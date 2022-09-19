Это был Евробаскет звезд. Но Лука, Яннис и Йокич оказались в тени других

Евробаскет-2022 – это турнир-шок, к которому оказались неприменимы никакие прогнозы. Каждый день чемпионата преподносил хотя бы парочку бомбических сюрпризов, но, пожалуй, главный по итогу – это полное несоответствие рейтинга лучших игроков августовским предвкушениям.

Очень сильно достойны упоминания

Лука Дончич (Словения)

Статистика – 26,0 очка, 6,6 передачи, 4,3 подбора, 64% двухочковых, 32% из-за дуги

Никола Йокич (Сербия)

Статистика – 21,7 очка, 4,3 передачи, 10 подборов, 70% двухочковых, 46% из-за дуги

Яннис Адетокумбо (Греция)

Статистика – 29,3 очка, 4,7 передачи, 8,8 подбора, 67% двухочковых, 20% из-за дуги

Странно считать, будто суперпупертроица провалила турнир. Никола Йокич разрывал всех до того момента, пока его команда не вылетела. Против Адетокумбо выставили улучшенный вариант стены, разработанный тренером Гинзбургом – теперь с привлечением к его опеке сразу трех игроков. Дончичу было настолько скучно, что он придумал себе особенный челлендж – побить Янниса заочно и набрал 47 очков против самой жесткой защиты чемпионата.

И все же их влияние в конкретный момент оказалось не столь значимым, как у коллег. Понятно, что этому послужили объективные предпосылки, но спорт – это не для тех, кто ищет оправдания, а для тех, кто побеждает.

Троица ехала за медалями, но осталась ни с чем.

Йокич нарвался на самую неудобную из сборных – подвижная атака итальянцев даже на маленьких европейских площадках била в него и выявила все его известные проблемы. Даже при этом серб завершил последний матч с показателем плюс-минус (+11), и по-настоящему все свелось не к его оборонительным факапам, а к тому, что Сербия оказалась не готовой как единое целое. Олдскульный тренер Пешич настолько загонял игроков своими тренировками и контролем, что и сам признал, что они выглядели усталыми и замученными на фоне соперников. Поддержки у Йокича не было (все остальные лидеры провалились), а его самого Пешич очень странно использовал – с одной стороны, берег (только 29 минут на паркете), с другой, не особенно активно задействовал, хотя Йокич показал, что маленькую переднюю линию итальянцев готов топтать в каждом владении (у него 32 очка, 15 подходов на линию).

Адетокумбо вновь явил свою зависимость от партнеров. Как только греческий периметр перестал работать, выяснилось, что европейские правила вполне позволяют забаррикадироваться от таранного центрового в «краске». Его 40% из-за дуги летом на турнире не подтвердились, выдумку Итудиса с использованием Янниса в качестве роллмена быстро раскусили, а ни Слукас, ни Дорси не дали вспомогательного креативщика рядом… Самое странное – это то, что Греция оконфузилась на своей половине: с Адетокумбо под щитом, с вроде бы цепкими людьми вокруг они дали Германии много бросать издали и поймать кураж, а потом еще рассыпались под проходами Денниса Шредера. Впервые за время выступлений за сборную грек наконец предстал тем инопланетянином, на фоне которого меркнет любой и удивительная антропометрия которого затмевает слаженную коллективную игру соперника. Вот только все это работало до встречи с Германией – те его отсекли от партнеров на обеих сторонах площадки и превратили в явление экзотическое, но абсолютно бесполезное.

С Дончичем все еще сложнее – здесь вообще допустимы две точки зрения, в пользу которых хватает аргументов.

С одной стороны, ФИБА тем и отличается от НБА, что в НБА используют звезд для преумножения их известности и обогащения всех причастных, а в ФИБА – используют звезд для их же показательного унижения и обогащения исключительно ФИБА. Мало того, что они предложили идиотский, сверхнасыщенный календарь, количество матчей в котором словно говорит, что все эти игры интереса не представляют: кто будет смотреть 12 матчей в день?! Разве чемпионат мира по футболу проводится в таком формате, что за большей частью игр следят только болельщики конкретных сборных?! Разве можно так не ценить собственный продукт?! Так еще и поделили сборные так, что некоторые группы вышли явно слишком легкими, а другие – невыносимыми. Словения пробилась из «группы смерти», но какой ценой: в решающий момент Дончич играл на уколах, Тоби – на одной ноге (другую ему повредил судья), Зоран Драгич вообще вылетел, остальные тоже явно подсели. Отсюда вполне объяснимо подспудное желание экономить силы против команд, которых можно обыграть на классе. В баскетболе, конечно, побеждают только испанцы (как мило шутит ФИБА), но сравните календарь Испании и календарь Словении.

