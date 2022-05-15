7-й матч серии «Бостон» – «Милуоки» нельзя пропускать. Это уже великая серия, Яннис показывает цифры Шака, Тейтум хочет стать новым Дюрэнтом

Главный матч второго раунда плей-офф.

Серия между «Бостоном» и «Милуоки» – одна из лучших серий плей-офф НБА за последние пять лет. Даже не потому, что лидеры выдают легендарные индивидуальные перформансы, расклады резко меняются, так что отыграть 14-очковое отставание это не проблема, а решения в концовках вызывают многодневные споры. Просто даже в плей-офф нечасто встречается такой уровень неуступчивости и жесткости: две топовые защиты бьются за каждое владение. Так что нет причин считать, что в главном матче будет иначе.

7-й матч стартует сегодня в 22.30 . И если вам нужны еще причины подключиться, кроме удобного времени, то вот еще семь.

«Бакс» и их «сердце чемпиона»

Нужно быть честными: никакого седьмого матча в этой серии не должно было быть – «Милуоки» захватил инициативу в третьем матче благодаря странным свисткам, а в пятом спасся прямо-таки волшебным образом (с трехочковым Адетокумбо, подборами Портиса под чужим щитом, геройствами Дрю Холидэя на обеих сторонах). «Бостон» уже доказал, что – само собой, в отсутствие Криса Миддлтона – как команда он сильнее. Вот только «Бакс» это знание совершенно проигнорировали: у них имеется не только Яннис, у них имеется особенная уверенность в себе, которая позволяет не замечать разницу в классе.

Прошлогоднее чемпионство «Милуоки» можно считать не слишком убедительным. Главное, что сами они думают иначе: «Бакс» действительно как будто защищают полноценный титул и прибавляют тогда, когда кажется, что шанс на повторение уже ускользает. Их не только надо перехитрить, перебросать, перебороть – даже после этого нельзя быть уверенным в том, что они не вернутся – даже «-18» в шестом матче для них не показались критической разницей.

«Милуоки» – явление непонятное: вроде бы у них проблемы, но они никогда в этом не признаются, даже самим себе.

Джейсон Тейтум меняет отношение к себе, или нет, или меняет, или нет

Тейтум красиво играется с ожиданиями бостонской публики. Этот плей-офф может оказаться важнейшим этапом в становлении большого игрока: Тейтум выложился против «Нетс» на обеих половинах, увековечил себя в не самой бедной истории «Селтикс» благодаря 46 очкам в критической ситуации, взвалил всех на свои плечи и выдал 11 очков подряд в четвертой четверти шестого матча.

Все вроде бы на месте – и самый мягкий бросок в баскетболе, и защита на уровне, и понимание, как помогать остальным, и чувство момента, и готовность стать лидером…

И все же почему-то это работает крайне нерегулярно. Вряд ли есть в лиге еще молодая звезда, которую несет на подобных американских горках. «Бостон» точно связан с Тейтумом неразрывно: все его положительные матчи в смысле эффективности и плюс-минуса – это победы, а все его отрицательные матчи – это поражения. В серии с «Милуоки» – это буквально так. И проблема в том, что предсказать заранее, какой Тейтум появится в конкретный момент, невозможно: то кажется, будто он замедлил игру и издевается над защитниками через призму своего превосходства, то за «Селтикс» становится страшно, потому что их ведет за собой реинкарнация Кобе, любящая форсировать броски, усложняющая себе задачу, не стесняющаяся кошмарных процентов.

Седьмой матч – это время, когда великие (ну, или какой-нибудь Пол Пирс) открывали в себе доселе невидимый стержень. Возможно, Тейтуму нужна именно такая встряска, потому что и опыт, и возраст, и прогресс, и роль – вообще все делает адские перепады в его игре чем дальше, тем более загадочными.

Яннис поставил всех в тупик – после этой серии его невозможно признать лучшим игроком НБА и невозможно не признать в качестве такового

Серия с «Бостоном» представила Адетокумбо во всем великолепии.

Вот ему прощают очевидную пробежку.

Вот он шагает вправо и достает из-под Хорфорда мяч, который кладет в кольцо как будто выдвигающейся рукой.

Вот рубит Смарта или хватает Брауна за шею.

Вот бомбит с дистанции в критический момент.

Вот с разбега врезается в защитников, и арбитры почему-то отправляют его на линию штрафных.

А вот изобретает передачу из безвыходного положения.

Безжалостная защита «Бостона» только что нейтрализовала Кевина Дюрэнта, самую талантливую атакующую единицу в баскетболе. И с Адетокумбо они работают не менее агрессивно, но это оказывается гораздо сложнее – грека невозможно подавить физически и запугать, грека невозможно сделать пассивным, греку невозможно навязать то, что он не хочет делать. Процент Янниса в этой серии ощутимо провис (47% с игры, 25% из-за дуги против «Бостона» против 55% и 29% в регулярке), и в этом, конечно, громадная заслуга и коллективного разума «Селтикс», который работает против него иногда втроем, и конкретно Хорфорда и Уильямсов. Вот только это не сделало его менее страшным: в этом плей-офф (и в отсутствие Миддлтона) вскрылась, наверное, определяющая черта в игре Адетокумбо – его неудержимая, неистовая потребность пробиться сквозь любую стену. Адетокумбо все больше напоминает вестеросовского гиганта, которого шпигуют стрелами, бьют всем подряд и все подряд, испытывают на прочность, но он все равно прет как сверхъестественная сила.

И вот это ставит всех перед дилеммой.

С одной стороны, это совершенно точно самый неудержимый и опасный зверь в джунглях. Это невозможно не принять как объективный факт.

