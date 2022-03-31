Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая

Зря поссорился с Леброном.

Кантер-Фридом за полгода стал главным активистом от спорта

Энес Кантер за последние полгода сделал феноменальную карьеру.

Его активистская деятельность началась в 2009-м, когда он только переехал в Америку. Одноклубник по школьной команде критиковал Барака Обаму, и Кантер сказал: «Приятель, что же ты делаешь? Тебя ведь посадят в тюрьму». Тот ему объяснил, что такое Америка и что такое свобода слова. Став игроком НБА, турецкий центровой использовал эти знания, чтобы все жестче и громче обличать авторитарный режим Эрдогана. Делал он это на благоразумном расстоянии – Эрдоган посадил в тюрьму его отца, заставил семью отречься от Кантера и выдал ордер на арест игрока (Кантер едва не попался в Индонезии и даже не поехал в Лондон, где должна была выступать его команда). Но это все не особенно выделяло его на фоне ультраполитизированной НБА, где сложнее найти кого-то, кто не борется за чьи-либо права.

Летом 2021-го с Кантером произошла такая оказия.

«Я сфотографировался с маленькой девочкой, и тут ее родители начали при всех меня ругать, – рассказывал Кантер. – Они говорили: «Как же ты можешь называть себя борцом за права человека, если не говоришь ничего о твоих мусульманских братьях и сестрах, который каждый день истязают в концентрационных лагерях Китая?»

Так Кантер узнал о политике Китая в отношении уйгуров, которую правительства многих цивилизованных стран, в том числе Госдеп США, признают в качестве геноцида.

Когда остальные баскетболисты начали играть в баскетбол, Кантер открыл собственный сезон с выступления против «кровавого диктатора» Си Цзяньпиня, выступил за независимость Тибета и заявил, что «китайская диктатура уничтожает тибетскую идентичность и культуру».

Китай полностью опроверг слова Кантера о наличии каких-либо запретов тем, что тут же заблокировал матчи «Селтикс».

Чем меньше Кантер играл, тем больше говорил.

Кантер обвинил Nike в том, что их кроссовки делают в трудовых лагерях.

Направил огонь на Леброна Джеймса: «Для «Короля» деньги важнее морали. Когда «Большой Босс» говорит, они и правда «затыкаются и стучат мячом». Твои кроссовки производят рабы».

Разбомбил Майкла Джордана: «Майкл Джордан же ничего не сделал для черного сообщества, потому что слишком заботится о продажах своих кроссовок в мире и США».

Врезал по новому владельцу «Бруклина»: «Владелец «Бруклина» Джозеф Цай – трус и марионетка китайского правительства».

Задел Джереми Лина: «Позор тебе, Джереми Лин. Хватит получать деньги от грязной коммунистической партии Китая за молчание? Как это отвратительно с твоей стороны отвернуться от своей страны и своего народа. Поддержи Тайвань!»

И выступил против Олимпийских игр в Пекине: «Думаю, что всем спортсменам надо выйти и сказать: «Я не участвую в игре, связанной с геноцидом, где есть нарушения прав человека, где люди подвергаются пыткам и насилию в концлагерях» .

За шесть месяцев Кантер открыл для себя не только уйгурские лагеря, но и в целом мир. Последнее время в твиттере он уже воюет не с каким-то там Леброном, а с Си Цзяньпинем, Лукашенко и Путиным. Он даже организовал митинг в Вашингтоне в поддержку закона о предотвращении принудительного труда уйгуров.

Кантера выдвинули на соискание Нобелевской премии мира, а он тем временем составил список диктаторов, которых было бы неплохо отправить на пенсию. Набралось на баскетбольную команду.

Кантер утверждает, что именно его политическая деятельность привела к завершению карьеры в НБА

Пока Кантер боролся за мир во всем мире, произошло нечто предсказуемое. Перед дедлайном на обмены «Бостон» отправил центрового в «Рокетс», а последние его отчислили. Больше ни один клуб в НБА связываться с игроком не захотел.

