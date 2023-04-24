Стеф Карри едва не похоронил «Голден Стэйт». Ему повезло – и лучшая серия этого плей-офф продолжается (2-2)
«Уорриорс» против «Кингс» – это апогей атакующего баскетбола
То, что выдают «Голден Стэйт» и «Сакраменто» в первом раунде – это и есть баскетбол будущего: чумовые скорости, фантастическая интенсивность, сверхнасыщенность событиями, зашкаливающая эффективность и судорожные попытки тренеров найти хоть какой-то антидот в защите, ничем не пожертвовав впереди.
Перед началом серии ожидалось, что «Уорриорс» найдут какие-то способы притормозить атаку «Кингс» (или она сама встанет под давлением плей-офф). Но к третьему матчу выяснилось, что на это уже не стоит надеяться, а к четвертому – уже и новичок Киган Мюррэй превратился в следующего Клэя Томпсона и выбил 5 из 7 не самых открытых трехочковых. Соперники четвертую встречу носятся в космическом темпе и удивительным образом не теряют его с течением времени. У «Сакраменто», как известно, исторически сильнейшее нападение (и не предусмотрено других вариантов игры), а «Голден Стэйт» вынужденно или нет, но принимает этот вызов – чтобы быть практически в одинаковом, зеркальном баскетболе быстрее, выносливее, точнее.
Из-за такой предпосылки Стив Керр больше склоняется к пятерке с одним «большим» (Дрэймонд Грин начал на скамейке) и Джорданом Пулом (тот отыграл 26 минут). Из-за нее же нарушает все свои принципы и держит на площадке Стефа Карри целых 43 минуты.
Четвертый матч еще раз показал, почему «Голден Стэйт» нужны все атакующие возможности. «Уорриорс» как команда завершили игру с линейкой 50-41-91: такую личную эффективность демонстрировали лишь редкие, выдающиеся суперзвезды, «Голден Стэйт» же такого неординарного уровня хватило лишь, чтобы кое-как чудом отскочить в противостоянии с «Сакраменто».
Команды неотличимы как сиамские близнецы даже в базовых показателях: 11 потерь у «Голден Стэйт» против 10 у «Сакраменто», 51 подбор против 53, 14 из 34 трехочковых против 14 из 35, 50 против 50 по очкам из «краски», 17 против 15 по очкам после быстрых отрывов, у «Уорриорс» на 6 штрафных больше, у «Сакраменто» – на шесть бросков с игры.
И на фоне этой беготни с проникновениями Пула или Монка, с давлением под щит Сабониса или Луни, с бенефисом Карри или Фокса тренеры могут лишь выгадывать чуть-чуть защиты.
Керр во второй половине пришел к тому, что все же объединил Луни и Грина в одной пятерке – эти сочетания создали небольшой задел в 10 и 5 очков в третьей и четвертой четвертях и не сильно ухудшили атаку, Грина в эти минуты бросили на опеку Фокса.
Майк Браун же много держал Дэвиона Митчелла (27 минут), единственного, кто осложняет жизнь Карри, пользуясь тем, что в данном случае защитник дал много полезного впереди.
Дрэймонд Грин сделал разницу
Майк Браун, конечно, пожалел, когда лига выписала форварду «Голден Стэйт» очевидно предвзятую дисквалификацию. Он-то его слишком хорошо знает.
Грин вернулся в строй еще более безумным, чем до этого. Он начал с того, что спровоцировал двойной технический на Сабонисе. Затем разгадал все капканы Брауна по тому, чтобы ограничить движения мяча «Уорриорс» (у него всего 1 потеря). Показал знание того, как устроена атака вокруг литовского центрового – начал отступать от него, заставлять его атаковать самостоятельно. И сам агрессивнее шел на кольцо, что с ним бывает лишь в состоянии крайней ажитации.
Главное – Грин вышел мстить.
В первой половине «Сакраменто» удачно находил Сабониса под щитом, и тот легко продавливал Луни корпусом. А во второй против него все чаще оказывался Грин – и либо забирал мяч на ведении, выставляя свою выдвижную клешню, либо закрывал воздух так, что литовец выбрасывал вертикально вверх.
Кульминация противостояния случилась в четвертой четверти, когда Грин выписал сопернику блок-шот и, как сказали бы в Литве, «вел себя как обезьяна». Вернее, вел себя как человек, который исправляет допущенную к себе несправедливость, лично расправляется с провокатором строго в баскетбольных рамках и не скрывает эмоций по данному поводу.
Судьи должны были бы его тут и удалить за второй технический. Но на домашней площадке «Голден Стэйт» это было бы суицидальной заявкой.
