9 комментариев

Вот здесь топ-2 в истории.

Пара комментариев к таблице.

• За исключением денег, полученных за баскетбольные выступления (и то здесь куча нюансов вроде разницы в налогообложении и неизвестных бонусов), все основные цифры невозможно как-то обосновать: оценки активов по версии Forbes носят очень приблизительный характер, и механизм их калькуляции совершенно непрозрачен.

О явных несообразностях еще будет ниже.

Однако ничего более точного все равно не существует.

• Это особенно заметно по топу. Forbes оценивал активы Майкла Джордана в 2020-м в размере 2,1 млрд долларов, к весне 2022-го эта цифра опустилась до 1,7 млрд долларов . По всей видимости, такую разницу можно объяснить тем, что во время пандемии оценка показались завышенными, хотя и клубы НБА не дешевеют (ориентировочная стоимость «Шарлотт» – 1,5 млрд), и доходы от сотрудничества с Nike стабильно высоки (в 2022 году прибыль Nike составила 5,1 млрд, и Джордану по контракту полагаются его 5% - 256 млн долларов).

Возможно, Forbes откатит эти оценки в новом выпуске – весной 2023 года.

• Джордан – самый богатый спортсмен в истории.

Его главным активом сегодня является «Шарлотт». Кроме того, ему принадлежат команда NASCAR и акции «Майами Марлинс». Из неспортивных – дилерский центр в Северной Каролине и сеть ресторанов Cornerstone Restaurant Group,.

При том, что финансовое влияние Джордана как игрока колоссально (45% респондентов признавались, что перестали смотреть баскетбол после его ухода), за карьеру он заработал относительно мало: если бы не гигантские 30-миллионные контракты в двух последних сезонах с «Чикаго», то у него не набралось бы и 40 млн.

Основной источник его состояния – сотрудничество с Nike. Благодаря ему уже с середины 90-х Джордан получал по 30-40 млн, которые в десятые постепенно превращались в 150-200 млн. За все это время спонсорские контракты (также с Coca-Cola, McDonald’s, Wheaties, Chevrolet, Hanes, Gatorade и Upper Deck) принесли самому популярному спортсмену современных Штатов 1,8 млрд долларов .

Джордан был одним из первых спортсменов, с которым Nike достигли взаимопонимания. Сегодня компания доминирует на рынке спортивной обуви (около 90% в Америке).

• Второе место Леброна Джеймса может вызывать сомнение, потому что в данном случае Forbes почему-то выдает цифры без явного учета налоговых выплат: так, летом 2022 года Forbes спешно провозгласил рекордсмена действующим миллиардером. В последней книге Брайана Уиндхорста все те же данные трактовались в контексте их деления на два: состояние баскетболиста приближенный к нему журналист оценивал в полмиллиарда на момент публикации (примерно 600+ млн сейчас).

За карьеру же Джеймс действительно заработал больше 1,2 миллиарда. Каждый год по оценкам Forbes его состояние увеличивается примерно на 120 млн (до уплаты налогов) .

Как и у Джордана, основной источник богатства – это спонсорские соглашения. В частности, по словам доверенного Леброна Маверика Картера, игрок подписал с Nike пожизненный контракт на миллиард долларов.

Среди других преимуществ перед Джорданом:

– с учетом нового двухлетнего контракта с «Лейкерс» (рассчитан до 2025 года и полностью гарантирован) Леброн заработает в общей сумме 532 млн, это абсолютный рекорд в НБА ;

– у Леброна тоже есть собственный клуб – только футбольный, ему принадлежит пакет акций Fenway Sports Group, владеющей «Ливерпулем» (он приобрел его за 6,5 млн долларов, теперь доля оценивается в 90 млн долларов);

– Леброн зарабатывает на киноиндустрии: созданная им компания SpringHill оценивается в 300 млн долларов;

– порядка 60 млн долларов Леброн заработал на удачных инвестициях: например, в наушники Beats by Dre и сеть пиццерий Blaze Pizza.

