79 комментариев

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Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3

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Никола Йокич Никола Йокич
Баскетбол Баскетбол

«Режим плей-офф» не сработал.

В середине третьей четверти «Лейкерс» почувствовали, что удача наконец-то им улыбается.

1. За 7.24 до конца отрезка «Денвер» вынужден был снять Николу Йокича, центровой – ожидаемо – перебрал в Лос-Анджелесе фолов. К этому моменту серб выглядел настолько невыразительно, насколько можно представить – против сверхнасыщенной и сверхразнообразной защиты он попал лишь 4 из 12 и позволил хозяевам доминировать у себя под щитом. Но понятно, что в MVP кого попало не берут: вся система «Наггетс» выстроена вокруг Йокича и без него входит в режим выживания.

Так что дальше «Наггетс» играли под рев сирен и оповещение «Тревога, тревога»…

2. К этому же моменту Джамал Мюррэй угомонился. Неуемный канадец не удовлетворился 23 очками за четверть в предыдущем матче и в Лос-Анджелесе первую половину завершил с 30 очками (13 из 20 с игры, 4 из 8 из-за дуги).

Против него «Лейкерс» испробовали все. Сначала отправили Вандербилта – Мюррэй находил размены и бомбил через Д’Анджело Расселла. Затем выпустили Денниса Шредера – Мюррэй задавил того под щитом, реализуя броски с разворота. Наконец пришлось даже подключить Леброна Джеймса, но тот явно не смог носиться за разыгрывающим – и получил пару трехочковых.

Однако ко второй половине Мюррэй уже сбавил активность и потерял кураж – в третьей четверти у него было 0 из 5.

3. Получив два-три нагоняя от тренера», «Лейкерс» перестали так явно проваливаться при переходе в защиту.

4. К тому же, включились оба лидера «Лейкерс».

Леброн как раз реализовал два трехочковых подряд. И были это его первые трехочковые попадания в серии с «Денвером».

Дэвис воспользовался тем, что большого тела в чужой «краске» больше нет – 11 очков за 12 минут без передыха.

К моменту ухода Йокича «Денвер» вел 68:63, но к началу четвертой четверти «Лейкерс» уже были впереди.

Правда, впереди всего на 1 очко.

В итоге этот отрезок без серба получился самым показательным в матче. Причем для обеих команд.

«Денвер» не посыпался без обоих лидеров (одного – с фолами на скамейке, другого – подсевшего). Брюс Браун, вышедший вместо Йокича, добавил энергии. Аарон Гордон выцарапывал подборы и бился в защите. Майкл Портер попадал. Кентавиус Колдуэлл-Поуп вновь дал понять, что и в этой – почти чемпионской – команде его следует считать третьей звездой: в третьей четверти он набрал 12 очков (4 из 6) и показательно брал на себя игру.

Тогда, когда конструкция затряслась, «Наггетс» не запаниковали и продержались. Как будто зная, что подмога придет.

«Каждый раз я узнаю очень многое об этой команде, – сказал после матча Колдуэлл-Поуп. – У нас такая психология, что, как бы ни складывался матч, мы продолжаем драться и показывать свою игру, делаем это на высочайшем уровне. Продолжим и дальше».

«Лейкерс» смогли в эти минуты лишь догнать соперника, но не создать комфортную подушку на заключительную четверть. И противостояние с резервистами/вспомогательными игроками соперника показало, чего им не хватает в этой серии – даже дома они так и не собрали компетентную пятерку, которая была бы успешна на обеих половинах.

Хэм вновь выпустил в старте Расселла и Вандербилта в составе пятерки, которая уже проиграла «Наггетс» 17 очков за 32 минуты в трех матчах серии. Первый провалил очередную встречу с «Денвером» – и из-за 1 из 8 с игры получил только 20 минут (у «Лейкерс» – «-53» за 79 минут Расселла). Второй слишком уже вредит нападению, чтобы давать ему много времени (у «Лейкерс» – «-15» за 41 минуту Вандербилта).

Вышло так, что, помимо двух суперзвезд, «Лейкерс» могут рассчитывать в этой серии только на Ривса и Хатимуру в качестве двусторонних игроков. Эти четверо отвечают за 80 процентов всех набранных очков и кое-как держатся на своей половине. А вот полноценной пятерки так и не складывается: Шредер больше запоминается флопами, Лонни Уокер в третьем матче хорошо начал, но ко второй половине перестал помогать…

На всем протяжении плей-офф «Лейкерс» побеждали благодаря тому, что всегда кто-то раскрывался с неожиданной стороны. Против «Наггетс» же Дарвин Хэм что-то все время пробует, но не меняет стартовую пятерку и так и не может найти безотказное сочетание. В данном случае джокер в колоде может быть только один.

