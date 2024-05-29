«Да ты волшебник!», «Я не так стар», «Меня точно улучшили». Гонщикам «Ф-1» показали их рейтинги в стиле FIFA – и это 🔥

Каждый год по «Формуле-1» выпускают традиционный игровой компьютерный симулятор от студии Codemasters (теперь выкуплена EA Games) – причем он весьма спорный: Макс Ферстаппен, например, весьма презирает его качество и отказывается соревноваться там всерьез, но выступает послом компании, наносит рекламные логотипы на шлем и участвует в выставочных событиях .

Причин много: спорное судейство инцидентов и ИИ, модели повреждений, физической модели, реалистичности, характеристик машин…

Но часто главной точкой обсуждений при выходе каждого нового апдейта становятся рейтинги пилотов по типу карточек в FIFA! Даже сами гонщики постоянно подкалывают друг друга на тему разных показателей.

В 2023-м после широкой критики для оценки пилотов пригласили более профессиональную панель экспертов – вроде бывшего пилота «Ф-1», симуляторщика «Мерседеса» и аналитика Sky Sports F1 Энтони Дэвидсона и комментатора F1 TV Алекса Жака.

«Мы пытались найти лучший баланс между оценками для опытных гонщиков и тех, кто в первой половине карьеры, особенно в смысле рейтинга опыта, – рассказал бренд-директор симулятора Джон Мерчант. – Мы и дальше будем обновлять рейтинги по ходу сезона, чтобы игра оставалась точно откалиброванной по тому, что происходит на треке».

Как же оценивали пилотов? По четырем подкатегориям:

EXP (Опыт): Основан на количестве стартов, которые гонщик совершил в течение карьеры.

RAC (Гоночное мастерство): Способность терять и выиграть позиции относительно средней стартовой позиции.

AWA(Осторожность): Способность гонять без ошибок, аварий, инцидентов и штрафов. На показатель влияет количество реальных визитов к судьям за последние сезоны по вине пилота.

PAC (Темп): Оценка лучших кругов пилота – чем ближе к быстрейшему, тем выше оценка.

Overall RTG (Рейтинг): Общая комбинация всех показателей, с преимуществом у темпа.

А «Ф-1» сделала из представления каждой новой версии настоящее шоу: перед презентацией собирает всех напарников и дает им возможности оценить напарников.

С годами формат устоялся:

- сперва гонщики пытаются отгадать рейтинги напарников.

- потом им показывали реальные.

- они удивляются. Или не удивляются!

В 2023-м вышло очень по-разному: «В этот раз расщедрились», «Поломали весь настрой», «Ограблен»

Как же вышло в 2024-м?

Ферстаппен даже вырос

Алонсо остался №2, Хэмилтона опустили за топ-5, Переса убрали вообще на худшую позицию среди топ-пилотов

Сайнс теперь третий, но наравне с Леклером и Норрисом – они сохранили показатели

Алекс Албон вырос и в рейтинге, и в позициях

Пиастри справедливо вырос больше всех, Боттас справедливо сдал больше всех

У остальных – небольшие твики по актуальной форме, которые не выглядят прямо совсем спорными. Общий уровень оценок в целом предельно верно показывает действительно высокое среднее качество пилотажа, которое сейчас наблюдается в «Ф-1» – наверное, в самом деле такого сильного состава еще не было никогда в истории, и малоошибочные 78 кругов на Гран-при Монако это только подтверждают.

Кстати, шоу повторили и для F1 2024:

«Уильямс»: «Ты – волшебник»

Да, их диалог начался сразу с зарисовочки от Алекса на портрете Логана:

Алекс Албон (АА): (Видя опыт 77 – 62) Честно говоря, у нас будет больший разрыв! (На гоночное мастерство): да ты ж должен прорываться больше меня должен! Я обычно откатываюсь назад в этом году. Внимательность? Ладно, ребята, проблема в том, что середине пелотона все сталкиваются. Там хаос. Абсолютный хаос. Мы все рубимся за десятое!

Логан Сарджент (ЛС): Сколько у тебя штрафных баллов?

АА: Ноль.

ЛС: А у меня 8! (На общий рейтинг) О, да у меня упал.

«Макларен»: «Старик ты»

Оскар Пиастри (ОП): А что там у тебя? Больше 110 гонок?

Ландо Норрис (ЛН): Да, ####, 100+! (Тогда как раз много шутили о прерывании долгожданной серии ожидания первой победы №4 – Спортс). 75? Окей. Вот и все, что ты мне даешь (Ландо выдал Оскару 27). 78?

