Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА

Евробаскет-2022 стартует уже сегодня. Перед его началом сложно отделаться от ощущения того, что это будет великий турнир – турнир, который собрал 34 игроков НБА, турнир, где будут выяснять отношения три лучших игрока из топ-5 современного баскетбола, турнир, где почти все сборные собрали максимально сильные составы.

Вот вам 15 суперзвезд чемпионата, за которыми стоит последить.

Лоренцо Браун (Испания)

Неожиданное появление американца в Испании, стране с лучшими баскетбольными школами Европы, раскритиковали даже его будущие партнеры. Что ж, тем интереснее будет посмотреть, как еще недавняя первая звезда УНИКСа потащит за собой новое поколение пока что молодых и неопытных игроков.

К Брауну еще совсем недавно относились со скептицизмом, но год в Казани полностью изменил его репутацию: сейчас это едва ли не самый надежный дирижер в Европе, способный и самостоятельно набирать очки, и подключать остальных. Нынешнюю Испанию не воспринимают всерьез, но, если твердая рука лидера будет вести ее столь же четко, как это было в прошлогодней Евролиге, то Лоренцо Великолепный снова всех удивит.

Николо Мелли (Италия)

После командировки в НБА Николо Мелли как будто отошел на второй план, хотя во всех своих командах остается системообразующей фигурой. Раньше Италия страдала от присутствия под щитом Андреа Барньяни, теперь не отказывается от того же искрометного баскетбола во многом из-за того, что не менее приятно использовать Мелли на позиции растягивающего и разгоняющего атаку центрового.

Посмотрим, удастся ли Мелли выбраться из тени после травмы Галлинари. Кажется, это критически важно для сборной Италии.

Шейн Ларкин (Турция)

К Ларкину постоянно предъявляют разнообразные претензии – из-за упавшей результативности, из-за недостаточной старательности, из-за сомнительных габаритов… Кажется, будто он перестал быть лучшей версией самого себя.

Вот только на фоне подобных разговоров миниатюрный американец продолжает побеждать, делает все необходимое в ключевых матчах, уживается с другими звездами.

Турция – самая симпатичная команда Евробаскета-2022. И формально Ларкин даже не ее главная звезда, ведь рядом с ним сразу три человека из НБА (Коркмаз, Осман, Шенгюн). Однако ее сердце, тот, кто задает ритм, тот, кто отвечает за результат – как представляется – именно натурализованная звезда и любимчик Атамана.

Деннис Шредер (Германия)

С момента последнего Евробаскета Деннис Шредер уничтожил свою репутацию на чуть ли не всех уровнях: разочаровал эгоизмом и нестабильной атакой в «Лейкерс» и «Бостоне», отказался от грузовика денег и не получил приличного контракта, не помог сборной Германии на Олимпиаде из-за проблем со страховкой…

Единственное место в мире, где Шредеру все еще спокойно доверяют добротную команду – это как раз Германия. Евробаскет-2022 для него – это возможность что-то изменить в покатившейся под откос карьере. Так что совершенно понятно, что Шредера на турнире будет ну очень много, а вот насколько ему по силам переубедить весь мир, это мы увидим.

Лаури Маркканен (Финляндия)

В НБА финн попал в странную ситуацию: он все еще там, у него хороший контракт, довольно много игрового времени, но при этом ему приходится играть не на родной позиции и приноравливаться к явно более важным исполнителям для «Кливленда». Влияние Маркканена на игру оценивается положительно, но вряд ли обстоятельства можно считать оптимальными.

В Финляндии другое дело. Здесь есть чернорабочая, дисциплинированная, хорошо обученная команда, которой позарез нужна звезда. Даже в молодости появления Маркканена вызывали ажиотаж – то он набирал 42 очка, то прибивал Хорватию победным броском. Сам он утверждает, что с тех пор стал намного лучше, и Евробаскет-2022 – идеальная площадка для того, чтобы убедиться в этом.

Маркканен в Финляндии – это некогда Андрей Кириленко в сборной России. В «Юте» россиянину тоже не давали показать себя и запихивали на тройку, в сборной же он полностью преображался.

Юсуф Нуркич (Босния и Герцеговина)

От Нуркича не приходится ничего ждать: его сборная попала в убийственную группу со Словенией, Францией, Литвой и Германией, никакой помощи от партнеров не предвидится, а сам он не появлялся на паркете с февраля.

