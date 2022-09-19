Золото взяла самая управляемая команда Евробаскета – Испания. Экс-тренер «Химок» Серджо Скариоло доминирует

Сложно сказать, что прямо-таки никто не верил в Испанию перед Евробаскетом-2022. По крайней мере, сами испанцы, предоставляя паспорт Лоренцо Брауну, явно понимали, что те самым спровоцируют грандиозный скандал. И при этом оценивали вероятность завоевания медалей выше, чем любые репутационные риски.

И все же вне пределов Испании уже явно подзабыли, что европейский баскетбол – это в меньшей степени звезды и абстрактный талант и в большей целостность команды, ее возможность постоянно меняться, адаптироваться к сопернику, держать удар, реагировать на любого оппонента и любую внештатную ситуацию.

В общем, как-то большинство сильнее вдохновилось приездом Дончича, Йокича и Адетокумбо и не видело Испанию даже в восьмерке сильнейших. Сборная Испании вошла в период смены поколений. И представлялось, что ей понадобится как минимум один турнир, чтобы вернуть хотя бы прежнюю сыгранность и слаженность. Уровень исполнителей же в будущем как раз предлагалось определить по ходу этого чемпионата.

За пределами уравнения, правда, оставалась одна фигура. Главный тренер сборной Испании за эти годы наверняка привык к недооценке и к не скрываемому скептицизму. Серджо Скариоло взял в этом году Еврокубок, но до этого на клубном уровне в качестве главного тренера ничего не выигрывал тысячу лет. Вся его репутация, его статус одного из самых успешных специалистов Европы основывалась на многолетней работе с одной командой – сборной Испании «золотого поколения», вне всяких сомнений, самой талантливой командой на континенте за все это время. Он сам часто иронизировал, что ему просто приятно сидеть за рулем этого «красного «Феррари», за которым остальные никак не могут угнаться. И к нему относились примерно так же – как к человеку, чей стильный облик удачно дополняет «Феррари», но на месте которого не сильно хуже – хоть и не столь импозантно – смотрелся бы любой другой. И когда «Феррари» свое отъездил (от него остались лишь кованые диски в лице Руди Фернандеса), личность водителя перестала кого-либо интересовать.

А зря.

«Феррари» Газолей никогда не был одинаковым. Скариоло все эти годы неоднократно его пересобирал – и вокруг Пау Газоля, и вокруг Марка Газоля, и с присутствием сразу обоих, и вокруг мадридского трио Юля-Родригеса-Фернандеса, и вокруг Рикки Рубио… За два десятилетия игровая физиономия Испании очень сильно менялась, неизменным оставалось лишь одно: за исключением нескольких осечек, команда Скариоло финишировала с медалями. И нередко преподносила сенсационные результаты – и когда зарубилась с Америкой в 2012-м, и когда взяла золото на чемпионате мира в 2019-м, и когда вообще всегда била сборную Франции в любом состоянии.

Вот это тоже упускали из вида, когда рассуждали о том, что Скариоло все же – неоптимальная кандидатура для того, чтобы работать с новым поколением. Если даже признавались его заслуги в управлении суперзвезд и коллективов, превосходящих оппонентов на бумаге, то выжимать максимум из молодых и ролевиков он вроде бы никогда не умел. В голосовании за лучшего тренера перед турниром Скариоло занял четвертое место с 10%, сильно уступив Светиславу Пешичу и Димитрису Итудису.

Зато Скариоло умел кое-что более интересное – в ограниченных условиях работы со сборными он научился достигать совершенно другого уровня управления, чем кто бы то ни было еще. Он слишком долго отработал с Испанией, слишком хорошо узнал индивидуальные возможности каждого, прошел слишком много подобных турниров…

На этом Евробаскете это стало очевидно для любого.

Здесь мы увидели беспомощную Грецию, проигравшую отрезок после большого перерыва 1:20. Греческий единорог бился рогом о выстроенную стену и одновременно ничем не мог помочь на своей половине, где его команда пропустила три трехочковых от Обста после трех одинаковых комбинаций.

Здесь мы увидели метания Венсана Колле, который в попытках растолкать полудохлую атаку бросался из крайности в крайность. То он отрядил на площадку отсидевшего три четверти на скамейке Окобо, то едва не отдал игру итальянцам, передержав на площадке Фалла («-11» за 5 минут).

Здесь мы увидели, как Светислав Пешич упрямо не хочет играть через Николу Йокича, который не получил и шанса опровергнуть мнение о себе как о самом доминирующем центровом турнира.

Здесь даже вроде бы гармоничная, сбалансированная, не допускающая слабостей Германия неожиданно размякла в четвертой четверти и смогла только сбиться на гиперсложные попытки от Вагнера, стоило закрыть Шредера.

