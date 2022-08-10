В костюме нового «Хищника» – бывший баскетболист. Он уже привык изображать гигантских монстров в кино

5 августа на Hulu вышла очередная часть «Хищника», на этот раз под названием «Добыча». Спустя неделю картина уже считается лучшим дополнением к франшизе со времен оригинала 1987 года, а зрители в Америке констатировали, что «это редкий боевик, вызывающий выброс адреналина без ущерба для развития персонажей».

Зрители в России тем временем больше сфокусировались на том, что доминирование нежной героини над инопланетным монстром не слишком правдоподобно, а «здешний Хищник – абсолютно точно самый тупой, несчастный, обсосный и получающий в щи буквально от всех Хищник за всю историю франшизы».

Для нас же важнее, что под личиной этого самого обсосного Хищника скрывается Дэйн Дильегро, в недавнем прошлом профессиональный баскетболист, проведший 8 сезонов в Европе.

Не собирался играть в баскетбол

Дильегро вырос в Лексингтоне, штат Массачусетс, и не думал о баскетбольной карьере, даже несмотря на то, что его отец когда-то играл за университет. «Плевал я на спорт, – рассказывал он. – И, если честно, у меня никогда особенно хорошо не получалось».

При этом Дильегро стремительно увеличивался в размерах. Так что после школы он провел еще год в Академии Ворчестера и получил спортивную стипендию в университете Нью-Хэмпшира. Там он заслужил прозвище «Псих Ди» – за безумную энергию на паркете, помогающую его командам на паркете и под кольцом. Прыткость и жесткость нивелировали отсутствие ярко выраженных баскетбольных навыков: Дильегро стал вторым в истории своего колледжа по подборам (не первым из-за того, что его дисквалифицировали на три матча за подделанный пропуск для парковки), вымахал до 206 сантиметров и привлек внимание итальянских скаутов. В дополнение ко всему перечисленному у него было еще одно достоинство – итальянское гражданство (вместе с итальянской фамилией и итальянской внешностью). Дильегро по-прежнему не преисполнился любви к баскетболу, но посчитал, что это как минимум повеселее, чем убивать жизнь, сидя в душном офисе.

В Италии он провел семь лет, болтаясь между второй и высшей лигами серии «А». Еще один год он пробовал себя в чемпионате Израиля, выступая за «Хапоэль-Гилбоа».

Вершина на этом пути – это игра за «Динамо Сассари», с которым Дильегро даже проверил свои силы в Еврокубке. Правда, сколько-нибудь заметной карьеры так и не вышло (отсутствие навыков все же сказывалось) – он получал 10-15 минут в качестве запасного центрового и отмечался главным образом на подборах и в черной работе. Практически нигде он не задерживался больше, чем на сезон – и к последним годам уже прочно осел во втором дивизионе Италии, где чувствовал себя более комфортно. Вообще же Дильегро критически оценил европейский баскетбол и как-то пожаловался, что основная проблема в том, что он очень напоминает футбол (который соккер) и исключает любой контакт. «Буду честен, к некоторым парням и близко нельзя подойти, а то они будут кричать, что их убивают, кататься по паркету, держась за шею. Американский баскетбол более жесткий, а в Европе нужно действовать хитрее – если не откровенно симулировать, то хотя бы красиво продавать фолы».

Не собирался играть в кино

Дильегро вполне себе наслаждался жизнью в Италии, хоть с трудоустройством в баскетболе было все сложнее и сложнее. Параллельно он мечтал о собственном кулинарном шоу, как-то в 2016-м между сезонами даже поучился у знаменитого тосканского мясника Дарио Чекини и экспериментировал на Youtube, подчеркивая, что «его шоу будет похоже на жизнь, жизнь, где у тебя нет четкого направления, ты живешь ради приключений, ты живешь ради конкретного момента».

Дальше получилось примерно так, как он всегда и декларировал.

Дильегро застрял в Лос-Анджелесе во время пандемии, и на этом баскетбольная карьера приостановилась. Как ему казалось, ненадолго.

И тут на него вышел продюсер, который снимал кино в Корее для Netflix (он разглядел Дильегро в массовке «Главного героя», куда его пригласил знакомый), и поинтересовался, не будет ли ему интересно изобразить «мутанта размером с дверь, который пробивает стены, преследует людей и убивает их». «Он предупредил, что это очень неприятная работа, что ты не можешь пойти в туалет и еле двигаешься, но зато тебе хорошо платят и снимают в кино».