И все же это может быть занятным.

Нуркич уже давно приучил к своей одомашненной версии – скромного помощника, ролевого игрока, человека нескольких функций. У его сборной же нет других вариантов, кроме как спустить с цепи «боснийское чудовище»: вариантов на выживание тут все равно не будет, но уж хорошо потоптаться на оппонентах Нуркич точно может. Эстетическое удовольствие от физического уничтожения уже станет победой.

Эван Фурнье (Франция)

О Фурнье знают одну вещь: ни в коем случае не нужно гуглить его фамилию и его статистику. Первое нанесет вам моральную травму, второе – бесполезно, потому что не дает никакого представления о нем как об игроке.

В сборной Франции Фурнье каким-то образом отбрасывает привычный образ «мусорного скорера». На чемпионате мира он вошел в символическую сборную и стал одним из самых результативных игроков турнира, на Олимпиаде своими очками прибил сборную США и тащил на себе атаку. Здесь он один из лидеров, чьи защитные проблемы пропадают на фоне возвышающегося надо всеми Гобером, а эффективность в нападении сопоставима с лучшими.

Франция вновь считается главным фаворитом турнира. Хотя, на самом деле, теперь от Фурнье будет зависеть слишком много, пугающе много – теперь он не только основной снайпер сборной, но и вообще единственный ее креативный игрок.

Боян Богданович (Хорватия)

Богданович, пожалуй, не похож на всех остальных европейских звезд. В большинстве они являются слишком квалифицированными для своих микроскопических ролей в НБА, что и доказывают на чемпионатах Европы, где им дают больше бросков, больше возможностей, больше ответственности. Хорватский же снайпер комфортнее ощущает себя как раз за океаном, где от него не требуют доставать с неба Луну – всего лишь показать высокую бросковую эффективность, удивить неожиданным сопротивлением в посте, органично влиться в неэгоистичный коллектив. В сборной же у него как-то традиционно не получается раскрыться в виде прямо-таки настоящей звезды.

Однако Богданович всегда приезжает и всегда пытается опровергнуть этот стереотип.

Василие Мицич (Сербия)

Лучший игрок Евролиги снова не поехал в НБА, хотя сам вроде бы был вполне не прочь – клубы лиги не настолько верят в MVP, чтобы выменивать права на него и предлагать ему хотя бы небольшие деньги.

После фантастического «Финала четырех» Евролиги уже и не понятно, что еще нужно сделать Мицичу, чтобы хоть кого-то переубедить.

Впрочем, в данный момент он сосредоточен даже не на этом, а в целом на выступлении за сборную, где он никогда не был столь заметным игроком, как в клубе, и откуда всегда приезжал разочарованным. У Мицича замечательные отношения с Йокичем, но для него привычнее играть с растягивающими центровыми и получать больше пространства и возможностей подержать мяч. Именно его способность подстроиться под доминирующего центрового – ключ для того, чтобы Сербия в кои-то веки поборолась за золото.

Домантас Сабонис (Литва)

Сабонису 26 лет, и у него как раз начинаются лучшие годы карьеры. По такому случаю от него ждут практически чудес: в «Сакраменто» – выхода в плей-офф, в сборной Литвы – гармоничного взаимодействия с доминантным центровым. Пока это все представляется откровенным волюнтаризмом: литовский «большой», конечно, известен умением пасовать, но его бросок не дотягивает до значений, необходимых для того, чтобы растягивать качественную защиту и уживаться с другой большой рыбой в скромном аквариуме.

Однако других вариантов нет. Так что смотрим, как Сабонис решит или не разрешит основополагающую проблему.

Йонас Валанчюнас (Литва)

С Валанчюнасом все давно предельно понятно: литовский Дирк Новицки родился поздновато и теперь вынужден бороться не столько с соперниками, сколько с самой эпохой, диктующей новые правила.

Играй он на 10 лет раньше, литовского центрового боготворили бы за его впечатляющий атакующий арсенал – и в посте, и на средней он является проблемой для команд любого уровня. И еще в 2013 и 2015 этого хватало, чтобы добывать Литве серебро Евробаскета. Однако в наши суровые к «большим» времена его техника несколько нивелируется проблемами на своей половине, в частности, защитой против пик-н-роллов и недостаточной подвижностью.

