«Уорриорс» против «Кингс» – это апогей атакующего баскетбола

То, что выдают «Голден Стэйт» и «Сакраменто» в первом раунде – это и есть баскетбол будущего: чумовые скорости, фантастическая интенсивность, сверхнасыщенность событиями, зашкаливающая эффективность и судорожные попытки тренеров найти хоть какой-то антидот в защите, ничем не пожертвовав впереди.

Перед началом серии ожидалось, что «Уорриорс» найдут какие-то способы притормозить атаку «Кингс» (или она сама встанет под давлением плей-офф). Но к третьему матчу выяснилось, что на это уже не стоит надеяться, а к четвертому – уже и новичок Киган Мюррэй превратился в следующего Клэя Томпсона и выбил 5 из 7 не самых открытых трехочковых. Соперники четвертую встречу носятся в космическом темпе и удивительным образом не теряют его с течением времени. У «Сакраменто», как известно, исторически сильнейшее нападение (и не предусмотрено других вариантов игры), а «Голден Стэйт» вынужденно или нет, но принимает этот вызов – чтобы быть практически в одинаковом, зеркальном баскетболе быстрее, выносливее, точнее.

Из-за такой предпосылки Стив Керр больше склоняется к пятерке с одним «большим» (Дрэймонд Грин начал на скамейке) и Джорданом Пулом (тот отыграл 26 минут). Из-за нее же нарушает все свои принципы и держит на площадке Стефа Карри целых 43 минуты.

Четвертый матч еще раз показал, почему «Голден Стэйт» нужны все атакующие возможности. «Уорриорс» как команда завершили игру с линейкой 50-41-91: такую личную эффективность демонстрировали лишь редкие, выдающиеся суперзвезды, «Голден Стэйт» же такого неординарного уровня хватило лишь, чтобы кое-как чудом отскочить в противостоянии с «Сакраменто» .

Команды неотличимы как сиамские близнецы даже в базовых показателях: 11 потерь у «Голден Стэйт» против 10 у «Сакраменто», 51 подбор против 53, 14 из 34 трехочковых против 14 из 35, 50 против 50 по очкам из «краски», 17 против 15 по очкам после быстрых отрывов, у «Уорриорс» на 6 штрафных больше, у «Сакраменто» – на шесть бросков с игры.

И на фоне этой беготни с проникновениями Пула или Монка, с давлением под щит Сабониса или Луни, с бенефисом Карри или Фокса тренеры могут лишь выгадывать чуть-чуть защиты.

Керр во второй половине пришел к тому, что все же объединил Луни и Грина в одной пятерке – эти сочетания создали небольшой задел в 10 и 5 очков в третьей и четвертой четвертях и не сильно ухудшили атаку, Грина в эти минуты бросили на опеку Фокса.

Майк Браун же много держал Дэвиона Митчелла (27 минут), единственного, кто осложняет жизнь Карри, пользуясь тем, что в данном случае защитник дал много полезного впереди.

Дрэймонд Грин сделал разницу

Майк Браун, конечно, пожалел, когда лига выписала форварду «Голден Стэйт» очевидно предвзятую дисквалификацию. Он-то его слишком хорошо знает.

Грин вернулся в строй еще более безумным, чем до этого. Он начал с того, что спровоцировал двойной технический на Сабонисе. Затем разгадал все капканы Брауна по тому, чтобы ограничить движения мяча «Уорриорс» (у него всего 1 потеря). Показал знание того, как устроена атака вокруг литовского центрового – начал отступать от него, заставлять его атаковать самостоятельно. И сам агрессивнее шел на кольцо, что с ним бывает лишь в состоянии крайней ажитации.

Главное – Грин вышел мстить.

В первой половине «Сакраменто» удачно находил Сабониса под щитом, и тот легко продавливал Луни корпусом. А во второй против него все чаще оказывался Грин – и либо забирал мяч на ведении, выставляя свою выдвижную клешню, либо закрывал воздух так, что литовец выбрасывал вертикально вверх.

Кульминация противостояния случилась в четвертой четверти, когда Грин выписал сопернику блок-шот и, как сказали бы в Литве, «вел себя как обезьяна». Вернее, вел себя как человек, который исправляет допущенную к себе несправедливость, лично расправляется с провокатором строго в баскетбольных рамках и не скрывает эмоций по данному поводу.

