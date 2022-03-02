Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче

Ровно 60 лет назад, 2 марта 1962 года, центровой «Филадельфии» Уилт Чемберлен по итогам одного матча с «Никс» (169:147) зафиксировал за собой сразу пять рекордов. Большинство из них побили, но главный сейчас кажется абсолютно незыблемым и считается одним из «вечных» достижений в баскетболе: до 100 очков на уровне НБА и близко никто не добирался.

Сам Чемберлен к 100-очковому рекорду не особенно стремился и ему не радовался. Его достижение ознаменовалось совпадением большого числа благоприятных обстоятельств. А вокруг подробностей игры, которую не снимали, до сих пор остается множество вопросов.

Один матч в 100 фактах.

• Чемберлену предсказывали сотню, едва он попал в лигу.

Учась в школе, центровой набрал в 1955 году 90 очков, а его команда победила – 123:21. И через шесть лет Билл Расселл уже предупреждал: «У Чемберлена есть сила, габариты и выносливость, чтобы когда-нибудь набрать 100 очков».

• Все потому, что был величайшим атлетом в истории баскетбола.

216 см, 125 кг, размах рук – 230 см. Чемберлен пробегал стометровку за 11 секунд, выпрыгивал на 70 сантиметров, в становой поднимал 290 килограммов, брал с толчка 170 килограммов…

Ко всему прочему он еще и переживал из-за своей физической мощи и старался и больше работать над техникой, и как минимум скрывать атлетическое превосходство грациозными номерами.

• И все же привели к этому достижению тактические изменения.

Чемберлен бил рекорды результативности НБА в двух первых сезонах – 37,6 очка в первом, 38,4 во втором. Но летом 1961 года в «Филадельфию» пришел тренер Фрэнк Макгуайр, стратегия которого заключалась в том, чтобы две трети атак строить через центрового и не сажать его на скамейку ни при каких условиях (Чемберлен за весь сезон пропустил восемь минут из-за перебора технических).

• Тренерский стиль Макгуайра казался революционным.

Sports Illustrated писал, что «он может изменить характер профессионального баскетбола и превратить его из бестолковой беготни с драками, пусканием сигарного дыма в лицо и мечтами о деньгах в настоящую большую лигу, какой он заслуживает стать».

• Чемберлен записал на себя рекорд результативности за два с половиной месяца до 100-очковой игры.

8 декабря 1961 года центровой набрал 78 очков в игре с тремя овертаймами против «Лейкерс» (31 из 62 с игры, только 16 из 31 с линии).

За «Лейкерс» бегал тогдашний обладатель достижения Элджин Бэйлор (71 очко) и, когда его спросили, не расстраивает его то, что у Чемберлена было на 15 минут больше, он тоже произнес пророческое: «Однажды этот парень наберет сотню».

• В трех матчах перед событием Чемберлен набирал 67, 65 и 61 очко соответственно.

К самому же рекорду привело удивительное стечение обстоятельств.

• Во-первых, сама игра с «Никс» не имела никакого турнирного значения.

Дело было почти в конце сезона: «Филадельфия» застолбила место в тройке (49-31), а «Никс» плелись в конце (29-51). К тому же та встреча стала для «Нью-Йорка» одиннадцатой за две недели.

Исход ничего не менял.

• Во-вторых, «по болезни» отсутствовал основной центровой «Нью-Йорка» Фил Джордон.

На самом деле, его партнеры признаются, что он не смог выйти на площадку из-за похмелья.

Это привело к тому, что и без того низкорослая команда «Нью-Йорка» могла выставить против 216-сантиметрового Чемберлена лишь 208-сантиметрового Дэррелла Имхоффа, считающегося хорошим защитником на уровне университета, и 206-сантиметрового Кливленда Бакнера, не считающего даже хорошим защитником на уровне университета.

• В-третьих, матч проходил не в Филадельфии, а в крошечном Херши, на старой арене, вообще-то предназначенной для хоккея.

«Филадельфия» обычно готовилась там к сезону и в качестве благодарности за гостеприимство приезжала с несколькими официальными матчами в конце регулярки, когда игры уже не имели особого значения.

Как ни странно, но для рекорда Чемберлена этот факт имел особое значение: в старом зале были потрепанные «мягковатые» дужки, благодаря которым мяч охотнее проваливался внутрь. В итоге центровой, всегда имеющий проблемы с реализацией штрафных, установил рекорд по попаданиям с линии.

