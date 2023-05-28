10 комментариев

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☘️✨Деррик Уайт спас «Селтикс» за доли секунды! «Бостон» приближает историю

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Сравняли с 0-3.

Четвертая четверть шестого матча серии между «Бостоном» и «Майами» стала то ли лучшей в этом плей-офф, то ли самой уродливой в этом плей-офф. Лучшей – потому что это было пик напряжения: возвращение «Хит» с «-10», супергеройские усилия Джимми Батлера, эпизоды, которые выбивали искры, эмоциональные горки после каждого владения, судорожные попытки «Селтикс» отстоять счет. Уродливой – потому что половину очков на этом отрезке команды набрали с помощью не самых обязательных штрафных: и без того шаткое равновесие еще больше нарушалось свистками, в которых было не так много логики.

«Хит» как будто окончательно сникли к середине заключительной двенадцатиминутки, когда утратили понимание того, кто вообще может набирать очки.

Джимми Батлер подсел. У лидера «Майами» визуально закончились силы, и в тисках «Селтикс» (Джейсон Тейтум, Маркус Смарт или непременный дабл-тим, если Батлер оказывался против Деррика Уайта) он раз за разом сбоил. Он завершил игру с 5 попаданиями из 21 (24%) и примерно к 43 минуте производил впечатление человека, который больше не может двигать этот товарный состав в одиночку.

Бэм Адебайо не избавился от гипноза Эла Хорфорда. Против ветерана все начинают серии за здравие, но в дальнейшем он все лучше приноравливается к сопернику и душит его и физически, и психологически. В первых матчах центровой «Хит» был важным инициатором и созидателем атак, но к шестой игре его попытки атаковать в посте уже пресекались без вариантов. У Адебайо – 4 из 16 с игры, у «Хит» – катастрофические 16 из 52 в «краске», а Хорфорд задал эмоциональный импульс для последних минут своей команды грандиозным, уже историческим блоком.

Группа поддержки «Майами» справлялась в первой половине (8 из 12 из-за дуги), но постепенно также угасла. Гэйба Винсента больше не теряли на дуге, а в проходах ему не хватало ни скорости, ни роста, Калеб Мартин не получал столько пространства, Лаури деловито задвинул Брауна задницей в нескольких владениях на старте четвертой, но помогать полноценно был не готов.

Споэльстра с самого начала вышел играть маленькой пятеркой с Калебом Мартином в роли четвертого и понял, что на Коди Зеллера рассчитывать не приходится. А потому ротация «Майами» еще больше сократилась – до 5 игроков основы, довольно бесполезного Кайла Лаури и Данкана Робинсона.

В общем, спасать всех в решающий момент пришлось как раз Робинсону. «Бостон» не мог понять, как приноровиться к форварду – тот выходил на дугу и бил без промаха и при этом не стеснялся показывать, что сейчас может выйти на дугу, а сам рвал внутрь и оказывался один под щитом. За последнюю четверть он набрал 10 очков. И при этом запомнился даже не тем, что вытягивал нападение «Майами» за волосы, а двумя открытыми попытками: дважды мяч приходил к Робинсону, стоящему в полном одиночестве, и дважды он подводил «Хит» в ситуациях, когда они могли перехватить лидерство.

Но у «Хит» оставался еще Джимми Батлер.

Поняв, что рассчитывать больше не на кого, он отдавал последние силы. Реализовал трехочковый в лицо Маркусу Смарту. Снова и снова находил контакт, выпрыгивая в игроков «Селтикс». И перестал мазать с линии – на последней минуте он вновь поймал Хорфорда и заработал три броска за 3 секунды до конца, три точных штрафных из трех дали «Хит» преимущество в одно очко.

Это все выглядело невероятно символично.

Вот «Хит», уже вытянувшие в этом плей-офф три концовки, в которых уступали больше 10 очков.

Вот Джимми Батлер, добывающий очки с отказывающими ногами.

Вот тренер Споэльстра, вновь неожиданно для соперника включивший «зону» в клатче.

И вот «Бостон» со всеми своими типичными проблемами разом. Тейтум с дикими потерями и не менее безумными бросками (1 из 6 в четвертой). Тренер Маззулла, который дал «Майами» поднять голову, когда выпустил Хорфорда-Уильямса вместе в третьей четверти. Браун, то появляющийся, то исчезающий – теперь из-за перебора фолов. «Большие» с дрожащими руками как раз в те минуты, когда им нужно вскрывать «зонную защиту» и брать на себя. И привычные осечки в клатче.

В последнем тайм-ауте Батлер с отчаянием/изнеможением/надеждой произнес: «Теперь нужно всего раз отбиться».

