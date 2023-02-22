9 комментариев

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Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов

Хаким Оладжувон Хаким Оладжувон
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Шакил О′Нил Шакил О′Нил
Кобе Брайант Кобе Брайант
Мэджик Джонсон Мэджик Джонсон
Майкл Джордан Майкл Джордан
НБА НБА
бизнес бизнес
Дэвид Робинсон
Баскетбол Баскетбол

Вот здесь топ-2 в истории.

Пара комментариев к таблице.

• За исключением денег, полученных за баскетбольные выступления (и то здесь куча нюансов вроде разницы в налогообложении и неизвестных бонусов), все основные цифры невозможно как-то обосновать: оценки активов по версии Forbes носят очень приблизительный характер, и механизм их калькуляции совершенно непрозрачен.

О явных несообразностях еще будет ниже.

Однако ничего более точного все равно не существует.

• Это особенно заметно по топу. Forbes оценивал активы Майкла Джордана в 2020-м в размере 2,1 млрд долларов, к весне 2022-го эта цифра опустилась до 1,7 млрд долларов. По всей видимости, такую разницу можно объяснить тем, что во время пандемии оценка показались завышенными, хотя и клубы НБА не дешевеют (ориентировочная стоимость «Шарлотт» – 1,5 млрд), и доходы от сотрудничества с Nike стабильно высоки (в 2022 году прибыль Nike составила 5,1 млрд, и Джордану по контракту полагаются его 5% - 256 млн долларов).

Возможно, Forbes откатит эти оценки в новом выпуске – весной 2023 года.

Джордан – самый богатый спортсмен в истории.

Его главным активом сегодня является «Шарлотт». Кроме того, ему принадлежат команда NASCAR и акции «Майами Марлинс». Из неспортивных – дилерский центр в Северной Каролине и сеть ресторанов Cornerstone Restaurant Group,.

При том, что финансовое влияние Джордана как игрока колоссально (45% респондентов признавались, что перестали смотреть баскетбол после его ухода), за карьеру он заработал относительно мало: если бы не гигантские 30-миллионные контракты в двух последних сезонах с «Чикаго», то у него не набралось бы и 40 млн.

Основной источник его состояния – сотрудничество с Nike. Благодаря ему уже с середины 90-х Джордан получал по 30-40 млн, которые в десятые постепенно превращались в 150-200 млн. За все это время спонсорские контракты (также с Coca-Cola, McDonald’s, Wheaties, Chevrolet, Hanes, Gatorade и Upper Deck) принесли самому популярному спортсмену современных Штатов 1,8 млрд долларов.

Джордан был одним из первых спортсменов, с которым Nike достигли взаимопонимания. Сегодня компания доминирует на рынке спортивной обуви (около 90% в Америке).

• Второе место Леброна Джеймса может вызывать сомнение, потому что в данном случае Forbes почему-то выдает цифры без явного учета налоговых выплат: так, летом 2022 года Forbes спешно провозгласил рекордсмена действующим миллиардером. В последней книге Брайана Уиндхорста все те же данные трактовались в контексте их деления на два: состояние баскетболиста приближенный к нему журналист оценивал в полмиллиарда на момент публикации (примерно 600+ млн сейчас).

За карьеру же Джеймс действительно заработал больше 1,2 миллиарда. Каждый год по оценкам Forbes его состояние увеличивается примерно на 120 млн (до уплаты налогов).

Как и у Джордана, основной источник богатства – это спонсорские соглашения. В частности, по словам доверенного Леброна Маверика Картера, игрок подписал с Nike пожизненный контракт на миллиард долларов.

Среди других преимуществ перед Джорданом:

с учетом нового двухлетнего контракта с «Лейкерс» (рассчитан до 2025 года и полностью гарантирован) Леброн заработает в общей сумме 532 млн, это абсолютный рекорд в НБА;

– у Леброна тоже есть собственный клуб – только футбольный, ему принадлежит пакет акций Fenway Sports Group, владеющей «Ливерпулем» (он приобрел его за 6,5 млн долларов, теперь доля оценивается в 90 млн долларов);

– Леброн зарабатывает на киноиндустрии: созданная им компания SpringHill оценивается в 300 млн долларов;

– порядка 60 млн долларов Леброн заработал на удачных инвестициях: например, в наушники Beats by Dre и сеть пиццерий Blaze Pizza.

Мэджик Джонсон считается самым дальновидным и разносторонним бизнесменом, когда-то игравшим в НБА. Его состояние составляет от 600 млн до 1 млрд долларов (в отличие от Джеймса, эти цифры редко обновляются и более консервативны).

