Бывшего игрока НБА застрелили, когда он помогал решать семейный конфликт. Убийца испугался его размеров и говорит, что все по закону

Трагедия на ровном месте.

Последнее воспоминание об Эдриане Пэйне будет таким: на видео попала женщина, утверждающая, что она его мать (вообще же мать Пэйна умерла у него на руках, когда ему было 13 лет), которая позвонила в 911: «Пожалуйста, помогите! Помогите мне! Он застрелил моего сына. Помогите мне! Я не знаю, какой адрес! Он просто умер. Пожалуйста, помогите мне!

9 мая Пэйн и его девушка приехали домой к их подруге Татьяне Месе. Она попросила их выступить в роли посредников в семейной ссоре с ее обожателем – 29-летним Лоренсом Дорити. По словам одного из свидетелей, «у пары постоянно возникали какие-то разногласия».

Пэйн даже не вылезал из машины.

Все, что произошло дальше, пересказывают со слов отца Дорити, который наблюдал за ситуацией со стороны. Он говорит, что «Пэйн не сделал ничего угрожающего по отношению к Дорити». Тот вернулся домой после полуночи и возмутился из-за того, что незнакомая машина остановилась перед его домом. Зашел домой, откуда появился, «пряча под рубашкой то, что напоминало пистолет».

На камеру у дома попал женский крик: «Не надо вытаскивать оружие», «Нас попросили сюда приехать».

После этого Дорити взял пистолет в две руки, направил на Пэйна, расстрелял обойму и спокойно вернулся к себе домой.

Его отец, услышав выстрелы, подбежал к машине Пэйна и обнаружил уже умирающего баскетболиста на месте водителя.

И девушка Пэйна, и отец Дорити говорят, что Пэйн не сделал ничего, чтобы спровоцировать нападавшего. У него с собой не было оружия, и хотя машину он не покидал, Лоренс Дорити все равно «как будто испугался его размеров». Рост Пэйна составлял 208 сантиметров, рост Дорити – 172 сантиметра.

Дорити от правосудия скрываться не стал.

Правда, он предложил правоохранителям совершенно другую версию. Якобы Пэйн ему сказал: «Я тебя сейчас замочу, братуха», якобы он увидел «очертания пистолета», якобы Пэйн «начал делать движения правой рукой в районе талии».

И именно из-за этого он и сбегал домой за оружием.

«Этот мужик пытался войти ко мне домой, он перегородил мой участок, он пытался застрелить меня… Он попихался со мной и меня запугал. Вел себя так, будто у него есть оружие, так что я его застрелил. Я пытался защищать свою семью и свой дом», – сказал Дорити.

Все это произошло в Орландо.

Во Флориде действует закон о самообороне, который гласит: «Человек, если он не занимается незаконной деятельностью, имеет право на самооборону, включая применение силы, вплоть до умерщвления, в том случае, если на него совершается нападение и у него нет возможности избежать столкновения. Это допустимо, если он или она считают это необходимым для предотвращения смерти или нанесения увечья себе или другому человеку или для предотвращения тяжкого преступления».

Очевидно, что в данном случае Дорити объясняет свои действия рамками самообороны. На данный момент помощник шерифа считает, что доказать это в суде у него не получится, потому что 1) Пэйн никак не угрожал Дорити, и все свидетели это подтверждают, и 2) «тот спокойно ушел в дом, откуда позже вернулся с оружием в руках».

Нелепая гибель Пэйна соответствует и его странной карьере.

Пэйн главным образом прославился в студентах. Он провел в Мичиган Стэйт все четыре года, но к последнему сезону уже считался одним из лучших игроков NCAA и помог колледжу дойти до восьмерки лучших. Пэйн выделялся не только площадке, где вошел в символическую пятерку All Big Ten. Во-первых, все знали о его необычном заболевании – из-за уменьшения объема легких ему не хватало выносливости. Во-вторых, у него возникли трогательные отношения с 8-летней Лэйси Холсфорт, девочкой, которая боролась с раком и стала талисманом Мичиган Стэйт. Они общались последние три года жизни «принцессы Лэйси», и их дружба едва ли не заслонила «мартовское безумие» в выпускном сезоне Пэйна (Лэйси умерла через неделю после финала). Пэйн запомнился как один из самых любимых партнеров в студенческом баскетболе, поэтому неслучайно, что его смерть сейчас очень переживают все, кто имел отношение к баскетбольной программе Мичиган Стэйт, в частности Том Иззо и Дрэймонд Грин.

Перед драфтом Пэйн считался растягивающим четвертым, который сможет худо-бедно отзащищаться.

На практике ничего этого так и не увидели. Из-за травм, прогрессирующей болезни и других неурядиц быстро выяснилось, что довольно высокий 15-й пик «Атланта» потратила зря. «Хоукс» привлекло то, что Пэйна считали образцом надежности, который на тот момент умел едва ли не больше остальных игроков драфта при низком потолке, но в итоге он провел в НБА всего 107 матчей за четыре года, а в основном доходил до нужных кондиций в G-лиге.

Прозябание на границе основного состава, возможно, продолжалась бы и дальше, если бы в 2018-м не всплыли обвинения в групповом изнасиловании, совершенном еще на первом курсе университета. Никаких обвинений предъявлено не было, Пэйн принес извинения потерпевшей, хотя и утверждал, что все произошло по взаимному согласию, но президент Мичиган Стэйт и директор спортивной программы уволились и после широкого освещения подробностей многовекторного проникновения клубы НБА к нему интерес больше не проявляли.

Еще четыре года Пэйн путешествовал. Съездил в Китай, засветился в «Панатинаикосе», «Виллербане» и литовском «Ювентусе», но везде выглядел медленным, тяжелым, мягким, не слишком надежным да и не особенно заинтересованным. В Литве он продержался с декабря по февраль, покинув клуб под предлогом того, что хочет больше времени проводить с семьей: его ребенок недавно перенес операцию на головном мозге.

«Очень логично, что он погиб, помогая кому-то. В этом весь Эдриан. Если бы его спросили, как именно он хочет умереть, то он наверняка выбрал бы именно такую смерть: все, кто был знаком с Эдрианом, знают, что он был безобидным и заботился о людях больше, чем о себе», – подытожил Дрэймонд Грин.

Фото: Gettyimages.ru/Streeter Lecka, Hannah Foslien