Здесь же Словения просто не вышла на паркет в четвертьфинале, посчитав, что после вылета Сербии и Греции можно сразу поберечь силы на финал.

На этом фоне разброда и шатаний выучка, дисциплина, адаптивность испанцев бросались в глаза.

1. Скариоло и в плей-офф использовал всю глубину ротации – даже в финале он полагался на 10 игроков. Одним из лучших в этот составе оказался Альберто Диас, человек с показателем плюс-минус «+76» по итогам турнира, а еще тот, кого вообще-то отчислили из сборной последним, а потом вернули, когда не смог поехать Серхио Юль.

2. Скариоло креативно играл на разноплановости своих центровых: Уилли Эрнангомес пригодился для того, чтобы гонять пик-н-роллы и атаковать из «краски», но не менее удачным были и переключения на Усмана Гарубу, который повышал в два раза атлетичность защиты, а впереди то помогал подборами в атаке (как против Литвы), то передачами после шорт-роллов (как против Германии).

3. Скариоло лучше всех подготовился к лидерам соперников и притащил из «Торонто» (где он работал помощников Ника Нерса) уже легендарную зону «бокс-энд-аун». Он раздраконил Литву – лишил мяча Валанчюнаса, выключил Григониса. Скрутил по рукам и ногам Лаури Маркканена во второй половине игры с Финляндией. Бросил на Шредера бешеную связку из Диаса и страхующего под щитом Гарубы.

4. Скариоло добился очень четкого распределения ролей, благодаря чему Испания ни разу не запаниковала, хотя до финала постоянно проваливалась на дистанцию «-10» с лишним очков. Лоренцо Браун просто контролировал ритм и доставлял мяч туда, где он нужнее в конкретный момент – то вышедшему на замену Фернандесу, то поймавшему кураж Хуанчо, то внутрь на давящего Уилли. Испания делала то, к чему их готовил тренер, и знала, что нужно оставаться в игре до последних минут. А там уже есть вожак, который вытащит в одиночку.

Не то чтобы подопечные Скариоло поразили публику индивидуальным талантом, но все при нем они выдали максимум из того, что мы видели от них за клуб – Уилли превратился в главную опцию нападения, Хуанчо выдал кинематографический финал, Диас выступил как идеальный 3&D, Гаруба поразил своими передачами, а не только прыжками, Руди Фернандес проводил свои минуты на максимуме, Хайме Фернандес, Бризуэла и Прадилья реализовывались в рамках выделенного амплуа…

Характерно, что у Испании только 8,9 потери в среднем за игру, второй результат на турнире.

5. Скариоло всегда был готов к любому развитию событий. Там, где даже у лучших из его коллег случались затыки или где они не могли повлиять на игру, он неизменно находил решение – менял систему защиты, находил зажигалку на скамейке, поддерживал интенсивность за счет замен, находил слабые места…

Даже в финале, когда французы вроде бы встрепенулись и сократили отставание до 5 очков, тайм-аут Скариоло сразу же это остановил – тренер вернул Хуанчо, остановил Ябуселе, перестроил защиту, подсказав, откуда можно достать несколько перехватов.

В общем, как-то так получилось, что его более слабая на бумаге команда непременно находила выход из самого сложного положения, тогда как мощные соперники утыкались в тупик, откуда уже не могли вылезти. Франция формально была немного лучше с точки зрения защиты (76,8 против 79,8 пропущенных), но если их оборона упиралась, прежде всего, в персоналии, то Испания – это именно командный механизм, готовый подстраиваться за счет коллективных усилий.

И хотя во многом выходом из всех возможных тупиков для Испании был Лоренцо Браун, все же и решение пригласить Брауна конкретно под вот эти цели (вести игру, контролировать ритм, решать концовки) – штука тоже не такая очевидная.

Парадоксальным образом вышло так, что доминирование американца Брауна на Евробаскете подчеркнуло особенности европейского баскетбола. Этот турнир должны были определять суперзвезды, но все так перепуталось в этом мире, что именно американец помог Испании показать, что ценности европейского баскетбола не изменились. Это по-прежнему коллективная игра, по-прежнему огромное влияние тренера, по-прежнему четкие командные принципы, по-прежнему взаимозависимость и взаимозаменяемость и критическая необходимость сбалансированности.

Баскетбольная Испания провела великое лето – выступила в финалах турниров вообще всех возрастов. И все же вот эта победа – это не столько история о качестве испанской школы, сколько о мастерстве конкретного человека, о котором предпочли забыть. Скариоло добился, наверное, самого приятного и самого ценного успеха за тренерскую карьеру, показав, что равных ему тренеров в международном баскетболе нет. И количество титулов – это лишь красивый атрибут, а вот его преимущество на практике показали сами игры Евробаскета-2022.