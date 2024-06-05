«Ред Булл» продлил Переса еще на 2 года! И зачем он чемпионам «Ф-1»?

Ради стабильности хоть в чем-то.

Одна из главных трансферных саг «Формулы-1» 2024-го завершена: «Ред Булл» определился с напарником для Макса Ферстаппена как минимум на 2025-й. Им стал старый напарник – Серхио Перес: мексиканца продлили сразу на два года, и на Гран-при Нидерландов следующего сезона они могут пробить потолок длительности совместного партнерства в Гран-при!

А к концу его предположительного отрезка итог составит вообще 138 Гран-при.

Да, они проведут вместе даже больше Шумахера и Баррикелло. Невероятно!

Хотя год назад еще казалось, что из-за внутренних конфликтов между пилотами и падения результатов Переса «Ред Булл» только и ждет момента истечения его контракта, чтобы найти замену.

Да складывалось все вроде неплохо для новых лиц: Дэн Риккардо вернулся в «РБ» и иногда впечатляет результатами, Юки Цунода наконец повзрослел и тащит вторую команду в очки почти каждую гонку, юный Лиам Лоусон очень впечатлил за две гонки дебюта, да и на рынке до сих пор остается старый знакомый Карлос Сайнс на пике формы. Есть из кого выбрать?

И в особенности после Гран-при Монако – когда из-за череды неудачных результатов Перес еще и красочно потерял второе место в общем зачете:

Однако все-таки сейчас не 2023-й, и «Ред Булл» уже не так доминирует – в команде точно понимают: причины потери места кроются еще и в прогрессе конкурентов.

Риккардо же впечатляет только в отдельных гонках и проваливается в квалификациях, а до смены шасси на старте года он вообще словно выдавал худший период времен «Макларена». Юки Цунода же на нормальный прогресс и адаптацию потратил 3 года – таких шеф всех пилотов «Ред Булл» Гельмут Марко в основу обычно всерьез не рассматривает. Сайнса же побоялись брать из-за нежелания рисковать новыми потенциальными политическими трениями между сторонами и отцами пилотов – по слухам, именно из-за них ребят и развели как можно быстрее после дебютного сезона в «Торо Россо».

Но главное: внутренних трений между Ферстаппеном и Пересом больше не возникало. Должно быть, с учетом и без того сложной внутренней ситуации в «Ред Булл» как минимум с пилотами решили не экспериментировать, пока это возможно.

Сохранение финансовой и рыночной устойчивости команды

№11 – не просто пилот из Мексики c поддержкой от локального магната Карлоса Слима: может, в начале его карьеры в «Ф-1» так и было, но с динамикой развития мира и проникновения чемпионата в США расклад сильно изменился.

Теперь за Пересом – огромный испаноязычный Лат-Ам-рынок, включая внутренние регионы США (где уже почти 40% населения говорят на испанском и существуют несколько огромных чисто испаноязычных телеканала).

«Прямо сейчас Чеко является самым востребованным гонщиком в «Формуле-1». И впереди у него еще десять лет в «Формуле-1», – заявлял отец Серхио Антонио – мексиканский бизнесмен и политик из правящей партии. – У Чеко есть много сценариев. Он самый востребованный гонщик в «Ф-1». А главное – у него больше всего спонсоров. Больше, чем у Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона вместе взятых. У него каждую неделю появляются новые варианты продолжения карьеры. К Чеко обращаются компании со всего миру, лучший специалист по продвижению рекламы в мире – это Серхио Перес. Его спонсорских товаров никогда не остается в ассортименте, потому что всю продукцию очень быстро раскупают».

Фактически Серхио сейчас закрывает нишу «успешного американского пилота в чемпионской команде», а «Ред Булл» как раз вал местных партнеров – от национальных мексиканских до крупнейших B2B вроде Oracle.

Также у «Ред Булл» – и мощное портфолио рекордных потребительских сделок вроде недавнего продления с производителем формы Castore на $100 млн. Настолько большие контракты помогает выбивать и популярность Переса на населенных рынках в том числе, а уже на основе коммерческого успеха привлекать все больше и больше американской аудитории (где в смысле энергетических напитков, например, пока лучше представлен локальный конкурент Monster Energy) до планов по отделению в технологическую компанию.

Только посмотрите на пул партнеров на пресс-релизе:

Множество потребительских компаний с репрезентацией на американские и Лат-АМ рынки!

И мексиканский рынок сам по себе быстро растет: он переживает новую индустриализацию из-за переноса производств поближе к США (туда активно инвестируют даже китайские компании) из-за процесса решоринга и наличия множества соглашений о свободной торговле. И, кажется, даже момент оглашения о продлении контракта с Серхио выбран не зря: в Мексике как раз закончились масштабнейшие выборы, где победила партия MORENA – в ней состоит и отец Серхио, депутат мексиканского парламента с 2021-го и бывший кандидат на должность губернатора штата Халиско .