В двух предыдущих матчах в Херши Чемберлен реализовал 27 из 38 штрафных, то есть 71%.

«Я худший бросающий в мире, и тут попадаю в 28 попытках из 32, – писал потом сам Чемберлен. – Это просто показывает, что и мне может повезти. Посмотрите на протоколы – раз в несколько месяцев оказывается, что слабые игроки проводят фантастические матчи».

• В-четвертых, в концовках регулярки команды традиционно забывали о защите.

Легенда «Селтикс» Боб Кузи рассказывал, что уровень игры падал к концу сезона и «защиты выдыхались».

• В-пятых, тот сезон отличался рекордной средней результативностью. Команды набирали в среднем 118,8 очка при 107,7 броска за игру.

Даже в наше ультраатакующее время эти показатели и близко не достижимы.

• Чемберлен не спал ночью перед матчем.

Общая расслабленность хорошо видна и по поведению центрового «Филадельфии». Он провел ночь в Нью-Йорке, по его признанию, развлекаясь в компании с подругой. Закинул ее домой в 6 утра, а в 8 залез в поезд, идущий в Филадельфию.

• Чемберлен едва не опоздал на клубный автобус.

Несмотря на похмелье и бессонную ночь, он изо всех сил держался в поезде, чтобы не уснуть и не уехать «куда-нибудь в Вирджинию». А затем встретил друзей на вокзале в Филадельфии и так долго обедал с ними, что лишь в последний момент заскочил в клубный автобус, отправляющийся в Херши.

Игрокам предстояло преодолеть 137 километров.

• Постфактум партнеры Чемберлена находили много факторов, указывающих на рекорд.

Сперва он обыграл всех в карты: «ему фантастически везло», – рассказывал Гай Роджерс. А после этого потащил всех к игровым автоматам, где установил новый рекорд по попаданиям: «Уилт не смазал в тире ни одного раза. Он был в огне весь день».

• Игроки «Филадельфии» ненавидели Херши.

«Эта арена – богом забытое место, – говорил Том Мещери. – Херши построен вокруг огромной шоколадной фабрики, и там все провоняло шоколадом. Внутри находится невозможно – людей начинает тошнить. Лично я думал лишь о том, чтобы поскорее убраться оттуда».

• На арену пришли всего 4124 зрителя. И не ради Чемберлена.

Непопулярность НБА тогда пытались лечить сдвоенными матчами, обычно объединяя игры студенческих (более популярных команд) и команд профессиональных. В Херши же болельщиков больше интересовала выставочная баскетбольная игра между футболистами «Иглс» и «Кольтс».

• Встречу не транслировали по телевидению.

Более того, Харви Поллок, пиар-директор и главный по статистике в «Филадельфии», писал отчеты об игре сразу для двух новостных агентств и газеты The Philadelphia Inquirer. Журналисты на арене были представлены лишь двумя газетчиками и одним радиокомментатором, которому это было все настолько интересно, что он не удосужился записать репортаж.

Радиокомментатор Билл Кэмпбелл так и говорил: «Та игра не запомнилась мне как нечто особенное. Если честно, меня гораздо больше впечатлило, когда Джо Фалкс набрал 63, это один из первых бросающих игроков, и смотреть за его бросками из углов и с краев было гораздо любопытнее».

• В первой четверти Чемберлен набрал 23 очка.

«Филадельфия» уверенно повела в счете – 42:26.

• Сосредоточился он, правда, на штрафных – реализовал 9 из 9.

Перед тем сезоном Макгуайр уговорил центрового бросать «из-под юбки». Это привело к тому, что он выдал лучший процент попаданий с линии за карьеру по сезону (61).

И, реализовав 9 из 9, Чемберлен подумал лишь о том, что может замахнуться на собственный рекорд по штрафным – он составлял 24 попадания.

• Одновременно он убрал с площадки Имхоффа.

Единственный полноценный центровой «Никс» остался в истории баскетбола исключительно благодаря одному эпизоду карьеры – тому, что Чемберлен набрал 100 очков через него. Однако, на самом деле, он отбегал в той игре лишь 20 минут из-за перебора нарушений.

Уходя с паркета, Имхофф еще в первой половине бросил судье: «Позволь ему набрать 100 очков, и тогда можно расходиться по домам».

• Через неделю команды вновь встречались, но уже в Мэдисон-Сквер-Гардене, и там болельщики устроили Имхоффу стоячую овацию.

Он позволил Чемберлену набрать всего 58 очков.

