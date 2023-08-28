Справедливости ради нужно признать, что вылет сборной Франции с чемпионата мира после двух матчей – это, конечно же, цепочка неприятных случайностей.

Можно загибать пальцы.

1. Не самая приятная четверка для заслуженной команды, которая привыкла видеть себя в финале и медленно запрягает. В большинстве групп чемпионата мира и две-то команды на выход не набирается, а тут вроде бы две с половиной.

Старичкам не дали разогреться.

2. Не самое удачное расписание. В первом туре сборная Латвии размялась на Ливане и довела до максимума уверенность своих снайперов, тогда как французы сразу попали под канадский каток. Во втором туре они уже играли друг с другом сразу за выход в следующий этап, и эмоциональное состояние обеих команд читалось по их действиям на площадке.

3. Чудаковатое судейство. За семь минут до четвертой четверти Франция еще контролировала игру и вела «+10», когда Артур Куруц прихватил привычно фехтующую руку Де Коло в центре площадки. Арбитры ФИБА знать не знают, кто такой Де Коло, а потому, когда тот начал показывать свои звездные обидки и пихаться, то ушел со вторым неспортивным фолом.

Такого не было с Де Коло ни разу за всю его карьеру в Евролиге.

4. К этому моменту уже было понятно, что без полной самоотдачи основного костяка у Франции все плохо. Выбыл Де Коло, и атака у французов – и так, не слишком гармоничная – тут же утратила ощущение сыгранности. На замену ему вышел Франсиско, который хотя бы попадал, в отличие от Эли Окобо, но организации не добавил: все работало исключительно за счет индивидуальных талантов.

5. Травма Ниликины еще на этапе подготовки к чемпионату мира очень сильно повлияла на легендарную защиту Франции. Особенно из-за того, что Канада и Латвия стилистически неприятны для французов, так как играют с подвижными и бросающими центровыми, за которыми Руди Гобер вынужден выходить в поле. Без центрового под кольцом было видно, насколько же Франсиско, Фурнье и Де Коло слабы на своей половине.

6. Франция вообще мало напоминала себя – уж что-что, а к тому, чтобы всегда бороться и поддерживать друг друга до конца, команда давно приучила. И в данном случае эта важная составляющая процесса отсутствовала. Возможно, из-за того, что еще на предварительной подготовки у французов был заметен какой-то хаос: сначала на чемпионат должен был ехать Венсан Пуарье, а в последний момент его заменили Лессором. Когда сразу же все вокруг обрушилось, каждый играл на свой лад.

7. За Латвию, маленькую и гордую, лишившуюся Кристапса Порзингиса, но не потерявшую надежду, болела все переполненная арена.

И, несмотря на все это, Франция еще вела 86:83 за 70 секунд до сирены.

И, несмотря на все это, Франция – а конкретно Эван Фурнье, Гершон Ябуселе, Сильвен Франсиско – еще могла спастись на последних секундах. Не один, не два раза...

Игроки Латвии справедливо назвали эту победу «величайшей в истории страны». И имена Жагарса, Смитса, Гражулиса теперь будут знать все. И никакие объяснения не могут отменить шокирующего эффекта от вылета одного из фаворитов…

И все же только потому, что к успехам Франции настолько привыкли, что перестали обращать внимание на качество ее игры. Французы плоховато выглядели и перед Олимпиадой в Токио, и не лучшим образом перед этим чемпионатом мира, и кое-как отскакивали в плей-офф прошлогоднего Евробаскета, где тренер Колле спал во время все тех же необъяснимых рывков соперников, которые потопили его команду и сейчас – «-14» в четвертой четверти с Латвией, «-17» в третьей четверти с Канадой. Сборная, которая больше всех пугала США за последние три года, не то чтобы поражала неоспоримой мощностью. Просто в ней все время сомневались, и каждый раз она показывала, что эти сомнения беспочвенны: как бы ее ни лихорадило, она всегда перетерпит оппонента.

И вот когда в очередной раз сомневаться было как-то глупо, Франция и пошатнулась. Что вполне логично, раз уж все мелочи сработали против нее.

Вряд ли в составе Франции есть кто-то, кто доволен личным выступлением в Индонезии.

