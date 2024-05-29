«Да ты волшебник!», «Я не так стар», «Меня точно улучшили». Гонщикам «Ф-1» показали их рейтинги в стиле FIFA – и это 🔥
Каждый год по «Формуле-1» выпускают традиционный игровой компьютерный симулятор от студии Codemasters (теперь выкуплена EA Games) – причем он весьма спорный: Макс Ферстаппен, например, весьма презирает его качество и отказывается соревноваться там всерьез, но выступает послом компании, наносит рекламные логотипы на шлем и участвует в выставочных событиях.
Причин много: спорное судейство инцидентов и ИИ, модели повреждений, физической модели, реалистичности, характеристик машин…
Но часто главной точкой обсуждений при выходе каждого нового апдейта становятся рейтинги пилотов по типу карточек в FIFA! Даже сами гонщики постоянно подкалывают друг друга на тему разных показателей.
В 2023-м после широкой критики для оценки пилотов пригласили более профессиональную панель экспертов – вроде бывшего пилота «Ф-1», симуляторщика «Мерседеса» и аналитика Sky Sports F1 Энтони Дэвидсона и комментатора F1 TV Алекса Жака.
«Мы пытались найти лучший баланс между оценками для опытных гонщиков и тех, кто в первой половине карьеры, особенно в смысле рейтинга опыта, – рассказал бренд-директор симулятора Джон Мерчант. – Мы и дальше будем обновлять рейтинги по ходу сезона, чтобы игра оставалась точно откалиброванной по тому, что происходит на треке».
Как же оценивали пилотов? По четырем подкатегориям:
EXP (Опыт): Основан на количестве стартов, которые гонщик совершил в течение карьеры.
RAC (Гоночное мастерство): Способность терять и выиграть позиции относительно средней стартовой позиции.
AWA(Осторожность): Способность гонять без ошибок, аварий, инцидентов и штрафов. На показатель влияет количество реальных визитов к судьям за последние сезоны по вине пилота.
PAC (Темп): Оценка лучших кругов пилота – чем ближе к быстрейшему, тем выше оценка.
Overall RTG (Рейтинг): Общая комбинация всех показателей, с преимуществом у темпа.
А «Ф-1» сделала из представления каждой новой версии настоящее шоу: перед презентацией собирает всех напарников и дает им возможности оценить напарников.
С годами формат устоялся:
- сперва гонщики пытаются отгадать рейтинги напарников.
- потом им показывали реальные.
- они удивляются. Или не удивляются!
В 2023-м вышло очень по-разному: «В этот раз расщедрились», «Поломали весь настрой», «Ограблен»
Как же вышло в 2024-м?
Ферстаппен даже вырос
Алонсо остался №2, Хэмилтона опустили за топ-5, Переса убрали вообще на худшую позицию среди топ-пилотов
Сайнс теперь третий, но наравне с Леклером и Норрисом – они сохранили показатели
Алекс Албон вырос и в рейтинге, и в позициях
Пиастри справедливо вырос больше всех, Боттас справедливо сдал больше всех
У остальных – небольшие твики по актуальной форме, которые не выглядят прямо совсем спорными. Общий уровень оценок в целом предельно верно показывает действительно высокое среднее качество пилотажа, которое сейчас наблюдается в «Ф-1» – наверное, в самом деле такого сильного состава еще не было никогда в истории, и малоошибочные 78 кругов на Гран-при Монако это только подтверждают.
Кстати, шоу повторили и для F1 2024:
«Уильямс»: «Ты – волшебник»
Да, их диалог начался сразу с зарисовочки от Алекса на портрете Логана:
Алекс Албон (АА): (Видя опыт 77 – 62) Честно говоря, у нас будет больший разрыв! (На гоночное мастерство): да ты ж должен прорываться больше меня должен! Я обычно откатываюсь назад в этом году. Внимательность? Ладно, ребята, проблема в том, что середине пелотона все сталкиваются. Там хаос. Абсолютный хаос. Мы все рубимся за десятое!
Логан Сарджент (ЛС): Сколько у тебя штрафных баллов?
АА: Ноль.
ЛС: А у меня 8! (На общий рейтинг) О, да у меня упал.
«Макларен»: «Старик ты»
Оскар Пиастри (ОП): А что там у тебя? Больше 110 гонок?
Ландо Норрис (ЛН): Да, ####, 100+! (Тогда как раз много шутили о прерывании долгожданной серии ожидания первой победы №4 – Спортс). 75? Окей. Вот и все, что ты мне даешь (Ландо выдал Оскару 27). 78?
