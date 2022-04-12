Задумка то ли гения, то ли идиота. Что такое турнир плей-ин НБА, зачем его смотреть и почему он перестал всех бесить

Разогрев к плей-офф НБА начинается уже сегодня.

Регулярный чемпионат НБА завершился, но это не значит, что все пары плей-офф уже определены. Всему виной стадия плей-ин – нововведение из омраченного коронавирусом сезона. Инициатива настолько пришлась по вкусу функционерам лиги, что они решили также использовать ее в дальнейшем, хотя и несколько изменили формат.

Если ранее плей-ин позволял немного уравнять шансы команд, которые сыграли разное количество матчей из-за преждевременного завершения «регулярки», то теперь цель у мини-турнира уже иная. Руководство Ассоциации пытается тем самым стимулировать большее число команд, сохраняя у них мотивацию для попадания в плей-офф. Не то чтобы это как-то здорово работало, но, скажем, «Лейкерс» феерично развалились под концовку и разожгли инфоповод почти на ровном месте (их шансы на что-то весомое еще в декабре стремились к нулю, но потом они привлекали к себе интерес, теряя то статус фаворита, то место в плей-офф, то теоретическую возможность попасть в плей-офф). Многие клубы поменяли в связи с новым форматом и стратегию: скажем, «Новый Орлеан», устроившийся в подвале, усилился перед дедлайном, «Клипперс» тоже всегда знали, что не стоит отправляться в свободное падение, несмотря на все повреждения.

В чем суть нового формата плей-ин?

В соответствии с обновленным форматом, в плей-ин участвует восемь команд, занявших места с 7-го по 10-е в обеих конференциях. Команды Запада и Востока играют отдельно друг от друга и впоследствии встраиваются в соответствующую половину сетки плей-офф. Сам плей-ин проходит в два этапа. Каждое противостояние состоит только из одной встречи.

Первый этап

• Матч между 7-м и 8-м местами по результатам регулярки. Победитель занимает итоговую 7-ю строчку и выходит в первый раунд плей-офф, где встречается со второй командой конференции. Проигравший получает еще один шанс и проводит следующую встречу с победителем матча между 9-м и 10-м местами.

• Матч между 9-м и 10-м местами. Уступившая команда выбывает и окончательно завершает сезон. Победитель проходит во второй этап плей-ин, где встречается с проигравшим из первой пары.

Второй этап

• Матч между проигравшим во встрече между 7-м и 8-м местами и победителем противостояния 9-го и 10-го мест. Взявший верх клуб занимает итоговую 8-ю строчку и выходит в первый раунд плей-офф, где встречается с лучшей командой конференции.

Таким образом, у представителей пары, составленной из 7-го и 8-го клубов «регулярки», есть право на одну ошибку. Для того, что в плей-офф вышел коллектив из пары с 9-го и 10-го мест, ему придется одержать две победы подряд.

Кто сыграет в плей-ин сезона-2020/2021?

На этот раз состав участников был понятен уже довольно давно, неясным оставалось лишь распределение мест.

Западная конференция

• Молодая «Миннесота» взлетела в зону плей-офф, наконец-то построив приличную защиту, скрывающую проблемы Карла-Энтони Таунса. На другой стороне у «волков» все очень симпатично – от пуляния трехочковых до качественного движения мяча, от техничного центрового до гиператлетизма Энтони Эдвардса.

• «Клипперс» удивили всю лигу еще в середине сезона, когда мощно смотрелись то ли третьей, то ли четвертой пятеркой. К ключевой стадии сезона они подошли уже в составе, где даже обычный зритель может узнавать отдельных персонажей (хотя Кавай Ленард по-прежнему отсутствует), но по-прежнему полагаются на то, что спасло их сезон – защиту и немного магии от Тайрона Лю и его штаба.

• «Новый Орлеан» даже без Зайона Уильямсона доковылял до девятого места. Для команды Си Джея Макколлума и Брэндона Ингрэма это уже малюсенькая моральная победа.

• «Сан-Антонио» обосновался на 10-й строчке еще несколько туров назад, когда «Лейкерс» не то что не включили «режим плей-офф», а наоборот прекратили дрыгать лапками и пошли на дно под тяжестью панциря.

