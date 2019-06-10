ЦСКА не брал титул предыдущий раз 20 лет назад. Тогда их свалил «Урал-Грейт» с Беловым, Пановым и Кущенко

Мир, в котором ЦСКА жаловался на судей, а титул разыгрывали в провинции.

ЦСКА проиграл и винил во всем судей

К началу нулевых ЦСКА уже решил финансовые проблемы, но и близко не обрел статус непобедимого джаггернаута. Единственным, что было в тех армейцах неотразимого, оставалась харизма Мирсада Туркана и Горана Гиричека.

В 2001-м красно-синие уступили в полуфинале «Урал-Грейту».

В 2002-м – не смогли даже доехать до Перми: саратовский «Автодор» вынес фаворитов всухую – 2-0.

Второй матч проходил в Саратове и вызвал такой эмоциональный всплеск, что его можно прочувствовать и в наши отвыкшие от такого дни.

ЦСКА проигрывал 61:70 в третьей четверти и начал психовать.

В общей сложности восемь человек – по 4 с каждой стороны – не смогли доиграть из-за перебора фолов.

Андрей Фетисов вымещал злость на скамейке и в отчаянии рухнул на паркет, когда получил пятое замечание в спорной ситуации.

Мирсад Туркан на этом моменте взорвался и ударил арбитра мячом по голове. Его, естественно, тоже удалили.

После этого армейская скамейка выбросила на площадку майку, а вслед за ней выяснять отношения с судьей ломанулся даже добродушный массажист ЦСКА Аскер Барчо.

Дальше оба тренера – Валерий Тихоненко и Владимир Родионов – по очереди выскакивали на паркет и все пытались объяснить что-то арбитрам.

В итоге ЦСКА даже повел за две минуты до конца, но в концовке все рухнуло. Гордан Гиричек умудрился трижды промахнуться с линии, играющий за «Автодор» Сергей Моня уже тогда позвенел трехочковым попаданием, а Рубен Волковиски допустил потерю в последней атаке – армейцы еще имели шанс (96:99) и сами все упустили.

Саратовские болельщики хлынули на площадку после финальной сирены и начали качать на руках Владимира Родионова.

Интересно было и после игры.

Во-первых, потому что ЦСКА не оставил претензий к судьям.

«Спорт-Экспресс» сохранил для потомства этот момент в самом неправдоподобном виде, но хоть в каком-то.

«Через полтора часа в ресторане «Азиатский стиль», где ЦСКА уже много лет ужинает после матчей с «Автодором», Туркан подошел к столику Родионова и, поздравив с победой, спросил о судьях – мол, помогли? Родионов ответил, что просить Деменкова и Галкина о подобном ему даже в голову не приходило. И добавил: «Если нам и помогли, то самую малость. Отдали два спорных свистка – как хозяевам. Вас много раз судили гораздо хуже. Сегодня «Автодор» выиграл потому, что был сильнее духом». Туркан согласился с тренером победителей и еще раз пожал ему руку».

Во-вторых, потому что ЦСКА немедленно пошел против Александра Гомельского. Президент армейцев еще до плей-офф договорился о том, что в межсезонье в клуб придет Сергей Кущенко, лучший баскетбольный управленец на тот момент, и начал поиск нового тренера.

Все еще действующий главный тренер Валерий Тихоненко рассуждал о диверсии:

– С моей точки зрения, публичное объявление о приходе Кущенко накануне старта плей-офф было ошибкой. Если не сказать более жестко.

– Диверсия?

– Кому-то было необходимо взорвать команду изнутри. Затея удалась. Хотя если бы мы прошли «Автодор», серия с «Урал-Грейтом» могла бы вновь стать досрочным финалом. ЦСКА есть ЦСКА. Его всегда боялись и боятся сегодня.

– Игроки знали, что их тренеру ищут замену и ваша отставка предрешена?

– Думаю, да. Они же не на Луне живут. У всех есть глаза, уши, доступ в Интернет.

Председатель совета директоров Андрей Малышев формулировал очень эффектно:

«В жизни Александра Гомельского было много побед – спортивных и околоспортивных. Поздравляю его с еще одной победой – над собственной командой и здравым смыслом».

Руслан Авлеев – MVP плей-офф

В ноябре 2000-го в игре между УНИКСом и «Бешикташем» Руслан Авлеев стал героем главного эпизода всей своей карьеры – выдал знаменитое комбо «мяч-рука-нога».