Так Дильегро получил роль в сериале «Милый дом».

На Дильегро надели костюм из пенолатекса и заставили его бегать в таком виде: «Вместе с костюмом я весил 150 килограммов, плюс пенолатекс действует как губка и впитывает все вокруг, так что он становился тяжелее и тяжелее с каждым днем».

Дильегро до этого никогда не выходил на сцену (даже в школе он не участвовал в представлениях), но в Голливуде его таланты быстро оценили. Бывший спортсмен подкачался, чтобы таскать на себе чудовищные костюмы, сходил на курсы актерского мастерства, научился убедительно играть без использования слов.

И роли не заставили себя ждать.

За два последних года он снялся в нескольких сериалах (был мертвецом в «Ходячих мертвецах», появился в «Подработке» и изображал Баала – в «Американских историях ужасов», а также лесное чудовище в «Квесте»), в нескольких фильмах (был снежным человеком в «Калифорнийских монстрах» и участвовал в новой части «Стражей галактики») и даже отметился в клипе Doja Cat.

«В баскетболе я подбирал, защищался, ставил заслоны, – говорил он. – Я был чернорабочим игроком, который пыхтел за всех, держал рот на замке и принимал как должное то, что благодаря моим стараниям звезды предстают в лучшем свете. Эта же психология спортсмена очень сильно помогла мне на съемочной площадке».

Прямо сейчас Дильегро уже считается одним из голливудских специалистов по изображению киномонстров. Он, конечно, мечтает, что когда-нибудь его выпустят на площадку без грима, но пока учится у признанных корифеев жанра: Дуга Джонса из «Хеллбоя» и «Лабиринта фавна», Кэйна Ходдера из «Пятницы 13-е» или Бориса Карлоффа из «Монстра Франкенштейна». (Хотя все они сильно ниже). Даже ему, не прекращавшему карьеру профессиональному спортсмену, приходится непросто таскать на себе тяжелые костюмы и выполнять в них сложные трюки – он тренируется едва ли не больше, чем когда играл в Италии.

«Люди даже не понимают, насколько это сложно – играть чудовище, – объяснял новоявленный актер. – Твое тело рассказывает историю при помощи каждого движения – при помощи плеч, при помощи того, как ты передвигаешь, как ты сгибаешься или держишь себя. Это гораздо сложнее в каком-то смысле, чем просто говорить. Часто думают, что если засунуть в костюм монстра обычного каскадера, все пойдет как по маслу. Но актер, изображающий чудовищ, ровно такой же актер, как и все остальные.

Тебе приходиться привыкать к тому, что вся твоя жизнь – постоянный дискомфорт. На тебя наклеивают костюмы, в которых ужасно жарко, которые тяжело таскать, которые не дают тебе потеть. Ты застреваешь в них на 12 часов – у тебя все чешется, все немеет, все движения скованы. Если даже тебя не сломают жара и вес костюма, то тебя обязательно добьет клаустрофобия. На съемках «Добычи» мне пришлось носить костюм, который весил 30 килограммов, и еще дополнительное оборудование, которое весило 20 килограммов. Для этого мне пришлось уменьшить подкожный жир с 18 до 8 процентов – я очень много занимался, тщательно следил за потреблением калорий, завязал с завтраками.

Самое сложное – это сохранять внутреннее спокойствие в костюме, когда все твое лицо закрыто маской. Ты сидишь, весь скованный, и кто-то в такие моменты может начисто потерять голову, но нужно правильно дышать и сосредотачиваться на своих мыслях».

«Добыча» – фильм, с которым Дильегро останется в истории. Эта роль далась ему сложнее предыдущих – главным образом из-за того, что он еще и ничего не видел, его голова располагалась на уровне шеи чудовища.

«По сути, все кино я пробыл слепым, – рассказывал бывший баскетболист. – Чтобы Хищник смотрел вперед, мне нужно было глядеть под ноги через две крошечные дырочки. На земле были специально разбросаны палки, благодаря которым я знал, куда мне нужно идти или бежать. В одной сцене у меня однажды загорелась голова. Я ничего не почувствовал, а тут режиссер кричит: «Кажется, у Дэйна голова пылает. Это был такой обряд крещения для меня – то, через что нужно пройти всем актерам, изображающим монстров».

Фото: Gettyimages.ru/Alberto E. Rodriguez, Emma McIntyre, Greg Doherty