Позже Имхофф всегда повторял: «Для меня было честью двенадцать лет болтаться под мышками Чемберлена».

• К большому перерыву «Филадельфия» растеряла преимущество – 79:68.

• На счету Чемберлена к этому моменту значилось 41 очко. И сам он не придавал этому большого значения (это было более-менее в рамках нормы).

Однако команда же не могла не заметить слабость «Нью-Йорка» под щитом. Поэтому в перерыве Гай Роджерс призвал играть больше на центрового: «Давайте посмотрим, сколько очков он сможет набрать».

Тренер согласился.

• Даже когда Чемберлен набрал 50 очков, арена все еще скучала.

Харви Поллак придумал, как ее немного растормошить – он подсказывал ведущему Дэйву Зинкоффу, сколько очков на счету центрового. А тот объявлял это для всех – постепенно зрители начали понимать, что дело идет к чему-то необыкновенному.

• Кстати говоря, Харви Поллак уверен, что в том сезоне Чемберлен делал в среднем трипл-дабл – с очками, подборами и блоками (но блоки официально не фиксировались).

• Игроки «Никс» поначалу делали все, чтобы сдержать Чемберлена – бросали на него по три, по четыре человека, нарушали на нем правила.

Это вывело из себя главного тренера «Уорриорс». Он обратил внимание судей на то, что игроки «Нью-Йорка» отказались от спортивных принципов.

• В третьей четверти Чемберлен набрал 28 очков и, по сути, гарантировал «Филадельфии» победу (125:106).

К этому моменту на его счету было уже 69 очков, только тут он осознал, что имеет возможность обновить личный рекорд.

• Защищался против Чемберлена третий центровой «Нью-Йорка» Дэйв Бадд.

Ну как защищался, сам он говорит, что сопротивление было бесполезным.

«Против него нельзя было защищаться привычным способом из-за того, что он был настолько большим. Все, что ты мог сделать – это играть за получение, и в таком случае они забрасывали ему парашют, либо отпихивать его с той позиции, которую он хотел занять, и вынуждать сделать несколько дополнительных шагов. Парень весил 130 килограммов, так что это было непросто».

• В начале четвертой четверти командная игра «Филадельфии» окончательно развалилась – Том Мещери вспоминал, что игроки просто отдавали мяч Чемберлену и смотрели за тем, что он будет делать.

• Рекорд состоялся за 7:51 до сирены – Чемберлен набрал 79-е очко, и болельщики уже стояли на ушах.

• Дальше они только кричали: «Давай мяч Уилту, давай мяч Уилту!».

А еще требовали от него сотню.

• Сам Чемберлен после этого хотел уйти с паркета.

Центровой решил, что с него довольно: «Я подумал: «Ну, этим людям не угодишь. Я устал. Я уже и так набрал 80 очков. Никто до этого не набирал 80 очков».

Тренер Макгуайр отказался делать замену.

«Тренер вел себя так, как будто не слышит, что Уилт от него хочет. Он отворачивался в другую сторону, – подтверждали партнеры.

• «Филадельфия» не просто грузила мяч на Чемберлена, она делала все, чтобы рекорд состоялся.

Например, форвард Эл Эттлс (не промахнувшийся в той игре ни разу – 8 из 8) не стал забивать из-под кольца, а вместо этого отдал передачу на Чемберлена – за пять минут до сирены тот набрал 88 и 89 очко.

• За шесть минут до конца игра окончательно превратилась в фарс.

Игроки «Нью-Йорка» поняли, к чему все идет, и постарались этого не допустить – теперь они стали фолить на всех игроках «Филадельфии», которых не звали Чемберленом, все для того, чтобы мяч не доходил до центрового.

При этом они затягивали атаку и старались оставить сопернику минимальное число шансов на то, чтобы рекорд состоялся.

«Филадельфия» тут же перестроилась.

Во-первых, бросила в бой всех резервистов – они нарушали правила, ставили игроков «Никс» на линию и тем самым не давали тянуть время.

Во-вторых, выбрасывали мяч из аута сразу на Чемберлена.

• На протяжении следующих четырех минут Чемберлен был единственным игроком «Филадельфии», кому удавалось забивать с игры.

«Фрэнк Макгуайр снял всю основу (Пола Аризина, Тома Мещери, Гая Роджерса), – вспоминал Джо Раклик. – И выставил резервистов. И вот я перевожу мяч через центр, пытаюсь одновременно вести мяч и жевать жвачку – для меня это тяжеловато. А Уилт тем временем идет к сотне».

