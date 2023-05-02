79 комментариев

«Режим плей-офф» не сработал.

В середине третьей четверти «Лейкерс» почувствовали, что удача наконец-то им улыбается.

1. За 7.24 до конца отрезка «Денвер» вынужден был снять Николу Йокича, центровой – ожидаемо – перебрал в Лос-Анджелесе фолов. К этому моменту серб выглядел настолько невыразительно, насколько можно представить – против сверхнасыщенной и сверхразнообразной защиты он попал лишь 4 из 12 и позволил хозяевам доминировать у себя под щитом. Но понятно, что в MVP кого попало не берут: вся система «Наггетс» выстроена вокруг Йокича и без него входит в режим выживания.

Так что дальше «Наггетс» играли под рев сирен и оповещение «Тревога, тревога»…

2. К этому же моменту Джамал Мюррэй угомонился. Неуемный канадец не удовлетворился 23 очками за четверть в предыдущем матче и в Лос-Анджелесе первую половину завершил с 30 очками (13 из 20 с игры, 4 из 8 из-за дуги).

Против него «Лейкерс» испробовали все. Сначала отправили Вандербилта – Мюррэй находил размены и бомбил через Д’Анджело Расселла. Затем выпустили Денниса Шредера – Мюррэй задавил того под щитом, реализуя броски с разворота. Наконец пришлось даже подключить Леброна Джеймса, но тот явно не смог носиться за разыгрывающим – и получил пару трехочковых.

Однако ко второй половине Мюррэй уже сбавил активность и потерял кураж – в третьей четверти у него было 0 из 5.

3. Получив два-три нагоняя от тренера», «Лейкерс» перестали так явно проваливаться при переходе в защиту.

4. К тому же, включились оба лидера «Лейкерс».

Леброн как раз реализовал два трехочковых подряд. И были это его первые трехочковые попадания в серии с «Денвером».

Дэвис воспользовался тем, что большого тела в чужой «краске» больше нет – 11 очков за 12 минут без передыха.

К моменту ухода Йокича «Денвер» вел 68:63, но к началу четвертой четверти «Лейкерс» уже были впереди.

Правда, впереди всего на 1 очко.

В итоге этот отрезок без серба получился самым показательным в матче. Причем для обеих команд.

«Денвер» не посыпался без обоих лидеров (одного – с фолами на скамейке, другого – подсевшего). Брюс Браун, вышедший вместо Йокича, добавил энергии. Аарон Гордон выцарапывал подборы и бился в защите. Майкл Портер попадал. Кентавиус Колдуэлл-Поуп вновь дал понять, что и в этой – почти чемпионской – команде его следует считать третьей звездой: в третьей четверти он набрал 12 очков (4 из 6) и показательно брал на себя игру.

Тогда, когда конструкция затряслась, «Наггетс» не запаниковали и продержались. Как будто зная, что подмога придет.

«Каждый раз я узнаю очень многое об этой команде, – сказал после матча Колдуэлл-Поуп. – У нас такая психология, что, как бы ни складывался матч, мы продолжаем драться и показывать свою игру, делаем это на высочайшем уровне. Продолжим и дальше».

«Лейкерс» смогли в эти минуты лишь догнать соперника, но не создать комфортную подушку на заключительную четверть. И противостояние с резервистами/вспомогательными игроками соперника показало, чего им не хватает в этой серии – даже дома они так и не собрали компетентную пятерку, которая была бы успешна на обеих половинах.

Хэм вновь выпустил в старте Расселла и Вандербилта в составе пятерки, которая уже проиграла «Наггетс» 17 очков за 32 минуты в трех матчах серии. Первый провалил очередную встречу с «Денвером» – и из-за 1 из 8 с игры получил только 20 минут (у «Лейкерс» – «-53» за 79 минут Расселла). Второй слишком уже вредит нападению, чтобы давать ему много времени (у «Лейкерс» – «-15» за 41 минуту Вандербилта).