С другой, его потусторонность очевидна всем, но особенно судьям, которые вообще не понимают, как его оценивать правильно. И потому кажется, что это никогда не останавливающийся гражданин уничтожает баскетбол.

Возможно, седьмая игра и не разрешит вот конкретно эту проблему. Но в этой серии Адетокумбо доминирует с показателями пикового Шака (в среднем у него 35,3 очка, 13,8 подбора, 6,8 передачи и 1,3 блока), так что вопросов, кто будет главной звездой решающей игры, точно не возникнет.

Это оформление настоящего противостояния

«Райвалри» вроде бы исчезли из НБА кексиков, но вражда «Бостона» и «Милуоки» уходит так глубоко в историю, что возрождается на глазах.

«Бакс» и «Селтикс» встречаются в плей-офф уже третий раз за последние пять лет.

Адетокумбо и раньше говорил, что не хочет ни с кем дружить, а теперь уже в открытую шпыняет оппонентов, чтобы никто не сомневался в том, что он довольно грязноватый персонаж, уж точно по современным меркам.

Достаточно сказать, что с другой стороны присутствует Маркус Смарт, находящийся в конфликте вообще со всем миром и готовый свалиться под натиском старушки, сидящей у подъезда.

И те, и другие нанесли друг другу энное число моральных травм: «Бостон» инициировал перестройку в «Милуоки» после седьмого матча в 2018-м, «Милуоки» инициировал транспортацию молодых «Селтикс» с края плоской Земли в 2019-м.

Сама манера баскетбола в исполнении обеих команд воскрешает призраки Сидни Монкрифа и Дэйва Коуэнса. «Бостон» задушил трехочковое нападение «Милуоки» и поставил вопрос ребром о целесообразности столь статичной позиционки, «Бакс» в отместку не пускают «кельтов» на привольные луга трехсекундной зоны.

Нет никаких сомнений, что это не конец: Тейтум и Адетокумбо только входят во вкус. И этот седьмой матч кому-то еще обязательно припомнят в будущем.

Эл Хорфорд в роли мастера Сплинтера

Если есть необходимость не просто смотреть, но и сопереживать кому-то, то сконцентрироваться лучше всего на центровом «Бостоне» (или, как его когда-то называли, лучшем центровом во всей НБА).

Эл Хорфорд как будто постарел лет на 15 в «Филадельфии», но затем нашел единорога в Оклахоме и съел его целиком – в Бостон он вернулся пусть 35-летним, но все тем же икс-фактором любой значимой серии: «Селтикс» невозможно представить ни без его защиты, ни без его растягивающих бросков. Молодой человек оказался бесценным для команды и оттащил молодых товарищей от пропасти в 4-м матче серии, когда начал попадать так (5 из 7 из-за дуги, 30 очков), будто на кону стоит не только это противостояние, но и вся его карьера.

Собственно, так и есть.

Лучшим центровым НБА Хорфорд так и не стал. Всю жизнь на его пути встречался Леброн Джеймс, а когда тот уехал, то как раз подрос Леброн Джеймс на мусаке. И вот сейчас, в едва ли не последний свой поход, Хорфорд привычно надеется, что призрачный бросочек останется с ним в смертельном бою.

Историческая проверка аналитической модели «Бакс»

За последнее десятилетие лига видела несколько сугубо аналитических проектов: «Рокетс» устроили трехочковую революцию, но так ничего и не выиграли, «Бакс» добавили к этому эксклюзивный проект защиты и подтвердили догадки своим титулом. То, что делает «Милуоки» на своей половине, вроде бы досконально проанализировано: они опускают своего центрового вниз, за счет габаритов максимально затрудняют игру под щитом, отнимают у соперников трехочковые из угла и отдают открытые попытки с периметра. С сугубо теоретической точки зрения это сомнительно, на практике же у «Бакс» беспрецедентная плотность внутри и математическая уверенность в том, что даже много открытых дальних попыток им не повредит.

Предсказуемость «Милуоки» должна бы делать их уязвимыми (как, скажем, случилось в «пузыре», где «Хит» повысили число трехочковых до 40 за матч без провисания в качестве (37%). Однако уже второй год этого не происходит: даже в плей-офф математические выкладки «Бакс» на дистанции оказываются точными, вот и сейчас «Бостон» не побеждает даже в тех случаях, когда с дальними попаданиями все неплохо («Селтикс» в этой серии тоже задрали трехочковые до 40 за матч и тоже попадают 37%).

В победных матчах «Селтикс» научился драйв-н-кикать построения «Бакс» и выглядеть поприличнее внутри, но фатального перевеса так и не получил. Защита «Милуоки» на виду уже как минимум четыре сезона, но в лиге, где копируют мало-мальски работающие идеи, ориентироваться на него почему-то никто так и не стал. В этом плей-офф оборона «Бакс» на новом уровне эффективности, так что она проходит важнейшую обкатку: рационально ее так и не удается оценить (кажется, будто у «Бакс» и Портис, и Аллен, Хилл, и вообще столько свободы на периметре), но по всем выкладкам она работает блестяще.

«Милуоки» – это такая контрреволюция по отношению к «хьюстонскому» проекту, единственное, что не совсем понятно сейчас – это ее историческая значимость и влияние.

Атмосфера «Бостон-Гардена»

Сложно представить лучшее место для такого мероприятия. В XXI веке бостонские дворцы принимали семь седьмых матчей: два из них завершились разгромом хозяев, два – разгромом гостей, еще три (против «Кливленда» в 2008-м, против «Кливленда» в 2018-м и против «Чикаго» в 2009-м) вошли в золотую коллекцию баскетбола.

Шансы получить незабываемые впечатления неплохие.

Фото: REUTERS/David Butler II-USA TODAY Sports, Jeff Hanisch-USA TODAY Sports