Джонсон не успел доиграть до того времени, как контракты в лиге резко выросли. Да и вообще получил даже эти 39 млн лишь благодаря щедрости, дружескому расположению (и проницательности) Джерри Басса: почти треть «Лейкерс» ему выплатили уже после того, как стало понятно, что он больше не сможет вернуться на паркет.

Джонсон основал свой инвестиционный фонд еще в конце 80-х и создал состояние на сотрудничестве с известными брендами: построил сеть кинотеатров вместе с Sony, создал сеть кофеин вместе со Starbucks и сеть ресторанов вместе с T.G.I Friday’s и Burger King, основал сеть фитнесов вместе с 24 Hour Fitness, запустил сеть аттракционов Marvel Experience и телевизионный канал Aspire и вложился в компанию, занимающуюся недвижимостью Canyon Capital Realty Advisors… 

И это только самые известные проекты, которые принесли Мэджику после продажи сотни миллионов долларов. У Джонсона целая инвестиционная империя, именно поэтому Леброн Джеймс, приходя в «Лейкерс», рассуждал о том, что видит в президенте клуба своего будущего наставника в бизнес-сфере.

Главные спортивные активы Джонсона сегодня – миноритарные доли в бейсбольных «Доджерс» и футбольном «Лос-Анджелесе».

Джуниор Бриджмен всегда остается самым интересным в подобных списках: в отличие от суперзвезд, зарабатывающих на своем спортивном образе и после завершения карьеры, как баскетболиста его мало кто знает. Вспоминают его главным образом как участника обмена, в результате которого Карим Абдул-Джаббар стал центровым «Лейкерс». При этом второй номер Бриджмен в роли зажигалки почти всю карьеру выходил со скамейки «Милуоки» и по рассказам очевидцев, существуй тогда приз лучшему шестому, создал бы себе коллекцию из пары-тройки подобных наград. Его номер даже выведен «оленями» из обращения.

На протяжении карьеры Бриджмен ни разу не зарабатывал больше 350 тысяч за сезон.

Однако, еще будучи игроком лиги, он открыл 3 закусочных Wendy’s, которые приносили ему в год от 500 до 800 тысяч долларов каждая.

После завершения карьеры Бриджмен сосредоточился на бизнесе по полной: к 2016 году число закусочных Wendy’s достигло уже 195, в число ресторанов Chilli’s – 120 по всей стране. Как раз тогда, семь лет назад, он и продал свою долю за 400 млн долларов.

Сейчас Bridgeman Foods поставляет бутылки для компании «Кока-кола». А еще Бриджмену принадлежат алюминиевый завод и журналы Ebony и Jet.

• Еще одна необычная история успеха – еще один выдающийся шестой номер. Винни Джонсон чуть более известен, чем Бриджмен, но исключительно благодаря тому, что приложил руку к двум титулам «Детройта» и отметился немалым числом важных мячей в переломные моменты игры.

За карьеру он заработал почти столько же, сколько Бриджмен.

При этом Джонсона обожала детройтская публика. И активность после карьеры подтвердила, что он здорово прижился на новом месте (вообще-то он из Нью-Йорка): в 1995 году «Мистер Микроволновка» основал компанию Piston Automotive, поставляющую автозапчасти и работающую с крупнейшими автокомпаниями, в частности Ford Motor Company и General Motors. Постепенно ему даже стало тесно в Детройте, и деятельность Piston Automotive распространилась на соседние штаты. Ежегодная прибыль того, что сегодня называется The Piston Group, составляет 3 млрд долларов.

Вообще же путь Джонсона-бизнесмена сложился забавно. Сначала он основал строительную компанию, которая быстро обанкротилась. А затем решил заняться упаковкой запчастей, но не успел прогореть, так как ему посоветовали бросить это дело. Тогда, в 1995 году, он связался с вице-президентом General Motors, который пообещал поддерживать бизнес, создающий рабочие места в умирающем Детройте, и получил от него и финансовую помощь, и консультации по организации процесса. По сути, The Piston Group начал заниматься аутсорсингом для автогигантов – у компании десятки заводов, на которых собираются автозапчасти. Винни Джонсон является управляющим всего этого хозяйства и оценивается в 400-600 млн долларов.

• Знаменитая теория Билла Симмонса гласит, что контракт с Fila загубил баскетбольную карьеру Гранта Хилла, которого называли следующим Майклом Джорданом – травмы, которые не дали реализовать потенциал, связываются с тем, что игрок выбрал непроверенного экипировщика.

