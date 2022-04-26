Вход со двора в профессиональный спорт: как стать чемпионом по хоккею 3 на 3 или текболу, не отходя от дома

Часто мы отказываемся от спортивного образа жизни в пользу бытового комфорта. Совмещать работу, учебу и личную жизнь удается разве что с фитнесом раз в неделю. Но что, если заниматься крутыми видами спорта прямо во дворе – в том числе с перспективой добиться серьезных успехов?

Sports.ru нашел и изучил подходящее для этого место — МФК N’ICE LOFT, где помимо апартаментов создана спортивная инфраструктура для занятия более чем 15-ю видами спорта. Часть объектов расположена в физкультурно-оздоровительном центре, а другие находятся на открытой для всех желающих территории спортивного парка N’ice Park.

Рассказываем о комплексе вместе с двукратным чемпионом мира по хоккею и обладателем Кубка Гагарина Александром Радуловым.

Хоккей 3 на 3

В современных условиях жизни в мегаполисе традиционным видам спорта приходится адаптироваться под новые реалии. Как правило, более современные виды требуют меньшего количества участников и более коротких временных отрезков. В мире давно играют в футзал, появившийся на столетие позже обычного футбола. На Олимпиаде-2020 в Токио всем полюбился более динамичный баскетбол 3x3. А теперь зимние виды планирует покорить новая версия хоккея: в формате 3 на 3.

Правила просты — две команды выставляют по 3 полевых игрока, а ворота, как обычно, защищает вратарь. Время матча тоже короче, чем в большом хоккее: два тайма по 25 минут против традиционных трех по 20.

Идея хоккея 3 на 3 пришла из НХЛ: с 2015 года в таком количественном формате проводят овертаймы. От официальных матчей «мини-хоккей» отличают правила: в формате 3 на 3 не фиксируются пробросы и положение «вне игры», удаление на 2 минуты заменяется штрафным броском с преследованием, а взятие ворот засчитывается только если в зоне атаки команда совершила хотя бы один пас.

Как и во все похожие виды, в хоккей 3 на 3 гораздо проще играть любителям: как минимум, потому что для полноценной игры вам потребуется всего 8, а не 12 человек. Но и профессионалам новшество пришлось по душе: новый динамичный вид уже опробовали на Юношеских олимпийских играх в Лозанне. Эксперимент так понравился хоккейным властям, что Международная федерация хоккея всерьез говорит о введении нового вида спорта в программу будущих Олимпиад.

В физкультурно-оздоровительном центре N’ICE LOFT предусмотрено сразу две ледовые арены, на которых можно заниматься и профессиональным хоккеем, и его мини-версией. Площадки оснащены профессиональным немецким оборудованием для подготовки льда и системой по осушению воздуха.

Перед тем, как приобрести в N’ICE LOFT апартаменты, Александр Радулов детально ознакомился с проектом: «На этих аренах есть все необходимое, чтобы стать тренировочной базой игроков уровня КХЛ. В Москве такие площадки в дефиците, на всех спортсменов льда не хватает, а тут можно тренироваться фактически у себя во дворе».

Текбол

Если вы любите футбол и внимательно следите за фото и видео с тренировок вашей любимой команды, то подобие текбола вам наверняка знакомо. Профессиональные футболисты с удовольствием перебрасывают футбольный мяч через сетку теннисного корта или – как в случае с текболом – через аналог стола для настольного тенниса.

Идея нового вида зародилась в 2012-м в Болгарии. Бывший профессиональный футболист Габор Борсани еще в детстве играл футбольным мячом на столах для настольного тенниса. Правда, от плоских столов мячи плохо отскакивали в сторону соперника, так что несколько десятилетий спустя вместе с другом и программистом Виктором Хусцаром они изобрели более подходящую для игры выпуклую поверхность.