Первый этап плей-ин Запада

– «Миннесота» против «Клипперс». «Волки», пожалуй, самая интригующая команда всего турнира – молодая, неопытная, не понимающая, перенесется ли на стадию плей-офф их нападение. Соперник у них в этом смысле самый неприятный: защитная идентичность «Клипперс» не особенно соответствует раздолбайскому уровню плей-ин, они сюда попали исключительно потому, что прошли большую часть сезона без лидеров.

Здесь, конечно, все будут болеть за «Миннесоту»: победитель пары попадает на седьмое место и выходит на «Мемфис», такой же молодой и колоритный, как и сами «Тимбервулвз». Их битва будет главным украшением плей-офф. Если же «Клипперс» действительно подведут весь свой костяк в оптимальных кондициях, то у них снова будет одна из самых универсальных и глубоких команд современного баскетбола.

– «Сан-Антонио» не особенно стремился в плей-ин, но может сложиться и так, что нас ждет/ждут последний/ие матч/матчи в карьере Грегга Поповича. «Пеликанс» несколько встрепенулись (насколько это возможно) с приобретением Макколлума и будут рассчитывать главным образом на то, что сразу у нескольких их снайперов пойдет и они смогут удивить.

Второй этап плей-ин Запада

– Проигравший из пары «Миннесота»/«Клипперс» против победителя пары «Новый Орлеан»/«Сан-Антонио». Одержавший верх в этом противостоянии клуб отправится в плей-офф с 8-го места и сыграет в первом раунде с «Финиксом», проигравший завершит сезон.

Восточная конференция

• «Бруклин» обыграл «Кливленд» три дня назад, что дало Кайри Ирвингу возможность попонтоваться (где мы с Дюрэнтом, а где ваш вонючий плей-ин и так далее).

• У «Кэвз» с «Нетс» равное число побед (по 44), но восьмая позиция. «Кливленд» уступил «Нетс» в трех матчах из четырех в регулярном сезоне.

• Чумовая «Атланта» сохранила номинальную девятую строку, хотя и по количеству побед (43) не превосходит «Хорнетс»

• У «Шарлотт» было чуть более сложное расписание под конец, но в последнем матче они сумели обыграть «Хоукс».

Первый этап плей-ин Востока

– «Бруклин» по-прежнему котируется у букмекеров как вторая команда на Востоке, так что Дюрэнт и Ирвинг постараются всех как можно более убедительно напугать. Это теоретически может получиться, потому что уже известно, что столп защиты «Кэвз» Джаретт Аллен так и не сможет принять участие в игре. «Кливленд» из-за всех травм поскучнел ближе к концовке и все чаще собирает «L». Но в любом случае посмотреть на молодую команду в ее первых серьезных матчах – это интересно. Если бы не повреждения «Кэвз» совершенно точно были бы повыше, это одно из открытий сезона.

Победитель займет седьмое место и выйдет на «Бостон».

– «Шарлотт» уже играл в плей-ин в прошлом году и смачно получил по заднице от «Индианы». На Гордона Хэйворда «Хорнетс» рассчитывать не смогут, только на молодежь, так что все ждут, что Трэй Янг как главная звезда в этой паре и человек, вокруг которой выросла одна из самых мощных атак лиги, устроит им разнос не хуже прошлогоднего.

Второй этап плей-ин Востока

– Проигравший из пары «Бруклин»/«Кливленд» против победителя пары «Атланта»/«Шарлотт». Одержавший верх в этом противостоянии клуб отправится в плей-офф с 8-го места и и сыграет в первом раунде с «Майами», проигравший завершит сезон.

Ниже представлена наглядная схема для тех, кто запутался.

Следует отметить, что команда с более высоким посевом играет в плей-ин на домашней площадке. Этот фактор становится еще более весомым, поскольку все противостояния состоят только из одного матча.

Какие плюсы у плей-ин?