«Предвзятого судейства в том матче не было, – рассказывал Авлеев «Бизнес-Онлайн». – И каких-то личных счетов у нас с ним не было. Я хорошо помню тот момент. Меня там чуть не уронили, Йовчич стоял рядом и вместо фола свистнул мне пробежку. Ну, я на эмоциях бросил в него мячом, который был у меня в руках. Попал не так сильно, как хотел, немного промахнулся. Но мне показалось, будто Йовчич со свирепыми глазищами начал переть на меня. Какая первая реакция у человека, когда на него танком с напыщенными ноздрями идет человек? Я его ударил…

— Да, но удар ногой вдогонку по уже нокаутированному арбитру был явно лишним.

— Если бы Йовчич сразу отошел, то ударов вообще бы не было. Во многом он сам вынудил меня это сделать. Возможно, если бы еще мячом я не промахнулся, а попал точно в него, то наверно потом воздержался бы от удара. Но потом, конечно, я все осознал. Через 12 часов после игры я был у него в гостинице, извинился перед ним, заплатил все штрафы. Мы поговорили, он оказался хорошим парнем, в принципе он меня понял. Потом судил матчи с моим участием, все было нормально».

ФИБА дисквалифицировала Авлеева на два года.

Обычно считается, что после того удара карьера одного из самых перспективных российских игроков начала нулевых пошла по нисходящей. Но это не совсем так – на форварда сразу же вышел Сергей Кущенко: он перевез Авлеева в Пермь и добился уменьшения срока международной дисквалификации.

В 2002-м Авлеев был лучшим игроком плей-офф российского чемпионата, даже на фоне звездного состава «Урал-Грейта» – мощнейшим ураганом, сносившим всех под щитами. Особенно явственно это проявилось в финале, когда он вернулся в Казань и позволил себе оттоптаться на клубе, который не поддержал его в трудной ситуации. В ключевые моменты мощный во всех отношениях форвард включал режим абсолютной неудержимости.

Сергей Кущенко заразил Пермь баскетболом

Баскетбольное новообразование под странноватым названием «Урал-Грейт» появилось на свет летом 1995 года благодаря группе единомышленников во главе с Сергеем Кущенко. Оно пришло на смену команде под чуть менее диковинным названием «Политехник», которая перед этим как раз пробилась в высшую лигу. На первый матч «Урал-Грейта» – проведенный 16 сентября 1995 года в баскетбольном зале пермской спортивной школы №49 (домашней площадке нового клуба)– пришло аж 300 болельщиков.

К 98-му Кущенко уже выстроил в Перми лучшую организационную структуру в российском баскетболе.

К 99-му Пермь превратилась в баскетбольную столицу страны и вступила в гонку вооружений с ЦСКА.

К 2000-му «Урал-Грейт» – это уже лучшее, что есть на Урале, и финалист чемпионата России.

Кущенко пригласил в штаб бывшего главного тренера сборной России Сергея Белова и Вальдемараса Хомичюса.

Пошумел с помощью громких имен (вроде Роя Тарпли) и обаятельных российских игроков (вроде Сергея Чикалкина).

Начал регулярно собирать 7-тысячный «Молот» и впервые в истории российского баскетбола заморачиваться с рекламой.

«Нам удалось «урал-грейтовский» баскетбол поднять на новый уровень, – объяснял Сергей Кущенко. – На матче за третье место в чемпионате России в 1998 году мы сделали лазерное шоу. Сейчас оно везде, а тогда было только в Перми. Мы взяли качественную музыку, как на дискотеке, соорудили Спайдермэна, — это наполняло зал просто донельзя. И выступления поддержки: пермский балет микшировался с группой пухленьких девушек, они так смешно танцевали, я их даже как-то в ЦСКА привёл.

Мы креативили: вешали баскетбольные трусы на рекламу, кроссовки привязывали. Как-то на большой площади написали: «Пошли все на...». Никто ничего не понимал, газеты говорили, что Кущенко послал весь город. Только за три дня до открытия мы появились опять: «Пошли все на баскетбол! Открытие сезона 28 октября». И все пошли. Мы сделали «Урал-Грейт» сильным брендом.

Мы делали клипы, посвященные конкретным болельщикам в Перми. Например, женщина родила прямо в зале. Мы быстро распиарили это. Прошло лет 8, я уже с ЦСКА приехал, подходит женщина с ребенком и говорит: «Вот, это мы».

И наконец, Кущенко получил финансовую поддержку, которая вынесли «Урал-Грейт» на вершину. Без особенных проблем Пермь выиграла борьбу у ЦСКА за Сергея Панова, Валерия Дайнеко, Михаила Михайлова и Василия Карасева. Продолжала усиливаться и после первого успеха, когда в команду подъехали Авлеев, лучший «шестой» чемпионата Энтони Боуи и греческий снайпер Панайотис Лиаделис.

