Норрис как победитель «Ф-1»: объявил кампанию против Ферстаппена и «Ред Булл». Причем только за «Макларен»!

Когда битва за титул? А как же дружба с Максом?

Ландо Норрис наконец-то достиг первой победы в «Ф-1» – 114-й в истории серии после 110 Гран-при и рекорда в 15 подиумов без первых мест. «Макларен» ждал новую викторию аж 58 этапов, или 2 года и 7 месяцев!

Раньше Ландо только раз бывал на поуле (на том самом Гран-при России 2021-го, проигранном из-за дождя на последних кругах ), 8 раз финишировал вторым, оформил шесть быстрейшх кругов и всего 71 круг лидирования до Майами – из-за чего даже получил обидное прозвище Nowins («Безпобедник»).

Его восхождение с возрождением «Макларена» ждали так долго, что после победы публику сразу перевзволновали множество вопросов: а это надолго? Ландо теперь не сбежит выбивать контракт пожирнее в более богатую команду? Битвы за победу еще планируются? А что с претензиями на титул? Дружба с Максом не пострадает?

И Норрис терпеливо отвечал – уже в новом статусе победителя Гран-при!

Как ощущалась победа?

«Великолепно! Я пережил что-то вроде трех лучших дней в жизни. Ммм, думаю, утро понедельника было самым приятным… Неет, на самом деле нет, утро понедельника вышло жестким. Оно началось еще утром в воскресенье! Все слилось в один день.

Вот утро вторника уже было лучшим. Это первый раз, когда я полноценно проснулся как победитель гонки. И только тогда ты начинаешь обдумывать, чего же достиг. Великолепное чувство. Думаю, самое великолепное – осознание: еще столько классных вещей впереди!

Когда я знал, что выиграю? Первый поворот 33-го круга. Я был полностью уверен, что с момента рестарта после автомобиля безопасности – который вышел у меня не лучшим – если я удержу Макса на втором тогда, то я был уверен, что выиграю. Темп был хорош с первого круга. Но, конечно, гарантий никогда нет, потому я не ощущал чрезмерной уверенности. Но передо мной чистый воздух, я мог атаковать, так что я знал: будут препятствия, всегда может появиться еще один сэйфти-кар или виртуальный сэйфти-кар и другие вещи, сбивающие темп, но в остальном я был уверен и сфокусирован.

Впервые побеждаешь только раз, так что ночью я праздновал с парой друзей. Затем полетел в Огасту (город в Джорджии) и играл там в гольф два дня. Затем полетел домой и играл в гольф еще день. Так что три дня гольфа подряд с лучшим личным результатом на данный момент. И да, я выдал свой лучший удар! Признаю, все еще немного чувствую результаты праздника, но… Того стоило. Просто хочу верить, что это только начало. Я точно не удовлетворюсь только одной гонкой. Я как-то раз сказал в интервью, что типа «одна победа – и ухожу из «Ф-1», но нет! Думаю, это все – только начало, и мы еще много чего отпразднуем».

Как машина, стала лучше? Что с битвой за победы? «Макларен» теперь сможет за них сражаться?

«Безусловно, мы способны выиграть еще гонки в этом году, – высказался Норрис на следующий день после победы в официальном подкасте «Ф-1» F1 Nation (уже отоспался и эмоции слегка схлынули). – Полагаю, нам по силам соревноваться с «Ред Булл», и впереди захватывающее сражение между нами, «Ред Булл» и «Феррари».

Думаю, нам есть над чем поработать, мы пока не на уровне соперников. Будут гонки, когда мы окажемся достаточно конкурентоспособными, однако в среднем мы не вполне там, где хотим находиться.

Будем ли мы выигрывать чаще? Я еще перед стартом этого сезона говорил, что мы можем выигрывать гонки. Люди не верили, сомневались в «Макларене», сомневались во мне. А мы продолжали работать. Год назад мы даже в Q2 в Майами не попали, но команда отлично потрудилась – теперь мы выиграли.

Я наверняка не победил бы без обновлений. Хотел бы я сказать, что это только начало, но нам нужно продолжать работать. И тогда мы действительно будем на первом месте гораздо чаще».

А что насчет битвы за титул с «Ред Булл»? Когда уже?

«В 2025-м – 100 процентов. Я говорю это, не витая в облаках, – высказался Ландо уже с базы «Макларена» в четверг в интервью Sky Sports F1 после доставки трофея команде. – Я хочу верить в то, что у нас два отличных пилота, за нами стоит потрясающая команда, и мы близки как никогда.

Если в начале этого года я говорил, что мы способны выигрывать гонки, то нужно найти в себе уверенность и сказать, что в следующем году мы можем сделать следующий шаг.

Безусловно, мы способны выиграть еще гонки в этом году. Полагаю, нам по силам соревноваться с «Ред Булл», и впереди захватывающее сражение между нами, «Ред Булл» и «Феррари».

Думаю, нам есть над чем поработать, мы пока не на уровне соперников. Будут гонки, когда мы окажемся достаточно конкурентоспособными, однако в среднем мы не вполне там, где хотим находиться.

Я считаю, надо сохранять почву под ногами. Мы понимаем, что предстоит работа. Вся команда немного выпила, и я скажу ей, что надо возвращаться к работе, чтобы мы могли сражаться еще больше».

Дружбе с Ферстаппеном конец?

«Отношения изменятся, – резюмировал Ландо в том же интервью для Sky. -- Не хочу, чтобы это прозвучало негативно. Мы ценим друг друга и хорошо ладим. Но мы с ним не лучшие друзья, не переписываемся каждый день. Но у нас большое взаимное уважение, так что с нетерпением жду следующих гонок. Мне хочется вновь сразиться с ним, потому что, думаю, он – один из величайших гонщиков «Формулы-1». И если у меня выйдет победить – я смогу показать себя наравне с лучшими, а это именно то, чего я хочу добиться».