(Вообще-то Раклик был сменщиком Чемберлена и выступал на позиции центрового).

• Стратегия фолов привела к тому, что у «Филадельфии» было 25 персональных замечаний, у «Нью-Йорка» – 32.

• За 2,12 до сирены Чемберлен набрал 96-е очко броском с отклонением.

• За 1,19 – он поймал парашют и поставил сверху.

В те времена данки считались вещью довольно неприличной, и Чемберлен всегда старался избегать подобных приемов – он как бы и забивал сверху, но делал это настолько деликатно, насколько это возможно.

• Историческое попадание случилось за 46 секунд до конца.

Чемберлен занял позицию в посте, где до него и довели мяч. Он промазал.

Подбор взял его одноклубник Тед Лакенбилл, который тут же передал мяч центрового. Он снова промазал.

Лакенбилл подобрал снова и отдал на запасного центрового (а теперь разводящего) Раклика. Тот не стал бить из-под кольца и набросил на Чемберлена.

Тот вновь ударил сверху.

• На этом моменте около 200 болельщиков рванули на паркет, чтобы отпраздновать это событие с главным героем (и прикоснуться к нему руками).

• Чемберлен всегда отмечал заслугу партнеров в его достижении.

«Я даже близко не подобрался бы к рекорду, если бы ни они. Они хотели этого так же, как хотел это я. Для этого им приходилось отказываться от открытых бросков. Им приходилось уворачиваться от фолящих на них соперников и бросать мяч мне в борьбу».

• Вернее, партнеры радовались даже больше Чемберлена.

«Когда он набрал 100 очков, то радовался меньше всех, – подтверждал Эл Эттлс. – В раздевалке мы тогда сходили с ума, а он все твердил: «Никогда не мог представить, что совершу 63 броска за игру». Но мы ему говорили: «Уилт, забудь, ты набрал 100 очков».

• «Никс» упрекали Чемберлена за неспортивное поведение.

Лидер «Нью-Йорка» Риччи Герин говорил после игры, что «Уорриорс» нарушили спортивный кодекс чести и сделали все, чтобы опозорить соперника. Он также посчитал, что рекорд Чемберлена не стоит преувеличивать, так как он был достигнут с нарушением естественного ритма игры.

Сам Чемберлен отвечал на это, что если бы «Никс» первыми не начали фолить и тянуть время, то он набрал бы и все 140 очков.

• Есть подозрение, что Чемберлен хотел наказать именно «Никс».

Одноклубник Уилта Пол Аризин объяснял: «Уилт всегда любил надевать повязки на кисти. В начале того сезона мы играли в Нью-Йорке, и все их игроки вышли с такими же повязками. Возможно, Уилту это не понравилось – они пытались посмеяться над ним. Кроме того, у Дэррелла Имхоффа была репутация сильного защитника, а Уилт особенно любил показывать таким, на что он способен».

В книге 1973 года сам Чемберлен указывал, что перед игрой Макгуайр показал ему нью-йоркскую газету с цитатами игроков «Никс». Они говорили, что справятся с оппонентом из-за того, что тот слишком медлительный и ему не хватает выносливости.

• Пауза из-за болельщиков на площадке затянулась на 9 минут.

Весь зал встал на ноги. Человек 200 окружили Чемберлена и «лупили по нему», как говорилось в репортаже. На скамейке «Никс» тем временем разворачивалась настоящая драма – гости разве что не рвали на себе волосы. Унижение подчеркивали и насмешки, летящие с трибун: «Риччи Герин, деревяшка, ты играть-то вообще умеешь?!».

«Думаю, единственный парень, у которого осталась травма после того матча – это Риччи Герин, – объяснял следующий тренер «Филадельфии» Алекс Ханнэм. – Он бывший морской пехотинец с опытом участия в боевых действиях – он не терпел никакой хрени ни от кого. И, должно быть, ему было больно, когда Уилт набрал против них сто очков. Но, на самом деле, никто не стал думать о нем и о «Никс» хуже после того матча. Мы все понимали, что рано или поздно Уилт наберет свою сотню».

• Оставшиеся 46 секунд все же доиграли.

Очень долгое время существовало убеждение, что на рекорде игра и прервалась. Такую точку зрения, например, отстаивал и сам центровой.