С другой стороны, за Дончичем на этом турнире смотрели под увеличительным стеклом, и он, конечно, невероятно утомил беспрестанным нытьем. В матче с Польшей он был худшей версией себя – падал, выпрашивая фолы, под чужим щитом, подозрительно долго валялся, после чего соперники убегали и разыгрывали лишнего. Вот это непочтительное отношение к баскетболу в целом – то, с чем будет ассоциироваться эта версия словенской команды. Они тоже заразились от лидера постоянными претензиями к арбитрам и как будто неуважением к оппонентам. По крайней мере, большинство наблюдателей сошлись на том (доказательством тому блистательная третья четверть, когда Польша была уничтожена), что в итоге помешали Словении не повреждения, не ограниченность лидеров, а обычная недооценка соперника, из-за которой они умудрились получить за половину почти 60 очков. Дончич был явно ограничен и не мог проходить (ну, или забивать в проходах – 5 из 15 с игры, 7 передач, 6 потерь), но оплошал главным образом в сравнении с Матеушом Пониткой в решающие минуты – там, где один запомнился хладнокровием и четкостью исполнения, другой истерил и даже не доиграл до конца.

Все трое, конечно, заслужили место в десятке. Но топ-10 всегда существует для тех, кто может занести турнир себе в плюс. Удивительно, но мы не узнали о Яннисе (врезается в стену), Йокиче (медлителен на своей половине), Дончиче (много говорит с судьями) ничего нового. Но, безусловно, они сами остались недовольны итогами.

10. Рудольфо Фернандес (Испания)

Статистика – 7,6 очка, 1,5 передачи, 2,3 подбора, 50% двухочковых, 43% из-за дуги

Главное, что случилось ходу этого турнира – Руди Фернандес перестал быть Руди и оказался Рудольфо. И это не прикол, скорее, действительно наилучшая возможность выразить уважение испанскому ветерану. Да, он больше не легкомысленный Руди, не удивительный вундеркинд с нехаракерным для европейца атлетизмом. Больше – дядюшка Рудольфо, хитроумный ветеран, в критические моменты матчей выскакивающий со своими перехватами, чарджами, не всегда приличными уловками и сумасшедшими попаданиями. Сеньор Рудольфо выглядит примерно так, как когда-то Кобе Брайант из мема – он весь обмотан какими-то неведомыми приспособлениями, чтобы не развалиться по дороге, и хромает на обе ноги. И при этом заряжает всю испанскую сборную, улетая в аут за мячом, подставляя организм под чужие тела, балансируя между гениальностью и травмами, не совместимыми с выходом на площадку.

Фернандес всегда был одним из самых потрясающих в смысле эстетики игроков в Европе. На старости лет он умудрился добиться еще большего – даже литовцы простили ему былую грязь и смогли оценить его вне моральных категорий.

9. Гершон Ябуселе (Франция)

Статистика – 14,8 очка, 2 передачи, 3,8 подбора, 59% двухочковых, 46% из-за дуги

Окей, Ябуселе не превратился в Бориса Диао. И видимо, ждать этого уже и не приходится, хотя вроде такая выдающаяся пятая точка сама по себе намекает.

Ябуселе не удалось взвалить на себя полностью организацию всего нападения Франции и показать, что качество собственно разыгрывающих не имеет значения. То ли он все же игрок немного другого плана, то ли в такой тяжеловесной команде это, в принципе, невозможно.

Но, конечно, нельзя недооценить его присутствие и просто в качестве напарника Руди Гобера, который позволяет французам все же растягивать защиту и получать хоть какое-то пространство, и в качестве человека, который может самостоятельно набирать очки без помощи маленьких.

По не совсем понятной причине Францию называли очень глубокой и звездной командой, хотя в глаза бросались неказистые разыгрывающие, снайперы, на которых страшновато полагаться, и во многом дублирующие друг друга центровые. И вот толстозадый форвард, умеющий и пройти, и залезть в пост, чтобы там потолкаться, и бросить издали, и подхватить быструю атаку – всю эту ситуацию существенно, прямо-таки основательно облагородил. Франция успешно создавала спертую атмосферу на паркете, но и сама в ней задыхалась не намного хуже оппонентов – и вот в качестве вентилятора выступал Ябуселе. Не всегда безупречный, но для вот этого коллектива бесценный.

