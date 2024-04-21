Гран-при Китая: «Макларен» взял подиум в стратегическое казино, «Феррари» рвалась в топ-3 с 6-го, два сэйфти-кара

Хроника гонки.

«Формула-1» вернулась в Китай 5 лет спустя – под идеальные условия для непредсказуемого легендарного исхода : новые формат спринтерского уик-энда всего с одной практикой, частично переложенный асфальт, фэйковое покрытие из битума, которое начало сползать из-за дождей, осадки и кочки… С учетом новых болидов, новых колес и шин, а также кучи новичков на автодроме сложились идеальные условия для хаотичных квалификаций и гонок.

Спринтерские сессии действительно вышли бодрейшими , а вот квалификация после накопления данных оказалась уже чуть «нормальнее» – из шока только провал Хэмилтона (новые эксперименты с настройками) и удача Алонсо.

Тем не менее, разрывы за Ферстаппеном по-прежнему исчезающе маленькие – в 0,5 секунды уложились все позиции от 2 до 8 места!

«Феррари» сознательно пошла на ставку на гонку и заточила под нее все настройки, пожертвовав квалификацией . Ферстаппен же обратил внимание на колоссальную важность ветра .

Свойства трека предполагали большой износ, а после спринта производитель покрышек еще и поднял обязательное давление относительно референсного внизу – для безопасности, «из-за значительно большей нагрузки по сравнению с показателями предварительных симуляций».

Теоретически изменения должны были вновь обнулить известное – снизить площадь контакта шины и трассы, сократить сцепление, ускорить прогрев и потенциально повысить износ.

Однако некоторые команды же (вроде Дэна Риккардо из «РБ») на основе данных спринта предполагали возможность и одного пит-стопа, однако с учетом невозможности переноса исторических данных стратеги все равно фактически искали баланс и рассчитывали тактики вслепую – просто создавая как можно больший запас предполагаемых кругов с хорошим темпом для любого отрезка «на всякий случай».

Из спринтов же истекала разница в скорости между составами в 0,3 секунды с круга между самым мягким «софтом» и «медиумом» (фактически рассчитано на основе темпа одного Расселла) и в 0,82 секунды между самым мягким «софтом» и самым жестким «хардом». Исчезающе малый разрыв для такой трассы! После пересчета давлений симулированная разница изменилась:

И стратеги самой «Формулы-1» все равно насчитали предполагаемые два пит-стопа – с учетом обновлений от производителя покрышек так и не увидели возможностей для тактики с одним:

Стоит иметь в виду и традиционную вероятность появления автомобиля безопасности в 75%, а с таким количеством неизвестных ее можно оценить даже выше. Может, команды в смысле одного пит-стопа рассчитывали именно на это.

Перед самой гонкой «Уильямс» объявил об отправке Логана Сарджента на старт с пит-лейн ради экспериментов с настройками под следующий уик-энд в Майами.

А днище на болиде Фернандо Алонсо исправляли прямо на стартовой решетке – на установочном круге камень с грязного трека повредил рассекатели, создающие завихрение, «фиксирующее» поток. Потенциально большая потеря в стабильном генерировании прижимной силы с обеих сторон болида.

«Софт» и «хард» для старта почти никто в итоге и не выбрал – только Стролл для фирменного прорыва первого круга.

За десяток минут до гонки температура составляла 19 градусов (на 5 ниже ожидаемой!), а местами вроде пит-лейн даже накрапывало – некоторые условия для хаоса все-таки остались.

Как же прошла гонка? Все главные моменты!

Ферстаппен сохранил лидерство на старте, но Алонсо выстрелил в первом повороте и убрал Переса – вышел на второе место! Хюлькенберг разделался с двумя «Феррари», как и Джордж Расселл. Стролл прорвался в топ-10.

Но к концу первой же прямой первого же круга обе «Феррари» вернули позицию у «Хааса».

Стролл обогнал Хюлькенберга на 2-м круге и поднялся на 9-е.

На 5-м круге Перес все-таки вернул себе вторую позицию – Алонсо особенно не сопротивлялся. Видимо, осознал то, что передали по радио кругом ранее Норрису: «Алонсо нагружает шины сильнее нас, это хорошо».

На 8-м круге Норрис агрессивно прорубился мимо Алонсо – перекрыл траекторию испанцу, затормозил чуть позже и не позволил перекрестить траекторию. Топ-класс и подиум «Макларена»!

На 9-м круге Леклер выдал нереальную адреналиновую атаку по внешней траектории в первом повороте на Расселла – и отобрал 6-е!

На 9-м же круге Хюлькенберг, Цунода и Чжоу открыли волну пит-стопов.

На 12-м круге Леклер выдал еще один мегаобгон – нырок на внутреннюю Пиастри ради 5-го.

На 16-м круге Ферстаппен выдал несколько быстрейших кругов и легко обогнал Пиастри и Леклера. На следующем круге Оскар тоже поехал в боксы.

На 18-м круге Перес обогнал Сайнса – и Карлос тут же заехал в боксы.

На 20-м круге Ферстаппен обогнал и Норриса, все еще не побывавшего в боксах – и вернул лидерство.

На 21-м круге Боттас остановился в третьем секторе – отказал мотор. Вывесили желтые флаги на двух секторах.