Даже легендарный гуру статистики Харви Поллак запутался в показаниях. В 1992-м он утверждал, что последние 46 секунд матча так и не доиграли. В 2002-м – что игру довели до сирены, но сам Чемберлен в ней не участвовал: он стоял в центре паркета и не хотел трогать мяч.

Лишь в 1988-м была случайно обнаружена запись радиорепортажа, подтвердившая справедливость второй версии.

«Мы с Уилтом прослушивали ту запись, – рассказывал продюсер НБА Entertainment. – Он был в шоке – он лично десятилетиями рассказывал людям, что матч не доиграли. Он повернулся тогда ко мне и сказал: «Ни помню ни одной секунды из этого».

• Крики с этим радиорепортажем («Он сделал это! Он сделал это! Данк Большого ковша!») в 90-х могли слышать те, кто звонил в офис комиссионера НБА Дэвида Стерна.

• Чемберлен мог улучшить результат, но не стал.

В последнем владении «Уорриорс» Джо Раклик оказался на линии штрафных и промахнулся дважды. Как он утверждал, он намеренно смазал вторую попытку, надеясь, что Чемберлен заберет подбор и наберет 102 очков.

Чемберлен не захотел. «Сто очков звучит лучше, чем 102», – объяснял он.

• С каким счетом завершилась игра, так и непонятно.

Согласно репортажу, «Филадельфия» обыграла «Никс» со счетом 169:150. Однако официальный протокол гласит, что счет был 169:147.

Откуда взялась разница, так и не объясняется.

В любом случае команды установили рекорд по результативности на двоих (316 очков). Он был побит через 20 лет в игре между «Сан-Антонио» и «Милуоки» (337 очков), включившей три овертайма (171:166).

• Вот так выглядел официальный протокол.

• Чемберлен совершил 63 броска с игры.

Центровой реализовал всего 36 попыток из 63, но при этом 28 из 32 с линии (при том, что по карьере у него 50% попаданий с линии).

• Чемберлен всегда этого стеснялся.

Лишь в 90-х он начал вспоминать о том матче без привычной скромности: «Лишь со временем я почувствовал себя частью той 100-очковой игры. Я вырос на улицах, и если ты много бросал, то тебя называли единоличником. Если бы я совершил 63 броска, то меня бы больше никто не брал в команду. Тогда я пробовал такие броски, которые бы не брал на себя в обычных ситуациях, и лучше бы я выдал 50-60 очков с 75% попадания, чем 100 очков – с 57%...

Но в итоге рекорд стал частью меня, и я сам осознал, что сделал… Люди, которые ничего не знают о баскетболе и о спорте, говорят своим детям: «Видишь этого парня вот там? Он набрал 100 очков за матч». Теперь я даже горжусь этим. Хотя самим рекордом полностью обязан команде. Вы бы видели, в каких ситуациях парни отдавали мне мяч. Это был чистый цирк».

• Он также установил пять рекордов – по количеству бросков (63), попаданий (36), реализованных штрафных (28), очков за четверть (31) и половину (59).

В среднем за ту неделю он набирал по 73 очка.

А в том сезоне он набирал в среднем 50,4 очка за игру и провел на площадке 48,5 минуты за матч.

• Чемберлен комплексовал и из-за сверхрезультативности.

Через много лет он писал:

«К концу того сезона я осознал, что породил монстра. Я набирал в среднем почти 55 очков, и все ждали, что я буду делать это каждый год. Так что все мои дальнейшие выступления всегда сравнивали с тем третьим сезоном…

Карим вот был умнее. Он мне как-то сказал: «Я не буду совершать ту же ошибку, Уилт, не буду набирать по 40-50 очков за игру, тогда все будут требовать от меня все больше и больше. Ты создал Франкенштейна, и он будет преследовать тебя всю жизнь».

• В 1964 году НБА увеличила размеры трехсекундной, чтобы минимизировать ущерб от действий Чемберлена.

«Краску» раздвинули с 3,7 метра до 4,9 метра. Так что результативность Чемберлена упала с 45-50 очков в среднем за игру до 37 очков за игру.

• Достижение Чемберлена не вызвало восторгов нигде, кроме Филадельфии (да и там все было очень умеренно).

Самым запоминающимся отзывом на тот матч стала статья в New York Daily News: «Баскетбол находится в таком печальном положении из-за того, что американцы нормальных размеров не могут себя ассоциировать с этими громадными звездами… Невозможно продать семифутового монстра даже самому наивному подростку».

• Мнение коллег тоже было неоднозначным.