8. Матеуш Понитка (Польша)

Статистика – 14,0 очка, 6,3 передачи, 5,8 подбора, 52% двухочковых, 29% из-за дуги

Да, по сути, все, что сделал Матеуш Понитка на турнире – это выдал один матч всей жизни в самый нужный момент. Звучит не очень впечатляюще, вот только одно это позволит ему остаться в истории как автору одной из главных сенсаций в истории Евробаскетов – форвард не просто сделал крайне редкий для Европы трипл-дабл (26 очков, 10 передач, 16 подборов), но и одновременно показательно закрыл игру против Словении точными попаданиями и проходами, отправившими на скамейку Луку Дончича.

В сборной Понитка перевоплощается из ролевого игрока с функциями вспомогательного боллхэндлера (и немного баскетбольного рестлера) в пойнт-форварда, вокруг которого строится все нападение Польши. Во многом из-за этого доверия к этой команде особенно нет, однако Понитка действительно будто бы вышел на принципиально другой уровень, подпитавшись всем негативом прошедших месяцев. Он повел за собой сборную после конфликта со всей страной, после потери трехлетнего контракта с «Зенитом», после публичного выяснения отношений с братом, после отсутствия полноценного соглашения на будущий сезон (он подписан только на три месяца с «Реджи-Эмилией»), но каким-то образом из всего этого во всех смыслах сора родилась грандиозная схватка один на один с Дончичем и Драгичем. И Понитка воспользовался этим шансом, чтобы остаться героем.

7. Симоне Фонтеккьо (Италия)

Статистика – 19,4 очка, 2,7 передачи, 4,0 подбора, 50% двухочковых, 45% из-за дуги

Самая трагичная история Евробаскета: итальянский забивала почти вытащил сборную в четвертьфинале с Францией, а потом сам же ее похоронил промахами с линии с игры на последних секундах.

Вряд ли поцелуи Поццекко сильно поправили его психическое здоровье после всего этого.

Расцвет Италии, начавшийся в прошлом году, логично совпал с выходом форварда на пиковые мощности. Самой зрелищной системе в Европе, работающей вокруг подвижных бросающих «больших», смелой пальбы из-за дуги и мельтешащего движения мяча, был необходим человек, который возьмет на себя основную нагрузку в атаке. В современном баскетболе к этому обычно тяготеют маленькие, но необычность итальянской сборной – в том, что с точки зрения собственно атлетических характеристик их лидер никак не выделяется. Двухметровый форвард просто бросает эффективнее остальных и уже из этого получает дополнительные опции для собственных проходов, для вскрытия защиты, для эксплуатации разменов.

Фонтеккьо провалил на турнире всего одну игру – и его команда, естественно, тогда уступила Украине. И подошел вплотную к тому, чтобы выдать вторую подряд сенсацию турнира для итальянцев и вывести их в полуфинал на Польшу. Не хватило совсем чуть-чуть.

6. Франц Вагнер (Германия)

Статистика – 15,2 очка, 1,7 передачи, 4 подбора, 58% двухочковых, 46% из-за дуги

Лучший молодой игрок этого Евробаскета.

Пожалуй, главное впечатление от Вагнера – это то, что в четвертой четверти полуфинала с Испанией, когда немецкое нападение встало, спасать Германию отправился именно юный форвард, придумывавший себе сверхдальние попытки. В итоге у него – 1 из 6, да и особенного смысла в этом как будто не было. И все же сложно найти лучшую иллюстрацию того, что Германия – это сборная, претендующая на доминирование в ближайшем будущем. Младший Вагнер приехал в команду, чтобы дополнить ветеранский костяк, а в итоге сильно перетянул одеяло на себя и предстал ключевым исполнителем тогда, когда у него все залетало – 32 очка против Литвы, 19 очков (5 из 7 из-за дуги) против Греции.

Вагнер не вполне даже показал, каким собственно игроком он еще может стать. Он просто ответил на главный вопрос, задаваемый перед Евробаскетом: да, его статистику в «Орландо» и его претензии на звание лучшего новичка сезона стоит воспринимать всерьез и в настоящем баскетболе. В 21 год он смело ворвался на взрослый уровень и предъявил скептикам бронзовую медаль, первую для Германии за 17 лет.