В общем, «Лейкерс» вели одно очко в начале четвертой четверти. И тут как раз вернулся Никола Йокич, передохнувший и злой.

В предыдущих двух матчах серб ни разу не попадал с игры в четвертых четвертях. Там «Лейкерс» создавали интригу во многом из-за того, что лидер соперников отказывался от собственных атак и старался больше задействовать партнеров.

И основное изменение для «Денвера» в Лос-Анджелесе заключалось в том, что на этот раз Йокич не раздумывал, не сомневался, не злоупотреблял передачами – он просто брал мяч и показывал, что ни Хатимура, ни Энтони Дэвис его остановить не могут.

15 очков, 5 из 7 с игры, 4 из 7 с линии, 2 передачи.

«Лейкерс» же на этом фоне мгновенно поскучнели.

Энтони Дэвис куда-то пропал – «краска» вновь заполнилась, и мяч к нему почти не доходил. Да и когда доходил, все заканчивалось промахами.

Лидером атаки хозяев в решающей четверти выступил Руи Хатимура. «Денвер» охотно отдавал ему броски со средней и с дистанции, и он хотя бы показал хорошую эффективность. Но если вы не сборная Японии, то всецело доверяться такому лидеру – это не совсем то.

Леброн же все силы оставил в третьей четверти. Под конец он припас дежурные промахи с периметра (1 из 4), пару проходов под щит (1 из 2), 3 появления на линии штрафных. Он взял на себя организацию нападения и создавал для остальных хорошие ситуации за счет появлений на границах трехсекундной, но в остальном выглядел тяжеловато – и 8 из 19 в матче, который «Лейкерс» нужно было забирать кровь из носа (и не из носа Скотта Фостера), хорошо это показывают.

Никаких упреков в адрес Леброна быть не может.

Просто решающая четверть проиллюстрировала, почему «Денвер» претендует на титул, а «Лейкерс» – нет. На всем протяжении этой серии лидеры «Наггетс», сменяя друг друга, подхватывают атаку и держат ее на плаву. В этом состоянии 38-летний, играющий с травмой и по 40 минут Джеймс явно не тот, кто может с ними соревноваться: никакого «режима плей-офф», переключения передач, «экономии сил» на важные матчи там, конечно, нет. Однако «Лейкерс» так устроены, что в клатче полагаются на старого «Короля»: Дэвис по-прежнему не может создавать себе атаку, а Остину Ривсу, который уже вытащил для команды не одну концовку и в третьем матче набросал 7 из 10, почему-то перестали доверять. Не то чтобы состояние Леброна было неочевидно и до этого, но все же в определяющем серию матче от него ждали взрыва, пускай разового, пускай опустошающего, пускай кратковременного – как в шестых играх против «Голден Стэйт» и «Мемфиса». И единственное, что удивило в третьей игре – что ничего, хотя бы напоминающего что-то такое, и близко не случилось. Новая фаза в карьере Джеймса – теперь реальность даже для самых оголтелых его поклонников.

И все же, он продолжает надеяться. Хотя бы на словах.

Что ж, если кто-то и может вытащить серию с 0-3 в первый раз в истории, так это именно та команда, которой давали 0,3% на попадание в плей-офф.

Лейкерс – Денвер 108:119 (20:32, 35:26, 27:26, 26:35)
Дата проведения
21 мая, 03.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча
Лейкерс
Дэвис (28 + 18 подборов), Ривз (23 + 7 подборов), Джеймс (23 + 7 подборов + 12 передач), Расселл (3), Вандербилт (2) – старт; Хатимура (13), Уокер (9), Шредер (5), Браун (2), Кристи (0), Бизли (0), Томпсон (0), Харрисон (0).
Денвер
Дж. Мюррэй (37 + 7 подборов + 6 передач), Йокич (24 + 8 передач), Колдуэлл-Поуп (17), Портер (14 + 10 подборов + 6 передач), Гордон (7) – старт; Б. Браун (15), Грин (5), К. Браун (0).