Главный тренер «Бостона» Ред Ауэрбах, всегда издевавшийся над Чемберленом, рекордом тоже не впечатлился.

«Да с кем он вообще играл? Имхофф, о, да. Это как я буду играть с коротышкой. Все, что требуется – это давать мне мяч, я буду разворачиваться и класть его в корзину».

• По воспоминаниям Чемберлена и остальных участников, едва ли не все их знакомые уверяли, что присутствовали на том матче. Причем по их версии происходило все на площадке Мэдисон-Сквер-Гардена.

«Никогда их не поправлял», – добавлял Чемберлен.

• Чемберлен всегда повторял, что тот матч не является его самым любимым за карьеру.

Он гораздо больше ценил матч с «Бостоном», в котором сделал 55 подборов в противоборстве с Биллом Расселлом. Именно в нем по-настоящему раскрылись его феноменальные атлетические качества.

• Никто не знает, что случилось с мячом, которым Чемберлен набрал 100-е очко.

В 2000-м году появился некто Керри Райман, утверждавший, что, будучи 14-летним, присутствовал на арене и унес мяч с собой. Этот мяч был продан на аукционе за 551844 доллара (самая высокая цена для спортивного сувенира на тот момент). Однако игроки «Филадельфии» подвергли сомнению аутентичность мяча, и позже он ушел лишь за 67791 доллар.

Вообще же после того как рекорд состоялся, мяч вручили экипировщику «Уорриорс» Джеффу Миллмэну. Доигрывали встречу уже другим мячом.

Все игроки «Уорриорс» подтверждают, что затем Чемберлен отдал снаряд Элу Эттлсу (так как тот больше всех ныл, что в кои-то веки попадал по кольцу, а ему надо обслуживать центрового). Но форвард в итоге забыл, куда он его дел.

• Легендарный снимок родился случайно.

На игре присутствовал фотограф Associated Press Пол Ватис – но не по работе, он пришел, чтобы развлечь сына.

Харви Поллок в перерыве перед заключительной четвертью отправил его к машине за камерой, а потом позвал его в раздевалку, чтобы запечатлеть Чемберлена в этот памятный день. Пиар-менеджер взял лист, написал на нем цифру «100» и вручил центровому. Так появилась самая известная баскетбольная фотография в мире.

• Многие считают, что достижения Чемберлена открыли лигу для чернокожих, а те спасли НБА от неминуемой смерти.

До 1962 года в НБА играли лишь 37 черных на девять команд (25 процентов от всей лиги). О квоте тогда шутили так: «Можно выпустить одного черного в старте в домашнем матче, двух – на выезде, трех – если вам нужно победить».

«Когда люди слышали, что Уилт набирал по 100 очков, набирал в среднем по 50 очков, то хотели посмотреть на этого парня, – говорил Уилли Ноллс. – Уверен, что Уилт Чемберлен в одиночку спас НБА. Уилт ударил в колокол свободы и прокричал: «Дайте моим людям свободу, пусть они выразят себя». До этого нам приходилось терпеть унизительную расовую квоту, которая едва не привела к уничтожению НБА».

• Чемберлен признавал, что отсутствие видеозаписи только пошло на пользу его достижению, в котором чудится нечто сверхъестественное и таинственное.

• Домой в Нью-Йорк после матча Чемберлен отправился в компании трех игроков «Никс».

Он попросил своего друга Уилли Ноллса подбросить его до города. Тот согласился, но предупредил, что его партнерам по «Никс» не понравилось, «как эгоистично повел себя Уилт».

Уилт заверил, что всю дорогу будет тихонько дремать на заднем сидении. Однако сквозь сон услышал: «Вы только можете поверить, что этот сукин сын набрал сто очков против нас?»

Вылезая из машины у своего дома, Чемберлен все же не мог не сказать: «Ну а вы со своей стороны очень мило себя вели по отношению к этому сукину сыну. Сначала позволили мне набрать 100 очков, а после этого подвезли меня до дома. Вот вам деньги за бензин. Спасибо, парни».

В цикле о 75-летней истории НБА уже вышли:

Фото: Gettyimages.ru/Walter Iooss Jr., Brian Bahr /Allsport, Harry Benson/Express/Hulton Archive; East NewsASSOCIATED PRESS/East News/PAUL VATHIS, Levine-Roberts/Sipa USA/East News; wikipedia/Sport Magazine Archives; wikipedia; wikipedia; twitter/garympomerantz