А эти промахи с Испанией мы еще не раз вспомним по какому-нибудь приятному поводу.

5. Лаури Маркканен (Финляндия)

Статистика – 27,9 очка, 2,4 передачи, 8,1 подбора, 62% двухочковых, 40% из-за дуги

Маркканен приучил к тому, что в сборной превращается в большую европейскую звезду, но на этом турнире он выглядел едва ли не одним из самых совершенных «больших», которых мы вообще видели на Евробаскетах. Даже сравнения с Дирком Новицки не кажутся такими уж меткими и одобрительными, финн не только уничтожает со средней, но умудряется одновременно выходить на дугу и с пугающей легкостью для таких габаритов проскальзывать внутрь. Одновременно делая какой-нибудь ошеломляющий перевод за спиной или еще какой-нибудь такой вот, не вполне характерный для таких гигантов фокус.

Его путь завершился на настроенной специально против него зонной защите от Испании. Но, прежде, он выдал рекордные для Финляндии 43 очка против Хорватии, довел ее до вполне достойного для такого состава четвертьфинала и там успел даже на время напугать тех, кто все еще недооценивает Серджо Скариоло.

4. Руди Гобер

Статистика – 12,8 очка, 9,8 подбора, 67% двухочковых

Оплот всего, чем была Франция на Евробаскете, провел очень странный турнир – очень плохо начал, а потом еще и ничего не забетонировал в финале, но между первыми играми и последней показал, насколько он может быть значимым в европейском баскетболе, позволяющем ему болтаться под щитом. При помощи Гобера его команда все же обрела ту защиту, которую все ждали, и, даже будучи местами совершенно беспомощной и бестолковой на другой половине, добралась до медалей.

Гобер в очередной раз восхитил не только потрясающими блоками, но и не менее потрясающим тугодумием на другой половине (у него 3 потери в среднем и не такой уж крутой процент, учитывая качество бросков). Однако в решающие минуты он действительно был лидером – давал еще больше в обороне, ставил еще более непроходимые заслоны и неизменно летел под щит, чтобы донести мяч в цель любой ценой. Его усилия в этой области и помогли французам по мановению волшебной палочки проскочить гибельные ситуации в концовках с Турцией и Италией. Это все очень круто, если принять Гобера таким, каким он сам хочет себя видеть – то есть априори ограниченным игроком, который сумел за счет своих сильных сторон нивелировать тотальную импотенцию команды в нападении и решить турнирные задачи.

3. Уилли Эрнангомес (Испания)

Статистика – 17,2 очка, 6,9 подбора, 64% двухочковых

Заменить братьев Газолей невозможно. Но с помощью Скариоло испанскому центровому это удалось хоть в какой-то степени: Эрнангомес дал команде столь нужный наконечник под щитом, сверхэффективную атаку из поста, партнера для двоек с Лоренцо Брауном, главную атакующую опцию.

Испания – это, конечно, команда Скариоло, а не Эрнангомеса. Что подразумевает лишь 21,7 минуты в среднем на площадке, активное использование Гарубы, в некоторых ситуациях более полезного со своим нереальным атлетизмом, а также зависимость центрового от схем и варьирующейся роли.

И все же благодаря Эрнангомесу в каждом матче Испании на Евробаскете у его команды было преимущество под щитами, преимущество в передней линии, более надежная опция для набора очков. Он выиграл борьбу и у литовских «больших», и у разноплановых немцев, и даже у вроде бы более высоко котируемых французов. А уж как он пер на Гобера и забивал и через него – это уже классика.

Эрнангомес не превратился в одного из Газолей и не смог как-то существенно скорректировать мнение о своих способностях. Однако выяснилось, что это и не требуется – ни одному из соперников испанцев не удалось показать, что с их центровым что-то не так. В европейском баскетболе, где значимость центровых выше, одно это дает команде важнейшее преимущество.

Уилли Эрнангомес даже получил в итоге MVP турнира. Примерно так же, как когда-то MVP получил Андрей Кириленко (ФИБА боится собственных правил).