Фото: Gettyimages.ru/Harry How, Kevork Djansezian / Stringer

79 комментариев

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problemzz9
для лал и так сезон просто отличный учитывая начало сезона и тд, денвер ж реально выглядит в этом плэй офф машиной, кто бы там не вышел от востока в финал, шансов у них против денвера практически не будет
+77
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+73
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ShamilK
Ответ Самый адовый Крикун
Как бы ни ругали ЛеБрона и Дэвиса, но именно эту серию проваливает один конкретный человек, чьего скоринга Лейкерс не хватает. Об этом в статье упомянуто. У Рассела 100 очков в серии с Мемфисом, 88 - с ГСВ, 21 против Денвера. Сложновато тащить финал конфы, если твой номинально третий игрок демонстрирует подобное. В Денвере же в порядке абсолютно все и именно этот факт, а не то, что Мюррей горяч, а Йокич - это Йокич, привёл к тому, что счёт в серии 3-0.
Вот уже и нашли крайнего. Это уже классика для команд, где играет леброна
+65
-17
+48
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Локоть Артеста
Лейкерс играют в режиме максимального напряжения уже 3 месяц. Леброн постепенно сдает, 20 лет игры на высочайшем уровне сказываются на нем. Дэвис нестабилен, у него на одну приличную игру приходится 2-3 блеклых. Ривз носится по площадке как ужаленный, но в одиночку вытаскивать матчи он не может. Остальные тоже практически вымотаны.
+48
-2
+46
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Самый адовый Крикун
Как бы ни ругали ЛеБрона и Дэвиса, но именно эту серию проваливает один конкретный человек, чьего скоринга Лейкерс не хватает. Об этом в статье упомянуто. У Рассела 100 очков в серии с Мемфисом, 88 - с ГСВ, 21 против Денвера. Сложновато тащить финал конфы, если твой номинально третий игрок демонстрирует подобное. В Денвере же в порядке абсолютно все и именно этот факт, а не то, что Мюррей горяч, а Йокич - это Йокич, привёл к тому, что счёт в серии 3-0.
+45
-11
+34
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noke
Ответ Самый адовый Крикун
Как бы ни ругали ЛеБрона и Дэвиса, но именно эту серию проваливает один конкретный человек, чьего скоринга Лейкерс не хватает. Об этом в статье упомянуто. У Рассела 100 очков в серии с Мемфисом, 88 - с ГСВ, 21 против Денвера. Сложновато тащить финал конфы, если твой номинально третий игрок демонстрирует подобное. В Денвере же в порядке абсолютно все и именно этот факт, а не то, что Мюррей горяч, а Йокич - это Йокич, привёл к тому, что счёт в серии 3-0.
Ну так Денвер сознательно на него надавил. В первую очередь в защите. Рассел ментально не самый сильный игрок, а Денвер его сломал. И на площадке и вне её.
+28
0
+28
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rdyabin@icloud.com
Жаль, но сказка заканчивается. В любом случае, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за такой камбэк в конце регулярки и вынос мамкиной династии, а в след за ними и настоящей. Такое и представить нельзя было.
Лейкерс, которые к апрелю шли на каком там, на 12 месте? Оказались в 4-ке лучших, просто молодцы.
+37
-13
+24
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Mr.BadGuy
Чуда не случилось, Денвер тупо выше классом. Еще после серии с ГСВ говорил, что Денвер сильнее на порядок. Еще и Дило серию полностью провалил. Не знаю, что с ним будут делать летом. Ему цена 10-15 млн, а он попросит от 30.
Одно светлое пятно в команде это Ривс. Чел первый раз в ПО, и в финале конфы попадает просто все что можно.
+19
-3
+16
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Dobiday
Ответ АРХАТ
Деду 39-й год идёт, ну какой режим плэйофф от него требовать?)
Справедливости ради сами Лал неперебой рассказывали, что Леброн ещё припас козырей в рукаве. А оказалось блефом
+17
-1
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Вадим Ахтямов
Ответ АРХАТ
Деду 39-й год идёт, ну какой режим плэйофф от него требовать?)
ну вот пусть и играет тогда за ветеранский минимум, а не 30% платёжной ведомости команды
+17
-1
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nookie1985
Посмотрев очередной обзор матча, поймал себя на мысли, что у Денвера чертовски глубокий и разнообразный состав. При этом Гордон, Портер, Бартон и ККП играют лишь второстепенную роль в команде, хотя сами могли бы набирать спокойно по 20 очков за матч. И вообще меня сильно удивляет эволюция Гордона, уже давно не видел от него сушасшедших данков.
+18
-2
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Роман Князефф
Ответ qwertyqwertyqwerty111111
Нужно просто дать хороший рывок со старта, а дальше само должно пойти. И не нужно будет бегать по 45+ минут
"Нужно просто дать хороший рывок со старта, а дальше само должно пойти " можно в один ряд поставить с летс гоу гайс 😂😂😂😂
+15
0
+15
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michaeli
Ответ problemzz9
для лал и так сезон просто отличный учитывая начало сезона и тд, денвер ж реально выглядит в этом плэй офф машиной, кто бы там не вышел от востока в финал, шансов у них против денвера практически не будет
