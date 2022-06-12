Родители Стефа Карри пришли на финал с новыми пассиями. Они разошлись со скандалом в начале сезона

Немного контекста для 43 очков в финале.

Стефен Карри привычно раздвинул границы реальности в 4-м матче финала: его 43 очка, 10 подборов, 4 передачи, решающий трехочковый в лицо Деррику Уайту, 7 из 14 из-за дуги – уже пополнили золотую коллекцию лучшего баскетбола всех времен.

Однако взорвал соцсети в этот вечер вовсе не он. Его родители – Делл Карри и Соня Карри – заявились на 4-й матч в компании новых возлюбленных. И феноменальное выступление сына обратило на них всеобщее внимание и подчеркнуло то, на каком эмоциональном фоне выступает лидер «Голден Стэйт» в этом году.

Делл Карри и Соня Карри познакомились в начале 80-х, когда учились в университете Виржиния Тек. В 1988 году они поженились. За пять месяцев до этого родился их старший сын Стеф, в 1990 году – средний Сет, а в 1994-м – дочь Сидел.

Союз просуществовал 33 года: Делл провел успешную карьеру в НБА, а Соня вырастила двух игроков НБА и повлияла на множество других детей (она руководит христианской школой в Шарлотт, которую основала вместе с мужем).

Соня Карри нередко брала детей на выездные матчи, так как переживала, что они недостаточно общаются с отцом. «Я вообще не понимаю, как ей это удавалось, – вспоминала Сидел. – Как она путешествовала с тремя детьми, особенно если учесть, что два старших все время дрались. Мы с Сетом были хитрыми, а Стеф до ужаса положительным, это бесило».

Их считали едва ли не самой образцовой парой лиги. В том числе благодаря огромному влиянию на Стефа и Сета. Упорная работа с отцом, который стал для них скорее старшим товарищем и советчиком, и жесткое руководство религиозной и не признающей компромиссов матери и создали едва ли не самых приятных парней в лиге – нацеленных на результат и командную игру, но всегда помнящих, что ничего не дается просто так. Делл подсказывал им, как прогрессировать в баскетболе, Соня делала все, чтобы они пахали и не заносились. Даже когда Стеф уже разрывал всю лигу, его мать отчитывала его за мат и дурацкие потери. В этом году трехкратный чемпион НБА и один из самых популярных спортсменом современности все же окончил учебу и получил диплом Дэвидсона – как он давным-давно обещал матери.

Соня и Делл всегда присутствовали на матчах «Уорриорс» во время плей-офф. Вдвоем. И их тепло встречали во всех городах Америки.

Прошлым летом стало известно, что пара подала на развод. Делл не хотел платить алименты, утверждая, что «ее отношения со Стивом Джонсоном начались еще в браке». В ответ Соня обвинила мужа в «изменах со многими женщинами», которые «не хотела обнародовать» до его демарша.

На 4-й матч финала Соня Карри пришла как раз в компании того самого Стива Джонсона, с которым – по ее словам – начала встречаться уже после расставания с Деллом Карри. Джонсон учился вместе с Деллом и Соней в Виржиния Тек и сохранил с семейством Карри дружеские отношения на всю жизнь. Он недолго играл в НФЛ за «Пэтриотс» (был выбран на драфте-88 в шестом раунде, провел 44 матча и завершил карьеру через два года из-за повреждения колена), а потом создал строительную компанию и превратился в миллионера и филантропа.

Спутница Делла Карри – ее, как моментально выяснил интернет, зовут Никки Смит – состояла в супружеской связи с тем же Джонсоном.

Из-за скандальной природы бракоразводного процесса родителей Стеф не мог обойти эту тему. По ходу сезона он признавался, что его проблемы с броском могут иметь и психологические корни. После того Карри установил рекорд по трехочковым, он отпраздновал его дважды – сначала подошел к скамейке «Голден Стэйт», рядом с которой сидел его отец, а позже он отправился в противоположную сторону к туннелю, где обнялся с матерью.

«Я сделал все, чтобы в тот момент побыть с ними обоими, причем отдельно, – говорил он. – Вот так я предпочел сделать. Потому что все это непросто.

Для меня все это тяжело. Я мог бы разозлиться и сказать: «Вы все испортили. Я мог бы так себя вести. Но я хотел подчеркнуть, сколько они сделали для меня и как они меня воспитали. Показать, что тем спокойствием, которое у меня внутри, я обязан им».

Соня Карри на эти слова тоже отозвалась, в присущем ей стиле. Она как раз выпустила книгу «Неистовая любовь» и в рамках ее продвижения говорила:

«Сначала я огорчилась. Я понимаю, что все непросто. Это сложная ситуация. И тяжело чувствовать, что ты причиняешь другим людям боль в этой ситуации…

При этом я была очень счастлива, когда прочитала это: все воспитание, вся та любовь, которую мы вложили в наших детей, проявилась вот так, и он смог это выразить. Мне очень приятно, что они возвращают мне то, что я всегда дарила им.

…

Когда Делл играл в НБА, то мы не покупали газеты. Потому что, как вы знаете, вас сначала обожают, а на другой день распинают. Поэтому мы воспитывали детей, приучая их не отвлекаться на все эту шумиху, сфокусироваться только на том, что они могут контролировать. Сама я стараюсь делать то же самое – я не сижу в соцсетях. Если до меня что-то доносится, то я просто молюсь и оставляю это на волю Бога, а сама фокусируюсь на том, что зависит от меня, и стараюсь помнить о своей ответственности.

Каждый день я встаю и опираюсь на то, что моя книга называет «Неистовой любовью» – стараюсь простить себя, помнить о милости Господа и дарить все это окружающим. И, конечно, опираюсь на моих детей, ведь люди, которых я люблю, знают всю правду».

Две победы отделяют Стефа Карри от очередного чемпионского титула. И скоро ему, возможно, придется думать еще и о том, как бы отметить его с ними обоими, но по отдельности.

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw, Winslow Townson / Stringer; REUTERS/Elsa/Pool Photo-USA TODAY Sports