• Мэджик Джонсон считается самым дальновидным и разносторонним бизнесменом, когда-то игравшим в НБА. Его состояние составляет от 600 млн до 1 млрд долларов (в отличие от Джеймса, эти цифры редко обновляются и более консервативны).

Джонсон не успел доиграть до того времени, как контракты в лиге резко выросли. Да и вообще получил даже эти 39 млн лишь благодаря щедрости, дружескому расположению (и проницательности) Джерри Басса: почти треть «Лейкерс» ему выплатили уже после того, как стало понятно, что он больше не сможет вернуться на паркет.

Джонсон основал свой инвестиционный фонд еще в конце 80-х и создал состояние на сотрудничестве с известными брендами: построил сеть кинотеатров вместе с Sony, создал сеть кофеин вместе со Starbucks и сеть ресторанов вместе с T.G.I Friday’s и Burger King, основал сеть фитнесов вместе с 24 Hour Fitness, запустил сеть аттракционов Marvel Experience и телевизионный канал Aspire и вложился в компанию, занимающуюся недвижимостью Canyon Capital Realty Advisors …

И это только самые известные проекты, которые принесли Мэджику после продажи сотни миллионов долларов. У Джонсона целая инвестиционная империя, именно поэтому Леброн Джеймс, приходя в «Лейкерс», рассуждал о том, что видит в президенте клуба своего будущего наставника в бизнес-сфере.

Главные спортивные активы Джонсона сегодня – миноритарные доли в бейсбольных «Доджерс» и футбольном «Лос-Анджелесе».

• Джуниор Бриджмен всегда остается самым интересным в подобных списках: в отличие от суперзвезд, зарабатывающих на своем спортивном образе и после завершения карьеры, как баскетболиста его мало кто знает. Вспоминают его главным образом как участника обмена, в результате которого Карим Абдул-Джаббар стал центровым «Лейкерс». При этом второй номер Бриджмен в роли зажигалки почти всю карьеру выходил со скамейки «Милуоки» и по рассказам очевидцев, существуй тогда приз лучшему шестому, создал бы себе коллекцию из пары-тройки подобных наград. Его номер даже выведен «оленями» из обращения.

На протяжении карьеры Бриджмен ни разу не зарабатывал больше 350 тысяч за сезон.

Однако, еще будучи игроком лиги, он открыл 3 закусочных Wendy’s, которые приносили ему в год от 500 до 800 тысяч долларов каждая.

После завершения карьеры Бриджмен сосредоточился на бизнесе по полной: к 2016 году число закусочных Wendy’s достигло уже 195, в число ресторанов Chilli’s – 120 по всей стране. Как раз тогда, семь лет назад, он и продал свою долю за 400 млн долларов .

Сейчас Bridgeman Foods поставляет бутылки для компании «Кока-кола». А еще Бриджмену принадлежат алюминиевый завод и журналы Ebony и Jet.

• Еще одна необычная история успеха – еще один выдающийся шестой номер. Винни Джонсон чуть более известен, чем Бриджмен, но исключительно благодаря тому, что приложил руку к двум титулам «Детройта» и отметился немалым числом важных мячей в переломные моменты игры.

За карьеру он заработал почти столько же, сколько Бриджмен.

При этом Джонсона обожала детройтская публика. И активность после карьеры подтвердила, что он здорово прижился на новом месте (вообще-то он из Нью-Йорка): в 1995 году «Мистер Микроволновка» основал компанию Piston Automotive, поставляющую автозапчасти и работающую с крупнейшими автокомпаниями, в частности Ford Motor Company и General Motors. Постепенно ему даже стало тесно в Детройте, и деятельность Piston Automotive распространилась на соседние штаты. Ежегодная прибыль того, что сегодня называется The Piston Group, составляет 3 млрд долларов.