2. Деннис Шредер (Германия)

Статистика – 22,1 очка, 7,1 передачи, 2,3 подбора, 54% двухочковых, 32% из-за дуги

Когда Шредер приезжает играть за сборную, то становится совсем уж загадочным явлением. Космическая скорость, лучший дриблинг турнира, умение и желание пролезать в еле заметную дыру между защитниками, атлетизм и длинные руки, как будто все, чтобы достойно защищаться, наглые трехочковые в лицо на первых секундах владения… Так почему все это скатилось до минимального контракта в НБА?

Шредер шагал к MVP турнира ровно до того момента, как не повстречался с убийственным «бокс-энд-аун» от Скариоло – испанцы отсекли его от партнеров, Гаруба вылетал на подстраховку, если человек-молния шел в проход, а на периметре стало дико некомфортно под избыточной опекой Альберто Диаса.

И закончил Шредер в своем стиле – начал грозить Диасу пальцем и строить из себя крутого парня, а потом завалил четвертую четверть.

Но вообще на турнире вот эту хорошо узнаваемую мудаковатость Шредер в себе старательно сдерживал. (Ну, или выпускал наружу уже тогда, когда результат был достигнут – как случилось в концовке с Грецией, где Шредер сам вел себя излишне дерзко, а потом обиделся на оскорбления греков). Для Германии он был и идеальным лидером – сплачивал раздевалку за пределами паркета, и идеальным разыгрывающим – здорово распределял мяч между игроками, и идеальным решалой – в критические моменты всегда находил дорогу под щит или попадал из-за дуги. Немного смирения и Шредер оказался во главе самой сбалансированной, самой зрелищной, самой стабильной сборной турнира. Немцы довольствовались лишь бронзой, хотя по совокупности, конечно, заслужили наивысшую награду – в отличие от финалистов, они прошли «группу смерти» и при этом ни разу не показали слабину.

1. Лоренцо Браун (Испания)

Статистика – 15,2 очка, 7,6 передачи, 1,8 подбора, 53% двухочковых, 32% из-за дуги

Браун совершил то, что не удалось на этом турнире больше никому – доказал, что компетентный человек с мячом может сделать свою команду выше на несколько голов. Он образцово не тянул на себя, не мудрил, не выпендривался, просто очень четко держал руку на пульсе игры – когда сердце Скариоло билось учащеннее, то легионер забирал мяч, делал что-то полезное и мгновенно всех успокаивал.

Именно благодаря такому контролю Испания комфортно себя чувствовала, уступая больше 10 очков едва ли не во всех матчах плей-офф.

Именно благодаря такому контролю Испания понимала, что им нужно дотерпеть до концовки, а уж там они получают безусловное преимущество.

Именно благодаря такому контролю ни разу Испания не запаниковала – Браун был ответственным за организацию и никогда не уклонялся от этого, никогда доводил до момента, когда нужно спасать родину странными бросками (будь это его броски или броски от новоявленных соотечественников).

Казалось, что в списке звезд, способных на нечто подобное, Лоренцо Браун на Евробаскете не войдет и первую десятку, но он с привычно отсутствующим выражением лица показал, насколько все заблуждались. Прибил Германию (29 + 6) и Литву (28 + 8), мощно включался в концовке с Францией (14 + 11) и Финляндией (10 + 11). Этот чемпионат вроде бы должен был стать великим, потому что Европа заполучила трех игроков из топ-10 мирового баскетбола. Но тут неожиданно возник американец, который оставил всех аборигенов за бортом. Черт знает, как к этому нужно теперь относиться.

Браун – это еще и невероятная история.

С одной стороны, вроде бы все логично. Не в первый раз мы видим мозг европейской команды американского производства (пусть обычно эти парни выглядят несколько бодрее и эмоциональнее).

С другой, еще год назад Браун в Европе вообще не котировался. Его выставили из средненького «Фенербахче», в том числе за то, что в концовках он постоянно делал какие-то глупости или на худой конец промахивался. И вот всего за один сезон – на 32 году жизни – в Казани, под руководством тренера Перасовича, американский разыгрывающий каким-то необъяснимым способом замедлил для себя баскетбол и обрел внутреннюю гармонию, которая проявилась в новой, как будто неспешной манере. И вот вышел на главную европейскую сцену в облике самого неамериканского американца, практически не ошибающегося, абсолютно неэгоистичного, читающего игру на другом уровне.

Это едва ли не более удивительно, чем то, что сделала остальная Испания.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse, David W Cerny, Thilo Schmuelgen, Alessandro Garofalo