10 комментариев

Сравняли с 0-3.

Четвертая четверть шестого матча серии между «Бостоном» и «Майами» стала то ли лучшей в этом плей-офф, то ли самой уродливой в этом плей-офф. Лучшей – потому что это было пик напряжения: возвращение «Хит» с «-10», супергеройские усилия Джимми Батлера, эпизоды, которые выбивали искры, эмоциональные горки после каждого владения, судорожные попытки «Селтикс» отстоять счет. Уродливой – потому что половину очков на этом отрезке команды набрали с помощью не самых обязательных штрафных: и без того шаткое равновесие еще больше нарушалось свистками, в которых было не так много логики.

«Хит» как будто окончательно сникли к середине заключительной двенадцатиминутки, когда утратили понимание того, кто вообще может набирать очки.

Джимми Батлер подсел. У лидера «Майами» визуально закончились силы, и в тисках «Селтикс» (Джейсон Тейтум, Маркус Смарт или непременный дабл-тим, если Батлер оказывался против Деррика Уайта) он раз за разом сбоил. Он завершил игру с 5 попаданиями из 21 (24%) и примерно к 43 минуте производил впечатление человека, который больше не может двигать этот товарный состав в одиночку.

Бэм Адебайо не избавился от гипноза Эла Хорфорда. Против ветерана все начинают серии за здравие, но в дальнейшем он все лучше приноравливается к сопернику и душит его и физически, и психологически. В первых матчах центровой «Хит» был важным инициатором и созидателем атак, но к шестой игре его попытки атаковать в посте уже пресекались без вариантов. У Адебайо – 4 из 16 с игры, у «Хит» – катастрофические 16 из 52 в «краске», а Хорфорд задал эмоциональный импульс для последних минут своей команды грандиозным, уже историческим блоком.

Группа поддержки «Майами» справлялась в первой половине (8 из 12 из-за дуги), но постепенно также угасла. Гэйба Винсента больше не теряли на дуге, а в проходах ему не хватало ни скорости, ни роста, Калеб Мартин не получал столько пространства, Лаури деловито задвинул Брауна задницей в нескольких владениях на старте четвертой, но помогать полноценно был не готов.

Споэльстра с самого начала вышел играть маленькой пятеркой с Калебом Мартином в роли четвертого и понял, что на Коди Зеллера рассчитывать не приходится. А потому ротация «Майами» еще больше сократилась – до 5 игроков основы, довольно бесполезного Кайла Лаури и Данкана Робинсона.

В общем, спасать всех в решающий момент пришлось как раз Робинсону. «Бостон» не мог понять, как приноровиться к форварду – тот выходил на дугу и бил без промаха и при этом не стеснялся показывать, что сейчас может выйти на дугу, а сам рвал внутрь и оказывался один под щитом. За последнюю четверть он набрал 10 очков. И при этом запомнился даже не тем, что вытягивал нападение «Майами» за волосы, а двумя открытыми попытками: дважды мяч приходил к Робинсону, стоящему в полном одиночестве, и дважды он подводил «Хит» в ситуациях, когда они могли перехватить лидерство.

Но у «Хит» оставался еще Джимми Батлер.

Поняв, что рассчитывать больше не на кого, он отдавал последние силы. Реализовал трехочковый в лицо Маркусу Смарту. Снова и снова находил контакт, выпрыгивая в игроков «Селтикс». И перестал мазать с линии – на последней минуте он вновь поймал Хорфорда и заработал три броска за 3 секунды до конца, три точных штрафных из трех дали «Хит» преимущество в одно очко.

Это все выглядело невероятно символично.

Вот «Хит», уже вытянувшие в этом плей-офф три концовки, в которых уступали больше 10 очков.

Вот Джимми Батлер, добывающий очки с отказывающими ногами.

Вот тренер Споэльстра, вновь неожиданно для соперника включивший «зону» в клатче.

И вот «Бостон» со всеми своими типичными проблемами разом. Тейтум с дикими потерями и не менее безумными бросками (1 из 6 в четвертой). Тренер Маззулла, который дал «Майами» поднять голову, когда выпустил Хорфорда-Уильямса вместе в третьей четверти. Браун, то появляющийся, то исчезающий – теперь из-за перебора фолов. «Большие» с дрожащими руками как раз в те минуты, когда им нужно вскрывать «зонную защиту» и брать на себя. И привычные осечки в клатче.

В последнем тайм-ауте Батлер с отчаянием/изнеможением/надеждой произнес: «Теперь нужно всего раз отбиться».

«Хит» и отбились, но опять же, на баскетбольной площадке невозможно контролировать все.

Тейтума закрыли вдвоем. Стену выстроили. Мяч оказался у Маркуса Смарта, который поспешно выбросил дальнюю попытку при «-1».

Вот только мяч вынырнул прямо в руки подбежавшего Деррика Уайта. И тот успел засунуть его в цель за доли секунды.

«Мяч мог отскочить только в одном направлении, чтобы это сыграло против нас. И именно это и произошло», – сказал Эрик Споэльстра.

«Бостон» уже вошел в историю – стал четвертой командой, которой удалось сравнять счет, уступая 0-3 (после «Никс»-1951, «Денвера»-1994 и «Портленда»-2003).

Для того чтобы сделать то, что в НБА не делал никто и никогда (150-0), остался один шаг. И, судя по состоянию «Хит», он более чем реалистичен. Хотя Джимми Батлер все еще улыбается и обещает позитивный результат.