«Хит» и отбились, но опять же, на баскетбольной площадке невозможно контролировать все.

Тейтума закрыли вдвоем. Стену выстроили. Мяч оказался у Маркуса Смарта, который поспешно выбросил дальнюю попытку при «-1».

Вот только мяч вынырнул прямо в руки подбежавшего Деррика Уайта. И тот успел засунуть его в цель за доли секунды.

«Мяч мог отскочить только в одном направлении, чтобы это сыграло против нас. И именно это и произошло», – сказал Эрик Споэльстра.

«Бостон» уже вошел в историю – стал четвертой командой, которой удалось сравнять счет, уступая 0-3 (после «Никс»-1951, «Денвера»-1994 и «Портленда»-2003).

Для того чтобы сделать то, что в НБА не делал никто и никогда (150-0), остался один шаг. И, судя по состоянию «Хит», он более чем реалистичен. Хотя Джимми Батлер все еще улыбается и обещает позитивный результат.

Майами – Бостон 103:104 (29:34, 24:23, 19:22, 31:25)
Дата проведения
28 мая, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча
Майами
Батлер (24 + 11 подборов + 8 передач), Калеб Мартин (21 + 15 подборов), Винсент (15), Адебайо (11 + 13 подборов), Струс (10) – старт; Д. Робинсон (13), Лаури (8), Зеллер (1).
Бостон
Тейтум (31 + 12 подборов), Браун (26 + 10 подборов), Смарт (21), Уайт (11 + 6 передач), Хорфорд (4 + 7 подборов) – старт; Р. Уильямс (10 + 7 подборов), Г. Уильямс (1), Хаузер (0).

10 комментариев

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Максим Яблонский
Тут некоторые шутят, мол, 3-3 в пользу Денвера. Так-то наоборот, команда в ритме будет и игровом тонусе, посколькову гуляет через день, а горные не в ритме, отсюль преимущество будет у победителя финала Востока, они фавориты закаленные.
+9
-1
+8
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headmaster
А я вот в шоке от игры Батлера. Если забыть 4-ую четверть, то там просто ужасные цифры (что-то вроде 2-16 с игры). Если он хочет закончить карьеру с перстнем, то такого быть не должно. 7-ая игра для него будет главным шансом
+3
0
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Амбидекстер Сцевола
Такое ощущение, что Струс не доработал эпизод, как наверное обидно ему сейчас, эти доли секунды могут стоить Майами финала. Сначала он перекрывал линию паса на Тейтума, но потом, когда Смарт уже выпрыгивал бросать, нужно было бежать ставить корпус своему игроку, Уайту! А он как будто сначала смотрел, куда отскочит мяч и только потом ускорился. Доли секунды всё решили.
Ну конечно, до этого два смазанных свободных броска от Робинсона - штатный снайпер, хотя бы один из них должен был забить.
Что стоит ожидать в Бостоне - часто так бывает, что игрок мажет половину встречи, но потом добирает свой обычный процент с игры во второй половине. Или наоборот, расстрелял всё в начале и в концовке не пошло. Так вот, Тейтум своё в этом матче так и не настрелял. В 7й игре, думаю, будет божить. Как это будут вывозить Майами - вопрос.
+2
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Кавабунга Шреддоголовый
Просто утро зелёных команд. Бостон перевёл 0-3 в 7 матч, Даллас сегодня с Вегасом перевёл 0-3 уже в 6 матч. Если в НБА никто и никогда с 0-3 не забирал, то в НХЛ такие случаи были (4 штуки). Пора бы в НБА тоже такому случаю появиться, только вот очень будет жаль Майами
+1
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Яма
По хорошему Деррик д.б. ещё и штрафной пробить, Струс сфолил на нём.
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Павел Мокрушин
Спину не поставил…получи седьмую игру. Печаль!
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DirtyHarry 44
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Просто утро зелёных команд. Бостон перевёл 0-3 в 7 матч, Даллас сегодня с Вегасом перевёл 0-3 уже в 6 матч. Если в НБА никто и никогда с 0-3 не забирал, то в НХЛ такие случаи были (4 штуки). Пора бы в НБА тоже такому случаю появиться, только вот очень будет жаль Майами
Не жаль. Играть надо нормально, а не обещаниями кормить. Спо не зря на прессухе психанул и матернулся, потому что видит, что все вышло из под контроля. Тренр он хороший, только вот мотивации мало, видимо дает выигрывать 4-0, а не отдавать 3 игры к ряду. Ок, 2 игры, 3ю вроде как пытались.
Отгрузить в 0-3 +30 3й матч и потом слить серию. Это достойно уважения.
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