Как для Валанчюнаса сложится вот этот баланс между плюсами и минусами, так и выступит его команда на турнире.

Руди Гобер (Франция)

Есть мнение, что международные турниры созданы для того, чтобы Руди Гобер вымещал всю накопившуюся за сезон злость на всех, кто рискует попадаться ему под руку, и таким образом сохранял душевный баланс. На них француз чувствует себя сказочным великаном, готовым смахнуть любой бросок – здесь он может баррикадироваться в «краске», здесь ему не приходится покрывать огромную дистанцию, здесь он на одной волне с партнерами…

У Франции самые большие потери на турнире (Батюм и Де Коло), однако их по-прежнему воспринимают фаворитами из-за Гобера и держащейся на нем защиты.

Яннис Адетокумбо (Греция)

Адетокумбо в европейском баскетболе – это всегда слон в посудной лавке: инопланетному греку нужно пространство для проходов, больше времени на передачу, большая свобода для креатива со стороны судей. На международных турнирах ему всего этого не дают, поэтому самое опасное таранное орудие НБА вязнет в капканах соперников, много суетится и в итоге запутывается в собственных конечностях.

В НБА Яннис явно превосходит европейских конкурентов: он брал MVP, делая свою команду лучшей в регулярном сезоне, он – чемпион НБА, он лучше кого-либо на двух половинах. Но вот в Европе иначе.

Греки сделали все, чтобы уговорить Димитриса Итудиса. Только главный специалист по использованию неравноценных разменов может адаптировать окружающий мир под нестандартного игрока. Еще надежда на то, что за эти годы Яннис все же стал более оснащенным игроком – ходят слухи, что у него наладился дальний бросок, как минимум, с дистанции по правилам ФИБА.

Никола Йокич (Сербия)

Площадки ФИБА нивелируют главный недостаток Николы Йокича (его медлительность в защите), превращая его чуть ли не в идеального баскетболиста – он может уничтожать самого Янниса в атаке и при этом ни в чем не быть обузой для своей команды. Именно поэтому здесь он и располагается выше грека.

Однако у сербов слишком много таланта и слишком большая волатильность – разнообразные сочетания игроков, сменяющиеся тренеры, различные модели игры. Пока мы еще не видели, чтобы они тупо скопировали «Наггетс» и построили хоть одну компетентную команду вокруг Йокича (на Олимпиаде-16 он выступал в роли одного из помощников Милоша Теодосича). Всегда что-то идет не так.

«Всегда что-то идет не так» – это вообще название домашнего порно всей карьеры Йокича. И пора с этим что-то сделать.

Лука Дончич (Словения)

Почти непримечательный факт, который, как кажется, не осознает сам словенец (иначе завязал бы с «Колой» и сигаретами): Лука Дончич ни разу пока не доводил свою команду до золота/титула в качестве первой звезды. Он получил MVP в «Реале», но все же был там одним из многих рядом с кучей проверенных ветеранов. Он брал золото Евробаскета-17, но только как помощник Горана Драгича. Он доказал свои притязания и в «Далласе» прошедшего сезона, и в сборной на Олимпиаде – но до высшей награды так и не дошло.

Сейчас Дончич видится лучшим игроком турнира, потому что добивался с национальной командой большего, чем остальные. Однако, по правде говоря, особую интригу Евробаскету-2022 создает именно то, что ни один из троицы суперзвезд еще не помогал своей команде сделать тот самый главный шаг.

Для них самих это будет первый и невероятно важный для будущего опыт. Для нас всех – первая возможность ощутить, что теперь самое важное в баскетболе происходит на европейских площадках, ведь лучшие из лучших играют именно здесь.

Фото: globallookpress.com/Stefanos Kyriazis/Keystone Press Agency, Savino Paolella/Keystone Press Agency, IMAGO/Tilo Wiedensohler, Kalle Parkkinen/Newspix24, zhangxiuzhi/XinHua, IMAGO/JB Autissier, Tomasz Jedrzejowski/Keystone Press Agency, IMAGO/Andreas Hannig, Pawel Pietranik/Keystone Press Agency, Xue Dongmei/XinHua, IMAGO/Thorsten Baering, IMAGO/Tilo Wiedensohler