У Бостона могли бы быть - они тоже очень глубокие. И звезда (даже парочка) есть. Правда Николу там держать вообще некому. Но Бостон благодаря отсутствию тренера сливается Д-лигерам из Майами с одной звездой (и двумя опытными скамеечниками которые были чемпионами - есть ещё и третий, даже многократный чемпион - но он в Мавзолее)
+14
0
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Flash27
Ответ 1ntegro
Гордон был в Орландо, который стабильно выходил в плей-офф с нижней части таблицы Востока был 2-й опцией. В Денвере он лишь 4-я, а то и 5-я. вот где понимаешь реальный уровень Денвера.
Кек, Гордон в Орландо лишь раз вышел в ПО
+14
-1
+13
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ShamilK
Какое совпадение. Стоило лейкерс без шансов сливать серию, так начались эти байки про травму леброна. То же самое было и в 2018, когда свип от ГСВ оправдывали мифической травмой руки. Леброн даже не третьи по значимости игрок в своей команде, сразу было понятно, что все зависит от Дэвиса, Ривза и вспышек ролевиков в лице Уокера, Шредера и тд
+23
-11
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Jerry Rodrogha
Ответ Роман Князефф
Леброну черного немца и Ещё одного горе -рассела обменять бы на 3 полноценную звезду и какого нибудь старичка с минималочкой, например любовь и тогда бы пошли дела. ..
А губа не дура. Может быть, ещё ключ от квартиры, где деньги лежат?
+13
-1
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qwertyqwertyqwerty111111
Ответ Роман Князефф
"Нужно просто дать хороший рывок со старта, а дальше само должно пойти " можно в один ряд поставить с летс гоу гайс 😂😂😂😂
Ну да, ты просто берёшь и попадаешь все открытые и неоткрытые броски
+11
0
+11
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Вадим Ермаков
Ответ qwertyqwertyqwerty111111
А почему бы не попробовать связку Хачимура-Шредер или Уокер-Шредер, вместе Д’ло-Вандербилта. Считаю, что это будет их последний шанс зацепиться за 1-149, либо, денвер их свипнет или заберут серию в 5 матчах
Тогда весь этот старт должен будет отыграть 45 минут
+10
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leon01
есть такой фильм "что делать мертвецу(ам)в Денвере?" ...хороший кстати фильм
+8
0
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ShamilK
Ответ nookie1985
Посмотрев очередной обзор матча, поймал себя на мысли, что у Денвера чертовски глубокий и разнообразный состав. При этом Гордон, Портер, Бартон и ККП играют лишь второстепенную роль в команде, хотя сами могли бы набирать спокойно по 20 очков за матч. И вообще меня сильно удивляет эволюция Гордона, уже давно не видел от него сушасшедших данков.
Где там только увидели Бартона. Скоро выяснится, что у Денвера вся пятерка состоит из оллстаров. Они все ролевики(кроме Портера), которые четко выполняют свою роль. ККП только так критиковали, когда он играл за лейкерс
+11
-3
+8
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1ntegro
Ответ nookie1985
Посмотрев очередной обзор матча, поймал себя на мысли, что у Денвера чертовски глубокий и разнообразный состав. При этом Гордон, Портер, Бартон и ККП играют лишь второстепенную роль в команде, хотя сами могли бы набирать спокойно по 20 очков за матч. И вообще меня сильно удивляет эволюция Гордона, уже давно не видел от него сушасшедших данков.
Гордон был в Орландо, который стабильно выходил в плей-офф с нижней части таблицы Востока был 2-й опцией. В Денвере он лишь 4-я, а то и 5-я. вот где понимаешь реальный уровень Денвера.
+14
-6
+8
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АРХАТ
Деду 39-й год идёт, ну какой режим плэйофф от него требовать?)
+12
-4
+8
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vy-sta-kre
Ответ qwertyqwertyqwerty111111
Ну да, ты просто берёшь и попадаешь все открытые и неоткрытые броски
Отличный план. Надёжный, как швейцарские часы.
+8
-1
+7
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Jerry Rodrogha
Ответ noke
Ну так Денвер сознательно на него надавил. В первую очередь в защите. Рассел ментально не самый сильный игрок, а Денвер его сломал. И на площадке и вне её.
Да тут даже не в менталке дело. Ему физически сил не хватает в атаке, когда его всё время в защите выцеливают
+7
0
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Роман Князефф
Ответ noke
Ну так Денвер сознательно на него надавил. В первую очередь в защите. Рассел ментально не самый сильный игрок, а Денвер его сломал. И на площадке и вне её.
Там и ломать нечего. Попсовый мусорный скорер для регулярки
+7
0
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Ivan85
Дило надо сливать либо по сэту, либо отпускать как са, просто бесполезный кусок. вандербилт в регулярке хотя бы может быть полезен на умеренном контакте. Беляша по любому продлевать будут и переплачивать. Хэма бы слить, но думаю не рискнул, без имеющихся договорённостей с нормалтными тренерами
+6
0
+6
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