ОП: Ты старик, мужик.
ЛН: Гоночное мастерство? Ты попал в аварию в прошлой гонке, так что… (Смеются). Хотя я ж тоже, честно говоря. Даже не знаю. Ладно, на самом деле, ты вполне силен. Думаю, дам… (Рисует 84).
ОП: Я еще никогда не видел такой заковыристой восьмерки!
ЛН: Впитывай! 87? Окей, очень агрессивная восьмерка!
ЛН: Внимательность… О чем тут вообще? В жизни? (Роняет фломастер).
ОП: Ты же только что выронил, дружище…
ЛН: О том я и говорил!
ОП: Я скорее хочу знать, как вообще получить еще 11 баллов рейтинга к твоим До сотни?
«Феррари»: «Надо проверить предыдущий – вдруг я уже близок к уходу?»
Шарль Леклер (ШЛ): Так, у Фернандо будет 98, так что дам тебе 90.
Карлос Сайнс (КС): Ты начал на пару лет позже меня, так что дам тебе 87-88.
ШЛ: Да, но я старею...
КС: Неа, ты – нет!
ШЛ: 85? Какого хера?! Чего?! Мы оба перееоценили! Общий… 89.
КС: Я думаю, это честно. Я же поставлю на твой в 90.
ШЛ: Это очень честно! Я проверю предыдущий рейтинг, чтобы понять, насколько я близок к уходу. Вдруг я уже на нисходящей?
«Хаас»: «Как старое красное вино»
Кевин Магнуссен (КМ): Ты ж там третий по опыту, да? Поставлю тебе 97.
Нико Хюлькенберг (НХ): Как старое красное вино. Гоночное мастерство? Дам тебе 98.
КМ: 99.
НХ: Ооооо, спасибо, дружище! Внимательность? О, ну ты всегда точно знаешь, где находятся те, кто позади тебя, нет? Тебя нельзя обогнать. 105.
КМ: О, а помнишь, в прошлый раз, когда мы это делали, я был впереди тебя по темпу.
НХ: Ага, правда помнишь это?
КМ: Ты внимательнее, я быстрее.
«Ред Булл»: «Я не настолько старый»
Макс Ферстаппен (МФ): Дам тебе 89.
Серхио Перес (СП): Я не настолько старый! Гоночное мастерство? Ну… 98…
МФ: Чо?! О, ладно
СП: Ну то есть ты ж даже не сходил.
МФ: Поставлю тебе как и за опыт.
СП: Скучно.
МФ: Внимательность – 94? О, да меня точно улучшили.
«Кик-Заубер»: «Сколько лет нужно в «Ф-1», чтобы добить до 80-ти? 11, чтоль?»
Чжоу Гуаньюй (ЧГ) (Видя 60 за опыт): А сколько лет нужно в «Ф-1», чтобы добить до 80-ти? 11, чтоль? А 72 ты за гоночное мастерство как получил? Внимательность? Не думаю, что Валттери сталкивался с кем-то когда-то по своей вине. О, общий в этот раз получше. В прошлый раз было то-то в районе 70-чего-то.
«РБ»: «Летал в первой половине 2023-го!»
Юки Цунода (ЮЦ): Гоночное мастерство? Так, в первой половине сезона-2023 ты просто… Летал! Так что за него ты бы получил 96! Сейчас ты немного пониже, так что… Может, 84. Внимательность? Ты попадал в аварию за год?
Дэн Риккардо (ДР): Зандворт? (Авария, в которой №3 сломал руку и выбыл на месяц, уступив машину Лиаму Лоусону – Спортс). Но я не ударил Оскара! Так что я показал внимательность – на самом деле это была хорошая авария!
ЮЦ: Ну, я думаю, если бы ты знал итог, ты бы выбрал другой исход, так что… 81.
ДР: Оууу… Думаю, у меня побольше.
ЮЦ: 85? Да ты ж травму получил! Темп 82?
ДР: Фуууу….
ЮЦ: Теперь 88. Спасибо! Думаю, мастерство должно быть повыше, как и внимательность.
ДР: Думаю, мастерство тебе можно поднять. А внимательность…
ЮЦ: И как, мои глаза в порядке?
ДР: Да, хороший ответ! Но, думаю, все что выше 80 – означает, что мы заслуживаем здесь быть, верно? Отлично, тогда у нас должна быть работа еще на год! Спасибо ЕА за подтверждение, теперь можно приступать к переговорам о контрактах.
А как вам оценки?
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