Для Кантера тут все очевидно: « Не нужно быть великим ученым, чтобы понять, почему я получал мало игрового времени и был отчислен . Но нужно быть человеком с совестью, чтобы высказаться и сказать, что это неправильно».

Кантер предупреждал о коварности НБА все эти полгода.

Напирал на то, что «Бостон» не дает ему игрового времени из-за его антикитайской риторики: «Продолжайте сдерживать меня на площадке, я разоблачу вас за ее пределами». Тренер «Бостона» Име Удоке объяснял, что это связано с баскетбольными причинами.

Утверждал, что «некие официальные лица НБА» не давали ему выйти на паркет в кроссовках с поддержкой Тайваня. Президент «Бостона» Брэд Стивенс оправдывался, что всего лишь проверял, допускает ли такое дресс-код лиги, а потом дал добро.

Рассказывал, что «один из бывших тренеров и партнеров» сказал ему: «Ты мне очень нравишься, но я должен сказать тебе правду. Это твой последний сезон в НБА. Наслаждайся им. Улыбайся. Веселись. Надеюсь, что ты выиграешь титул, потому что ты больше ни с кем не подпишешь контракт. То, что ты говоришь, обходится НБА в миллионы долларов».

И в целом везде повторял: «Профсоюз постоянно говорил мне, что я должен заткнуться и перестать говорить о нарушениях прав человека в Китае».

Проблема в том, что Кантер никогда не называл конкретных имен, поэтому подтвердить или опровергнуть все это невозможно.

За последний месяц две самые влиятельные газеты мира Washington Post и New York Times написали о том, что НБА сделала все, чтобы выдавить Энеса Кантера-Фридома. «Американский бизнес лоббирует тоталитарный режим здесь, у нас дома, – говорится в заметке Washington Post. – Не китайское правительство пытается заткнуть Фридома, а НБА – волнующаяся из-за доходов – давила на Фридома, чтобы он перестал критиковать Китай, а затем очевиднейшим образом изгнала его с площадки после того, как он отказался».

Об этом же кричали и китайские коммунисты, претендующие на то, что Китай обладает исключительным влиянием на НБА. China Daily отпраздновала изгнание Кантера чуть ли не как собственную заслугу, а шеф их европейского бюро написал в твиттере: «Теперь ты можешь на полную ставку работать марионеткой Джона Болтона» (это бывший советник президента по национальной безопасности).

Одновременно Кантера-Фридома поддержали и многие республиканцы – они поздравляли его с выдвижением на Нобелевскую премию, они же напоминали о том, что он «лично заплатил цену за то, чтобы встать и осудить зверства и геноцид Коммунистической партии Китая. Ведь НБА ценит бабки КПП больше, чем правосудие или права человека, поэтому в возрасте 29 лет ни одна команда не позволит ему играть» (республиканский сенатор Крус).

Собственно последнее как раз не удивляет: становилось все более и более очевидным, что республиканцы активно используют Кантера, чтобы дискредитировать и поддерживающую демократическую партию НБА, и ее лидеров вроде Леброна Джеймса. Кантер посещает республиканские обеды, часто заходит на Fox News, принимает участие в республиканских конференциях и много жалуется на то, что с ним «боится» встречаться президент США Джо Байден. Перед Олимпийскими играми Кантер снялся в рекламе с республиканцем Майклом Уолтцем, в ней он подсвечивал «лицемерие американских компаний, которые молчат и потворствуют жестокости КПП», но ее отказались показывать по телевидению из-за использования логотипов конкретных брендов (в том числе Nike). Он же, например, озвучивал в интервью и типичные республиканские тезисы: «Люди должны радоваться тому, что они в Америке. Им нравится критиковать свою страну, но когда вы живете в месте вроде Турции, Китая или еще где-то, то начинаете ценить свободы, которые здесь существуют. Считаю, что они должны заткнуться и перестать критиковать величайшую нацию в мире ».