«Бюджет «Урал-Грейта» был доходным, мы продавали в те годы билеты на миллион евро за сезон, – рассказывал Кущенко. – Потом — помогал бюджет, и я считаю, что это заслуга менеджмента. Я лично выступал перед законодательным собранием и просил 1,5 млн рублей на покупку Михайлова, говорил, что мы будем чемпионами страны, а потом думаю: «Господи, что я говорю!».

Но мы тогда стали чемпионами. Помню, вышли после победы, полупьяные от эмоций, в центр арены, где 25 тысяч людей кричали… Такая была энергетика!

Нам дали деньги, но мы не могли тратить их на покупку игроков. Тогда коммерческие средства мы пустили на контракты, а бюджет пошел на детский спорт.

Была такая статистика: во время выборов губернаторов в 2000 году по узнаваемости первое место занимал губернатор, второе — «Урал-Грейт». 83% жителей Пермской области следили за выступлением «Урал-Грейта», а 73% активно участвовали. Люди из Кирова, Ижевска, Екатеринбурга и Челябинска с плакатами просили им освобождать места, когда они приезжали к нам на матчи, особенно когда Евролига была, — люди на лампочках висели».

На шестой год существования «Урал-Грейт» оттеснил ЦСКА и взял два чемпионских титула подряд, два раза подряд играл в финале Северо-Европейской баскетбольной лиги, собрал лучших российских игроков на Урале.

«Пермский феномен крылся в организации, в структуре систем. Иначе мы были бы командой-однодневкой», – говорил Сергей Белов.

Проблема в том, что вся эта структура оказалась одним человеком.

Провинция мечтала о титулах

В финале 2001-го и 2002-го «Урал-Грейт» обыгрывал УНИКС – 3-0, потом 3-1. Но баскетбольный бум коснулся всех провинциальных городов: Казань, Саратов и Пермь остро болели оранжевой лихорадкой, носили на руках игроков, выбегали на площадку, шумели так, что вибрировали трибуны…

После финала «Спорт-Экспресс» поймал радость победителей:

«Когда матч закончился, пермяки высыпали на площадку, устроив кучу-малу и ныряние «рыбкой» на паркет. Ликование в зале продолжилось: в воздух, подброшенные руками баскетболистов, поочередно взлетали тренеры Сергей Белов и Вальдемарас Хомичюс, бывший и нынешний генеральные директора клуба Сергей Кущенко и Павел Лях. А вот срезать чемпионскую сетку с кольца гостям не дали – руководители УНИКСа специально выделили работников службы безопасности для охраны этого «дорогостоящего» инвентаря.

Потом был традиционный душ из шампанского в раздевалке «Урал-Грейта» и трогательная встреча на выходе из Дворца спорта с прибывшей в Казань сотней пермских болельщиков. Фанаты, устроившие живой «коридор», с легкостью поднимали своих любимцев на руки – одного за другим, включая тяжеловесных Панова и Михайлова.

По дороге в аэропорт Кущенко сообщил всем о диагнозе, поставленном Дайнеко: «Пить может!» Начавшийся ливень и полуторачасовая задержка чартерного авиарейса никого не смутили – счастливым триумфаторам, как гласит текст исполненной ими в зале прилета «Песни про зайцев», было в этот вечер «все равно».

И песню, и сигары, и встречу с болельщиками в ночи зафиксировали на видео.

«Урал-Грейт» тогда казался революцией, хотя и не очень долго. Пермь вроде бы доказала, что провинциальный клуб может не только выигрывать чемпионат, но и концентрировать на себе внимание всего региона, привлекать финансовые потоки и конкурировать с таким легендарным брендом, как ЦСКА. Кущенко продемонстрировал, что дело не в ЦСКА, а в том, насколько грамотно работаешь ты сам. Ощущение это продержалось не очень долго – даже два титула подряд не убедили, что в провинции возможен суперклуб: не кратковременная династия, а то, что остается на вершине в течение многих лет, несмотря на смену игроков и руководства.

«Урал-Грейт» так и остался вспышкой, яркой, беспрецедентной, незабываемой. Но изменить ничего не смог.

После сезона Сергей Кущенко перебрался в Москву и собственноручно похоронил ту иллюзию «федерализма» российского баскетбола. Его ЦСКА начал доминировать и финансово, и в кулуарах, и на площадке – началась совсем иная эпоха.

У «Урал-Грейта» же очень скоро начались финансовые проблемы, которые привели к банкротству и закрытию клуба.

Фото: ural-great.ru; vk.com/ural_great