ОП: Ты старик, мужик.

ЛН: Гоночное мастерство? Ты попал в аварию в прошлой гонке, так что… (Смеются). Хотя я ж тоже, честно говоря. Даже не знаю. Ладно, на самом деле, ты вполне силен. Думаю, дам… (Рисует 84).

ОП: Я еще никогда не видел такой заковыристой восьмерки!

ЛН: Впитывай! 87? Окей, очень агрессивная восьмерка!

ЛН: Внимательность… О чем тут вообще? В жизни? (Роняет фломастер).

ОП: Ты же только что выронил, дружище…

ЛН: О том я и говорил!

ОП: Я скорее хочу знать, как вообще получить еще 11 баллов рейтинга к твоим До сотни?

«Феррари»: «Надо проверить предыдущий – вдруг я уже близок к уходу?»

Шарль Леклер (ШЛ): Так, у Фернандо будет 98, так что дам тебе 90.

Карлос Сайнс (КС): Ты начал на пару лет позже меня, так что дам тебе 87-88.

ШЛ: Да, но я старею...

КС: Неа, ты – нет!

ШЛ: 85? Какого хера?! Чего?! Мы оба перееоценили! Общий… 89.

КС: Я думаю, это честно. Я же поставлю на твой в 90.

ШЛ: Это очень честно! Я проверю предыдущий рейтинг, чтобы понять, насколько я близок к уходу. Вдруг я уже на нисходящей?

«Хаас»: «Как старое красное вино»

Кевин Магнуссен (КМ): Ты ж там третий по опыту, да? Поставлю тебе 97.

Нико Хюлькенберг (НХ) : Как старое красное вино. Гоночное мастерство? Дам тебе 98.

КМ: 99.

НХ: Ооооо, спасибо, дружище! Внимательность? О, ну ты всегда точно знаешь, где находятся те, кто позади тебя, нет? Тебя нельзя обогнать. 105.

КМ: О, а помнишь, в прошлый раз, когда мы это делали, я был впереди тебя по темпу.

НХ: Ага, правда помнишь это?

КМ: Ты внимательнее, я быстрее.

«Ред Булл»: «Я не настолько старый»

Макс Ферстаппен (МФ): Дам тебе 89.

Серхио Перес (СП): Я не настолько старый! Гоночное мастерство? Ну… 98…

МФ: Чо?! О, ладно

СП: Ну то есть ты ж даже не сходил.

МФ: Поставлю тебе как и за опыт.

СП: Скучно.

МФ: Внимательность – 94? О, да меня точно улучшили.

«Кик-Заубер»: «Сколько лет нужно в «Ф-1», чтобы добить до 80-ти? 11, чтоль?»

Чжоу Гуаньюй (ЧГ) (Видя 60 за опыт): А сколько лет нужно в «Ф-1», чтобы добить до 80-ти? 11, чтоль? А 72 ты за гоночное мастерство как получил? Внимательность? Не думаю, что Валттери сталкивался с кем-то когда-то по своей вине. О, общий в этот раз получше. В прошлый раз было то-то в районе 70-чего-то.

«РБ»: «Летал в первой половине 2023-го!»

Юки Цунода (ЮЦ) : Гоночное мастерство? Так, в первой половине сезона-2023 ты просто… Летал! Так что за него ты бы получил 96! Сейчас ты немного пониже, так что… Может, 84. Внимательность? Ты попадал в аварию за год?

Дэн Риккардо (ДР): Зандворт? (Авария, в которой №3 сломал руку и выбыл на месяц, уступив машину Лиаму Лоусону – Спортс). Но я не ударил Оскара! Так что я показал внимательность – на самом деле это была хорошая авария!

ЮЦ: Ну, я думаю, если бы ты знал итог, ты бы выбрал другой исход, так что… 81.

ДР: Оууу… Думаю, у меня побольше.

ЮЦ: 85? Да ты ж травму получил! Темп 82?

ДР: Фуууу….

ЮЦ: Теперь 88. Спасибо! Думаю, мастерство должно быть повыше, как и внимательность.

ДР: Думаю, мастерство тебе можно поднять. А внимательность…

ЮЦ: И как, мои глаза в порядке?

ДР: Да, хороший ответ! Но, думаю, все что выше 80 – означает, что мы заслуживаем здесь быть, верно? Отлично, тогда у нас должна быть работа еще на год! Спасибо ЕА за подтверждение, теперь можно приступать к переговорам о контрактах.

А как вам оценки?

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