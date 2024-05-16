Вау, гонщик «Ф-1» буквально подписал контракт с командой после поцелуя со скатом! Даже заляпал бумаги

Никаких торжеств.

Перед стартом европейской части «Формулы-1» аутсайдерский «Уильямс» без очков решил положить конец слухам о возможном уходе или выкупе контракта их однозначного лидера Алекса Албона – и объявил о многолетнем продлении как минимум до конца 2026-го.

И неудивительно: именно на счету №23 – 27 очков команды из 28-ми, позволившие взять седьмое место Кубка конструкторов, несколько абсолютно героических выступлений с истертыми в кровь плечами и чуть ли не главный вклад в стабильную трансформацию слабого потенциала машины в более-менее приемлемые результаты на треке.

Потому весь старт 2024-го Алекса рассматривали кандидатом в «Феррари», «Ред Булл» и «Мерседес» – ходили слухи даже о потенциальном выкупе его контракта. Очевидно, потому и потребовалось объявление о продлении: новые, старые и потенциальные спонсоры явно заволновались из-за отсутствия очков и возможном уходе главного актива (еще и с достаточно большим южноазиатским рынком за плечами – Алекс уже большая звезда в Таиланде). Видимо, оттуда и срочность – маркетинговому отделу точно стало труднее работать, и потребовалось убрать хотя бы сомнений и беспокойств.

Ведь теоретически топы могут попробовать провернуть трансфер и сейчас, но только после свежего подписания сумма явно увеличится, а процесс – усложнится. Скорее всего, можно смело говорить, что пока Албон ушел с рынка и решил участвовать в перестройке легендарного бренда – а там, может, и войти в историю как один из столпов возрождения.

Именно поэтому объявление и организовали как «презентация для всей команды» – он «один из нас».

Но как же на самом деле выглядел процесс подписания? Может, так?

Или так?

Обычно в соцсетях так и подают – чтобы быстро попавший на страницу команды в соцсетях, интернете или где-то еще человек быстро представил, что может происходить.

Но реальность – совсем другая! И ее честно обсудили в традиционном подкасте шеф «Уильямса» Джеймс Воулз и сам Алекс:

Джеймс Воулз: Я сделаю одну вещь для снятия мифа с подписания контрактов. Поточу что все видят по ТВ, как мы все в струнке, и есть лист бумаги на столе, и мы ставим подписи. Можешь описать, где ты был и что конкретно делал ДО того, как подписал этот лист бумаги?

Алекс Албон: Я был… Я был в машине по дороге к поцелуям с парой скатов.

Воулз : Точно так!

Албон: На самом деле, я хотел сперва покормить и поцеловать сктов, но мы хотели сделать это (подписать контракт) в тот день. Но из-за разницы в часовых поясах – 7-8 часов – нам пришлось сделать короткую остановку в офисе, где я и подписал… Не знаю, намочил ли я бумагу…

Воулз: Там были очевидные следы того, что ты только что вылез из воды. И чтобы снять миф и с моей части процесса, скажу, что я задержался в офисе допоздна, размышляя «да сколько скатов он там целует? Мне ж домой надо».

Албон: Четыре!

Волуз: И в этот момент ты подписал контракт, да.

О чем они? Просто за пару дней до торжественной встречи на фабрике в Гроуве Алекс по пути в Европу остановился на небольшую передышку на Кайманах. И там нырял в океане…

И кормил скатов с девушкой – несколько дней подряд. И да, целовал – не шутка: вот тот самый момент!

Наверное, можно предположить, что это последний поцелованный им скат перед решением остаться в аутсайдере с легендарной шильдой на лучшие годы карьеры. Или сразу после – а бумаги Алекс заляпал уже после первыва от первого нырка? Из его рассказа до конца непонятно.

Как вам такая истинная жизнь гонщика «Формулы-1»?

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Фото: Instagram/alex_albon