Правила просты: перебрасывать мяч на противоположную сторону стола можно любыми частями тела, кроме рук. Друзья несколько лет адаптировали новинку, а в 2016-м презентовали ее в Будапеште при участии легендарного Роналдиньо. Неудивительно, что техничный бразилец стал амбассадором нового спорта. Сегодня новый вид представляют Неймар и Филиппе Коутиньо, а стол для игры есть дома даже у Месси.

В N’ICE LOFT мобильные столы для текбола будут размещены в зоне командных видов спорта открытого спортивного парка – по соседству с полем для мини-футбола. Столы находятся на удалении от апартаментов, чтобы не мешать резидентам.

Панна

Еще один выходец из большого футбола – панна. По сути, это один навык, доведенный спортсменами до совершенства. Главная задача игроков – прокинуть футбольный мяч сопернику между ног.

Пришедший из уличного футбола вид спорта полноценно зародился в Суринаме в середине 2000-х и завоевал популярность в Голландии, где много выходцев из этой южноамериканской страны (например, мать Вирджила ван Дейка именно оттуда).

Площадки для панны совсем маленькие: кружок диаметром 6 метров для игры один на один или овал 6х9 метров для матча 2х2. Продолжительность партии тоже небольшая: 3 или 4 минуты соответственно, за каждый проброс начисляется одно очко.

Но скромные площадки могут помочь отточить навыки для большого футбола. Топ-футболисты, иногда даже сами того не зная, регулярно используют фишки панны в матчах.

Для занятий панна-футболом в N’ICE LOFT предусмотрена специальная круглая площадка с защитной сеткой. Она находится вдали от окон квартир и огорожена кустарниками для создания дополнительной шумоизоляции.

Йога

Пока современные виды спорта стремительно захватывают популярность, йога доказала свою пользу еще тысячелетия назад. Первые упоминания этой практики появились еще в Индской цивилизации в 3000-х годах до нашей эры.

В широком смысле это смесь духовных, психических и физических практик, а также одна из шести основных школ философии индуизма. Еще мощнее признание фонда ЮНЕСКО: в 2016-м йога вошла в список нематериального культурного наследия человечества.

В традиционном виде йога сильно связана с медитациями и самыми разными мировыми религиями, но современный мир легко адаптировал ее под спортивные нужды. Сегодня йога – одна из самых доступных физических активностей, направленная на развитие мускулатуры, дыхания, осанки и растяжки. В журнале Yoga Journal как-то подсчитали, что в России насчитывается более 1,4 миллиона последователей йоги. Кроме того, занятия йогой считаются отличным способом расслабиться и помогают даже в борьбе со стрессом. В отличие от многих энергозатратных видов, заниматься ей можно каждый день, и йога будет лишь усиливать обмен веществ и повышать уровень энергии.

А еще йога может стать отличным дополнением к другим физическим активностям. Не удивительно, что за последние 15 лет ей стали регулярно заниматься профессиональные спортсмены: от теннисистов и футболистов до игроков в регби и американский футбол.

Заниматься йогой в N’ICE LOFT будет особенно удобно, потому что для этого доступны все зоны рекреации спортивного парка. Масштабная зона для групповых занятий расположена на возвышенности в глубине спортивного парка и на достаточном удалении от активных видов спорта. Дополнительную шумоизоляцию выполняют деревья и кустарники, которые зонируют территорию для максимального удобства всех спортсменов.

А спортсменов ожидается немало. Спортивный парк открыт для всех желающих – там круглый год будут проводиться общественные тренировки по мини-футболу, бегу, скейтбордингу и другим видам спорта. Все это – под руководством квалифицированных тренеров по специально разработанным программам.

К вводу в эксплуатацию будет запущено приложение N’ICE LOFT, в котором каждый сможет зарегистрироваться онлайн на занятия или найти партнеров для командных видов спорта. Комьюнити позволит сделать парк точкой притяжения для тех, кто любит спорт и занимается им постоянно на профессиональном или любительском уровне.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко; globallookpress.com/Lukasz Sobala; unsplash.com/Dane Wetton; VK/3hlpro; Gettyimages.ru/Linnea Rheborg