На 21-м круге Сайнс масштабно заблокировал колеса во время активной атаки на Стролла в борьбе всего лишь за 8-е – и не выиграл позицию, и испортил комплект. Значительная ошибка.

На 22-м круге включили режим виртуального автомобиля безопасности. Леклер тут же заехал на пит-стоп и вернулся 5-м – после Алонсо, но сэкономил 9 секунд. Норрис заехал на 23-м круге и вернулся 3-м – сразу после «Ред Булл».

В конце 23-го круга выпустили даже полный сэйфти-кар! И «Ред Булл» вновь заехал в боксы обеими машинами – как и Алонсо с Расселлом. И вновь пит-стопы 1.9 и 2.0 секунды.

Положение после перемешивания порядка – все планировали ехать до финиша, кроме Алонсо, котрому поставили самый мягкий состав.

Рестарт в конце 26-го круга – Ферстаппен сохранил лидерство, изменений не произошло в топ-5. Только из-за раннего старта Алонсо заблокировал колеса, сбил пелотон, Стролл не успел отреагировать и снес Риккардо и Пиастри. А позади Магнуссен вынес и Цуноду. Вновь сэйфти-кар.

Алонсо, оказалось, обогнал Сайнса до выпуска автомобиля безопасности! №14 поднялся в топ-5.

Рестарт на 31-м круге – на этот раз все выжили, Хюлькенберг обогнал Риккардо на поврежденной машине, как и Хэмилтон спустя полкруга,

В итоге – штраф 10 секунд Магнуссену за вынос Цуноды, штраф 10 секунд Строллу за боулинг, и те же 10 секунд за нарушение правил сэйфти-кара. Риккардо же сошел.

На 39-м круге Перес все-таки додавил Леклера и вернулся на подиум.

На 41-м круге Хэмилтон перемолол Хюлькенберга и поднялся на 9-е.

Алонсо все-таки заехал за «медиумом» на 44-м круге – и вернулся 12-м.

Два круга спустя Фернандо выдал два «фиолетовых», обогнал Албона и Окона и вернулся в топ-10. На 48-м круге №14 обогнал и Хюлькенберга.

Испанец атаковал так активно, что на 49-м круге даже резанул по гравию в погоне за Хэмилтоном! Великий сэйв!

Но на том же 49-м Алонсо настиг и обонал Льюиса – 8-е место. На том же круге позади остался и Оскар Пиастри с подбитым болидом – испанец 7-й в 11 секундах от Расселла.

Как же красиво!

Итоги Гран-при Китая: мощнейший этап «Макларена»

Да Ферстаппен опять успел оторваться только на 13 секунд – на то же время за 26 кругов, что и за 6 кругов спринта накануне. Видимо, секрет борьбы все же не в сокращении трекового времени как такового!

«Макларен» выдал абсолютно максимальный уик-энд: поул для спринта и подиум на неподходящей трассе с постоянным сильным ветром. Команда заранее предупреждала, что ей ничего не светит и даже от «Феррари» могут отстать на полкруга, но мастерская работа в квалификациях и со стратегией позволила Норрису выжить. Только помарка на первом круге в спринте стоила ему двух вторых мест за уик-энд. Заслуженный титул «гонщика дня», это величие – сейчас он перехватывает знамя №2 у Сайнса в пелотоне.

«Феррари» же силами Леклера героически упиралась как могла в схватке за подиум и крутейшими обгонами, и смелой стратегией. Но все же «Макларен» и Норрис выдали чуть больше – и заслуженно победили. Сайнс проехал космические 39 кругов на «харде» в таких условиях, но мелких просчетов в атаках и стратегии оказалось слишком много.

«Мерседес» же фактически выжал максимум из гонки для нынешнего состояния – особенно если вспомнить постоянные эксперименты с настройками и стратегией, а также старт Хэмилтона с последних мест.

Алонсо спустился с третьего места из-за стратегических метаний, но у него не было свежего «харда», и «Астон Мартин» решил рискнуть с «софтом». Риск не оправдался, но Фернандо спас очки феноменальным последним отрезком – только благодаря ему в конце гонки и было что смотреть.

«Хаас» – опять победивший в лотерею. Хюлькенберг раз за разом показывает, почему «Ауди» его хочет – сейчас он работает как топ-пилот: постоянно создает возможности оказаться в благоприятной ситуации. Классно проехал в квалификации, воспользовался стартовой неразберихой, воспользовался провалами прямых конкурентов, сам ни во что не попадал и капитализировал возможности машины. Именно на нем и его форме основан взлет «Хааса» – со вторым таким американцы стали бы еще грознее. Магнуссен же редко справляется с той же работой из-за склонности работать по-олдскульному через грубость, а не хитрость и расчет.

Остальные просто утонули в хаосе непредсказуемых условий и действий соперников. Хотя результаты «Альпин» с их нынешней машиной можно даже назвать прорывом!

Оттого в общем зачете Норрис заслуженно подобрался к пилотам «Феррари»!

А расстановка в Кубке конструкторов заняла стабильный вид до ближайшей волны апгрейдов – она ожидается на старте европейского сезона в Имоле:

Следующий же Гран-при – вновь спринтерский в Майами, начинается уже 3 мая. Не пропустите!

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Фото: Gettyimages.ru /Lars Baron