Концовки полноценных регулярных чемпионатов НБА нередко превращались в набившую оскомину рутину. Места в восьмерках плей-офф разбирались заранее, некоторым было в принципе все равно с какой позиции входить в пост-сезон. Другие же клубы не ощущали сил бороться за игры на вылет и «сливали» сезон для того, чтобы опуститься пониже в таблице и получить за это более высокий выбор на драфте.

Расширение потенциальных участников плей-офф до десяти команд в каждой конференции добавило мотивации слабым командам проводить обмены для усиления и продолжать бороться за победы. Кроме того, количество «безопасных» позиций, гарантирующих участие в классическом пост-сезоне, сократилось до суммарных двенадцати (по шесть на Востоке и Западе).

Подобные перемены нашли отклик у болельщиков, поскольку теперь фанаты смотрят больше имеющих турнирное значение игр, а также у звездных баскетболистов из команд второго эшелона, получивших дополнительную возможность оказаться в плей-офф. Это не говоря о том, что уже второй год подряд в турнире задействованы главные звезды лиги (Леброн Джеймс в прошлом году, Кевин Дюрэнт – в этом).

Кроме того, плей-ин становится как бы разогревом перед настоящим плей-офф: здесь можно посмотреть на молодых («Миннесота», «Шарлотт», «Кливленд»), прикинуть силу команд, проведших сезон в разобранном состоянии («Клипперс» и «Бруклин»), и дождаться сенсационного вылета кого-нибудь, о ком не придется жалеть (седьмые и восьмые команды плей-офф исторически ни на что обычно не претендуют).

Такой любопытный и безболезненный аттракцион, где все быстро и неожиданно.

Есть ли у плей-ин противники?

Были, но куда-то делись.

В прошлом сезоне новый формат усиленно критиковали.

Во-первых, из-за того, что он заставляет нервничать команд в районе четвертого-шестого места. Небольшой провал, повреждение лидера, черная полоса – и вот вам уже светят две игры, где может случиться все что угодно.

Подобные клубы, скажем, не могут дать отдохнуть лидерам, ухудшают свои шансы на сенсацию в плей-офф, вынуждены растрачивать больше сил в регулярке.

Все это – непонятно ради чего, ради нескольких матчей, которые не дают ни особенных денег, ни кардинальных изменений в сетке.

Во-вторых, плей-ин покушается на достижения тех команд, которые много сделали по ходу сезона.

Скажем, в этом году «Миннесота» совершила историческое дело – забралась в плей-офф без Джимми Батлера. У «волков» 46 побед (всего на две меньше, чем у шестого «Денвера»). При этом вполне реальна возможность, что «Миннесота» все-таки не попадает в плей-офф – уступит «Клипперс», расстроится/запаникует, а потом еще и попадает под дикую пальбу от «Пеликанс». При этом командам вроде «Нового Орлеана» (36 побед) и «Сан-Антонио» (34 победы) в плей-офф и делать нечего.

Как-то это все не очень справедливо.

Противостояние состоит лишь из одного матча, что играет на руку слабым командам, у которых не нашлось бы шанса в стандартной семиматчевой серии. До сих пор подобные инновации в лиге не приветствовались.

Однако критики со стороны игроков в этом году не слышно. То ли все привыкли к новым условиям, то ли претенденты за линией восьмого места никого не пугают, то ли у тех, кто эту линию все-таки пересек, пока еще синдром самозванца и не до лишнего шума, то ли без Леброна Джеймса жаловаться больше некому.

Когда пройдет плей-ин?

Первые игры нас ждут уже сегодня (в ночь с 12 на 13 апреля, время – московское).

13 апреля

«Бруклин» – «Кливленд», 2.00

«Миннесота» – «Клипперс», 4.30

14 мая

«Атланта» – «Шарлотт», 2.00

«Новый Орлеан» – «Сан-Антонио», 4.30

16 апреля

Проигравший «Бруклин»/«Кливленд» – победитель «Атланта»/«Шарлотт»

16 апреля

Проигравший «Миннесота»/«Клипперс» – победитель «Новый Орлеан»/«Сан-Антонио»

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier, Tim Nwachukwu, David Berding / Stringer; REUTERS/Brad Penner-USA TODAY Sports, Nick Wosika-USA TODAY Sports