Вышло так, что, помимо двух суперзвезд, «Лейкерс» могут рассчитывать в этой серии только на Ривса и Хатимуру в качестве двусторонних игроков. Эти четверо отвечают за 80 процентов всех набранных очков и кое-как держатся на своей половине. А вот полноценной пятерки так и не складывается: Шредер больше запоминается флопами, Лонни Уокер в третьем матче хорошо начал, но ко второй половине перестал помогать…

На всем протяжении плей-офф «Лейкерс» побеждали благодаря тому, что всегда кто-то раскрывался с неожиданной стороны. Против «Наггетс» же Дарвин Хэм что-то все время пробует, но не меняет стартовую пятерку и так и не может найти безотказное сочетание. В данном случае джокер в колоде может быть только один.

В общем, «Лейкерс» вели одно очко в начале четвертой четверти. И тут как раз вернулся Никола Йокич, передохнувший и злой.

В предыдущих двух матчах серб ни разу не попадал с игры в четвертых четвертях. Там «Лейкерс» создавали интригу во многом из-за того, что лидер соперников отказывался от собственных атак и старался больше задействовать партнеров.

И основное изменение для «Денвера» в Лос-Анджелесе заключалось в том, что на этот раз Йокич не раздумывал, не сомневался, не злоупотреблял передачами – он просто брал мяч и показывал, что ни Хатимура, ни Энтони Дэвис его остановить не могут.

15 очков, 5 из 7 с игры, 4 из 7 с линии, 2 передачи.

«Лейкерс» же на этом фоне мгновенно поскучнели.

Энтони Дэвис куда-то пропал – «краска» вновь заполнилась, и мяч к нему почти не доходил. Да и когда доходил, все заканчивалось промахами.

Лидером атаки хозяев в решающей четверти выступил Руи Хатимура. «Денвер» охотно отдавал ему броски со средней и с дистанции, и он хотя бы показал хорошую эффективность. Но если вы не сборная Японии, то всецело доверяться такому лидеру – это не совсем то.

Леброн же все силы оставил в третьей четверти. Под конец он припас дежурные промахи с периметра (1 из 4), пару проходов под щит (1 из 2), 3 появления на линии штрафных. Он взял на себя организацию нападения и создавал для остальных хорошие ситуации за счет появлений на границах трехсекундной, но в остальном выглядел тяжеловато – и 8 из 19 в матче, который «Лейкерс» нужно было забирать кровь из носа (и не из носа Скотта Фостера), хорошо это показывают.

Никаких упреков в адрес Леброна быть не может.

Просто решающая четверть проиллюстрировала, почему «Денвер» претендует на титул, а «Лейкерс» – нет. На всем протяжении этой серии лидеры «Наггетс», сменяя друг друга, подхватывают атаку и держат ее на плаву. В этом состоянии 38-летний, играющий с травмой и по 40 минут Джеймс явно не тот, кто может с ними соревноваться: никакого «режима плей-офф», переключения передач, «экономии сил» на важные матчи там, конечно, нет. Однако «Лейкерс» так устроены, что в клатче полагаются на старого «Короля»: Дэвис по-прежнему не может создавать себе атаку, а Остину Ривсу, который уже вытащил для команды не одну концовку и в третьем матче набросал 7 из 10, почему-то перестали доверять. Не то чтобы состояние Леброна было неочевидно и до этого, но все же в определяющем серию матче от него ждали взрыва, пускай разового, пускай опустошающего, пускай кратковременного – как в шестых играх против «Голден Стэйт» и «Мемфиса». И единственное, что удивило в третьей игре – что ничего, хотя бы напоминающего что-то такое, и близко не случилось. Новая фаза в карьере Джеймса – теперь реальность даже для самых оголтелых его поклонников.

И все же, он продолжает надеяться. Хотя бы на словах.

Что ж, если кто-то и может вытащить серию с 0-3 в первый раз в истории, так это именно та команда, которой давали 0,3% на попадание в плей-офф.

Фото: Gettyimages.ru/Harry How, Kevork Djansezian / Stringer