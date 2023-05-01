Первая половина седьмого матча с «Сакраменто» еще раз показала, почему династия «Голден Стэйт» движется к закату: целого сезона команде так и не хватило, чтобы пережить эйфорию, «болезнь больше», пресыщенность, внутренние противоречия, разрыв между стариками и молодыми и что там еще. «Уорриорс» въехали в этот плей-офф хоть и здоровыми, но абсолютно неготовыми да еще сразу же столкнулись со своим более молодым, голодным и энергичным близнецом.

Эндрю Уиггинс, вторая звезда чемпионского сезона, выпал из ритма из-за двухмесячного отсутствия и даже потерял уверенность в себе, как минимум, в броске.

Клэй Томпсон не утратил уверенности, но более заметно стал переживать периоды, когда у него не летит. Более заметно, потому что теперь уже оказался не всегда способен компенсировать их за счет защиты.

Дрэймонд Грин приобрел седую бороду, но не ум, который бы позволил ему не подставлять команду в тяжелые моменты.

Резервистов Керр тасовал весь год, но так ничего путного и не добился. Куминга просидел всю серию. Джордан Пул лучше бы просидел всю серию – легкомысленный молодой человек чередует безобразные матчи с чудовищными. Пэйтон слишком ограничен в атаке. От Муди и Дивинченцо не всегда понятно, чего и ждать.

И вот такая расхлябанность, хаотичность, нестабильность во всем – то, что отличает «Голден Стэйт» от всех остальных команд, прошедших во второй раунд плей-офф этого года. Все другие сплачивались и обретали идентичность как минимум во второй половине регулярного чемпионата и подкрепили это все большей уверенностью по ходу первого раунда.

В первой половине седьмого матча между «Уорриорс» и «Кингс» такие черты в гораздо большей степени были характерны для хозяев. У них вновь раскрывались незаметные ролевые исполнители (теперь Терренс Дэвис и Трей Лайлз). Их тренер понял, что можно перебегать самих «Голден Стэйт» и переиграть их маленькую пятерку своей еще более маленькой пятеркой. Сабонис, проваливший серию, научился быть полезным и наказывать соперника за предоставляемую свободу.

«Уорриорс»?

К третьей четверти выяснилось, что «Уорриорс» – помимо ошибок в защите, сомнительной скамейки и вечно мажущего Томпсона – еще и с линии штрафных толком не могут попасть.

Только это было уже не важно.

В этом году «Голден Стэйт» может быть абсолютно уверен только двух людях: Кевоне Луни и Стефе Карри. И этих двоих вполне хватило для того, чтобы команда, весь год проигрывающая в гостях, одержала самую крупную гостевую победу в этом плей-офф .

Оба выдали титанические перформансы.

После первой половины «еще более маленькие» сочетания «Сакраменто» заполучили на 7 отскоков больше, чем соперник. Явившись с большого перерыва, Луни растоптал «больших», маленьких, средних, любых игроков хозяев, как будто был взрослым мужчиной, вышедшим поиграть во двор со школьниками – у него 10 подборов за этот отрезок, больше, чем у «Кингс» на всю команду (9). Он выхватывал отскоки в толпе оппонентов. Он забирал мячи через голову Сабониса. Он был первым на подборе после промаха с линии. Он знал, куда будут падать мячи после осечек его партнеров. И он был мощнее, энергичнее, резче кого бы то ни было.

Луни был всем, чем не был «Голден Стэйт» как команда – он показывал, что ему нужна эта победа больше, чем молодому, амбициозному «Сакраменто», и пользовался тем преимуществом, которое давал ему блеф Майка Брауна. Тот, наверное, и подумал, что для такой ситуации мог бы пригодиться Алексей Лень, но это бы подразумевало проблемы для атаки «Кингс», на что он пойти не мог. А потому единственное, что мог сделать тренер «Сакраменто» против такого Луни – это кричать на своих и объяснять им, что нельзя так легко проигрывать спорные мячи и отдавать подборы на своем щите. В итоге Луни собрал 21 отскок. И то, что у «Голден Стэйт» было на 12 владений больше (то есть на треть) за третью двенадцатиминутку, сломало хребет «Кингс» . В один момент они ощутили себя маленькими, беспомощными и не способными противостоять такой силе.

Удивительно, что с Карри Луни как бы поменялся привычными ролями: обычно «большой» обеспечивает каркас надежными действиями, а маленький в какой-то момент топит оппонента серией дальних попаданий.

Здесь вышло наоборот.

Весь фундамент «Уорриорс» в данном случае – это и был их лидер, увидевший, что, кроме него, атаковать сегодня больше и некому. И поэтому именно разыгрывающий сначала подтаскивал свою команду, пока она отставала, потом встрял в трехочковую перестрелку, когда счет подравнялся, кое-как выдумывал атаки на фоне общего помутнения (Уиггинс выбросил в третьей четверти 0 из 7, а вся команда – 7 из 16 с линии) и наконец добил жертву дальними попаданиями, но уже после того, как Луни осуществил вот это шоковое воздействие – подавил ее физически, ошеломил «Кингс» и дал понять, что вся их стратегия в корне неверна.

И вот эти 50 очков Карри при 38 попытках – не случайность, не прихоть, это единственная возможность для «Уорриорс» победить в этот день .

Самый результативный матч плей-офф для Карри, конечно, не был его лучшим матчем карьеры: просто потому, что защиту «Сакраменто» тяжело сравнивать с обороной «Бостона». «Кингс» не смогли предложить ничего сложного – Митчелл в седьмом матче появился лишь на 8 минут, а остальные не создали помехи, ни слабой подстраховкой, ни дырявыми ловушками: Карри легко проскальзывал между всеми, реализовал почти все в «краске», показал свой рабочий процент на стандартных дальних попытках (7 из 18).

Однако все черты великих матчей тут были.

И нескрываемая улыбка, когда он приглядывался к кольцу и озирал трибуны во время штрафных. (Естественно, с торчащей изо рта капой).

И выпендрежные гримасы, когда «Кингс» возмущались тем, что он в проходах фехтует свободной рукой.

И инстинкт убийцы, когда он во второй половине стал все чаще лезть внутрь.

И бросок в падении, который обязательно пополнит его коллекцию самых необычных.

И переругивания с болельщиками, не удовлетворенными его сверхдальними попытками.

И игнорирование орущего от восторга Дрэймонда Грина в кульминационный момент (это уже традиция).

И готовность разделить свой триумф с партнерами – например, пижонские передачи из-за спины на Джордана Пула и Клэя Томпсона.

И упрямое движение к круглой цифре: сел он только тогда, когда достиг отметки в 50 очков.

И призыв зажечь луч в его честь.

Пожалуй, единственное, что бросалось в глаза и казалось необычным – это то, насколько изменился Карри за эти годы. Странно, но «Кингс» стали бросать на него более высокие ловушки, чтобы заставить расставаться с мячом, уже на экваторе четвертой четверти – как будто не хотели, чтобы против них установили рекорд результативности. До этого Майк Браун наблюдал за тем, как великий снайпер разрушает его защиту. И это действительно было странное зрелище: да, Карри привычно завалил несколько безумных трехочковых, но гораздо больше он забил – когда от его рук отлетал Харрисон Барнс, от его плеч отскакивал Малик Монк, перед ним расступались «большие». Это было не только привычно грациозно, но и непривычно мощно.

Карри и Луни выиграли для «Голден Стэйт» не просто матч. Они выиграли чуть больше времени, чтобы команда отбросила все, что мешало ей до этого момента.

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw