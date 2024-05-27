Суперлюксовая галерея Гран-при Монако: Мбаппе завершает гонку, Шарапова тусит с Хэмилтоном, и Джаред Лето, и Мэтт Дэймон, и Квят!
Гран-при Монако каждый год грозят исключить из календаря «Формулы-1» и отдать слот под очередной этап в США, Юго-Восточной Азии или на Ближнем Востоке, но смогут ли они заменить блеск белоснежных яхт и лоск дорогущих нарядов, которыми со всего мира слетаются похвастать селебрити?
Так Даниил Квят на один уик-энд сменил гоночный костюм на пиджак и брюки.
Для Марии Шараповой визит на Гран-при Монако, похоже, стал традицией. В прошлом году пятикратная чемпионка «Больших шлемов» гостила в боксах «Ред Булл» и вручала Максу Ферстаппену награду за победу в квалификации. В этом – признавалась любви «Мерседесу» и Льюису Хэмилтону.
И даже выступила на спонсорской встрече «Мерседеса».
Среди других болельщиков Хэмилтона – Аня Тейлор-Джой, известная, главным образом, по роли в сериале «Ход Королевы».
«Я здесь, чтобы поддержать замечательного друга и настоящую легенду... Я впервые на гонке, но я выросла, наблюдая за гонками вместе с моими родителями», – рассказала актриса Мартину Брандлу в его традиционном интервью на стартовой решетке.
Кстати, в этот раз звезде эфиров и бывшему гонщику «Ф-1» вновь пытались помешать телохранители. Охранник местной звеззды Килиана Мбаппе не пускал любимца болельщиков к футболисту, на что Брандл выдал легендарный ответ: «Все в порядке, приятель, я здесь главный». И в чем он не прав?
Кстати, узнаете всех, кто хотя бы на секунду маякнул в этой грандиозной проходке? Мартин в соцсетях написал, что столько звезд еще не видел!
А Мбаппе повезло чуть больше, чем другим знаменитостям. Килиану доверили взмахнуть финишным флагом перед болидом Шарля Леклера, наконец забравшим долгожданную победу на домашнем Гран-при.
А трофей от «Пирелли» за поул-позицию Шарль получал из рук британского актера Николаса Голицына.
Очень звучная фамилия! Многие интернет-издательства любят приписывать Николасу родство с русскими князьями, однако, IMDB утверждает, что это выдумки, а фамилию Голицын взял себе его дед, англичанин по фамилии Тайер. Гостил актер в гараже «Ред Булл».
Лисе из кей-поп группы Blackpink, похоже, так понравился визит на «Формулу-1» в Майами, что она вновь прилетела поддержать «Ред Булл» и в Монако.
Так же рядом с гаражами австрийской команды были замечены певица Бекки Джи, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт и игрок «Челси» Бэн Чилуэлл. В благодарность за гостеприимство Чиллуэлл, который впервые оказался на этапе «Формулы-1», болел за «Ред Булл».
А вот регбист Сийя Колиси и кэп сборной ЮАР хоть и гостил у чемпионов, свой голос отдал за победу Леклера. И не прогадал!
Колумбийский певец J Balvin.
И защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
Вирджил встретился с другим «четвертым номером» Ландо Норрисом из «Макларена». Сфоткался с его напарником Оскаром Пиастри.
И успел пожать руку четырехкратному чемпиону серии Фернандо Алонсо.
Из боксов «Феррари» за гонкой наблюдала Пэгги Гу. В 2021-м ближневосточный GQ назвал Пегги самым востребованным диджеем на планете.
Гостями «Альпин» стал певец Джо Джонас – уже далеко не первое его появление на «Ф-1»: он признался Брандлу, что большой фанат и пришел уже в пятый раз. Сейчас Джо болел за Пьера Гасли.
Французский скейтбордист Орельен Жиро.
Футболист «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан.
И игрок «Ливерпуля» и по совместительству, инвестор команды Трент Александер-Арнолд.
А в боксы «Уильямса» заглянул полузащитник «Брайтона» Ансу Фати.
Среди других знаменитых имен актер, продюсер и большой фанат гонок Майкл Дуглас.
Свой в гоночном мире благодаря роли в картине о легендарном противостоянии «Форд против Феррари» – Мэтт Дэймон.
Модель и актриса Эмилия Ратаковски.
Модель и подруга Льюиса Хэмилтона Винни Харлоу!
И Хайди Клум с дочкой.
Актриса Александра Даддарио в ярком цветочном платье.
Нестареющий Джаред Лето – еще один друг Хэмилтона, с которым они вместе правали в Антарктиду!
Музыкант и обладатель множества Грэмми Джон Ледженд – тоже ради компании Льюиса Хэмилтона.
Дизайнер Томми Хилфигер – его бренд уже долгое время сотрудничает с «Мерседесом».
Баскетбольный коуч Крис Мэттьюс.
Диджей Diplo и ямайский игрок в крикет Крис Гейл.
Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович.
Рэпер и музыкальный продюсер Will.i.am – постоянный композитор и коллаборационист серии! Он ходит на каждый Гран-при – и выпустил рэп-гимн «Формулы-1» в прошлом году, помните?
И это далеко не все богатые и знаменитые, что пришли понаблюдать за Гран-при Монако: по словам комментатора Sky Sports F1 и голова международной картинки Мартина Брандла, список ВИП-гостей этапа, составленный его командой, занял 65 страниц. Правда, не все из них согласны на публичные фото, интервью или даже признания присутсивия – многие хотят просто сохранить инкогнито.
Но как вам и такой список? Монако побил остальные люкс-этапы?
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Фото/видео: instagram.com/williamsracing; instagram.com/raphaelvarane; instagram.com/siyakolisi; instagram.com/alpinef1team; instagram.com/aureliengiraud; instagram.com/trentarnold66; instagram.com/virgilvandijk; instagram.com/mariasharapova; instagram.com/peggygou_; instagram.com/johnlegend; instagram.com/k.mbappe; instagram.com/mclaren; instagram.com/emrata; instagram.com/lalalalisa_m; instagram.com/f1; instagram.com/chrisgayle333; instagram.com/f1sutton; instagram.com/monacomatin; instagram.com/gqitalia; instagram.com/lethalshooter; instagram.com/danydk; x.com/FilmUpdates; x.com/LH44updates
А что там этой Лисе из кей попа могло понравиться, вопрос риторический 🤣
Vanity Fair.
No more,no less.