Так как НБА и Джеймс постоянно дают поводы критиковать их за лицемерие, то Кантер продолжает вновь и вновь указывать на подобные примеры. Один из таких – разная политика лиги в отношении Китая и России.

«Лицемеры, – написал Кантер-Фридом, когда тренеры «Бостона» надели значки с цветами Украины. – Почему можно говорить о нарушениях прав в одной стране, но не во всех странах? Из-за того, что вы не получаете столько же денег от России? Когда я надевал кроссовки, надписи на которых привлекали внимание к нарушениям прав человека по всему миру, «Селтикс» умоляли меня снять их и говорили, что дисквалифицируют меня, а теперь они демонстрируют флаги Украины».

Ни один игрок НБА не заступился за Кантера-Фридома. Единственный, кто высказался – это Ройс Уайт, чья карьера не сложилась из-за аэрофобии и других психологических проблем (теперь он выдвигается в Палату представителей от республиканцев): «Нисколько не удивлен, что «Рокетс» отчислили Фридома… Вы все еще не понимаете, что в спорте больше политики, чем в других областях. НБА – это глобалистский институт, а Китай – это их главный объект обожания». Как на него реагируют другие игроки НБА, вообще не очень понятно. Сам Кантер утверждает, что многие его поддерживают. Точно не все. «Возможно, они не знают об этом достаточно. Но мне кажется, что все дело в страхе потерять деньги, в страхе потерять бизнес, в страхе потерять рекламные контракты… а, возможно, им плевать на то, что происходит в других странах».

Брэд Стивенс в который раз повторил, что обмен Кантера-Фридома – это «на тысячу процентов баскетбольное решение».

А комиссионеру Адаму Сильверу пришлось отрицать, что лига избавилась от Кантера из-за его высказываний. И заодно пояснять разницу между Китаем и Россией: «Практически все крупные американские компании занимаются бизнесом в Китае. Поэтому не вполне понятно, почему выделяют НБА как компанию, которая обязана бойкотировать Китай? ... Разница между политикой по отношению к Китаю и России заключается в том, что правительство США установило экономический бойкот России. Лига сама по себе не может заниматься международной политикой ».

Насколько прав Кантер-Фридом в своих подозрениях?

Любой, кто смотрит баскетбол и не голосует за республиканцев, инсинуациям Кантера может только умиляться.

Уже не первый сезон Кантер претендовал на звание худшего центрового из тех, кто играл сколько-нибудь заметные минуты. В ходе эволюции баскетбола его достоинства – умение подбирать на чужом щите и атаковать под кольцом – становились все менее актуальными, а его недостатки – полная неспособность защищаться против пик-н-роллов – все более заметными. Еще в «Оклахоме» турок получил от собственного тренера прозвище «Can’t Play Kanter», и по мере того как защиты все чаще предпочитают играть в размен, Кантер, не способный выходить на периметр и защищаться там против маленьких, выглядел все большей обузой.

«Бостон» взял Кантера летом по двум причинам: a) он уже играл в «Селтикс» и знал требования, б) он был никому больше не нужен, а потому в 28 лет удовлетворился ветеранской минималкой.

При этом Брэд Стивенс наверняка быстро пожалел о своем решении. «Бостон» Име Удоки отстраивался от защиты, и Кантер здесь явно был лишним. Новый главный тренер предпочитал обходиться без турецкого центрового, потому что все, что он давал в атаке, он сразу же отнимал на своей половине. В среднем Кантер бегал по 11 минут, за которые набирал 3,7 очка и 4,6 подбора и даже оказался в плюсе по эффективности («+8,9» в атаке, «-7,0» в защите), но выпускали его либо в мусорное время, либо против мусорных команд («Шарлотт», «Новый Орлеан», «Никс», «Портленд»), либо вообще не выпускали. Единственный его подвиг в этом сезоне – это игра с «Филадельфией», где в отсутствие остальных центровых ему пришлось на протяжении аж 40 минут бороться с Эмбиидом (41 очко). Кантер закончил ту встречу с хорошей статистикой (7 из 10 с игры, 11 подборов и всего «-3»).