Карри, Клэй и Фокс – на износ
Оба тренера вцепились в своих лидеров, понимая, что от них зависит примерно все.
Деаарон Фокс провел 40 минут, показав два качества, которые до этого сезона с ним не ассоциировались.
Во-первых, хладнокровие в принятии решений.
Фокс сцепился с Грином сразу же, как только тот вышел на паркет. И тут же попробовал несколько раз атаковать через хулиганистого форварда (что напрасно). Но такие вот порывы были редки. При темпе, от которого и у зрителей еще до большого перерыва заболела шея, лидер «Сакраменто» чувствовал себя предельно комфортно – искал оптимальный размен, легко находил путь под щит, а если его не было, держал свою команду в деле попаданиями с дистанции. Он стал самым результативным игроком с 38 очками и 5 передачами, но важнее то, что в каждую секунду из его 40 минут было понятно, кто именно руководит веселой каруселью «Кингс».
Во-вторых, настойчивость в атаке.
Фокс стал первым обладателем приза «Лучший клатчер». Но в концовке четвертого матча проявил себя двояко. С одной стороны, ошибался больше, чем обычно – явно сказывалась сверхнагрузка, которая привела к мячу, выброшенному в сторону Стива Керра, и нескольким промахам с игры. С другой, Фокса накрывали, у него перехватывали владение, его вынуждали мазать, а он все равно выцарапывал мяч обратно и все пер и пер.
Фокс олицетворял цепкость соперника, от которого «Голден Стэйт» все никак не мог оторваться. Важно осознавать, что в решающий момент у него не нашлось помощников: Сабонис только ошибался, Мюррэй перестал попадать, Монк и Митчелл выдали по одной атаке. Все, что было у «Сакраменто» – это Фокс.
Мощь атаки «Сакраменто» опять же можно было прочувствовать по тому, каких усилий она требует от звезд «Голден Стэйт».
Карри отыграл 43 минуты, Клэй Томпсон – 39. Оба были практически идеальны: первый подпортил себе процент концовкой, но все равно закончил с 50% с игры, 5 из 11 из-за дуги, второй – выбросил 9 из 15 (4 из 9 из-за дуги). Оба были серьезны – отказались от привычных необязательных потерь, что с ними обычно случается где-то ближе к финалу. Оба выкладывались и на своей половине.
И этого все равно не хватало.
Карри едва не отдал игру
Стороны вошли в концовку практически при равном счете. И точкой должен был стать блок Грина за полторы минуты до сирены – форвард эмоционально отбился от Сабониса и тут же отдал передачу на Уиггинса.
«Уорриорс» повели «+4».
А дальше последовала неразбериха.
Незадолго до эпизода с Грином Луни выписали фол за неправильную постановку заслона. Он был настолько уверен в собственной правоте, что убедил Стива Керра запросить челлендж – и потратить единственный оставшийся тайм-аут.
И вот когда за 40 секунд до конца Карри окружили несколько игроков соперника, он почему-то об этом забыл. Стив Керр признал, что это его ошибка, а не игрока (а Дрэймонд Грин заявил, что это его ошибка, так как он бросил партнера). Карри попросил тайм-аут, что привело к техническому и переходу владения «Сакраменто». Чем настырный Фокс не преминул воспользоваться – со второго предъявления положил трехочковый. Нечто подобное когда-то случилось с Крисом Уэббером в финале NCAA. И в случае, если бы «Кингс» довели дело до победы и 3-1 в серии, то этот момент навсегда бы остался в истории НБА.
Фокс был не в лучшей своей форме, но даже так в концовке выглядел лучше Карри – у того, помимо необъяснимой потери, еще два промаха на последней минуте.
Так что все свелось к одному владению.
За оставшиеся 10 секунд «Сакраменто» все вроде бы сделал верно – вывел Фокса на Карри. Но и сам Карри выложился в эти мгновения, и тут же его поддержал Дрэймонд Грин дабл-тимом. Фоксу пришлось отбросить мяч на Харрисона Барнса. А тому неудобно было попадать, если учесть, что его промахи стоили «Голден Стэйт» титула в 2016-м.
Счет стал 2-2.
Кажется, что лучше быть уже не может. Но в серии, где исход 3 игр из 4 решился на последних минутах, нельзя быть уверенным ни в чем.
- Дата проведения
- 23 апреля, 22.30, «Chase Center»
- Голден Стэйт
- Карри (32), Томпсон (26), Пул (22), Уиггинс (18 + 8 подборов + 4 блок-шота), Луни (8 + 14 подборов + 6 передач) – старт; Др. Грин (12 + 10 подборов + 7 передач), Дивинченцо (3), Муди (3), Пэйтон II (2), Куминга (0).
Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw
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