Зато контракт с Fila помог Хиллу попасть в ряды самых богатых баскетболистов: в 1997-м году он подписал 7-летний договор на восемь лет (самый большой на тот момент), а в 2018-м сделал свои отношения с компанией пожизненными (они платят ему 10 миллионов в год). Всего же Хилл за карьеру в НБА получил порядка 120 млн долларов от различных спонсоров (Sprite, Philips, AT&T и Microsoft)

Хилл хвастается тем, что еще в бытность игроком был настолько жадным, что не стал нанимать агента.

Все эти средства Хилл пустил на инвестиции в недвижимость. Его фонд Hill Ventures управляет активами во Флориде, которые оцениваются в 200 млн долларов, и в Атланте (там строится комплекс на 5 млрд долларов).

Кроме того, по окончании карьеры Хилл вошел в группу инвесторов, которые приобрели «Атланту» за 850 млн долларов (доля Хилла неизвестна, но сейчас уже клуб оценивается в 1,6 млрд).

Даже хобби Хилла не без инвестиционного подтекста: он коллекционирует предметы африканского искусства.

• Наконец, никто не активен в бизнес-сфере так, как Шакил О’Нил.

Центровой, еще будучи игроком, не удовлетворялся одним источником дохода. Он поработал с Reebok, но эти отношения не получились столь выгодными, как у остальных суперзвезд: то ли потому, что люди не ассоциировали себя с великанами (как утверждают в Reebok), то ли потому, что Шак захотел продавать более доступную обувь (как утверждает Шак). Тем не менее, больше 200 миллионов в дополнение к зарплате в почти 300 миллионов О’Нил получил: он снимался в кино, запускал видеоигры, записывал музыку, выходил на ринг в рестлинге, рекламировал все подряд (Nestlé Crunch, Gold Bond, Buick, The General, Papa John’s, Epson и IcyHot).

И, естественно, по окончании карьеры проектов стало еще больше.

Шак был одним из первых инвесторов Google. И время от времени сообщается о свежих удачных инвестициях в стартапы.

Инвестиционный фонд O’Neal Group управляет недвижимостью на 200 млн долларов в Нью-Джерси, Денвере и Майами.

В течение почти 10 лет, до 2022 года, О‘Нил был миноритарным владельцем «Сакраменто».

Шак владеет вторым по размеру пакетом Authentic Brands Group, занимающейся бренд-менеджментом.

Шаку принадлежат: несколько кинотеатров в Ньюарке, 9 ресторанов Papa John’s (плюс в качестве амбассадора он получает 11 млн в год), 17 ресторанов Auntie Anne’s, ресторан Krispy Kreme в Атланте, франшиза Big Chicken, порядка 40 фитнес-центров и 150 автомоек. Он также владел, а потом продал 10% всей франшизы Five Guys (155 точек).

Фото: Gettyimages.ru/Scott Halleran, Ronald Martinez, Isaac Brekken, Tim DeFrisco/Allsport, Doug Pensinger/ALLSPORT, Paras Griffin, Focus on Sport

9 комментариев

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Адвокат дьявола*
Горан Драгич
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Адвокат дьявола*
где горан драджич с 245 млн долларов
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Dmitry Trepov
Господи, спортс, может хватит про Леброна...
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Light Yagami
Вопрос времени, по мне. Леброн самый популярный спортсмен в мире (фактически нет, скорее всего, но рынок (американский) решает). Ему надо дальше наращивать свой капитал и дождаться следующего расиста белого, как тот старик из "ЛАК", забыл как звать. Джордан по медийке вообще не конкурент Брону, а медийка решает в их сфере.
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blooooomka
А смысл считать человека балансы, если Леброну 38, Майклу 60(посчитали бы сколько они получили пока были проф баскетболистами) , хотя бы этот период
+1
-2
-1
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vzi
Джордан угадал с покупкой франшизы в лиге до того, как цены взлетели. )
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MrFrost
Если уж в этом списке есть и Кобе, то тогда не понятно почему не учтены 400 лямов чистыми за продажу BodyArmor и ежегодные 20 млн от найков?
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Николай Зеленкин
догнать Майкла будет трудной задачей для Леброна. ведь Эм Джей получает от Найке по миллиарду каждые 4-5 лет (5% от прибыли)
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med-a-lion
не «Пару комментариев к таблице», а «Пара комментариев к таблице». Или тогда «Хочу дать пару комментариев к таблице».
А так статья хорошая, спасибо.
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