Дэн Риккардо – один из самых медийных пилотов в США прямо сейчас, но его результаты в «РБ» не убедили в необходимости замены.

Юки Цунода вряд ли сможет быстро заменить Переса в этой роли – да еще и с учетом необходимости в опыте перед переходом на новый регламент.

Карлос Сайнс же тоже вряд ли заменит Переса в смысле популярности – он даже в Испании не №1.

Да, Макс Ферстаппен по последним опросам Nielsen, заказанным «Формулой-1», назвал фанатами самым популярным и любимым пилотом. Однако чемпион просто ненавидит любые маркетинговые и спонсорские активности – если на гоночном треке «Ред Булл» может выехать только на нем, то за его пределами так уже не выйдет. Нужен сильный №2, и среди доступных пилотов по сочетанию привлекательности и скорости с Пересом все еще мало кто может сравниться.

Потенциальная страховка от ухода Ферстаппена для сохранения преемственности

Чемпионы «Формулы-1» во всех пресс-релизах объявили о двухлетнем соглашении до конца 2026 года, однако не исключено, что речь идет о контракте по схеме «1+1» – такую сделку анонсировали немецкие журналисты. Да и Хорнер в своей речи также упомянул только сезон-2025.

«Наступил важный момент, чтобы подтвердить наш состав на сезон-2025, и мы очень рады продолжить работу с Чеко. Преемственность и стабильность важна для команды, и Чеко с Максом [Ферстаппеном] сформировали успешное и прочное партнерство, которое позволило нам впервые закончить чемпионат на первом и втором местах в прошлом году».

Звучит скорее так, словно у Переса подтверждена сделка пока только на 2025-й.

Главный редактор издания The Race тоже пишет: сделка все-таки заключена по схеме «1+1 с опцией команды» .

И в этом действительно намного больше логики и смысла с точки зрения команды – как раз на случай новых намеков на внутренний конфликт стороны Переса с Ферстаппеном, как в 2022-м, или грандиозного падения формы, как в 2023-м.

Именно тогда же и возникло ощущение, словно Серхио сохраняет место в пику обычаям команды понижать создающего проблемы пилота исключительно из-за жесткого контракта : словно менеджер мексиканца и бывший агент самого Айртона Сенны Джулиан Джакоби составил такую сделку, что №11 просто нельзя досрочно уволить или опустить в «Альфа Таури» (теперь «РБ»), пока пилот сохраняет второе место общего зачета.

Новая структура контракта потенциально даст «Ред Булл» должное спокойствие насчет опций воздействия и мотивации пилота – и потому в данный момент предположительно исключит необходимость работать с новыми вариантами на рынке сейчас, а затем перестраиваться под новичка осенью, зимой и на тестах.

Ведь у «Ред Булл» (пока) больше нет необходимости судорожно искать и повышать нового чемпиона: Ферстаппен (пока) все еще остается в команде и продолжает бить рекорды, и даже сам Гельмут Марко признает, что второго такого нет и быть не может.

Все-таки «Ф-1» – не только спорт одного пилота, в нем много занятий и вопросов. Очевидно, ими сейчас и предпочли заниматься – на волне внутреннего скандала, битвы за власть, перехода на новый моторный регламент и собственные силовые установки, старт взаимодействия с «Фордом» и при наметках на отделение от основного и головного концерна. И не стоит забывать о перестройке «человеческой» части: из команды за последние годы ушли много инженерных топов вроде главного инженера Роба Маршалла, гения Эдриана Ньюи, первого механика (главы всех бригад), главы отдела аэродинамики Дэна Фэллоуса… Такие сдвиги гарантируют и внутренние перемещения с должности на должность менее медийных и известных лиц – и объем внутренней трансформации в нынешнем «Ред Булл» мы даже не можем до конца увидеть и осмыслить.

Рисковать сломом такой уникальной схемы может быть просто опасно, потому, должно быть, концерн и переключился на долговременную достройку бизнеса компании, чтобы в новый цикл «после Ферстаппена» войти еще сильнее, диверсицифированее и устойчивее.

И сделка в формате «1+1» для сохранения хотя бы одной части конструктора предсказуемой и устойчивой с дополнительными потенциальными вариантами и страховками на будущее – наверное, самое разумное, что можно было сделать. Ни трансфер Риккардо, ни риск с Цунодой, ни возвращение даже топового Сайнса не гарантировали такого же уровня предсказуемости: а вдруг адаптация Юки затянулась бы, Карлос сразу включился бы во внутреннюю борьбу, а сложная в управлении машина вызвала бы у Дэна новый спад «а-ля «Макларен»?

А если Ферстаппен все-таки уйдет перед 2026-м, у команды всегда будет преемственность в понимании машины и знания команды.

Скучно, но надежно – пока техштаб продолжает справляться. Классический гамбит: согласиться на новые два года с Пересом – ради более сильного будущего.

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Фото: Gettyimages.ru /Mark Thompson