А что с «Маклареном»? Может, Норрис поищет команду сильнее – чтобы точно сразиться сФерстаппеном?

«Наши семейные отношения – все на том же уровне, что и в дебютном 2019-м, – признался Норрис уже в победном интервью официальному сайту «Ф-1» . – Мы начали это путешествие вместе, все последние 5-6 лет развивались с командой вместе. Я не приходил в хорошую побеждавшую команду, когда сам был плох. Мы с обеих сторон освежились, обе стороны обновились, и прорабатывали все вещи вместе. Во всем в целом – вместе.

Я хочу сделать это с «Маклареном». У меня были шансы сделать это с другими командами, и, может, в других местах я бы выигрывал гонки сейчас. Я хочу побеждать, но я не в отчаянии, чтобы прыгать с места на место. Я не хочу этого, я не хочу делать это. Я хочу наслаждаться местом, в котором я нахожусь, людьми, с которыми я работаю, я хочу создать историю с «Маклареном».

За следующие 5 или 10 лет, где я могу добиться наибольшего? Думаю, в «Макларене». Примерно как Макс при переходе в «Ред Булл», они ж тогда не выигрывали все подряд – но они продолжали, чтобы достичь всего через 5, 6,7 лет. Вот что я смогу сделать с «Маклареном», верю в это.

Посмотрите, как команда выросла за 12 месяцев. Я бы не подписался с «Маклареном» вновь так надолго и не показывал бы такую уверенность в долговременном успехе, если бы не верил в их возможности.

В перспективе одного-двух лет – особенно к 2026-му – я верю, что в идеальном месте, и я не могу быть счастливее от того, где нахожусь».

Норрис не остановится и продолжит работу над собой – первая победа ничего не изменит в восприятии критики

«Я пытаюсь стать лучше, – заверил в том же интервью для «Ф-1» новоявленный победитель Гран-при. – Я не говорю, что я совершенен, все еще остаются вещи, которые мне нужно делать лучше и над которыми я вкалываю как только могу. Но в целом я счастлив, что выполняю задачи на высоком уровне и планирую продолжать работу над этим.

Слушаю людей вокруг меня, людей, которые знают, о чем говорят. Настолько же часто говорят хорошие вещи, много людей говорит и плохие вещи. Но я уважаю все отзывы в мою сторону от людей вокруг. Я не возражаю, когда люди говорят то-то негативное – потому что я использую это, чтобы помочь себе в улучшениях.

Последнее, что я бы лично хотел – людей, которые пытались бы заставить меня чувствовать себя хорошо в плохих ситуациях. Может, за пределами гонок и «Ф-1» это и то, что хочется – для этого же и есть семья и друзья. Но в гонках это больше «если ты не первый, то последний» – не хочу, чтобы люди говорили «ах, да все еще классно постарался».

Я хочу, чтобы мне говорили, когда я недостаточно хорош. А когда я классно поработал – тогда да, говорите «хорошая работа». Мне не нужно сочувствие от кого бы то ни было.

Мне комфортно получать поддерживающие слова от людей вокруг, знающих правду. Многие комментаторы не знают правды. Я не слушаю их, но когда слова приходят от других пилотов, менеджеров команд или знающих факты людей – позитив берешь к себе на борт и пытаешься пустить себе на пользу.

Я всегда пытаюсь стать лучше. Было бы разочарованием сказать, что я сейчас не на лучшем уровне в жизни. У всех случаются небольшие провалы или мелкие моменты, но я довольно активно работал над сокращением моих слабостей и мест, где я проигрывал больше всего или типов поворотов, где у меня всегда выходило больше всего трудностей.

Зимой я потратил кучу времени на улучшения всех этих вещей. Прошел по всему и сделал все, на что надеялся. Вышел хороший шаг. Осталось еще несколько вещей, которые я хотел бы иметь возможность выполнять – и вещей, в которых мне тоже нужно стать лучше, но, в то же время, думаю, я последовательно хорошо справляюсь.

У меня получаются круги в квалификации, чего мне не хватало в прошлом году, было моей слабостью. Теперь удаются достаточно хорошие круги. Я хорошо выступаю в гонках – выглядит одной из моих главных сильный сторон в данный момент. Я принимаю хорошие решения».

Теперь Норрис изменится? Только серьезный победитель?

«Нет, я все еще останусь тем же парнем. Не думаю, что поменяюсь. Все еще стакан-наполовину-полон, потому что для меня такой подход работает. Это мой образ мышления.

У всех – свой подход к вещам, свой путь, свой способ говорить с собой и думать «как я поступлю сегодня? Как мне выполнить работу лучшим образом?»

Для меня это негативный разговор с собой и в некотором роде самовзбучка —потом что для меня работает, мне комфортно. Типа, мне не нужно, чтобы другим людям было комфортно так или чтобы другие соглашались. Это лучше для меня, лучше всего работает сделало меня тем, кто я есть.

Таков мой способ движения вперед. Так у меня будут и дни, где стакан полностью полон и я смогу гордиться собой и побыть счастливым. Все хотят такие дни и все должны их иметь. Но для того, чтобы стать лучше как человек и как пилот, у меня есть свой путь, и я буду его придерживаться.

В этом году я уже намного лучше с поддержанием фокуса и концентрацией на работе. И я хорошо ее делаю. Я быстр, я выполняю вещи ровно как хочу. Так что весь труд окупается».

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