Судьи должны были бы его тут и удалить за второй технический. Но на домашней площадке «Голден Стэйт» это было бы суицидальной заявкой.

Карри, Клэй и Фокс – на износ

Оба тренера вцепились в своих лидеров, понимая, что от них зависит примерно все.

Деаарон Фокс провел 40 минут, показав два качества, которые до этого сезона с ним не ассоциировались.

Во-первых, хладнокровие в принятии решений.

Фокс сцепился с Грином сразу же, как только тот вышел на паркет. И тут же попробовал несколько раз атаковать через хулиганистого форварда (что напрасно). Но такие вот порывы были редки. При темпе, от которого и у зрителей еще до большого перерыва заболела шея, лидер «Сакраменто» чувствовал себя предельно комфортно – искал оптимальный размен, легко находил путь под щит, а если его не было, держал свою команду в деле попаданиями с дистанции. Он стал самым результативным игроком с 38 очками и 5 передачами, но важнее то, что в каждую секунду из его 40 минут было понятно, кто именно руководит веселой каруселью «Кингс».

Во-вторых, настойчивость в атаке.

Фокс стал первым обладателем приза «Лучший клатчер». Но в концовке четвертого матча проявил себя двояко. С одной стороны, ошибался больше, чем обычно – явно сказывалась сверхнагрузка, которая привела к мячу, выброшенному в сторону Стива Керра, и нескольким промахам с игры. С другой, Фокса накрывали, у него перехватывали владение, его вынуждали мазать, а он все равно выцарапывал мяч обратно и все пер и пер.

Фокс олицетворял цепкость соперника, от которого «Голден Стэйт» все никак не мог оторваться. Важно осознавать, что в решающий момент у него не нашлось помощников: Сабонис только ошибался, Мюррэй перестал попадать, Монк и Митчелл выдали по одной атаке. Все, что было у «Сакраменто» – это Фокс.

Мощь атаки «Сакраменто» опять же можно было прочувствовать по тому, каких усилий она требует от звезд «Голден Стэйт».

Карри отыграл 43 минуты, Клэй Томпсон – 39. Оба были практически идеальны: первый подпортил себе процент концовкой, но все равно закончил с 50% с игры, 5 из 11 из-за дуги, второй – выбросил 9 из 15 (4 из 9 из-за дуги). Оба были серьезны – отказались от привычных необязательных потерь, что с ними обычно случается где-то ближе к финалу. Оба выкладывались и на своей половине.

И этого все равно не хватало.

Карри едва не отдал игру

Стороны вошли в концовку практически при равном счете. И точкой должен был стать блок Грина за полторы минуты до сирены – форвард эмоционально отбился от Сабониса и тут же отдал передачу на Уиггинса.

«Уорриорс» повели «+4».

А дальше последовала неразбериха.

Незадолго до эпизода с Грином Луни выписали фол за неправильную постановку заслона. Он был настолько уверен в собственной правоте, что убедил Стива Керра запросить челлендж – и потратить единственный оставшийся тайм-аут.

И вот когда за 40 секунд до конца Карри окружили несколько игроков соперника, он почему-то об этом забыл. Стив Керр признал, что это его ошибка, а не игрока (а Дрэймонд Грин заявил, что это его ошибка, так как он бросил партнера). Карри попросил тайм-аут, что привело к техническому и переходу владения «Сакраменто». Чем настырный Фокс не преминул воспользоваться – со второго предъявления положил трехочковый. Нечто подобное когда-то случилось с Крисом Уэббером в финале NCAA. И в случае, если бы «Кингс» довели дело до победы и 3-1 в серии, то этот момент навсегда бы остался в истории НБА.

Фокс был не в лучшей своей форме, но даже так в концовке выглядел лучше Карри – у того, помимо необъяснимой потери, еще два промаха на последней минуте.

Так что все свелось к одному владению.

За оставшиеся 10 секунд «Сакраменто» все вроде бы сделал верно – вывел Фокса на Карри. Но и сам Карри выложился в эти мгновения, и тут же его поддержал Дрэймонд Грин дабл-тимом. Фоксу пришлось отбросить мяч на Харрисона Барнса. А тому неудобно было попадать, если учесть, что его промахи стоили «Голден Стэйт» титула в 2016-м.

Счет стал 2-2.

Кажется, что лучше быть уже не может. Но в серии, где исход 3 игр из 4 решился на последних минутах, нельзя быть уверенным ни в чем.

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw