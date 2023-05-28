7 комментариев

До сегодняшнего дня только трем командам из 150 удавалось сравнять счет в серии, уступая 0-3. За 3 секунды до финальной сирены «Селтикс» могли лишь мечтать о том, чтобы войти в их число: неумолимый Джимми Батлер собрал последние силы, заработал три штрафных, выпрыгнув в Эла Хорфорда, и ни разу не промахнулся с линии.

«Майами» отставал большую часть игры, но тут вышел вперед – 103:102.

У «Бостона» оставалась лишь минимальная надежда: при пересмотре момента с Батлером арбитры дали гостям дополнительные 0,9 секунды (изначально должно было быть 2,1, и тогда бы не хватило на вторую попытку). Именно это добавленное время в итоге и определило результат.

Вводить мяч «Селтикс» отрядили Деррика Уайта.

Вот как описал план на розыгрыш главный тренер «Бостона» Джо Маззулла.

«Мы просто пытались выбросить на открытое место, чтобы можно было сделать несколько ударов в пол и совершить бросок…»

Задумка «Хит» состояла в том, чтобы перекрыть передачу на Джейсона Тейтума, самого опасного игрока «Селтикс» в эти мгновения. Во многом из-за этого «Майами» вышел на последнее владение маленькой, шустрой пятеркой и не отправил на паркет, например, Кевина Лава, который бы вырвал подбор у любого черта.

«Майами» осознанно не поставил никого, кто бы перекрывал видимость Уайту. Вместо этого рядом с Тейтумом оказалось сразу двое: Макс Струс и Джимми Батлер.

У остальных игроков «Селтикс» было много простора для фантазии: Браун был открыт на границе трехсекундной и держал на спине Бэма Адебайо, Маркус Смарт рванул под передачу, а, получив ее, вполне мог отдать обратно под трехочковый Деррику Уайту, единственному компетентному снайперу команды в четвертой четверти.

Однако Смарт выбрал худший вариант – решил бросать сам, трехочковый при «-1», после разворота.

«Майами» посчитал, что на этом все: Джимми Батлер выключился, Струс замедлился и не сразу пошел за Уайтом.

«Струс должен был держать меня, но он старался не допустить передачу на ДжейТи, – рассказал Уайт. – Так что я ввел мяч. Меня никто не держал. Я побежал в угол, чтобы создать пространство. А когда он совершил бросок, то рванул под щит.

Бесполезно стоять в углу, безотносительно того, попадет он или нет. Так что я полетел на подбор. Мяч свалился на меня, я бросил. И мне повезло».

Бросок Смарта получился не таким ужасным, как можно было бы подумать. Хотя он и не попал в кольцо, но отскок был мягким, мяч провернулся на дужке и вывалился под щитом.

Споэльстра посчитал, что его команда все сделала идеально. Но это, мягко говоря, не так.

«Мы хотели, чтобы мяч пошел куда угодно, но только не к Джейсону Тейтуму. Вам хочется верить, что вы все сделали практически идеально, а потом мяч отскакивает не в ту сторону. Это единственный вариант отскока, который мог нам навредить. Мне показалось, что мы позаботились практически обо всем в этом владении, но иногда вам просто не везет. Не думаю, что здесь могут быть какие-то сожаления. Просто досада».

На самом деле, у «Селтикс» были оптимальные шансы на второй заход – слева не только набегал забытый Уайт, еще и по центру всех опередил Джейсон Тейтум, вообще-то самый атлетичный представитель «Бостона».

«Мы всегда с игроками говорим о том, что в таких ситуациях нужно всем бежать на подбор, чтобы иметь больше возможностей», – добавил Маззулла. – Уайт отлично сыграл, Смарт тоже сыграл отлично – открылся и бросил».

«Хит» же ошиблись все сразу: Батлер и Струс перестали играть и превратились в зрителей, Калеб Мартин и Бэм Адебайо предпочли пассивный вариант – держали на спине своих соперников, а не шли за отскоком.

Куда бы мяч ни отскочил, он все равно попал бы к игрокам «Селтикс».

Уайт выпустил мяч из руки за 0,1 секунды до сирены.

«В этом году мы получили больше базеров, чем кто-либо еще, – похвастался Эрик Споэльстра. – Журналисты за нами не следили, но у нас полно обескураживающих поражений, когда мы вроде бы все сделали правильно, а потом получали броски под сирену».

Арбитрам понадобилось еще около 10 секунд, чтобы определить, успел ли Деррик Уайт расстаться с мячом до сирены.

Фотография, которая станет исторической.

Раскрытые рты болельщиков «Хит».

Данило Галинари, у которого взрывается мозг. И тренер Маззулла с выражением лица человека, наблюдающего за работой тренера Маззуллы.

Уверенное равнодушие Малколма Брогдона.

Отчаяние трибун.

Потерянность побежденных.

И счастье победителей.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Ehrmann; twitter.com/celtics