Так что для «Селтикс» было вполне логично вернуть Тайса, центрового, которого не страшно выпускать в плей-офф.

Претензии остальной лиги к Кантеру также понятны:

1. Кантер – очень специфичный баскетболист. Он давно уже утратил статус игрока стартовой пятерки да и раньше никогда не считался особенно плюсовым. Сейчас это центровой на скамейку, который очень уязвим в защите и не обладает в атаке востребованными умениями вроде броска.

В 29 лет уже нет надежды, что Кантер этими умениями обрастет.

В НБА хватает примеров, когда «большие» в самом расцвете сил (от Роя Хибберта до Райана Андерсона) вылетают из лиги и без всякого активизма. Клубы логично делают выбор в пользу более молодых, если игрок не приносит явной пользы.

2. В личной войне с Китаем Кантер пересек несколько красных линий. Он не просто призывал коллег задуматься над тем, кто производит их кроссовки, но напрямую обличал их – и тех, кто играет в Nike, и тех, кто играет в кроссовках китайских брендов.

Вряд ли кто-то из них сильно обрадовался бы, увидев его в партнерах.

3. Активизм Кантера чересчур агрессивен, так как он выступает не только с лозунгами и призывами, но и атакует суперзвезд. Прыжки на Леброна Джеймса всегда хороши, но они создают ненужный шум, привлекают внимание к малополезному запасному, многих раздражают и вряд ли способствуют рабочей атмосфере в коллективе.

С Джеймсом у Кантера вообще вышла показательная история. Он настолько перегнул палку, что это ударило против него же: все обратили внимание, что на баскетбольной площадке Кантер с Леброном не взаимодействует и как будто «боится сказать ему все это в лицо». Сам тезис нелепый (Кантер уже собственно произнес все, что собирался, и как раз Леброну неплохо было бы обратиться к турку и сказать ему хоть что-нибудь в лицо), но сама ситуация показательная: публика заняла сторону Джеймса, что случается не так уж часто. К тому, что говорит Кантер, нельзя не отнестись с пониманием, но то, как он это делает, слишком многих напрягает – он действительно явно пиарится на имени Джеймса.

В интервью Кантер заявляет что-то вроде: «Я очень уважаю Леброна, и если бы он поддержал то, что правильно, то за ним пошли бы другие». А потом выкладывает вот такого рода ролики, которые вроде бы не подразумевают компромиссы.

Все это не позволяет сравнивать Кантера с Колином Каперником. Как бы ему этого ни хотелось.

Каперник за несколько лет до увольнения из НФЛ играл в Супербоуле. А его преклонение колена было воспринято как неуважение белой американской аудиторией, которая в большинстве и смотрит футбол.

К Кантеру же американцы скорее относятся с симпатией, и правые, и левые. Но проблем от него при построении команды гораздо больше, чем помощи на площадке, где он никогда не котировался сколько-нибудь высоко.

Каперник в итоге отправился в суд, обвинив НФЛ в сговоре, и предъявил достаточно доказательств для того, чтобы лига не стала ждать решения, а сразу пошла на мировую. Вряд ли у Кантера найдутся какие-либо аргументы, чтобы поступить так же.

С будущим Кантера все туманно. Но, как минимум, центровой признавался, что предложение из рестлинга у него уже есть.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Ehrmann, Kevin C. Cox, Drew Angerer, Carmen Mandato, Maddie Meyer Omar Rawlings / Stringer; globallookpress.com/mpi34 via www.imago-images.de/www.imago-images.de; twitter.com/EnesFreedom