Вообще же путь Джонсона-бизнесмена сложился забавно. Сначала он основал строительную компанию, которая быстро обанкротилась. А затем решил заняться упаковкой запчастей, но не успел прогореть, так как ему посоветовали бросить это дело. Тогда, в 1995 году, он связался с вице-президентом General Motors, который пообещал поддерживать бизнес, создающий рабочие места в умирающем Детройте, и получил от него и финансовую помощь, и консультации по организации процесса. По сути, The Piston Group начал заниматься аутсорсингом для автогигантов – у компании десятки заводов, на которых собираются автозапчасти. Винни Джонсон является управляющим всего этого хозяйства и оценивается в 400-600 млн долларов .

• Знаменитая теория Билла Симмонса гласит, что контракт с Fila загубил баскетбольную карьеру Гранта Хилла, которого называли следующим Майклом Джорданом – травмы, которые не дали реализовать потенциал, связываются с тем, что игрок выбрал непроверенного экипировщика.

Зато контракт с Fila помог Хиллу попасть в ряды самых богатых баскетболистов: в 1997-м году он подписал 7-летний договор на восемь лет (самый большой на тот момент), а в 2018-м сделал свои отношения с компанией пожизненными (они платят ему 10 миллионов в год). Всего же Хилл за карьеру в НБА получил порядка 120 млн долларов от различных спонсоров (Sprite, Philips, AT&T и Microsoft)

Хилл хвастается тем, что еще в бытность игроком был настолько жадным, что не стал нанимать агента.

Все эти средства Хилл пустил на инвестиции в недвижимость. Его фонд Hill Ventures управляет активами во Флориде, которые оцениваются в 200 млн долларов, и в Атланте (там строится комплекс на 5 млрд долларов).

Кроме того, по окончании карьеры Хилл вошел в группу инвесторов, которые приобрели «Атланту» за 850 млн долларов (доля Хилла неизвестна, но сейчас уже клуб оценивается в 1,6 млрд).

Даже хобби Хилла не без инвестиционного подтекста: он коллекционирует предметы африканского искусства.

• Наконец, никто не активен в бизнес-сфере так, как Шакил О’Нил.

Центровой, еще будучи игроком, не удовлетворялся одним источником дохода. Он поработал с Reebok, но эти отношения не получились столь выгодными, как у остальных суперзвезд: то ли потому, что люди не ассоциировали себя с великанами (как утверждают в Reebok), то ли потому, что Шак захотел продавать более доступную обувь (как утверждает Шак). Тем не менее, больше 200 миллионов в дополнение к зарплате в почти 300 миллионов О’Нил получил: он снимался в кино, запускал видеоигры, записывал музыку, выходил на ринг в рестлинге, рекламировал все подряд (Nestlé Crunch, Gold Bond, Buick, The General, Papa John’s, Epson и IcyHot) .

И, естественно, по окончании карьеры проектов стало еще больше.

Шак был одним из первых инвесторов Google. И время от времени сообщается о свежих удачных инвестициях в стартапы.

Инвестиционный фонд O’Neal Group управляет недвижимостью на 200 млн долларов в Нью-Джерси, Денвере и Майами.

В течение почти 10 лет, до 2022 года, О‘Нил был миноритарным владельцем «Сакраменто».

Шак владеет вторым по размеру пакетом Authentic Brands Group, занимающейся бренд-менеджментом.

Шаку принадлежат: несколько кинотеатров в Ньюарке, 9 ресторанов Papa John’s (плюс в качестве амбассадора он получает 11 млн в год), 17 ресторанов Auntie Anne’s, ресторан Krispy Kreme в Атланте, франшиза Big Chicken, порядка 40 фитнес-центров и 150 автомоек. Он также владел, а потом продал 10% всей франшизы Five Guys (155 точек).

Фото: Gettyimages.ru/Scott Halleran, Ronald Martinez, Isaac Brekken, Tim DeFrisco/Allsport, Doug Pensinger/ALLSPORT, Paras Griffin, Focus on Sport