Фурнье не хватало на решающие отрезки, он тащил сборную яркими попаданиями, но тогда, когда нужно было стабилизировать ситуацию и показать себя лидером, исчезал.

Николя Батюм не смог отстоять беззащитный периметр в одиночку. Один из красивейших своих мячей Жагарс положил как раз через него.

Руди Гобер явно не был лучшим защитником турнира. Опять же, все давно знают, как играет Франция, и пытаются вытащить его наверх.

Гершон Ябуселе оказался не готов к жесткости канадцев.

Однако громче всего после игры прозвучали претензии к Федерации, которая добровольно отказалась от игроков, выступающих в России: Томаса Эртеля и Адриена Мормана из «Зенита», Луи Лабери из УНИКСа и Ливио Жан-Шарля из ЦСКА.

«Все должны спросить с себя после того, что произошло этим летом: тренеры, игроки, Федерация, все, – сказал Николя Батюм. – Мы сами лишаем себя определенных игроков, теряем баскетболистов из-за определенных условий.

Это был мой последний чемпионат мира, я буду скучать по летним турнирам, но я сделал все для цветов команды. Когда мы сам лишаем себя определенных игроков… Мы были вместе, мы через столько прошли за эти годы… Игроки облажались, но не только игроки должны спросить с себя.

У меня в сборной Франции остался один год. Нам все нужны в Париже, все и в лучшем состоянии. Мне плевать на политику, но нам нужна максимально сильная сборная Франции. Я обделался на своем последнем чемпионате, и это меня бесит».

Звучит как не самая удачная отговорка, но, кажется, Батюм прав.

У Франции выявилось достаточно дефектов.

Венсан Колле никак не контролировал игру в ключевых отрезках обоих проигранных матчах. В первом случае наблюдал, как канадцы измочалили его атаку, которой не хватало сидящего на скамейке Де Коло, во втором – уже смирился с поражением, когда нужно было держаться последние минуты без Де Коло.

Как на худших турнирах последнего десятилетия, Франция в концовке могла положиться лишь на Эвана Фурнье. Всегда плохой вариант.

Сборной не хватало цельности и согласованности. Особенно нетипично французы выглядели на своей половине, где зачастую путались со сменами и получали то открытые трехочковые, то мячи из-под кольца.

Основная пятерка выдала неплохой уровень, но по эмоциям, по энергии, по мотивации Гобер-Ябуселе-Фурнье-Де Коло предстали вялыми пенсионерами на фоне задиристых и дерзких канадцев и латышей.

Однако больше всего на итоговом результате сказалось отсутствие глубины. Колле так и не нашел на скамейке никого, кто мог бы помочь: разыгрывающего не было – ни Окобо, ни Франсиско ничего организовать не способны, Матиас Лессор не смог стать подвижным «большим» на смену Гоберу и провалился в защите, Исайя Кординье запомнился лишь понтовой попыткой занести сверху, когда получил блок.

Это все слишком резко контрастировало с игрой Томаса Эртеля на прошлогоднем Евробаскете, где он в одиночку довел французов до финала. В каком бы состоянии ни был разыгрывающий, как бы неудачно ни складывалась его клубная карьера, но он хотя бы всегда был идеальным шестым для сборной – тем, кто может построить нападение, погонять пик-н-роллы и попадать издали. Его отсутствие стало решающим в матче с Латвией, когда выпал Де Коло. При всей глубине состава у них нет больше подобного игрока.

В провале Франции много случайного, но эти детали подчеркнули важную закономерность: французская Федерация больше всех за последние годы уверилась в неуязвимости национальной команды и в том, что ее необычайная для европейского баскетбола глубина беспредельна. Помимо тех, кто предпочел российские деньги выступлению за французскую сборную, не приехали еще Эмбиид и Вембаньяма.

Хотя, возможно, это и не баг. Главный турнир для сборной Франции состоится в следующем году, когда она выступит на домашней Олимпиаде, и фиаско на чемпионате мира лишь подводит к необходимым выводам.

Фото: IMAGO/Yuli Seperi/Panoramic, Panoramic/Keystone Press Agency, Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press; East News/AP Photo/Achmad Ibrahim