ibrahim

1 комментарий

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Butkin
Жаль французов. Но вылетели по делу.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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